Darf man Fremde nach ihrer Herkunft fragen?

Die neue, an vielen westlichen Universitäten heimisch gewordene Sprech- und Denkkultur wurde in den Medien ausgiebig verhandelt. Die Paradebeispiele sind bekannt. Gastvorträge bekannter Persönlichkeiten, die einer lautstarken Gruppe von Studenten nicht passen, werden mit Hinweis auf Sicherheitsbedenken kurzfristig abgesagt.

Mit solchen Aktionen versucht man, sich vor dem Kontakt mit anderen Weltanschauungen zu schützen. Man will verhindern, dass das eigene Weltbild durch fremde Gedanken kontaminiert wird. Denn wo die Tugend der Diversität gefeiert wird, ist der geistige Einheitsbrei oft die Regel.

Früher wertete man eine forsche Redensart oder pointierte Meinung als Ausdruck einer taktlosen Persönlichkeit. Heute begreift man sie mancherorts als «Mikroaggression» und ruft zur Verurteilung der Schuldigen auf. Twitter und Facebook machens möglich.

Beispiel gefällig? Ein Dozent fragt eine Studentin aus Portland bei der Besprechung ihrer ersten Seminararbeit: «Woher kommst du?» Aus Sicht der Wächter moralisch einwandfreien Sprechens besteht die Mikroaggression in der Typisierung der jungen Frau als einer «ewigen Fremden» im eigenen Land.

Teil einer moralischen Opferkultur

Warum sind die Mikroaggressionsfahnder seit einiger Zeit im Aufwind? Der Frage widmete sich 2014 ein Essay von Bradley Campbell und Jason Manning: «Microaggression and Moral Cultures». Die beiden Soziologen begreifen die Mikroaggression als Teil einer moralischen Opferkultur (culture of victimhood). Sie unterscheide sich von zwei älteren moralischen Kulturen – der auf ein Kollektiv bezogenen Kultur der Ehre (honour culture) und der individualistischen Kultur der Würde (dignity culture) – entscheidend. Campbell und Manning vermuten, dass es sich bei der Opferkultur um einen Spätableger der Kultur der Würde handelt. Die Selbstkontrolle, die dieser Kultur einmal beigemischt war, verflog im Zeitalter medialen Hyperventilierens und abnehmender kultureller Kohäsion.

Es geht um den Versuch, Vertrauen und Zusammenleben ständig neu zu begründen.

Die Opferkultur blüht vor allem dort, wo die Frage «Woher kommst du?» Angstgefühle auslöst. Ich habe meine mehrheitlich britischen Studenten über die Jahre immer wieder gefragt, woher sie kämen. Denn Liverpool ist nicht London, in Wales spricht man anders als in Schottland. Auch kommt es in einem Land wie Grossbritannien vor, dass jemand aus einer ehemaligen Kolonie stammt.

Dass die Menschheit trotz aller napoleonisch inspirierten politischen Kochrezepte noch immer kein transnationalisiertes Eintopfgericht darstellt, fasziniert mich. Ich bekam bei dieser Frage niemals Probleme. Aber vielleicht hatte ich einfach Glück. Der Student, die Studentin, die mich beim zuständigen Universitätsdelegierten melden – vielleicht stehen sie mir ja noch bevor.

Ich sehe es so: In der Frage nach der Herkunft artikuliert sich eine Neugierde. Dass sich die Frage niemals abschliessend beantworten lässt, macht sie nicht weniger wichtig. Es geht um den Versuch, Vertrauen und Zusammenleben ständig neu zu begründen. Das kritische Frage-und-Antwort-Spiel geht nicht vom Staat aus. Der kann es höchstens behindern.

Philosophen sprechen hier gerne von funktionierenden Zivilgesellschaften.

Oliver Zimmer ist Professor für Geschichte an der Universität Oxford.

(Das Magazin)