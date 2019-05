Auch den Tod muss man kennen lernen

Und dann hat man so ein kleines Meerschweinchen in der Hand und spürt das Herz. Es klopft, schnell, sehr schnell, toktoktoktoktok. Vielleicht hat der Schoko ja Angst, überlegen wir, vielleicht fühlt er sich nur nicht wohl, er ist krank, schon seit ein paar Tagen. Isst kaum noch was, fiept nicht wie sonst, wenn wir die Kühlschranktüre öffnen, um aus dem unteren Fach seine Lieblingsspeisen zu holen, Salat, Fenchel, Paprika. Gar nicht so leicht, den warmen Körper festzuhalten, damit der zehnjährige Sohn mit einer Spritze das flüssige Medikament ins Maul des Meerschweinchens träufeln kann. Seit einem Jahr wohnen Schoko und dessen Bruder Schimmel direkt neben dem Kinderzimmer, sie sehen mit ihrem wilden wuscheligen Fell ein wenig wie Flokati-Teppich-Kugeln aus, eine braune und eine weisse.

Wenige Tage später ist Schoko tot. Die Ärztin hat ihn eingeschläfert, da waren Schokos schwarze Knopfaugen schon ganz matt, das Fell fahl. Er konnte nicht mal mehr seine Medikamente schlucken.

Wie offen mit dem Tod sollen Eltern ihren Kindern gegenüber sein?



Später läuft der Sohn auf dem Heimweg von der Ärztin vorneweg im Regen, umklammert die Plastikbox mit dem toten Tier und wimmert vor Seelenschmerzen so laut, dass sich Passanten umdrehen. An der nächsten Strassenecke fragt er recht abgeklärt, ob es heute vielleicht Nutella-Pfannkuchen geben könnte. Zu Hause angekommen legt er sich erschöpft ins Bett, weint wieder, windet sich und erkundigt sich beim Vater, der sich dazugelegt hat, wer eigentlich morgen in der Champions League spiele.

Er trauert, und dann auch wieder nicht. Unvermittelt, in Wellen, die anbranden und sich dann wieder zurückziehen. Wie «Pfützenspringen» sei die Trauer bei Kindern, sagt Sylvia Vogel von der Björn-Schulz-Stiftung, die Kitas und Schulen zum Thema Kindertrauer berät, «rein, wieder raus, wieder rein. Kinder leben eben im Moment und nicht in der Kontinuität». Aber wer so sehr im Jetzt ist – hat der überhaupt eine Vorstellung von Begriffen wie «Ewigkeit» und «Endlichkeit»? Wann weiss er, dass zum Leben zwangsläufig auch der Tod gehört? Und was er bedeutet? Wie offen sollen Eltern ihren Kindern gegenüber damit umgehen? Sollen sie sagen: Wir fahren nie wieder zur Oma, unser Hund bleibt unter der Erde begraben, Sterben ist das unwiderrufliche Ende? Oder eher behutsam und wolkig das Thema umkreisen im gängigen Todesanzeigen-Vokabular?

Der Grossvater ist jetzt «eingeschlafen». Der Hund hat seine «letzte Reise» angetreten. Seine «Ruhe gefunden», ist «von uns gegangen».

Schneller Ersatz, der vielleicht ganz ähnlich aussieht wie der verstorbene Dackel, ist keine gute Idee.



Richtig, es ging um ein Meerschweinchen. Ein kleines Tier, das in einzelnen Ländern Südamerikas als Delikatesse gilt und im Haustierranking irgendwo zwischen tumbem Fellknäuel und schon ganz nettem flauschigen Wohngefährten steht und nicht an Katzen, Hunde oder Pferde heranreichen kann, die doch nach landläufiger Meinung waschechte Persönlichkeiten sind. Aus dieser Sicht ist es natürlich pietätlos, das Ableben einer südamerikanischen Delikatesse mit dem Tod eines echten Menschen gleichzusetzen. Aber das ist die Erwachsenenperspektive, in der immer alles bewertet und eingeordnet werden muss, und in der es deswegen auch sehr genaue Vorstellungen davon gibt, wie man angemessen zu trauern hat.

Die Kindersicht ist davon losgelöst. Sylvia Vogel erzählt, dass sie in ihren Kindertrauergruppen immer wieder solche Sätze hört: «Mein Bruder Pauli ist gestorben, mein Hund Bobbi und dann noch meine Oma Ilse.» In dieser Reihenfolge. Der Grund: Ein sechsjähriges Mädchen, dessen dreijähriger Hund stirbt, hat sein halbes Leben mit ihm verbracht, ihn gefüttert, im Arm gehalten, mit ihm gespielt. Die weit entfernt lebende Oma, die nun nicht mehr da ist, bleibt weit entfernt. Es ist deswegen überhaupt nicht Elternaufgabe zu bestimmen, wie intensiv der Verlust eines geliebten Lebewesens empfunden werden soll, und auch relativ unwichtig, ob man als Mutter oder Vater die Gefühle des Kindes immer ganz versteht. Hauptsache, man geht auf sie ein.

Manche Erwachsene erzählen heute belustigt davon, wie die Mutter vor vielen Jahren die toten Goldfische die Toilette runtergespült oder der Vater den Hamster in den Hausmüll befördert hat. Vermutlich erzählen sie diese Geschichten aber auch, weil sich in ihnen eine tiefe kindliche Erschütterung über das Vorgehen verbirgt, darüber, dass etwas, das einem selbst viel bedeutet hat, wie Abfall entsorgt worden ist.

