Schimmel, Ungeziefer, Bakterien: 789 Anzeigen gegen Schweizer Wirte

Die Schöpfkelle steht direkt auf dem Boden. An den Fenstern wächst Schimmel, Arbeitsflächen sind verschmutzt. Tote Fliegen liegen zwischen den Esswaren. Darunter Poulets, die seit über einem Jahr abgelaufen sind. Beim Blick in die Solothurner Restaurantküche vergeht einem der Appetit. Doch nicht nur dort brauchen Gäste einen starken Magen. Die Analyse von über 270 Strafentscheiden aus dem Jahr 2018 durch das Tamedia Recherchedesk zeigt: Die kantonalen Lebensmittelinspektoren erleben in Schweizer Beizen zuweilen ekelerregende Szenen.

Zu einem Stadtzürcher Lokal rapportierten sie: «Mehrere Kilogramm Fleischwaren grün angelaufen und übelriechend vorgefunden.» Ein Berner Wirt lagerte «Fischabfälle zusammen mit Lebensmitteln, welche zur Abgabe bestimmt sind». In einem Aargauer Betrieb lagen Speisen ungeschützt «auf dem mit Fleischsaft verschmutzten Boden».

Bildstrecke: Impressionen aus den Grüsel-Beizen

Waadtländer Behörden trafen in einer stark verschimmelten Küche auf «krabbelndes Ungeziefer», in einem Genfer Lokal schwirrten «fliegende Insekten in grosser Zahl» um kiloweise stinkendes Pouletfleisch. In Solothurn konfiszierten die Beamten ein «auch von den Köchen nicht mehr identifizierbares Lebensmittel».

Es handelt sich um Extrembeispiele. Sie sind nicht repräsentativ für die Branche – kommen aber tagtäglich vor, wie noch unveröffentlichte Daten des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) zeigen. 789 Restaurants kassierten im Jahr 2018 wegen Verstössen gegen das Lebensmittelgesetz eine Anzeige. Meist sind es Wiederholungstäter, die zuvor schon bei mehreren Kontrollen durchfielen.

Ob die eigene Stammbeiz dabei ist? Das dürfen die Gäste nicht erfahren. Einsicht in die Strafbefehle gewährte der Bund nur in anonymisierter Form. Und auch bei den Ergebnissen der kantonalen Inspektionen gibt es, im Gegensatz zu anderen Ländern wie etwa Dänemark, keine Transparenz. «Der Bundesrat schlug bei der Revision des Lebensmittelgesetzes eine Öffnung bei der Schweigepflicht vor, die zum Beispiel ein Smiley-System erlaubt hätte», sagt BLV-Vizedirektor Michael Beer. «So hätte der Kunde auf einen Blick gesehen, wie ein Restaurant bei der letzten Lebensmittelkontrolle abgeschnitten hat.»

«Dann herrscht stattdessen ein Generalverdacht»

Allerdings strich das Parlament im Juni 2014 den Pranger-Paragraphen. «Persönlich finde ich das schade», sagt Beer. «Es geht um wenige Schwarze Schafe. Wenn man diese nicht beim Namen nennt, dann herrscht stattdessen ein Generalverdacht gegenüber allen Gastronomen.» Einzige Ausnahme ist der Kanton Zug. Dort können Wirte die Ergebnisse der Inspektionen auf freiwilliger Basis im Lokal aufhängen, als Gütesiegel. Was sich offenbar auf die Qualität auswirkt: Seit der Einführung dieses Systems 2009 nahm der Anteil tadelloser Betriebe laufend zu.

Trotzdem war der Branchenverband vehement gegen einen Pranger. «Sind Betriebe wirklich gesundheitsgefährdend, werden sie zugemacht und bleiben zu», sagte Casimir Platzer, Präsident von GastroSuisse, in der damaligen Debatte. Der Profi im Gastgewerbe wisse genau, was er «den Gästen zuliebe und in seinem eigenen Interesse» zu tun habe.

Allerdings zeigen die Strafbefehle nun, dass es nicht nur in zwielichtigen Spelunken krasse Verstösse gibt. Bei einem noblen Italiener aus dem Aargau schrieb der Staatsanwalt: «Die ganze Küche war mit Fliegen belegt.» Das Buffet, «in desolatem Zustand», war verschimmelt. «In der kalten Küche war der Griff des Wasserhahns defekt. Eine hygienische Reinigung der Hände war nicht mehr möglich.»

