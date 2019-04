Was darf man sich im Restaurant erlauben?

Ich bin ein geduldiger Kunde. Sobald ich im Restaurant, wo ich per E-Mail reserviert habe, in Empfang genommen werde, gebe ich mein aufmüpfiges Wesen mit dem Mantel ab. Zwar werde ich an den schönen, freien Tischen vorbei ins Innere des Lokals geführt, das unter anderem für seine schöne Aussicht berühmt ist, und bekomme einen kleinen Tisch zugewiesen, der irgendwo zwischen Küchenausgang und Toilettentüren steht: eindeutig die Eselsbank dieses Lokals. Wer hier sitzt, ist der Depp. Er bezahlt zwar dasselbe, als sässe er in der ersten Reihe mit Blick auf die Piazza/das Meer/die Berge, rangiert aber in der Hierarchie der Gäste ganz unten. Natürlich weiss auch das Personal, dass jemand, der sich an diesen Tisch setzen lässt, mit allem zufrieden sein wird, auch wenn es bei der Bestellung dauert und er ewig auf die Weinkarte warten muss.

Ich bin ein geduldiger Kunde, weil mir notorische Querulanten im Restaurant unendlich auf den Wecker gehen. Ich war einmal mit einer jungen Frau unterwegs, die keine Bestellung aufgeben konnte, ohne etwas daran zu korrigieren, zu ergänzen oder zu bemängeln. Kamen die Ham & Eggs mit zwei Eiern und Schinken, wollte sie drei Eier und weniger Schinken. Lagen auf dem Croque Monsieur die üblichen Scheiben Schinken und Käse, wollte sie eine Gurke. Kam die Gurke, wollte sie Oliven.

Im ungeschriebenen Vertrag zwischen Kunden und Restaurant steht für mich eine gewisse Duldsamkeit.

Mich brachte das stets in Verlegenheit. Im ungeschriebenen Vertrag, den wir Kunden mit dem Restaurant, das wir besuchen, abschliessen, steht für mich eine gewisse Duldsamkeit: Macht nur, ich mache mit. Wenn mir ein Detail nicht gefällt, nehme ich das zur Kenntnis, merke es mir und setze es ins Verhältnis zu den Positiva. So fällt am Schluss die Entscheidung, ob ich wiederkomme oder nicht. Das ist sowieso die wirksamste Waffe des Restaurantbesuchers.

Aber müssen wir uns alles gefallen lassen? Wann ist eine Kleinigkeit keine Kleinigkeit mehr? Wann wird sie zum Ärgernis? Wann steht es zu Gebot, sich zur Wehr zu setzen und zu sagen, sorry, aber nein?

Regel 1:

Es braucht immer Fingerspitzengefühl. Viele Rezeptionisten zum Beispiel sind angewiesen, die verfügbaren Plätze des Lokals von hinten aufzufüllen. Wenn dabei der Platz zwischen Küche und Klo herauskommt (oder unter der Klimaanlage/dort, wo es zieht/in der prallen Sonne), weiss ich allerdings sofort, dass ich dort mein Erlebnis im Restaurant nicht geniessen werde. In der Regel hilft die mit einem freundlichen Lächeln vorgetragene Frage: «Entschuldigen Sie, aber ich hätte gern einen anderen Platz, weil …» Das «Weil» ist entscheidend. Es ist mir nur ein einziges Mal passiert, dass nach maximal einem strengen Blick ins Rezeptionsbuch kein anderer Platz für mich frei gewesen wäre, und in dem Fall musste ich die Konsequenzen ziehen, meinen Mantel verlangen und wieder gehen.

Regel 2:

Nicht um Kleinigkeiten streiten. Die Kann-ich-als-Beilage-etwas-anderes-haben?-Frage (siehe oben) ist verboten. In der Regel wird man eh schon am Anfang gefragt, ob man Allergien hat oder andere Unverträglichkeiten. Das ist der Zeitpunkt, um zu sagen, was man auf keinen Fall essen möchte. Beim Sonderfall, wenn es einen als Veganerin oder Vegetarier in ein Restaurant zieht, das für seine Fisch- oder Fleischgerichte bekannt ist, bedarf es zwingend einer rechtzeitigen telefonischen Abklärung. Die meisten Köche schaffen es in der Regel zwar, eine vegetarische Mahlzeit aus dem Stegreif zu entwerfen – aber um auch ein veganes Menü zusammenzubringen, brauchen sie rechtzeitige Ankündigung und die höfliche Frage, ob es überhaupt möglich ist. «Nein» wäre meines Erachtens übrigens keine unhöfliche Antwort. Im vegetarischen Lokal bestelle ich ja auch keine Bistecca alla fiorentina.

Regel 3:

Höflich und selbstbewusst bleiben. Unlängst hat mich jemand gefragt, ob ich es wage, im Spitzenrestaurant nach Salz und Pfeffer zu fragen. Die Antwort zerfällt in zwei Teile. Thema Salz: Aber sicher. Wenn ich eine Speise probiert habe und finde, dass sie noch etwas Salz braucht, frage ich ohne Umschweife danach – so wie ich auch nach kleineren Weingläsern frage, wenn mir Literpokale vorgesetzt werden, oder nach einem Eiskübel, wenn der Rotwein zu warm ist. Diese Dinge kann ich kurz und präzis begründen. Thema Pfeffer: nein. Sonst könnte ich ja auch nach Curry, Piment oder zermörserten Fenchelsamen fragen, was eindeutig zu weit ginge.

Die Wahrheit liegt also genau zwischen zwei Polen. Erstens: Nie zum Querulanten werden. Zweitens: Sich niemals verarschen lassen. (Das Magazin)