Wer die Uhr noch nicht kenne, also Vorschulkind sei, habe oft noch keine Vorstellung von Endlichkeit.



Auch schneller Ersatz, der vielleicht ganz ähnlich aussieht wie der verstorbene Kanarienvogel oder Dackel, ist keine gute Idee. «Damit setze ich ein falsches Signal: Das einzelne Leben ist nicht relevant. Alles ist ersetzbar. Aus dem Tier wird eine Sache. Kinder verlieren so den Bezug zu dem, was wichtig ist», glaubt Sylvia Vogel. «Man muss der Trauer Raum und Zeit lassen.» Sich in Ruhe verabschieden. Das Tier begraben. Einen Brief mitgeben. Eine Kerze anzünden. Luftballons steigen lassen.

Man sagt oft über Verstorbene, sie hätten friedlich ausgesehen in den Stunden nach dem Tod. Da, und doch auch wieder nicht da, auf dem Weg woandershin. Wohin? Der tote Schoko zu Hause auf einem Tuch im Wohnzimmer hatte die Augen noch offen, und trotzdem war zu spüren, dass er mit ihnen nichts mehr sah. Der Körper kalt, seltsam schwer, noch nicht starr; das braune Fell wirkte plötzlich so struppig und rau wie Holzwolle. Die beiden jüngeren Brüder des ältesten Sohnes, vier und sieben, knieten neben ihm, der mittlere streichelte das Tier, der jüngere schaute neugierig.

Sylvia Vogel sagt, in der Trauerbegleitung gebe es eine Art Faustregel: Wer die Uhr noch nicht kenne, also Vorschulkind sei, habe oft noch keine Vorstellung von Endlichkeit und könne deswegen mit Sätzen, in denen «nie wieder» auftauche, wenig anfangen. Erst zwischen neun und elf Jahren sei das Todeskonzept «ausgereift», Kinder verstehen nun, dass jeder Mensch einmal sterben muss, auch die eigenen Eltern, auch sie selbst. Ayse Bosse, die das Kinder-Trauerbuch «Weil du mir so fehlst» geschrieben hat, nimmt als Trauerbegleiterin oft einen alten Handschuh zu ihren Treffen mit Kindern mit. Sie schlüpft hinein, bewegt die Finger, und gibt den Kindern die Hand, so dass sie sie spüren. Dann zieht sie die Hand wieder heraus, und zurück bleibt nur der alte, leblose Handschuh, die Hülle. «So ist das, wenn jemand stirbt», sagt sie dann. «Es bleibt nur die Hülle. Aber das, was den Menschen so besonders gemacht hat, die Seele, die ist jetzt woanders.»

Es waren mal schwermütige, mal heitere, aber im Rückblick vor allem schöne Tage.



Bosse war früher Model und Schauspielerin. Als erst das Kaninchen der Familie und wenig später ihr Vater, der Opa ihrer damals siebenjährigen Tochter starb, liess sie sich zur Trauerbegleiterin für Kinder ausbilden und bietet nun Workshops an. Sie findet, trauernde Kinder hätten ein Recht auf «Ehrlichkeit und auf Antworten zu ihren Fragen». Eine Oma, die «entschlafen» sei, ein Hund, der seine letzte «Reise» angetreten habe: «Das weckt nur Ängste. Manche Kinder fürchten sich dann plötzlich abends vor dem Einschlafen. Wollen nicht mehr, dass ihre Mutter auf Dienstreise fährt.» Und ob der Hund jetzt im gleichen Himmel wie die Oma ist? Auch wenn das nicht final zu beantworten ist, kann man ja darüber reden, «Kinder», sagt Bosse, «sind magische Geschöpfe. Sie gehen davon aus, dass nach dem Tod noch etwas kommt.»

Wohin kommt Schoko? Das war, nach diesem regen- und tränenreichen Trauertag, erst einmal eine sehr konkrete Frage. Am Montag war er gestorben. Am Wochenende sollte er feierlich auf einer Blumenwiese auf dem Land begraben werden. Vier Tage, in denen er irgendwie konserviert werden musste. Wir wickelten ihn in einen schwarzen Plastiksack, räumten Erbsen, Spinat, Eis aus der Tiefkühltruhe aus und das tote Tier hinein. Ungefähr einmal am Tag wollte eines der Kinder ihn noch mal sehen. Mindestens einmal wäre er bei diesen Auswickelaktionen fast als schockgefrostetes Fellpaket auf den Küchenboden geplumpst, was wir auch ein bisschen lustig fanden.

Es waren mal schwermütige, mal heitere, aber im Rückblick vor allem schöne Tage. Im Zusammensein als Familie. Die Zerbrechlichkeit, die jeder zeigte, kleines Kind, mittleres Kind, grösstes Kind, Erwachsene. Ein Tier war gestorben. Aber eben nicht «nur» ein Tier. Schoko. Ein paar Wochen später hängte der älteste Sohn Bilder von ihm auf. Damit ihn keiner je vergisst. Der Trost in der Trauer ist am Ende die Erinnerung. (Redaktion Tamedia)