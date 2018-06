Chinaware kaufen und dafür spenden?

Ich möchte zehn neue Gartenstühle kaufen. Im Baumarkt kostet ein Stuhl aus China 50 Franken, und ich unterstelle nun mal einfach, dass er kaum unter ökologischen und sozial fairen Bedingungen hergestellt wurde. Ein fast identischer Stuhl aus der Schweiz ist im Fachgeschäft für 250 Franken zu haben. Was ist aus Ihrer Sicht klüger (oder effizienter, intelligenter, witziger . . .): den Stuhl aus der Schweiz zu kaufen? Oder jenen aus China, um dann den Differenzbetrag – immerhin 2000 Franken – einer globalen Umweltschutzorganisation zu spenden?

F. H.

Lieber Herr H.

Lustig ist Ihre Idee ja schon. Aber wenn das jeder täte? Dann wären die Schweizer Stuhlhersteller bald pleite, der Import aus China würde noch besser laufen, und die international tätigen Umweltschutzorganisationen würden in Geld schwimmen. Und was damit machen? Den untergegangenen Schweizer Stuhl-KMU und Fachgeschäften wieder auf die Beine helfen? Hätte man das nicht auch ohne Umwege haben können, indem man gleich die Stühle dort kauft, wo man mit den Produktionsbedingungen einverstanden ist? Man kann allerdings sicher sein, dass es nicht jeder täte – allein die Leute nicht, die sich die teureren Stühle nicht leisten und die darum auch nicht spenden könnten.

Die Verwandlung sozialer Probleme in individuelle Verantwortung ist sehr beliebt: Wenn jeder x täte, dann wäre unsere ganze Welt mehr y. Weil aber nicht jeder x tut, ist schliesslich der Mensch individuell dafür verantwortlich, dass die Welt nicht besser ist. (Oder es sind die Erziehung und die Smartphones, die schuld am ganzen Elend sind.) Das Verführerische an dieser Form der Verantwortungsübertragung ist, dass sie so konkret erscheint: Es geht um Sie und um reale Stühle, Erdbeeren oder T-Shirts. Und nicht um abstrakte Dinge wie Freihandel, Arbeitsrecht und solchen Kram, den man nicht versteht und an dem man nichts ändern kann.

Die Weltwirtschaft mit raffiniertem Konsumentenverhalten regulieren zu wollen, würde bedeuten, die Konzernverantwortung in Konsumentenverantwortung umzumünzen. Gegen die Konzernverantwortungsinitiative wurde vorgebracht, dass sie nichts bringe ausser mehr Bürokratie. Nun ist es aber so, dass Konzerne ohnehin bürokratische Wesen sind und sich – wenn es etwa um Steueroptimierung geht – in den internationalen Bürokratien bewegen wie Fische im Wasser. Wenn selbst solche Firmen mit der Verantwortung für Arbeits- und Produktionsbedingungen bürokratisch überfordert sein sollen, wie sollen wir Informationsleistungen stemmen, die jede kleinste Konsumentscheidung verlangt?

