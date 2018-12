Was wir nächstes Jahr essen und trinken wollen

Es ist eines dieser Alltagsgerichte, denen ich immer wieder begegne, die ich aber zu meiner grossen Schande noch nie gekostet habe. Und darum möchte ich 2019 endlich mal eine Calzone probieren. Und herausfinden, worin denn eigentlich der ge­heime Reiz dieser doch eigenartigen Pizza-Darreichungsform liegt. (boe)

Wöchentlich werden in der Stadt gefühlt zwei, drei Lokale eröffnet, die man angeblich gesehen haben muss. Statt sich nun ständig zu fragen, wo man noch hinmuss, nehme ich mir fest vor, mal wieder all meine Lieblings­beizen zu besuchen. Alle, bevor ich wieder in eine neue Gast­stätte gehe. (boe)

Ich werde mich endlich, endlich auf die Suche nach einem richtig guten Earl-Grey-Tee machen, der mir mit einem grosszügigen Schluck Milch zu einem perfekten Start in den Tag verhilft. ­Tetley gibt es ja bei Migros nicht mehr lose, und Twinings von Coop ist, tut mir leid, schlichtweg unbefriedigend. (boe)

Cholera essen, die von einer Walliserin oder einem Walliser zubereitet wurde. Aus unerklärlichen Gründen habe ich diesen Lauch-Kartoffel-Kuchen überhaupt noch nie gekostet. Trotz des abgefahrenen Namens. (nk)

Den Sonntagszopf endlich einmal wieder selber backen, wie ich es wohl das letzte Mal vor ungefähr 17 Jahren gemacht habe – mit viel Butter und besten Eiern vom Bauernhof. Und wie damals nehme ich dafür das altbewährte Rezept aus dem Klassiker «Tiptopf» … (boe)

Ein ganzes Kochbuch durch­kochen. Das kann doch nicht so schwierig sein! (nk)

Im Herbst sämtliche Quitten einsammeln, die ich bekommen kann, Likör daraus machen und allen, die ich auch nur ein wenig mag, zu Weihnachten schenken: Die halbe Flasche Flüssigkeit, die ich vergangenen Oktober als Tester aufsetzte, stellte sich überraschenderweise als Wahnsinnstropfen heraus. (nk)

Endlich mal über den gewaltigen Ärger schreiben, wenn es in einem Restaurant wieder nicht möglich ist, mit der Postcard zu be­zahlen – sondern nur mit der Kreditkarte. Und endlich herausfinden, warum dies überhaupt überall so ist. (boe)

Öfters, also mindestens einmal im Monat, über dem Feuer kochen. Denn wenn ich etwas gelernt habe 2018: Alles schmeckt besser, was entweder im Topf auf dem Holzkohlegrill, in den Flammen oder direkt in der Glut gekocht zubereitet wurde. (nk)

Da nicht mal mehr Bankangestellte im Gourmetlokal Kra­watte tragen, möchte ich mich wieder an meinen vor Jahren gefassten Grundsatz halten: Hat ein Restaurant mindestens 2 «Michelin»-Sterne oder 16 «Gault Millau»-Punkte, dann binde ich mir einen «Schlips» um den Hals! Nicht zuletzt, um dem Vis-à-vis meine Hochachtung zu zollen. (boe)

In einem abgelegenen schottischen Pub einen regionalen Whisky bestellen, dessen Namen auszusprechen viel zu kom­pliziert erscheint. In grossen Schlucken trinken – und dies schon um 17 Uhr, wenn es draussen regnet. (boe)

Drei Hühner anschaffen, damit die mich immer mit Bio-Eiern versorgen. Erst, nachdem ich aufs Land gezogen bin. (nk)

Sich mit den Kindern hinsetzen und ausgiebig frühstücken – und zwar auch unter der Woche! Oder aber: Nicht mehr von ihnen verlangen, dass sie morgens etwas essen, wenn man doch selber so früh noch nichts runterbringt. (boe)

Mit den ersten Spargeln zuwarten, bis Mai ist und die Stangen tatsächlich Saison haben und aus der Region kommen. (boe)

«Der Cognac ist zurück!», habe ich neulich in einem Genuss­magazin gelesen. Das finde ich gut, und darum möchte ich endlich eine Marke des französischen Branntweins finden, die ich richtig gut finde und meinen Gästen zu Hause einschenken kann. (boe)

Und für den Cognac kaufe ich mir dann auch gleich noch sechs richtige Schwenker, die diesen Namen verdienen. Das Gleiche gilt übrigens für je sechs Craftbiergläser, Weingläser für Cabernet Sauvignon, Behältnisse für Dry Martini etc. (boe)

Aufhören, sexy Köche auf Instagram zu stalken – das bringt mich kulinarisch nicht weiter, und auch sonst nicht im Leben. ­Parallel dazu eventuell aufhören, mich über Hashtags wie «nomnom» oder «foodporn» von selbst ernannten Insta-Kulinarik­experten zu ärgern. Stattdessen selber über Essen instagrammen, aber mit Humor? Oder über ­Köche? #aarrrgh (nk)

