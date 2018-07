Russischer Evolutionär

Da muss der Zar seine Finger im Spiel gehabt haben. Bereits der dritte Gang scheint ein kaiser­licher Gruss aus der Küche zu sein: In einen weissen Keramikwürfel gekleidet, wird auf einem schlichten Holzbrett eine Terrine aus Schwanenleber serviert. Sie ist umhüllt von Zuckerschaum, angereichert mit Rhabarber und dem typisch russischen Milchprodukt Rjaschenka. Und das Ganze wird vom Chefkoch persönlich am Tisch flambiert.

«Vorsicht, jetzt wird es heiss», sagt Wladimir Muchin und verleiht dem kleinen cremefarbenen Kubus mit einem Bunsenbrenner das entscheidende Brandmal. Die Stichflamme kräuselt die oberste Schicht des russischen Marshmallows. Es entsteht ein karamellisiertes Kunstwerk, das sich auch im Gaumen als kulinarisches Feuerwerk erweist: Süsssäuerlich zergeht die Terrine auf der Zunge, heiss und kalt zugleich wird das geniale Gemisch vom Gaumen empfangen. Die Schwanenleber schmeckt leicht metallig. Ganz am Ende löffelt der Gast ein Gelee aus Birkensaft, was das Gericht vollendet: «Ich suche ständig nach der perfekten Kreation, ich lebe dafür», sagt Muchin.

Mär vom giftigen Geflügel gegen das Aussterben

Dann erzählt er die Geschichte vom Schwan: Das edle Tier hat eine lange Tradition im russischen Reich. Über alle Dynastien durfte der Schwan bei den grossen Festlichkeiten auf keiner Tafel fehlen – auch beim einfachen Volk. Um den grössten Entenvogel der Erde vor dem Aussterben zu bewahren, erfand der Zar die Mär vom giftigen Geflügel, fütterte die goldene Gans selbst aber munter weiter. Erst Muchin hat den Schwan in seinem Restaurant White Rabbit wieder salonfähig gemacht – nicht das einzige Gericht, mit dem er die russische Küche revolutioniert hat. «Die Leute sind extrem überrascht, wie gut das Essen hier bei uns schmeckt.»

Seit vier Jahren gehört das Moskauer Gourmetlokal zu den «World's 50 Best Restaurants». Die Auszeichnung mit dem goldenen Schriftzug hängt wie ein Versprechen beim Eingang, neben einem surrealen Porträt des russischen Zaren mit Hasenkopf. Ausgerechnet während der Fussball-WM schafft das weisse Kaninchen – angelehnt an die Figur aus «Alice im Wunderland» – den Sprung auf Platz 15 und zieht nicht nur Prominenz wie Wladimir Putin ins Haus. «Wir haben Besucher aus allen Ecken der Welt. Araber, Asiaten, viele Latinos. Aber auch die Europäer kommen mit grosser Neugier zu uns. Die WM wirkte da wie ein zusätzlicher Kick.»

Unter den täglich bis zu 500 Gästen waren die letzten Tage also nicht selten Fussballfans, die im Glaspalast im 16. Stock mit Panoramablick hoch über den Dächern der Hauptstadt ein kleines Wunder erlebten, weil sie hier begreifen, wie modern und aufgeschlossen Russland ist: «Viele gehen, bevor sie in unser Land kommen, davon aus, dass hier überall Bären auf der Strasse herumlaufen und wir ständig auf der Balalaika rumzupfen», so Muchin. «Doch Russland hat mehr zu bieten als Kaviar und Wodka.»

«Ich hasste die Neunziger. Die Mauer in Berlin war gefallen, aber in den russischen Köpfen und Küchen fehlte es an Fantasie.»

Der 35-Jährige mit dem prächtigen Bart führt uns mit einem Grinsen aus der Küche, die er «Hasenbau» nennt. Wir kommen, vorbei am emsigen Personal, zu einer Vitrine, wo die hauseigenen Weine präsentiert werden: ein Pinot noir und ein Riesling aus dem Süden des Landes. Natürlich gehört zum heimischen Getränkeschaffen auch der Wodka, aber noch stolzer als auf das nationale Feuerwasser sind sie im White Rabbit auf die breite Wand voller Weinflaschen.

Vorbei am Aquarium mit Hummer und Krabben geht es die Treppe hoch in den Gastraum. Auffällig: die gläserne Kuppel, die den Blick über den Kreml hinweg bis ans Ende der Stadt freilegt. Das Auge reicht aber nicht so weit, dass man das Quartier von Muchins Kindheit am Rande Moskaus sehen kann.

Er erinnert sich: «Ich hasste die Neunziger. Die Mauer in Berlin war gefallen, aber in den russischen Köpfen und Küchen fehlte es an Fantasie.» Als junger Mann zog es ihn nach dem Ende der UdSSR nach Avignon, wo er die französische Sterneküche entdeckte und im Restaurant Christian Etienne anheuerte.

Der Kaviar darf natürlich nicht fehlen

Nach den Lehrjahren in der Provence schüttelte er sich in der Heimat den sowjetischen Einheitsbrei von der Schürze und entwickelt seine eigenen Gerichte, ohne dabei die Traditionen zu verachten: «Ich verbinde die Rezepte meiner Grossmutter mit meinen Ideen – und setze auf Produkte aus unserem Land.»

Von Fleisch bis Fisch wird alles zu Tisch getragen, was Wasser, Wald und Wiese in Russland zu bieten haben. Von wilden Jakobsmuscheln aus dem 9000 Kilometer entfernten Wladiwostok über besagten Schwan von der Donau bis hin zum Weisskohl aus Sibirien: Das grösste Land der Welt ist reich genug an Erzeugnissen, um die EU-Importverbote zu umschiffen.

Natürlich darf der Kaviar nicht fehlen. Bei Muchin kommt er zweimal auf den Tisch: zuerst als schwärzlich schimmernde Vorspeise, mit einem milchigen Süppchen und Mandeln kombiniert. Später bunt gemischt mit anderen Fischrogen-Sorten in einer Sauce, die über ein Rotkraut-Schiffchen gegossen wird.

Die kulinarische Reise durch Russland dauert drei Stunden, sie umfasst fünfzehn Gänge und kostet umgerechnet 150 Franken. «Russische Evolution» nennt Muchin die Speisefolge. Das R hat er bewusst weggelassen, die Revolution hat das Land dank ihm schon hinter sich.

