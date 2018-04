Studien über Wein, das lasse sein

Vor ein paar Tagen war es wieder mal so weit: Eine Meldung betreffend der Schädlichkeit von einem Glas Wein machte weltweit die Runde: «Auch ein Glas Wein am Tag kann schädlich sein», titelte die «Süddeutsche». «Extra glass of wine a day will shorten your life by 30 minutes», hiess es beim «Guardian». Doch nur zwei Monate zuvor las man in den amerikanischen «Daily News», dass moderater Alkoholkonsum der Schlüssel für ein langes Leben sei. Alle Meldungen beruhten auf wissenschaftlichen Studien.

Tatsächlich vergeht kaum eine Woche, ohne dass von einer Ernährungsstudie zu lesen ist. Der Klassiker darunter ist das Glas Wein – das mal schädlich, mal gesund sein soll. Der Grund: Ernährungsstudien sind meistens Beobachtungsstudien, keine Kausalitätsstudien. Ob Weintrinker weniger an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden, könnte – muss aber nicht – am Traubensaft liegen. Genauso gut könnten die Studienteilnehmer wenig Sport machen, rauchen oder sich einseitig ernähren.

Kurz: Weil es kaum möglich ist, Doppelblindstudien mit Menschen durchzuführen, die über Jahrzehnte den genau gleichen Lebenswandel haben, sind die Studienresultate meistens nicht mehr als Hypothesen. Kommt dazu, dass Wissenschaftler unter Druck stehen zu publizieren – genauso wie die Journalisten. Eine Kombination, die die zahlreichen, sich widersprechenden «Glas Wein»-Schlagzeilen weiter erklärt.

Wir haben im Zeitraum der letzten drei Jahre solche Schlagzeilen und die Studien, die dahinter stehen, gesammelt und ausgewertet. Wer sich vom Resultat die endgültige Klärung der Frage erhofft, ob ein Glas Wein nun gesund oder ungesund ist, muss leider enttäuscht werden. Sicher ist nur: Die nächste entsprechende Weinmeldung können Sie getrost ignorieren. (Tages-Anzeiger)