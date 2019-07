Weniger Spaghetti Bolognese, mehr Zürcher Geschnetzeltes

Gerade vollzieht sich eine schleichende Veränderung unserer kulinarischen Kultur, ohne dass wir das gross bemerken. Die «Hausmannskost» gerät in Vergessenheit. Während es für viele Generationen selbstverständlich war, dass gewisse Rezepte sozusagen in Familieneigentum standen und sich nur durch winzige, aber umso wichtigere Nuancen von den ansonsten identischen Speisen der Nachbarn oder Verwandten unterschieden, herrscht heute diesbezüglich eher: Wurschtigkeit.

Allein über die Rösti konnte noch erbittert gestritten werden. Welche Kartoffeln sind qualifiziert, welche kommen gar nicht infrage? Werden sie vorgekocht und, wenn ja, wie lange? Nicht ein bisschen länger? Von welcher Konsistenz müssen die gerissenen Kartoffeln sein, bevor sie zum Fett in die Pfanne kommen, und überhaupt: Welches Fett? Schmalz? Öl? Geklärte Butter? Bei welcher Temperatur?

Ich erinnere mich an den wunderbar bestimmten Ton, mit dem die legendäre Marianne Kaltenbach in ihrer kulinarischen Bibel «Aus Schweizer Küchen» über die kleinsten Unterschiede referierte, im tiefen, fast schon religiösen Bewusstsein, dass es einen Unterschied wie Himmel und Hölle macht, ob man die Rösti ohne Zwiebeln zubereitet oder mit (Mit welchen? Welche Sorte? Roh? Angeschwitzt? Gesalzen? Gezuckert? Karamellisiert?).

Kaum jemand kocht, wie die Mutter gekocht hat, die wie ihre Mutter gekocht hat, die wie ihre Mutter ...

Diese Zeiten sind vorbei. In den Haushalten, in denen überhaupt noch regelmässig gekocht wird, geht es längst nicht mehr um Nuancen einer als traditionell anerkannten und gepflegten Schweizer Küche, sondern eher um kulinarische Philosophien und Zugehörigkeiten. Die eigene kulinarische Kultur drückt sich eher in einer Forcierung italienischer Pastagerichte aus oder in einer Erweiterung des kulinarischen Vokabulars über den eigenen Kontinent hinaus (Curry, Chili, Misosuppe).

Manchmal spielt der Verzicht auf Fleisch eine definitorische Rolle, manchmal die Beschränkung auf regionale Lebensmittel, was freilich nicht inkludiert, dass dabei nur traditionelle Rezepte der Region zum Einsatz kommen, eher im Gegenteil. Über die richtige Zubereitung von Spaghetti Bolognese diskutieren wir viel beherzter als über die Finessen bei der Zubereitung eines Zürcher Geschnetzelten.

Die Verantwortung dafür, dass wir ein vernünftiges Zürcher Geschnetzeltes essen können, hat sich aus den Familientraditionen verabschiedet. Kaum jemand kocht, wie die Mutter gekocht hat, die wie ihre Mutter gekocht hat, die wie ihre Mutter ...

Zu sehr haben sich die Parameter verändert, die unsere traditionellen Küchen über viele Generationen hinweg geprägt haben: die Verfügbarkeit von Lebensmitteln; die Ausstattung der Privatküchen; die fürs Kochen zur Verfügung stehende Zeit; die Stellung der Frau in der Gesellschaft (und der Küche); die Selbstverständlichkeit, die bäuerliche Küche der Vergangenheit im Hier und Jetzt willkommen zu heissen.

In Zürich oder Bern streiten sie über die beste Kebabbude.

Im befreundeten Nachbarland Italien wird noch immer über, sagen wir, Raviolifüllungen gestritten. Gerade erst war ich Zeuge, wie zwei junge Männer in den Uniformen der venezianischen Verkehrsbetriebe während der Überfahrt vom Lido auf die Giudecca darüber diskutierten, unter welchen Umständen man aus Radicchio und Apfel eine brauchbare Füllung für Teigwaren herstellen könne. In Zürich oder Bern würden sie über die beste Kebabbude streiten.

Die Lufthoheit über die traditionelle Schweizer Küche wandert zusehends von den Privathaushalten zu den Wirtshäusern. Nur dort, wo professionelle Köchinnen und Köche ihren Beruf ausüben, wird der Aufwand getrieben, der selbstverständlich sein sollte, um ansprechend schweizerisch zu kochen. Nur dort, wo jemand darauf achtet, dass die Qualität dieser Speisen in allen Facetten stimmt, wird unser kulinarisches Erbe gepflegt.

Wir entdecken die Schönheit des Einfachen, den Flaum und das Knuspern der Rösti.

Die Hastigen und die Schlampigen und all die, die Kochen mit Warmmachen verwechseln und ihre Rösti halb fertig bei der Coop einkaufen, sind dafür verantwortlich, dass diese Erinnerungen verwässern. Sie tragen ihren Teil dazu bei, dass wir gute Rösti nicht mehr als etwas Wertvolles schätzen, sondern für entbehrlich halten.

Bleiben uns genau zwei Möglichkeiten.

Erstens: Wir gehen dorthin essen, wo es die Dinge, die wir nicht mehr kochen, in bester Qualität zu essen gibt. So vergewissern wir uns dessen, wie sie sein sollen, wenn wir sie doch wieder kochen wollen. Ausserdem bestätigen wir den Wirt in seiner Ambition, das Einfache ernst zu nehmen.

Zweitens: Wir fühlen uns selbst zuständig. Wir entdecken die Schönheit des Einfachen, den Flaum und das Knuspern der Rösti, den Schmelz der Sauce zum Geschnetzelten. Wir übernehmen Verantwortung dafür, dass auch unsere Kinder so gut Bescheid wissen wie wir.