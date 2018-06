Kalorien-Zählen am Grill: Das Quiz

Es ist schon fies: Für den Besuch in der Badi wären wir alle gerne schlank und rank. Doch gleichzeitig ist beim schönen Wetter auch der nächste Grillplausch nie weit. Testen Sie in unserem Quiz Ihr Wissen um Grillkalorien. Damit Sie einen Anhaltspunkt haben: Eine erwachsene Frau benötigt circa 2000 Kalorien pro Tag, ein Mann etwa 2500. Wenn Sie 30 Minuten joggen gehen, verbrennen Sie zwischen 230 und 350 Kalorien, je nach Quelle. Die Kalorienwerte in unserem Quiz stammen von der Schweizer Nährwertdatenbank des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit.

(kpn)