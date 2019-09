Tarte Tatin mal anders

Meine liebste Zwiebel stammt aus Kalabrien. Sie ist rot, mit einem schönen Stich ins Violette, und sie schont meine Emotionen: Wenn ich sie schneide, muss ich nicht weinen. Es ist – lasst mich ruhig ein bisschen überschwänglich sein – schon ein Genuss, nur ihren Namen laut auszusprechen: «Tropea». Welch klangliche Harmonie, verglichen mit den eher sachlichen Zuschreibungen «Speisezwiebel», «Gemüsezwiebel» oder «weisse Zwiebel», mit denen wir uns sonst herumschlagen.

Die «Tropea» wird traditionell am Küstenstreifen zwischen Capo Vaticano und Vibo Valentia angebaut. Der Verschubbahnhof von Tropea war und ist Ausgangspunkt für den Transport im Güterwaggon nach Norden, davon hat die Zwiebel ihren schönen Namen.

Das besondere Merkmal der Tropea ist ihre Süsse, die sie dem sandigen Boden verdankt, in dem sie in Sichtweite zur tyrrhenischen Küste auf Terrassen angebaut wird. Bis heute werden diese Terrassen in Handarbeit bestellt. Die Tropea ist kein Produkt industrieller Landwirtschaft.

Die Tropea ist die einzige Zwiebel, mit der ich mir die Sancho-Panza-Diät vorstellen kann.



Ich mag an der Tropea nicht nur ihre Süsse, sondern vor allem ihre Balance. Sie verfügt über eine so zugängliche Schärfe, dass ich nicht zögere, diese Zwiebel auch roh zu verwenden: zum Beispiel im Salat mit reifen Tomaten, manchmal aber auch bloss in Ringe geschnitten auf einem frischen Ruchbrot von John Baker, das ich vorher dick genug mit Butter bestrichen und gesalzt habe.

Die Tropea erlaubt mir das. Bei jeder anderen Zwiebel, die ich roh verwende, weiss ich beim ersten Bissen, dass ich mich den ganzen Tag daran erinnern werde (und alle Menschen, denen ich auf zwei, drei Meter nahe komme, erinnern sich auch an mich). Ausserdem ist die Tropea die einzige Zwiebel, mit der ich mir die Sancho-Panza-Diät vorstellen kann. Don Quijotes Gefährte isst bekanntlich am liebsten trockenes Brot und rohe Zwiebeln zum Gabelfrühstück.

Die balancierte, süsse Schärfe der Tropea hat viele Köche inspiriert. In Kalabrien, wo jedes Jahr am 13. August in Ricadi die «Sagra della Cipolla Rossa» gefeiert wird, das Fest der roten Zwiebel, geniesst man die Tropea vorwiegend roh und als Salat: hauchdünn geschnitten, mit viel Zitronensaft, frischem Oregano und Olivenöl angemacht.

Man verkocht sie auch zu Zwiebelmarmelade – eine Kreation, der ich eher skeptisch gegenüberstehe – , serviert sie in lauwarmen Omeletten oder gratiniert sie im Ofen mit Semmelbröseln und Pecorino.

Alles wunderbar.

Auf die spektakulärste Methode, frische Tropea-Zwiebeln zu verarbeiten, stiess ich aber im Zürcher Restaurant Gamper, wo der Küchenchef eine Tarte Tatin von Tropea-Zwiebeln auf die Karte setzte, die ich mit dem allergrössten Vergnügen – und ein, zwei Gläsern «Matassa blanc» von den Côtes Catalanes – verzehrte.

Wie immer, wenn ich irgendwo mit etwas wirklich Überzeugendem konfrontiert werde, brachte ich diese Tarte Tatin nicht mehr aus dem Kopf: Sie verbindet Aroma und Schmelz, Süsse und Schärfe, Deftigkeit und Eleganz auf eine selbstverständliche, unangeberische Weise. Ich musste versuchen, sie selbst zuzubereiten.

Hier ist das Rezept, für vier Personen:

10 g Rohrzucker

25 g Butter

1 kg Tropea-Zwiebeln

100 ml Balsamico

1 Rolle Blätterteig

1 Ei

Und so wirds gemacht: Backofen auf 180 Grad vorheizen. Die Tropea-Zwiebeln vierteln. Butter in der ofenfesten Pfanne schmelzen (ich verwende meine Tarte-Tatin-Pfanne von Le Creuset, hallelujah). Zucker dazugeben, karamellisieren, Zwiebeln dazugeben, karamellisieren und dünsten, bis sie beginnen zu zerfallen. Salzen und mit Balsamico beträufeln. Pfanne vom Herd nehmen.

Den Blätterteig ausrollen und über die Pfanne legen. Mit der Gabel Löcher in die Teigabdeckung stechen, damit der Dampf entweichen kann. Mit einem Ei bepinseln, wenn man die Tarte Tatin zum Glänzen bringen möchte. Für 10 bis 15 Minuten bei 180 Grad im Backofen backen.

Tarte Tatin aus dem Ofen nehmen und vorsichtig stürzen. Leicht auskühlen lassen. Wie so viele andere schmeckt dieses Gericht am besten, wenn man es lauwarm geniesst.