In einer altehrwürdigen Luzerner Wirtschaft testeten die Kontrolleure Salzkartoffeln, Reis und Schinken. Die Zahl der Bakterien überschritt den erlaubten Maximalwert laut Akten gleich hundertfach, was eine «massive Überschreitung gemäss Hygieneverordnung» sei.

Bildstrecke: Ausrisse aus Strafbefehlen gegen Beizer

«Man denkt immer, die Sünder seien der Kebab-Stand oder ähnliches. Aber wir treffen zum Teil auch in renommierten Restaurants mit hohem Ansehen auf Situationen, die wir so nicht erwartet hätten», sagt Otmar Deflorin, Präsident der Kantonschemiker der Schweiz. Man finde falsch deklariertes Fleisch, abgelaufene Waren, unhygienische Bedingungen. «Das entspricht sicher nicht der Konsumentenerwartung.»

Fehlende Dokumente – trotz gesetzlicher Pflicht

25'942 Kontrollen führten die Kantone 2018 in Restaurant- und Hotelküchen durch. Neben den Strafanzeigen kam es zu 4429 Verwarnungen, welche in leichteren Fällen erfolgen. Somit entsprach fast jede fünfte inspizierte Beiz nicht den Vorschriften. «Diese Quote zeigt nicht das tatsächliche Bild in der Schweizer Gastronomie», betont Deflorin. «Schlechte Betriebe werden häufiger, gute Betriebe seltener kontrolliert.» Die Inspektoren würden gezielt Stichproben nehmen, um Schwachstellen aufzudecken.

Häufig finden sie Fehler bei der Selbstkontrolle. «Wirte haben eine gesetzliche Pflicht, ihre Tätigkeit genau zu dokumentieren», erklärt der Basler Kantonschemiker Philipp Hübner. Wann laufen die Steaks ab? Wie hoch ist die Temperatur im Kühlschrank? Wann wurden die Spaghetti vorgekocht? «Solche Fragen können viele Gastronomen nicht beantworten.» Vor allem kleine Betriebe seien überfordert. «Sie empfinden die Selbstkontrolle als administrative Schikane, die nur Zeit raubt», sagt Hübner. «Dabei ist sie zentral für die Sicherheit der Konsumenten.»

Hauptproblem ist aber nicht die Dokumentation, sondern die Hygiene. Die meisten Beanstandungen erfolgten 2018 in der Kategorie «Prozesse und Tätigkeiten». Bei dieser prüfen die Kontrolleure, ob das Personal sauber arbeitet. Manchmal erkennen sie das von Auge. Spätestens aber unter dem Mikroskop, wo Bakterien und Keime Grüsel-Beizer verraten.

Ein Beispiel sind Enterobakterien. Sie kommen im Darm von Mensch und Tier vor. Und sind auf Lebensmitteln ein Indikator, dass die Verarbeitung nicht sauber war. 100 sogenannte kolonienbildende Einheiten (KBE) Enterobakterien dürfen verschiedene Speisen pro Gramm aufweisen. Doch einzelne Strafbefehle zeigen krasse Überschreitungen. Ein gekochter Schinken aus Genf kam laut Inspektionsbericht auf 120’000 Einheiten, Nudeln vom Solothurner «Märetfescht» gar auf 1,2 Millionen.

* Die Darstellung zeigt nicht die exakte Zahl der Bakterien, sondern nur das korrekte Verhältnis.

Das gleiche Bild zeigt sich bei den «aeroben mesophilen Keimen». Auch sie verraten, wenn ein Produkt falsch gelagert oder zubereitet wurde. In den Strafbefehlen finden sich gekochte Bohnen, Nudeln oder Wurst, die nicht doppelt oder dreifach über dem gesetzlichen Maximum lagen. Sondern gleich hundertfach.

* Die Darstellung zeigt nicht die exakte Zahl der Keime, sondern nur das korrekte Verhältnis.

