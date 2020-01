Im Bier und Jetzt

Bier ist eine fantastische Zutat: Es findet überall ein Plätzli, wenn man es denn verwenden will, in der Vorspeise, im Hauptgang oder gar beim Dessert. Und nicht nur Bier, sondern auch die einzelnen Bestandteile: Ronny Wendorf vom Brauwerk in St. Gallen bäckt zum Beispiel eine Tarte mit Hopfen und serviert dazu Zitronensorbet und marinierte Früchte. Er ist es auch, der uns zu einem neuen Lieblingsmenü verholfen hat, oder sagen wir, einer Lieblingsbeilage: Blumenkohl mit Pale-Ale-Lack.

Zuerst aber zeigt uns der Koch, wie er einen Klassiker zubereitet: Ghackets mit Hörnli. Mit Schwarzem Bär, einem dunklen, malzigen Bier.

Das Dunkle zum Fleisch

Noch nicht mal ein Jahr alt ist das Restaurant Brauwerk beim Bahnhof. Es arbeitet mit Schützengarten zusammen, der ältesten Brauerei der Schweiz. Mönche des Klosters St. Gallen hatten im Mittelalter den Grundstein gelegt. Gerochen hat es damals in den Stätten der Geistlichen sicher ähnlich wie heute in der weltlichen, jetzt am Nachmittag leeren Bar: malzig und geheimnisvoll fast. Oder göttlich, sind wir eigentlich versucht zu sagen, vor allem, als wir in die Küche treten: Dort rührt Ronny Wendorf gerade die Sauce an. In den Klassiker Ghackets mit Hörnli gibt er während des Kochens und kurz vor dem Anrichten Dunkelbier, so, wie es sich gehört, wenn man in einer Küche arbeitet, die sozusagen neben einer Bar steht.

Bildstrecke: Ghackets mit Hörnli und Dunkelbier

Welches Bier in welches Gericht kommt, entscheidet der Küchenchef nach Verkostung und Probekochen, die er immer wieder macht. Der Schwarze Bär, erklärt er, eigne sich gut fürs Fleisch, er sei nicht zu bitter, aber man schmecke ihn beim Essen heraus. Kurz: eine harmonische Sache. Es ist auch eines der Biere, die am Feierabend am besten laufen.

Der Lack ist an

Doch da ist noch das India Pale Ale, das bitterer schmeckt. Ronny Wendorf verwendet es unter anderem für Blumenkohl. Und zwar für Lack, den er auf das Gemüse streicht, bevor (und nachdem) er es in den Backofen schiebt. Was nach einer Bieridee tönt, hat den umwerfendsten Glanz, den man sich vorstellen kann. Wären wir nicht dabei gewesen, hätten wir geschworen, dass da nachgeholfen wurde – mit Haarspray oder so, es glänzt so extrem. Jedenfalls: Im Brauwerk wird der Blumenkohl zusätzlich mit einem «Topping» gekrönt, das man gut auch allein löffeln könnte, so fein ist es: Panko, also asiatische Weissbrotflocken, Erdnüsse, Butter und Salz in einer Pfanne erwärmen, bis es schäumt. Fertig. Darüber raspelt Wendorf gebeiztes Eigelb, das wir an dieser Stelle schon einmal vorgestellt haben, aber etwas umständlich für die Hobbyküche ist. Käse tut es auch.

In der Serie «Kochschule» blicken wir Köchinnen und Köchen über die Schulter. Heute Ronny Wendorf vom Brauwerk in St. Gallen.