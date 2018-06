Ode an den Nährschlamm

Menschen unterscheiden sich durch ihr Geschlecht, durch ihr Alter, durch ihren Körperbau. Manche sind gross und dick, manche klein und dünn, ausserdem unterscheiden sie sich durch spezifische Charaktereigenschaften, Herkunft, durch politische Überzeugungen, vor allem aber dadurch, dass manche frühstücken und andere nicht.

Die einen betrachten fassungslos die anderen, wie sie vielleicht, wenn überhaupt, eine Tasse schwarzen Kaffee hinunterkippen und sich dann in den neuen Tag stürzen, während die einen davor etwas zu beissen brauchen, Honigbrote, Schinkensemmeln, Spiegeleier, einen Liter Tee, was die anderen, die mit dem schwarzen Kaffee, bass erstaunt: «Wie kann man», rätseln sie, «um diese Zeit so viel essen? Ich kann nicht einmal sprechen…»

Ich selbst bin ein notorischer Frühstücker. Wenn ich nicht bald nach dem Aufstehen etwas zu essen bekomme, falle ich in Agonie oder neige zur Bösartigkeit. Am liebsten frühstücke ich etwas Warmes, und vielleicht behalte ich die Tage, die ich zuletzt im Hotel Metropole in Hanoi verbrachte, auch deshalb so lebhaft in Erinnerung, weil es zum Frühstück eine heisse Pho gab, eine gehaltvolle, sensibel geschärfte Hühnersuppe mit Sojasprossen, Nudeln und hauchdünn geschnittenem Rindfleisch, das in der Suppe gegart wurde. Die Pho katapultierte mich regelrecht in den Tag, und ich würde dieses Gericht bestimmt täglich zum Frühstück nehmen, wenn es mir ein Kellner im weissen Smoking lächelnd servierte.

Das ideale Frühstück zu Hause ist übersichtlich, hat aber auf jeden Fall einen warmen Bestandteil.

Aber auch an Orten, wo zum Frühstück eher keine Hühnersuppen serviert werden, hole ich mir etwas zu essen. In kleinen italienischen Espressobars nehme ich zum Cappuccino, der seinerseits in Suppengrösse daherkommt, das obligate cornetto alla marmellata, an dem es zwar nicht viel zu beissen gibt, dessen Nährwert jedoch wie eine Infusion in den Kreislauf schiesst. Manchmal, wenn ich bei Freunden zu Gast bin, denen am Frühstücken nichts liegt, tue ich so, als ob ich auch nichts zu essen bräuchte, stürze aber gleich nach Verlassen des Hauses zum nächsten Imbiss, um meinen knurrenden Magen zu besänftigen, egal womit, Hauptsache genug.

Des Frühstücks Grundmischung

Reden wir jedoch vom Idealfall, vom Frühstück zu Hause. Dieses ist, wohlgemerkt, kein Brunch, jene missverständliche Mahlzeit, die vor allem am Wochenende eine Eintrittskarte in die Völlerei mit gleichzeitigem Alkoholmissbrauch darstellt. Das ideale Frühstück zu Hause ist übersichtlich, hat aber auf jeden Fall einen warmen Bestandteil – etwas, was vielleicht nicht höchsten ästhetischen Ansprüchen genügt, dafür innerlich wärmt und Energie einschiessen lässt. Sprechen wir es also aus: Brei, von Frühstücksgegnern auch despektierlich Nährschlamm genannt.

Das ist mein Plädoyer für den Brei. Er besteht in der Regel aus 100 g über Nacht eingeweichten Haferflocken, die in der Früh mit 100 ml Milch, einem samt der Schale geriebenen Apfel, Nüssen und Rosinen gewärmt werden. Ob der fertige Brei nun Porridge heisst oder warmes Apfel-Hafer-Müesli, ist mir eigentlich egal – was ich da in ein paar Minuten angerührt habe, schmeckt und macht gute Laune, es ist sozusagen die Grundmischung für das warme, verträgliche und selbstverständlich im Sitzen genossene Frühstück. Jeder Ernährungsberater, selbst mit TCM-Hintergrund, nickt freundlich und hebt den Daumen, well done, folks.

Auch der beste Brei braucht Alternativen – zum Beispiel Polenta und Couscous.

Aber auch der beste Brei braucht Alternativen, dafür bieten sich zum Beispiel Polenta und Couscous an. Süsse Polenta zum Beispiel ist schlicht und ergreifend köstlich, braucht allerdings ein bisschen, bis sie so weit ist – eine kleine, wenn auch lösbare Anforderung an die frühmorgendliche Organisationsgabe. 125 ml Kokosmilch mit 375 ml Wasser zum Kochen bringen, 125 g Polenta, 2 EL Zucker und 10 g Kokosflocken einrühren und kurz aufkochen lassen, dann vom Herd ziehen und 20 Minuten quellen lassen. Einen Stich Butter einrühren, Polenta mit verschiedenen Beeren und Pfefferminze garnieren.

Couscous geht sogar noch schneller. 125 ml Milch (ersatzweise Reis- oder Kokosmilch) mit 125 ml Wasser aufkochen und über 100 g Couscous giessen. 5 bis 10 Minuten quellen lassen. Währenddessen einen Apfel schälen, in Stücke schneiden und mit etwas Zucker und Zimt andünsten. Mit dem fertigen Couscous vermischen. Zum Süssen eine kleine Handvoll Rosinen dazugeben.

Was es zum warmen Frühstück zu trinken gibt, wäre Gegenstand weiterer Erkundungen. Menschen unterscheiden sich schliesslich auch durch ihre Vorliebe für Tee oder Kaffee.

(Das Magazin)