Die BLV-Daten zeigen: Bei fast jeder fünften der 789 Anzeigen gegen Beizerinnen und Beizer lag eine konkrete Gesundheitsgefährdung vor. In einem Aargauer Lokal fanden die Inspektoren E.Coli-Bakterien. Also Fäkalkeime, die Durchfall verursachen. Eine Basler Beizerin tischte Gemüse mit gesundheitsgefährdendem Pestizidgehalt auf. Nudeln aus Genf enthielten doppelt so viele Keime des Typs «Bacillus Cereus» wie erlaubt. Dieser kann zu schweren Lebensmittelvergiftungen führen.

* Die Darstellung zeigt nicht die exakte Zahl der Bakterien, sondern nur das korrekte Verhältnis.

Für Professor Aris Exadaktylos, Direktor des Notfallzentrums am Inselspital Bern, ist es deshalb «auf keinen Fall ein Kavaliersdelikt», wissend solche Lebensmittel anzubieten. Selbst gesunde Menschen würden dadurch sehr krank, erholten sich dann aber wieder nach ein oder zwei Tagen. «Doch für geschwächte Personen oder für Senioren kann eine Lebensmittelvergiftung durchaus lebensgefährlich sein.»

Es gebe auch schwere Vergiftungen, zum Beispiel durch verdorbenen Fisch, die zu einem gefährlichen Schock führen könnten – mit Langzeitfolgen. «Nieren, Leber und andere Organe können geschädigt werden», sagt der Notfallmediziner.

Heikle Produkte wie rohe Eier oder Poulet beanstanden die Kantone nur selten. «Das Hauptproblem sind ganz klar vorgekochte Speisen», sagt Kantonschemiker Deflorin. Viele Restaurants tischen Gerichte noch Tage nach dem erstmaligen Erhitzen auf. «Was gefährlich ist, weil sich in der Zwischenzeit Bakterien und Keime optimal vermehren können.»

Vor allem, wenn das Personal dann auch noch mit schmutzigen Händen oder Geräten arbeitet. Rund 25 Prozent aller vorgekochten Speisen entsprechen bei den Kontrollen in diversen Kantonen nicht den Anforderungen. Seit Jahren. «Wir weisen Wirte immer wieder auf die Gefahren hin und erstatten bei schweren Fällen Anzeige», so Deflorin. «Aber die Beanstandungsquote bleibt bei vorgekochten Speisen leider hoch.»

Ohne Wirtepatente «fehlt es an minimalen Kenntnissen»

Ein Problem sind die ständigen Veränderungen in der Branche. «Bei uns wechseln pro Jahr bei jedem vierten Betrieb die Verantwortlichen», sagt der Genfer Kantonschemiker Patrick Edder. Oft seien diese nur selten anwesend. «Und das Personal, das arbeitet, ist manchmal ungenügend ausgebildet und kennt die Anforderungen an die Hygiene kaum.»

Im Jahresbericht des Kantonalen Labors Basel-Stadt steht: «Unsere Bemühungen, die Anforderungen des Lebensmittelrechts bezüglich Hygiene durchzusetzen, werden durch viele personelle Wechsel bei den betroffenen Betrieben sowie dem verstärkten Preis- und Konkurrenzdruck im Gastgewerbe immer wieder erschwert.» GastroSuisse wiederum weist darauf hin, dass viele Kantone kein Wirtepatent mehr vorschreiben wie früher. «Ohne diese fehlt es vielen Neueinsteigern heute an minimalen Kenntnissen, auch was die Hygiene angeht», sagt Präsident Casimir Platzer. «Das schadet der gesamten Branche.»

Bisher wurde das Problem offenbar unterschätzt. Der Bund registrierte in den Vorjahren durchschnittlich nur 560 Anzeigen gegen Wirte. Nun sind es plötzlich über 200 mehr. «Wir können uns diesen Anstieg nicht genau erklären», sagt BLV-Vizedirektor Beer. Als Reaktion auf die Recherche wolle man jetzt «vertiefte Abklärungen in den Kantonen angehen». Möglich sei, dass einige von ihnen Straffälle bisher nicht korrekt weiter gemeldet haben. «Das wäre schlecht, weil der Bund nur mit korrekten Zahlen erkennt, ob es Anpassungen braucht.»

Haben Sie Hinweise zu Missständen in der Gastronomie? Dann melden Sie sich unter: recherchedesk@tamedia.ch



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App