Streetfood für Zuhause

Für den Teig:

1 TL Trockenhefe

2 dl Wasser

ca. 360 g Weissmehl

Für die Füllung:

200 g Kohl (Weisskohl, Chinakohl)

(Weisskohl, Chinakohl) 1 TL Salz

Ingwer , ca. ½ Daumen gross

, ca. ½ Daumen gross 2 Frühlingszwiebeln

250 g Schweinshackfleisch (vom Hals)

(vom Hals) 30 ml Wasser

1 EL Sojasauce

¼ TL Salz

1 TL Sesamöl

Zum Servieren:

schwarzer Sesam

Sojasauce

Für den Teig Hefe in der Teigschüssel der Küchenmaschine im Wasser auflösen. Mehl dazugeben, daruntermischen und 10 Minuten kneten. Falls der Teig zu klebrig ist, mehr Mehl dazugeben – der Teig soll nicht an den Seitenwänden kleben. Zugedeckt 1 Stunde gehen lassen.

Für die Füllung den Kohl in feine Streifen schneiden, in eine Schüssel geben, mit 1 TL Salz bestreuen und gut mischen, 10 Minuten stehen lassen. Ingwer schälen und ganz fein hacken, Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden. Das Fleisch in eine Schüssel geben, unter Rühren langsam das Wasser ins Fleisch einarbeiten, dann die restlichen Zutaten daruntermischen. Mit den Händen so viel Wasser wie möglich aus dem Kohl drücken und diesen fein hacken. Zum Fleisch geben.

Den aufgegangenen Teig in 12 Stücke teilen, jedes Stück zu einer Kugel formen. Jede Kugel etwas flach drücken und mit dem Wallholz zu einem Kreis à ca. 10 cm Ø und knapp ½ cm Dicke auswallen. In die Mitte jedes Teigstücks etwas Füllung geben und durch faltende Bewegungen die Teigränder oben in der Mitte zusammendrücken. Die fertigen Buns 30 Minuten gehen lassen.

Zum Garen einen grossen Topf zum Dampfgarer umfunktionieren, z. B. mithilfe des Dampfeinsatzes eines Dampfkochtopfs, der auf improvisierten Stelzen (Guetsliausstecher, Besteck o. Ä.) 3 cm vom Boden weg platziert wird. Den Boden der Pfanne mit Wasser bedecken und dieses aufkochen. 6 Quadrate aus Backpapier zuschneiden, auf denen die Buns gedämpft werden. Die Hälfte der Buns mit dem Papier auf dem Dampfeinsatz platzieren, dabei bedenken, dass sie noch aufgehen – im Zweifelsfall lieber in drei Durchgängen garen. Die Pfanne zudecken und die Buns bei mittlerer Hitze 12 Minuten dämpfen. Pfanne vom Herd ziehen, den Deckel erst nach 5 Minuten von der Pfanne nehmen. Buns aus der Pfanne heben und die nächste Portion garen. Die erste Portion im auf 100 Grad vorgeheizten Ofen warm halten. Nach Wunsch können die Buns vor dem Servieren oder zum Wiederaufwärmen in etwas Öl angebraten werden.

Die heissen Buns mit geröstetem schwarzem Sesam bestreuen und mit Sojasauce beträufeln. Mit einem Salat aus Rüebli-, Kohl- und Frühlingszwiebelstreifen an Reisessig-Sesamöl-Sauce mit frischem Koriander servieren.

-------------



Dieses Rezept haben wir erstmals am 19. Oktober 2016 in der «Annabelle» publiziert.

Liebe Leserinnen und Leser, hat Ihnen dieses Rezept gefallen? Möchten Sie regelmässig neue Kochideen entdecken? Geben Sie uns doch ein kurzes Feedback und füllen Sie diese Umfrage aus. Sie dauert etwa fünf Minuten. Vielen Dank, die Redaktion.