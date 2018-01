Darf man Windeln in fremdem Abfallsack entsorgen?

Mein Nachbar hat oft sein kleines Enkelkind zu Besuch. Kürzlich beobachtete ich – bereits zum zweiten Mal –, wie dieser Grosspapi den für die Abfuhr bereitgestellten Kehrichtsack seiner Nachbarin aufknüpfte und das Windelpack seines Enkels darin verstaute. Nun überlege ich, wie ich beim nächsten Mal reagieren soll. Für Ihren wertvollen Tipp bin ich Ihnen sehr dankbar. S. B.

Liebe Frau B.,

gänzlich unvertraut mit der Windel­problematik, aber vermutend, dass es dabei um geruchliche Emissionen ­negativer Art geht, hege ich spontan ein gewisses Verständnis für diesen Ihren Nachbarn. Und weil der Sack ja bereits draussen stand, also der Inhalt sozusagen verduften konnte, ohne jemanden zu derangieren, dünkt mich das jetzt irgendwie noch pragmatisch, so von der Heran­gehensweise. Allerdings auch nicht sehr vornehm. An fremden Kübelsäcken rumzumachen, die aufzuknüpfen und Zeug reinzutun, ist irgendwie unrühmlich.

Kübelsäcke lässt man Kübelsäcke sein, die sind doch etwas überaus Intimes. Ja, der Inhalt eines Abfallsacks ist ungemein persönlich, da reinzuschauen stellt nachgerade ein Eindringen in die Privatsphäre dar. Man kann sogar mit Fug und Recht sagen, das sei etwa so, wie wenn man jemandem die Badehose runterreisst: entblössend. Das tut man nicht. Man muss die Unversehrtheit fremder Kübelsäcke unbedingt respektieren. Selbst wenn es nicht die primäre Absicht des Grossvaters ist, da in voyeuristischer Weise reinzuschauen, weils ihm ja darum geht, diese Windeln loszuwerden, bleibt es trotzdem indiskret. Und wir in dieser unserer kleinen Rubrik mögen es lieber diskret, weil das umsichtig ist, und das finden wir gut.

Hinzu kommt, dass es Ehrensache ist, seinen eigenen Dreck – oder den des Enkels – selbst zu entsorgen, und zwar bei sich daheim in seinem höchstpersönlichen Sack und nicht bei anderen oder anderswo. Das Verursacherprinzip gilt auch im privaten Bereich (und zwar selbst dann, wenn das Windel-Volumen sackgebührmässig grausame Ausmasse annimmt); es ist ein sehr empfehlenswertes, weil bestechend einfaches und darum sehr schönes Prinzip, das sich in allerhand Lebenslagen anwenden lässt.

Und dann ist da ja auch noch die Vorbildfunktion des Grossvaters. Wenn der als vorübergehend Erziehungsberechtigter bei anderen Leuten Dinge deponiert, ist das pädagogisch überaus zweifelhaft; da muss man sich nicht wundern, dass es mit der Entsorgungsdisziplin der Menschheit bergab geht. Schauen Sie also den Windelent­sorger das nächste Mal anklagend an, liebe Frau B. Sagen Sie: «Das ist übergriffig, und Sie sind ein schlechtes Vorbild.» Schnauben Sie. Und stöckeln Sie umgehend von dannen, zwecks Verstärkung des dramatischen Effekts und um weitere Diskussionen im Keim zu ersticken.

Bettina Weber (Tages-Anzeiger)