Woher kommt der Egli, der auf unseren Tellern landet?

Das Eglifilet – auf keiner regionalen Speisekarte darf es fehlen. Doch Egli ist rar geworden, und die Restaurants müssen den Fisch anderswo, teilweise weit entfernt, einkaufen.

Erste Adresse ist da vor allem ein See in 2500 Kilometer Entfernung. Der Peipussee, sechsmal grösser als der Genfersee und vor allem: der grösste Produzent von Egli auf dem Kontinent. Früher gehörte er zur Sowjetunion, heute teilen sich Estland und Russland die Ufer. Zwei Welten.

Seit der Unabhängigkeit von der UdSSR im Jahr 1991 hat sich Estland wirtschaftlich stark entwickelt, verfügt über Spitzentechnologie und ist äusserst umweltbewusst. Ein kleines Land mit 1,3 Millionen Einwohnern, kaum grösser als die Schweiz, regiert von einer Frau, die dem Modell der grossen Schwester Finnland nacheifert und das alte Vaterland ablehnt. Weit weg vom dicht bevölkerten Tallinn liegt der Peipussee. Über viele Kilometer trifft man nur selten auf ein kleines verlassenes Holzhaus, ein paar Dörfer, die wie ausgestorben sind.

Auf dem Peipussee, einem der grössten Seen Europas, herrscht ein harter Konkurrenzkampf: Hunderte Fischer aus Estland und Russland gehen täglich auf die Jagd nach Egli. (Foto: Odile Meylan)

Im Peipussee, der durchschnittlich nur sieben Meter tief ist, eine braunblaue Farbe hat und im Winter fünf Monate lang von einer dicken Eisschicht überzogen ist, herrscht der Egli. Er ist die meistgefangene Fischart, gleich nach dem Zander. Der in unseren Breiten sehr beliebte Fisch stösst bei der Bevölkerung Estlands nicht auf grosse Liebe. Deshalb wird der ganze Eglifang exportiert. Zu den grossen Abnehmern gehört auch die Schweiz.

Hierzulande stammen weniger als 15 Prozent aus heimischen Gewässern. Der Rest kommt von weit her. Die Schweiz veröffentlicht keine Daten über den Import von Fisch. Nach langen Verhandlungen hat uns die Eidgenössische Zollverwaltung schliesslich doch Auskunft gegeben. Die importierten Egli­filets stammen hauptsächlich aus drei Ländern: Estland, Russland und Polen teilen sich 83 Prozent dieses Markts. Zum Vergleich: 2017 wurden in unseren Seen 260 Tonnen ganze Eglis gefangen, das entspricht rund 87 Tonnen Filets. Aus den drei Importländern über­querten letztes Jahr über 1200 Tonnen frische oder tiefgekühlte Filets die Grenze, das sind rund 3600 Tonnen ganze Eglis.

Endloser Horizont

Anatoli ist 61 Jahre alt und holt seit 30 Jahren jeden Morgen die Netze ein. Er erwartet uns in einem estnischen Hafen am Peipussee. Um 6 Uhr morgens, an einem Dienstag Ende April, die Temperatur ist mit 2 Grad aussergewöhnlich mild. Ivan, Yuri und Paha, ausgesprochen Pacha, alle russischsprachig, klettern an Bord eines zwölf Meter langen Motorboots. In dieser Gegend gibt es immer noch mehrheitlich russische Gemeinschaften. Kein Händedruck. Ein Fischer gibt nicht viel auf Höflichkeiten. Das Boot gleitet im Morgennebel durch strohfarbenes Schilf, und endlich breitet sich der Peipussee aus. Ein endloser Horizont, zu Wasser und auf dem Land. Anatoli machte schon kurz nach dem Auslaufen das Radio lauter, der unter einem verrosteten Hufeisen montierte Aussenlautsprecher überschwemmt die Umgebung. Estnischer Technosound: Poesie nach Art des Peipussees.

Angesichts des Appetits der Schweizer und der Deutschen entwickelte sich der Egli rasch zum einträglichen Geschäft.

Der Eglifisch war für Estland lange ein nicht gehobener Schatz. In der sowjetischen Ära, als die Kolchosen und Sowchosen jeden Unternehmergeist lahmlegten, war der Fisch uninteressant. «Gut genug für den Abfall», meint Anatoli. Seit Estland 2004 aber Mitglied der EU wurde, hat sich der Markt geöffnet. Europa half dem Land, Häfen zu bauen – unter dem neidischen Blick der Russen, die ihrem Nachbarn diesen Boom missgönnten.

Das kleine baltische Land war eines der ersten, das seine Chance packte. Angesichts des Appetits der Schweizer, aber auch der Franzosen, Deutschen oder Italiener, entwickelte sich der Egli rasch zum einträglichen Geschäft. Die Polen taten es den Esten nach. Bald übten auch die Russen Druck auf den Markt aus. «Es ist ein wahrer Goldrausch», vermeldete ein offizieller Newsletter des Staates Pskow am russischen Ufer des Peipussees.

Anatoli und seine Männer gehören zu den 282 estnischen Fischern auf dem Peipussee. Auf der russischen Seite kommen 400 dazu.

