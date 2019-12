Diese Restaurants vergessen Sie nicht

Eine Reise zu den ausgefallensten Restaurants der Welt – das verspricht ein neuer Reiseführer aus dem DuMont Verlag. Ob in luftigen Höhen oder unterhalb der Meeresoberfläche, mitten im Wald oder auf einer einsamen Insel: Wer seinen Restaurantbesuch in einem spektakulären Setting mag, findet hier Inspiration. Wir stellen einige der Restaurants vor.

Unterwasser-Restaurant in NorwegenDas erste Unterwasserrestaurant Europas wartet mit modernerster nordischer Architektur und Inneneinrichtung auf. Beim Dinieren im «Under» schaut man durch ein grosses Fenster dem Treiben in der Nordsee zu.

Höhlenfeeling in Kenia Gaumenschmaus in der Höhle – das gibts in Kenia bei Ali Barbour. Kerzenschein sorgt für ein romantisches Ambiente und ein grosses Loch in der Decke gibt den Blick an den Himmel frei.

Ali Barbour in Kenia

Chinesische Kulinarik für Schwindelfreie Nichts für Menschen mit Höhenangst ist das Fangweng Restaurant in chinesischen Yichang. Nur schon der Weg dahin erfordert Mut; über einen abenteuerlich am Felsen entlanggebauten Steg geht’s zu Tisch. Eine grandiose Aussicht auf die Schlucht und den Jangtse-Fluss bildet die Kulisse.

Urchiges Do-it-yourself in Schweden Naturverbundene kommen derzeit in Schweden auf ihre Kosten, und zwar landesweit. Mit der Initiative «Ein Land wird Restaurant» stellt die nationale Tourismusorganisation Tische mitten in der Natur auf. Die von Sterneköchen kreierten Menüs kocht man kurzerhand selber, mit lokalen Zutaten. Pfadfinderfeeling ahoi!

Abtauchen auf den Malediven Nicht nur in Norwegen, auch auf den Malediven lässt es sich unter der Meeresoberfläche piekfein dinieren. Im «Undersea Restaurant» des Hurawalhi-Resorts leisten einem bunte Riffbewohner beim Gaumenschmaus Gesellschaft. Möglich macht das ein Glastunnel in sechs Metern Tiefe.

Undersea Restaurant des Hurawalhi-Resorts, Malediven

Morbides Schmausen in Indien Aus der Not eine Tugend gemacht hat ein Restaurantbesitzer im indischen Ahmedabad. Dass sich das gekaufte Grundstück als Friedhof entpuppte, sollte ihn nicht von seinen Plänen abhalten. Deshalb speist man im «New Lucky Restaurant» nun in der Gegenwart von pietätvoll mit Stahlgittern geschützten grünen Steinsarkophagen und anonymen Gräbern.

Flugfeeling ohne abheben Eine ausgediente Boeing 737 dient für all jene als Restaurant, die das Flug-Feeling vermissen. Das Servicepersonal trägt Fluguniformen, die eng bestuhlten Sitzreihen sind – zum Glück – edlen Ledersitzgarnituren und Tischen gewichen. Zu finden ist «Lily Airways» im chinesischen Wuhan. Dinner on The Rock Vor der Küste Sansibars (Tansania) wartet ein kleiner, urchiger Inseltraum. Als einfaches Häuschen mit natürlichem Schilfdach schmiegt sich das Restaurant «The Rock» auf einen vom Meer geformten Naturfelsen. Nur mit einem kleinen Boot zu erreichen, kommt bereits bei der Anreise Robinson Crusoe-Feeling auf.

The Rock in Sansibar, Tansania

Essen hinter Gittern Dem Restaurante Interno im kolumbianischen Cartagena liegt ein Sozialprojekt für Inhaftierte des Frauengefängnisses San Diego zu Grunde. Wer hier isst, trägt zur Ausbildung und somit zu einer zweiten Chance nach der Entlassung der hier tätigen Frauen bei. Gleichzeitig werden die Einnahmen für eine angenehmere Gestaltung des Gefängnisalltags eingesetzt.

Viermal Schweiz Auch die Schweiz hat es in die Aufzählung der «100 verrücktesten Restaurants» geschafft – und zwar gleich vier Mal. Das 3100 Kulmhotel Gornergrat in Zermatt, das Sky-Dinner in Grindelwald, das Schlössli Wörth mit spektakulärem Ausblick über den Rheinfall und natürlich der Dauerbrenner Äscher in Weissbad (AI) sind im neu erschienenen Reiseführer vertreten.

Das Buch Zu Tisch! Eine Reise zu den ausgefallensten Restaurants der Welt ist im DuMont Reiseverlag erschienen und ab 10. Dezember im Handel erhältlich.