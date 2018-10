Burka gesucht

Stefan: Du Schatz?

Anna: Ja?

Stefan: Tust du mir einen Gefallen?

Anna: Ja klar.

Stefan: Könntest du mal diesen Umhang anziehen, und ich fotografiere dich damit in der Innenstadt?

Anna: Was ist das?

Stefan: Eine Burka. Oder ein Nikab? Was ist da nochmals der Unterschied?

Anna: Warum soll ich das anziehen?

Stefan: Weil nach dem Burkaverbot in St. Gallen alle Medien ein Foto von einer Burka in St. Gallen wollen. Aber jetzt bin ich schon seit einer Woche unterwegs, hab überall gesucht und nachgefragt. Selbst bei den Moscheen und islamischen Gemeinschaften habe ich um Rat gebeten, aber es scheint tatsächlich so, als lebe keine einzige Muslimin in dieser Stadt, die eine Burka trägt oder einen Nikab.

Anna: Das ist doch super.

Stefan: Das ist nicht super, ich brauch eine fürs Foto.

Anna: Nein, dann brauchst du kein Foto.

Stefan: Bitte, mach es. Es wird dich niemand erkennen. Es geht ja um Verhüllung.

Anna: Dann fotografier doch einen vermummten Hooligan.

Stefan: So ein Foto will niemand.

Anna: Geht es also doch nicht um Verhüllung?

Stefan: Jetzt hör doch auf. Die Bildredaktionen können nicht immer dieselben Symbolbilder aus Interlaken zeigen. Wir brauchen was Reales.

Anna: Aber in einer Burka bin ich nicht real, sondern nur ein Symbol.

Stefan: Das merkt ja keiner.

Anna: Du machst reale Symbolpolitik?

Stefan: Eher symbolische Realpolitik.

Anna: Hä?

Stefan: Jetzt hilf mir doch. Denk an uns. Stell dir vor, wie gut ich dieses Foto weiter verkaufen könnte. Die ganze internationale Presse von Breitbart News, Putins Russia Today, al-Jazeera bis «The Sun» diskutieren und schlagen sich die Köpfe ein wegen der Burka in St. Gallen. Alle wollen die Burka in St. Gallen sehen.

Anna: Ich mache es nicht. Ausserdem ist es verboten, ich krieg ja gleich eine Busse.

Stefan: Nein, die Busse bekommst du nur, wenn du die öffentliche Sicherheit, den religiösen oder gesellschaftlichen Frieden gefährdest.

Anna: Der gesellschaftliche Frieden ist längst gefährdet. Nicht wegen der Burka, sondern wegen des Verbots.

Stefan: Aber du im Nikab gefährdest die öffentliche Sicherheit nicht!

Anna: Nicht die öffentliche, meine Sicherheit ist gefährdet. Was ist, wenn ich angepöbelt, bespuckt werde? Der Hass auf Burkaträgerinnen ist so hoch-gekocht.

Stefan: Das stimmt nicht.

Anna: Sicher, liest du keine Onlinekommentare? Dort beschweren sich haufenweise Unbekannte, die anonym bleiben wollen, dass Burkas zu einer gefährlichen Anonymität führen.

Stefan: Die Burka ist halt ein Symbol der Unterdrückung der Frau. Das musst du als Frau doch verstehen.

Anna: Ich sag dir mal, was ich als Frau nicht verstehe. Eine Frau, die von ihrem Mann gezwungen wird, eine Burka zu tragen, würde, wenn sie keine Burka trägt, von ihrem Mann bestraft, und wenn sie eine Burka trägt, vom Staat bestraft. Egal, was sie tut, die Frau wird immer bestraft. Der Mann nicht. Du glaubst nicht wirklich, dass es der Befreiung der Frau dient, wenn nur Frauen bestraft werden?

Stefan: Kein Mann darf eine Frau zwingen, eine Burka zu tragen. Auch der Mann wird bestraft.

Anna: Nein, sieh doch nach Dänemark oder Frankreich. Seit dem Verhüllungsverbot gibt es dort mehr Angriffe auf Musliminnen, und die Muslime werden aus Protest noch religiöser. Männer, die unterdrücken, werden kaum belangt.

Stefan: Lass uns nicht diskutieren. Zieh das Ding einfach an!

Anna: Was?

Stefan: Hilf mir einfach!

Anna: Zwingst du mich gerade, eine Burka anzuziehen?

Stefan: Ich doch nicht.

Anna: Setzt du mich emotional unter Druck, damit ich mich verschleiere?

Stefan: Nein, ich ...

Anna: Vielleicht sollte ich dich anzeigen? Um endlich ein Symbol zu setzen. Bestraft den Mann. (Redaktion Tamedia)