Jeden Tag fährt er raus aufs Baltische Meer: Erti hat sich auf den Fang von Egli im Golf von Pärnu spezialisiert. (Foto: Odile Meylan)

Der Fischer mit seinen tiefblauen Augen hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Bevor er Fischerstiefel anzog, schmuggelte Anatoli Wodka. Eine jugendliche Dummheit, die ihn ins Gefängnis gebracht hat. Fischer ist er geworden, weil es keine andere Arbeit gab. «Ich würde sofort aufhören, wenn ich krank würde», sagt er zu unserem Dolmetscher. In dieser Gegend, die zu einer der ärmsten Estlands gehört, gibt es praktisch nur Fischer und Bauern. Die Jungen haben die Dörfer verlassen und sind in die eine Stunde entfernt liegende Stadt Tartu mit ihren 95'000 Einwohnern gezogen. Die Schulen mussten eine nach der anderen schliessen.

2017 erhielt ein Fischer durchschnittlich 1.95 Euro für ein Kilo gefangenen Egli. Heute sind es nur noch 1.50 Euro. Brosamen im Netz. Da drängt kein Nachwuchs nach. Seit 2011 haben über 100 Fischer auf der estnischen Seite des Peipussees das Handtuch geworfen. Durchschnittsalter eines Fischers: 50 Jahre.

Der Kapitän bleibt auf dem Boot, während Yuri, Ivan und Paha in eine Holzbarke klettern, die vom Boot gezogen wird. Sie nähern sich der ersten Falle, ziehen sie hoch, schlingen ein Netz darum herum und bringen sie zum Boot. Eine Winde hilft ihnen, den Fang hochzuziehen. Hunderte von Fischen purzeln auf die Brücke. Die vier Männer knien nieder, zerquetschen dabei ein paar Fische und sortieren den Fang aus. Die Eglis in eine Kiste, die anderen Fischarten in andere Behälter. Zu kleine Fische fliegen zurück ins Wasser. Nicht dass es eine Mindestgrösse gäbe. Alles eine Frage des gesunden Menschenverstands, um den künftigen Fischbestand zu sichern. Heute beträgt der Fang 190 Kilo Egli.

Harte Konkurrenz

Auf dem Peipussee herrscht ein harter Konkurrenzkampf. Die Regierung Estlands setzt Fangquoten pro Fischart fest. Wenn die Fischsaison eröffnet wird, beginnen die «Olympischen Spiele». Alle wollen möglichst viel Fisch fangen, bis die Quote erreicht ist und die Regierung den Fischfang stoppt. Ein sehr umstrittenes System in einem Markt, in dem Angebot und Nachfrage die Regeln bestimmen: «Alle haben gleichzeitig Fisch. Man kann also nicht alles frisch verkaufen. Für die Fischer bedeutet das einen tiefen Kilopreis», erklärt Urmas Pirk, der Präsident des Vereins für die Entwicklung der Fischereizone Peipussee.

Auf der anderen Seite des Sees gelten russische Gesetze. Es gibt individuelle Quoten und praktisch keine Konkurrenz. Zwischen den russischen und den estnischen Fischern kommt es deshalb immer wieder zu Vorwürfen und Eifersüchteleien. Die Fischer am anderen Ufer können nicht befragt werden. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind angespannt. In diesem Grenzgebiet nützt ein Visum für Russland deshalb nichts. Es braucht eine persönliche Einladung, und die erhalten wir nicht.

Szenenwechsel. Man könnte meinen, der Egli lebe nur im See. Stimmt nicht. Im Westen Estlands liegt die Ostsee, auch Baltisches Meer genannt. Hier wird massenweise Hering gefangen. Aber in diesem Salzgewässer leben auch Abertausende Eglifische. In Polen und Russland wird der bekannte Kleinfisch im gleichen Meer gefangen. Wir stechen in der Stadt Pärnu mit dem Boot von Elari und Erti, 33 und 39 Jahre, in See. Sie sind spezialisiert auf den Fang von Egli und passionierte Fischer.

Karte vergrössern

Der Golf von Pärnu? Brackwasser, ein graues Wasser, das sich mit dem Himmel dieses Aprilmorgens verbindet, ein braunes Wasser, wenn man es von nahe betrachtet. Eglifische können hier leben, weil der Salzgehalt des Wassers tiefer ist als in einem normalen Meer.

Die Kälte und der Wind dringen durch die Kleider. Elari und Erti verrichten ihre Arbeit, ohne ein Wort zu verlieren. Jeder Handgriff sitzt. Der Lärm der Fische, die an die Metallkiste schlagen, ruft die Möwen auf den Plan. Sie stürzen sich auf die Fischabfälle. Tausende von Schuppen bleiben im Wasser zurück, wenn die Netze hochgezogen werden. Das auf­gewühlte Meer glitzert wie Schnee. Ein zauberhafter Anblick.

Die Kehrseite der Medaille

Auch hier gibt es eine Kehrseite der Medaille, so wie am Peipussee. Elari, der jeden Tag des Jahres auf seinem Boot verbringt, hat unzählige Telefonate geführt, um herauszufinden, welche Fabrik den besten Preis bezahlt. Heute liegt der Preis bei 1.30 Euro pro Kilo, und die beiden Fischer ziehen nur einige wenige Netze ein. «Die Preise sind sehr tief, weil sie im Peipussee zurzeit viele Fische haben», kommentiert Elari.

Auf der estnischen Ostsee sind über 2000 Fischer gemeldet. Einige von ihnen sind dem Ruf aus der Ferne gefolgt oder jagen grosse Fische. Elari ist neugierig. Er weiss, dass seine Fische hauptsächlich in der Schweiz enden. Aber er hat absolut keine Ahnung, wie viel wir dafür bezahlen. Der Schweizer bezahlt für ein Kilo Egli manchmal mehr als 50 Franken. Elari ist verblüfft. Mit den heute gefangenen 250 Kilo Egli haben sie gerade mal 325 Euro verdient.