Waffelstillstand

Man nimmt gute, süsse Nidlen, wie zum Stossen, und schwingt sie mit dem Beseli, bis sie dick ist, rührt Semmelmehl darein, bis der Teig die Dicke eines gekochten Mehlbreies hat, und Zucker oder Salz dazu.»

«Dann wird das Waffel-Eisen warm gemacht, mit Speckschwarte oder süsser Butter wohl bestrichen und ein Löffel von dem Teig auf das Eisen gethan, der Länge nach verzogen, das Eisen zusammengehalten, und im Feuer ge­backen.»

«Ist die Waffel auf beiden Seiten schön gelb, so wird sie mit Sorgfalt aus dem Eisen genommen und an der Wärme behalten und keine über die andere gelegt, bis man sie auftragen will. Das Eisen muss öfters bestrichen werden.»

Irgendwie süss: Das «Neue Berner Kochbuch» von 1843 braucht im Original sagenhafte zwölf Zeilen für den Rezeptbeschrieb von «Wafflen», diesem Gebäck, dessen Duft so viel Wohligkeit verbreitet. Waffeln waren und sind im Wesentlichen Mehl, Eier, Salz und Flüssigkeit, sie werden in Eisenformen gebacken und haben eine lange Tradition. Sogar die Griechen sollen schon flache Kuchen zwischen zwei Eisen im Feuer hergestellt haben.

Im 13. Jahrhundert haben sich, so sagt man, aus diesen «obelios» der Griechen Waffeln entwickelt, «gaufres». Französische Bauern sollen dann im 16. Jahrhundert einen einfachen Teig angerührt und diesen zwischen zwei heissen Eisenplatten übers Feuer gehalten haben. Die Ersten waren sie allerdings nicht: Es gibt Funde von Waffeleisen der Wikinger, die vor über tausend Jahren in Gebrauch waren. Das älteste Eisen in der Schweiz kommt aus St. Gallen, dort backte man Hostien damit, noch frühere Exemplare wurden in Klöstern in Frankreich und Belgien gefunden.

Hunderte Varianten

Die Waffeln haben hierzulande viele Verwandte: kunstvolle Emmentaler Bretzeli, die Bricelets; Offletten, ein hauchdünnes, brüchiges Gebäck, ähnlich den Hüppen aus Zürich und dem Thurgau. Ebenfalls mit einem Eisen her­gestellt werden Seisler Brätzela, die Bricelets singinois aus dem Sensebezirk, die vor allem an der Kilbi gereicht werden. Auch sie sind aber deutlich dünner als Waffeln, genauso wie die ge­kauften Jura-Waffeln von Wernli (Güezi mit wahlweise Vanille-, Schokoladen- oder neuerdings mit Zimtfüllung).

Apropos Kilbi: Waffeln gab es – über all die Jahrhunderte hinweg – an Festen, an besonderen Tagen oder eben am Jahrmarkt. Werden Waffeln gebacken, entsteht ein intensiver, süsser Duft, der einem gut die Sinne vernebeln kann. Ja, manchmal scheint die Welt stillzustehen, wenn das Waffeleisen einheizt.

Es gibt natürlich Hunderte Varianten, Waffeln zu machen. Ein amerikanisches Rezept etwa fügt dem Teig Spekulatiusgewürz zu, Vanille und Zimt, und gibt ess­löffelgrosse Portionen auf das Waffeleisen. Das Resultat: kleine, runde Spekulatiuswaffeln, eine Köstlichkeit, vor allem zu Weihnachten oder jetzt beim nass­kalten Wetter.

Waffelfeiertag

In vielen Ländern werden dicke Waffeln zum Frühstück gegessen. Oder zum Zvieri, vor ­allem die Belgische Waffel, ein dickes, weiches, rechteckiges ­Exemplar mit Gittermuster. In Skandinavien gibt es, wie bei uns, spezielle Waffeleisen. Und in Schweden einen besonderen Tag, an dem man hemmungslos waffeln kann: Am 25. März ist jeweils Våffeldagen, offizieller Waffeltag. Genau, man ist versucht zu sagen: Die haben einen an der Waffel, die Schweden. Aber irgendwie verstehen wir sie gut.

Das Rezept für «Wafflen», in kursiver Schrift (sh. ganz oben), stammt aus dem «Neuen Berner Kochbuch» von 1843. Infos zu Waffeln fanden wir u. a. im Buch «Das kulinarische Erbe der Schweiz. Band 5» von Paul Imhof (Verlag Echtzeit).







Grundrezept für Waffeln



(Für 4 Stücke)







100 Gramm Butter

1 Prise Salz

4 Eier

250 Gramm Mehl

3 Deziliter Rahm

Zutaten gut vermischen, das Eisen einfetten und warten (auch das «Berner Kochbuch» braucht nur wenige Zeilen für das Waffelrezept). Simpel, aber nicht zu unter­schätzen.

Dieses Rezept haben wir erstmals am 11. Februar 2017 in der «Berner Zeitung» publiziert.