Für das Grillfest im Sommer endlich mal einen Pulpo im Wasser weichkochen und marinieren, sodass er nur noch auf den Rost und mit Salz, Zitrone und Olivenöl angerichtet werden muss. (boe)

Im August die doppelte Menge Tessiner Tomaten zu Sauce und Ratatouille verkochen – nicht dass ich schon im November auf dem Trockenen sitze (respektive nur noch auf 50 Gläsern Zucchetti süsssauer). (nk)

Meine schicken Kochhosen mit Leopardenmuster auch wirklich zum Kochen tragen (und nicht nur an Rockkonzerten). Auch wenn ich nicht so cool aussehe wie ihre Designerin, die britische Köchin Gizzy Erskine. (nk)

Wenn immer es geht, das Mittagessen selber kochen. Und wenn das nicht möglich ist: Zwei Weggli aus der Migros vermischt mit den Kuchenresten vom Sitzungsstisch sind auch nicht die Lösung. (nk)

Endlich einmal das private«Perfekte Dinner» gewinnen, das ich mit Freundinnen seit Jahren durchführe. Auch wenn es schwierig wird: Das Thema der ersten Runde 2019 lautet «Brunch». Ich hasse Brunch. (nk)

Wahrscheinlich wird das Noma in Kopenhagen bald schon wieder die 50-Best-Liste mit den sogenannten besten Restaurants der Welt anführen. Es gibt dort drei saisonale Menüs: mit Zu­taten aus dem Meer, dann mit fleischlosen Zubereitungen, schliesslich mit dem Thema Jagd. Nachdem im letzten Mai schon die Meeresfrüchte und die Kabeljau-Bäckchen so lecker waren, möchte ich unbedingt noch ­reservieren für eine der zwei ­anderen Saisons. Wenn nur das komplizierte Reservationssystem nicht wäre … (boe)

Weniger freestylen, mehr nach Rezept kochen. Oder warum ­genau besitze ich weit über 200 Kochbücher? (nk)

Das Polentarührwerk in der Küche aufbewahren – damit ich es auch wirklich brauche. (nk)

Auch dieses Jahr wieder: Mal ein Jahr lang keine, aber auch wirklich keine schlechten Weine trinken. Nie! Auch wenn das vielleicht bedeutet, dass man an einem Büro-Apéro, einem Geburtstagsfest oder einer Galerien-Vernissage komplett auf dem Trockenen sitzt. (boe)

Ein britisches Foodfestival ­besuchen. Hiesige können da einfach nicht mithalten. Zum Beispiel Ende Mai zum River ­Cottage Food Fair zu Hugh ­Fearnley-Whittingstall? (nk)

Vor allem im Sommer ganz viele Pimm ? s servieren und selber trinken. Weil man von diesem Cocktail viel trinken kann, ohne betrunken zu werden, und weil er ausserdem in einer Mi­nute gemixt ist, ohne jeglichen komplizierte Barkeepertricklein (Pimm’s No. 1, etwas mehr Ginger Ale, Eiswürfel, Orange, Gurke, frische Minze, falls es Sie interessiert). (nk)

Plastik noch mehr reduzieren. Was vor allem heisst, dass ich die Gemüse- und Fruchtnetze, die Coop und Migros propagieren, auch tatsächlich in meiner Handtasche herumtrage, statt sie zu Hause im Schrank zu horten. Auch auf dem Markt, auf den ich 2019 wöchentlich zu gehen gedenke, käme ich so um den ganzen Plastik herum. (nk)

Mindestens einmal pro Woche eine Zutat probieren, die man noch nie gegessen hat. Die Japaner sagen ja, dass dies die Lebenszeit verlängert. Und wenn nicht, macht es das Leben wenigstens spannender. (boe)

Mich nicht mehr lustig machen, wenn meine Berner Gspänli beim Apéro Züpfe servieren. Denn: Auch wenn es schon ziemlich schräg ist, weisses Brot, das man normalerweise am Sonntag­morgen mit Honig beschmiert, abends zu Alkohol in sich hineinzustopfen, schmeckt Zopf ja zu Sekt ganz gut. Also nicht wirklich. Also eigentlich gar nicht. Aber eben. (nk)

Blätterteig einmal selber machen! Und sei es nur für ganz ­einfache Salzstangen … (boe)

Jede Woche ein neues Rezept ausprobieren, für ein Gericht, das man noch nie zu Hause zubereitet hat. (boe)

Rösti wieder öfters selber machen, vor allem am Sonntag­morgen. (nk)

Nicht immer in den gleichen drei Beizen essen gehen. Wöchentlich werden gefühlt zwei, drei Lokale eröffnet, bei denen sich ein Besuch bestimmt lohnen würde. (nk)

