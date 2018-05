Junge brauchen schonungslose Führung

Die Debatte über die Generation Y im «Tages-Anzeiger» war vielsagend. Zuerst stigmatisierte Evi Hartmann, Autorin des Buchs «Ihr kriegt den Arsch nicht hoch», die Millennials, indem sie den heute 18- bis 38-Jährigen fehlenden Leistungswillen unterstellte. Dann zeichnete «Tages-Anzeiger»-Autorin Michèle Binswanger in ihrer Replik das Bild einer fast schon pathologisch überforderten Generation, die sich an ihren eigenen Ansprüchen aufreibt. Diese zwei Extrempositionen sind beispielhaft für die wenig differenzierte Wahrnehmung dieser Generation.

Das Schwarzweissdenken schlägt sich nieder im Umgang mit den Millennials – am eindrücklichsten in der Arbeitswelt, auch in der Schweiz. Entweder behandeln Führungskräfte die jungen Leute wie zarte Pflanzen und schonen sie, wo immer dies nur möglich ist. Oder aber die Chefs packen ihre Mitarbeitenden überhart an, weil diese aufgrund ihres nicht immer offen­kundigen Leistungswillens stets unter Generalverdacht stehen.

Aber: Das Problem sind selten die Millennials selbst, sondern fast ausnahmslos die Führungskräfte auf allen Stufen. Denn die Chefs sind es, die den Ordnungsrahmen der Zusammenarbeit definieren müssen und für ein zielführendes Miteinander Verantwortung tragen.

Unternehmen unterschätzen die Aufgabe

Vorgesetzte führen zu oft eindimensional. Entweder leben sie die «harte Schule» mit morgendlicher Befehlsausgabe und ohne jeden kreativen Einbezug ihrer Mitarbeitenden. Oder aber sie verhalten sich wie Therapeuten, zeigen für jeden und alles Verständnis und scheuen sich, ihren Mitarbeitenden auch einmal Grenzen zu setzen.

Viele Unternehmen unterschätzen noch immer, wie anspruchsvoll Führen im heutigen Umfeld ist: Digitalisierung, permanenter Wandel, Unsicherheit. Schlechte Führung erkennt man an Vorgesetzten, die zwischenmenschlich überfordert sind und ihre Mitarbeitenden nicht inspirieren können. Schlechte Führungskräfte führen zu dysfunktionalen Teams mit schwachen Leistungen.

Aber wie soll man Millennials führen? Ich plädiere für ein Konzept, das ich schonungslose Führung nenne.

Fordern heisst respektieren

Schonungslosigkeit hat nichts zu tun mit Brutalität und Rücksichtslosigkeit – im Gegenteil: Nur wer seine Mitarbeitenden bei der Arbeit nicht schont und von ihnen Leistung einfordert, begegnet ihnen mit maximalem Respekt. Wer im Vollbesitz seiner Kräfte ist, der will nicht geschont, sondern gefordert werden. Und genau das ist es, was sich Mitarbeitende der Generation Y wünschen: dass die Führenden sie ernst nehmen und ihre Fähigkeiten er- und anerkennen. Die Millennials wollen für voll genommen werden.

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Führungskräfte ihre Mitarbeitenden in die Pflicht nehmen müssen. Vorgesetzte müssen klare Ansagen machen. Und wenn diesen nicht nachgelebt wird, müssen sie Sanktionen ergreifen.

Zu oft wollen Generation-Y-Mitarbeitende in leichter Selbstüberhöhung nur sinnstiftende Arbeit verrichten und in ihrem Wirken jeden Tag ein bisschen die Welt verändern. Im Gegenzug sind sie aber nicht immer bereit, profane Dinge einzuhalten wie Termine, Deadlines, Ziele. Es ist deshalb die Pflicht einer Führungskraft zu erklären, dass es Würde ohne Bürde nicht gibt. Und dass für jeden Mitarbeitenden aus Vertrauen immer auch Verantwortung entsteht.

Gegen die Infantilisierung

Schonungslose Führung steht in einem Widerspruch zu hartem, unreflektiertem und wenig menschlichem Chefverhalten. Schonungslose Führung ist aber auch das Gegenteil der zunehmenden Infantilisierung von Mitarbeitenden durch ihre Chefs.

Millennials sind nämlich weder Maschinen noch schutzbedürftige Kleinkinder. Schonungslose Führung ist die Grundlage für tragfähige, erwachsene Arbeitsbeziehungen zwischen starken, selbstkritischen Leadern und leistungsfähigen, verantwortlichen Mitarbeitenden.

