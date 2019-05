Darf der Circus Knie noch Tiere zeigen?

«Tiere sind keine Unterhaltung», schreibt die Tierschutzorganisation Zurich Animal Save auf Instagram. Die Organisation ruft deshalb zum Boykott der Vorstellungen auf. Dies, obwohl der Circus Knie keine Wildtiernummern zeigt.

Promis wie Model Tamy Glauser und Moderatorin Gülsha Adilji unterstützen den Boykott. Und was meinen die Zirkusbesucher? Was eine Umfrage vor der Nachmittagsvorstellung am Mittwoch auf dem Zürcher Sechseläutenplatz ergeben hat, sehen Sie im Video.

Abstimmen Ja, Tiere gehören zum Zirkus, egal welche. 37.6% Ja, aber es ist gut, sind Raubtiere und Elefanten nicht mehr im Programm. 42.6% Nein, im Zirkus sollten keine Tiere auftreten. 14.3% Ist mir egal, ich gehe sowieso nicht in den Zirkus. 5.4% 1655 Stimmen Ja, Tiere gehören zum Zirkus, egal welche. 37.6% Ja, aber es ist gut, sind Raubtiere und Elefanten nicht mehr im Programm. 42.6% Nein, im Zirkus sollten keine Tiere auftreten. 14.3% Ist mir egal, ich gehe sowieso nicht in den Zirkus. 5.4% 1655 Stimmen



