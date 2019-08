Graswürmleni: Kilbi-Gebäck nach Grossvaters Rezept

Das Wort Graswurm ist im Duden nicht zu finden, im «Berndeutschen Wörterbuch» aber schon. «Eine Raupe» sei es, steht da geschrieben oder, und nun kommen wir unserer Sache näher, «ein Gebäck aus aufgerolltem Teig». Michel Buchs hält es gerade in den Händen. Nur sagt der Bäcker aus Jaun dazu Graswürmleni, und tatsächlich ist die Chose auch ein wenig komplizierter als simples Teigaufrollen. Wenn auch nicht viel.

Jeden Sommer bäckt Buchs mit seinem Sohn Eric während ein paar Monaten Graswürmleni – vom 1. Juni bis zur Schafscheid (wenn die Schafe nach dem Alpsommer aufgeteilt werden) im Herbst. Die fingerlangen, in Fett ausgebackenen Stücke sind in Jaun auch das traditionelle Kilbi-Gebäck (wie übrigens auch Fasnachtsküchlein und Anis-Chräbeli). Hier, oberhalb von Charmey, beim Übergang vom Greyerzerland (Kanton Freiburg), ins Simmental (Kanton Bern), findet eine der ersten «Bénichons» statt, immer am Wochenende vor dem letzten Montag im Juli, dieses Jahr also am 27. und 28. Auf diesen Anlass hin steigt in der Bäckerei Buchs im Rank an der Hauptstrasse die Graswürmleni-Produktion. Normalerweise, also vor und nach der Kilbi, verkauft Buchs rund 50 Säcklein pro Woche.

Die Graswürmleni erinnern vom Aussehen und der Herstellung her ein wenig an Schenkeli. Nur sind sie ein wenig dunkler, das sei eine Folge des Zimts, sagt Buchs. Den Teig zieht er so lange durch die Maschine, bis er 6 Millimeter dick ist. Dann schneidet er ihn in fingerlange Streifen – mit einem Teigrad, das noch Michel Buchs’ Grossvater gehört hatte. «Das einzige Arbeitsgerät, das von ihm noch in der Backstube zu finden ist», sagt er. Buchs senior hat übrigens noch keine Graswürmleni ausgebacken – eigentlich machte man das nur in Privathaushalten. Doch weil die Nachfrage so gross war, begann Michel Buchs vor 40 Jahren, die Tradition fortzuführen.

Die will, dass man die fertigen Graswürmleni nicht etwa mit Zucker ummantelt wie andere, ähnliche Gebäcke, «es hat schon genug Kalorien drin», sagt Buchs dazu. Wohl wahr. Und wie egal das ist. Das Jauner Kaffeegebäck schmeckt – vor allem frisch – richtig gut. Möge die Kilbisaison beginnen – und dann niemals mehr enden!

In der Serie «Altbacken» stellen wir Bäckereien vor, die vom Aussterben bedrohte Backwaren herstellen oder historisch versiert backen. Tipps gerne an: nina.kobelt@tamedia.ch.