Das Dilemma des umweltbewussten Wohlstandsbürgers

Vor ein paar Wochen entdeckte ich zwischen den Regalen meiner Drogerie eine neuartige Zahnbürste. Anders als die Bürsten, die es sonst dort gibt, steckte sie nicht in einer durchsichtigen Plastikhülle, sondern war in einer schmucklosen Schachtel aus braunem, ungebleichtem Karton verpackt. Sie fiel mir sofort auf. Ausserdem lag sie in einem eigenen Aufsteller, der aus dem gleichen Karton bestand, sie war also noch nicht ins Sortiment aufgenommen worden. Offensichtlich ging es erst einmal darum, ob sich genügend Kunden für sie interessierten, was bei mir schon mal funktioniert hatte. Allein weil sie dreimal so viel wie eine gewöhnliche Zahnbürste kostete.

Nun muss ich zugeben, dass ich eigentlich jede neue Zahnbürste interessant finde, seit ich vor einigen Jahren die Forschungslabors von «Dr. Best» und «Oral-B» besucht habe. Der Aufwand, mit dem die Leute dort am perfekten Schnitt für die Borsten arbeiten oder an der optimalen Form des Bürstenkopfes, war beeindruckend, aber auch verstörend. Denn in Wahrheit, das gaben die Forscher selbst zu, ist die moderne Zahnbürste ein ausentwickeltes Produkt. Inzwischen putzen alle ungefähr gleich gut. Aber genau das ist ja der Grund, warum immer wieder angeblich verbesserte Modelle auf den Markt kommen. Scheininnovation als Kaufanreiz. Das ist der Spätkapitalismus, dachte ich.

Umso erstaunlicher war, dass die Zahnbürste aus meiner Drogerie offenbar keinerlei Verbesserung anzubieten hatte. Keinen Schwingkopf, keine überlangen Borsten für die Zahnzwischenräume, keine Gummiraspel für die Zungenreinigung, im Gegenteil. Sie sah aus wie eine ganz normale Zahnbürste und machte genauso wenig her wie die Verpackung, in der sie steckte. Das Einzige, was an ihr besonders war, war das Material, aus dem sie bestand: Bambusholz.

Die beiliegende Broschüre informierte darüber, dass in Australien, woher die Bürste stammte, jährlich dreissig Millionen Zahnbürsten verbraucht werden, was nichts anderes heisst, als dass jedes Jahr dreissig Millionen Plastikstäbe auf den Müll geworfen und dreissig Millionen neue produziert werden. Die Bambusbürste dagegen sei weitgehend kompostierbar. Zwar bestünden die Borsten noch aus Nylon, was zugegeben nicht ideal sei, so der Hersteller, aber leider gebe es für diesen Zweck bisher kein besseres Material und Schweineborsten seien sowohl ethisch als auch hygienisch nicht zu vertreten.

Reinigt die Zähne und das Gewissen: Bürste aus Bambus, kompostierbar und gut zum Pandabären. Foto: Philotheus Nisch

Während sich «Dr. Best» und «Oral-B» bei der Werbung für ihre Plastikbürsten ganz auf die Putzeigenschaften konzentriert hatten und damit auf das, weshalb man sie eigentlich ja kauft, gingen die Hersteller der Bambusbürste überhaupt nicht mehr darauf ein, ob sie auch sauber macht. Stattdessen versicherten sie, dass sie vegan sei und fair gehandelt und dass der Bambus, aus dem die Bürste gemacht ist, garantiert ein anderer sei als der Bambus, den die bedrohten Pandabären fressen. Man nimmt dem Tier also nichts weg, wenn man sich die Zähne putzt. Wenn es Spätkapitalismus ist, ein Produkt bis über den Punkt hinaus zu verbessern, an dem das überhaupt noch sinnvoll ist, nur um es verkaufen zu können – was für ein Kapitalismus war dann das? War es überhaupt einer?

Böses Plastik

Ich erinnere mich noch an die Kampagne der deutschen Brauerei Krombacher vor fünfzehn Jahren, bei der sie für jeden verkauften Kasten Bier einen Quadratmeter Regenwald retten wollte. Obwohl Steffi Graf und Günther Jauch die Idee in einem Werbespot erklärten, verstand damals eigentlich niemand, warum es plötzlich nicht mehr um den Geschmack des Bieres, sondern den Zusammenhang zwischen deutschem Durst und afrikanischem Baumbestand ging. Kam der Hopfen denn nun aus Ghana?

Heute ist es normal, dass der Kauf eines Produkts einen ökologischen Nebenzweck erfüllt. Nach Jahrzehnten der Diskussionen über Erderwärmung, Artensterben und jede Art von Raubbau an den Ressourcen des Planeten hat der Mensch erkannt, dass er etwas ändern muss. Heute weiss jedes Kind, dass Plastik böse ist und Autos schmutzig sind und dass, will man überhaupt noch Fleisch essen, es die Tiere bis zur Schlachtung auf jeden Fall gut haben sollen. Die moderne Existenz ist nicht mehr vorstellbar ohne das schlechte Gewissen, genau diese Existenz zu führen. Wir zerstören die Welt, auf der wir leben, wir wissen es, und es tut uns leid – aber?

Früher, als die Probleme der Erde noch Waldsterben oder Atomkraft hiessen, schien der Ausgang aus diesem Dilemma nur in der Teilnahme an einer Demonstration zu liegen. Dort konnte man sich mit Hunderttausenden darin einig sein, dass sich etwas ändern müsse, und mit anderen einig zu sein, ist ja immer ein schönes Gefühl. Man sah aber auch, dass es noch immer mehr waren, die sich nicht angeschlossen hatten, und ob die ganze Sache unterm Strich etwas brachte, war auch schwer zu überprüfen. Es brauchte Geduld, um etwas zu verändern, und auch ein wenig Mut, sich ausserhalb der Mehrheit zu stellen.

Ist das möglich – den Kapitalismus mit den eigenen Waffen schlagen?

Heute kann jeder gefahrlos beim Protest mitmachen, und das Risiko, sich dabei an dem zu verkämpfen, was man früher verächtlich «das System» nannte, ist gering, weil sich genau dieses System geändert hat. Will der Mensch sich heute für den Schutz der Umwelt einsetzen, muss er dafür nicht mehr als Bürger auf die Strasse gehen, sondern bloss als Konsument in den Supermarkt. Dort gibt es jetzt überall nachhaltige Produkte. Nachhaltigkeit ist das Kaufargument schlechthin und hat die Massstäbe für Qualität und Preis vollkommen verschoben. Was nicht nachhaltig ist, wird nicht gekauft, egal, wie gut es als Produkt ist, was nicht heisst, dass jedes nachhaltige Produkt auch gut sein muss; es genügt, dass es nachhaltig ist, dann darf es auch teurer sein. Wo die Politik den Leuten lange nur den steinigen Weg durch die Institutionen anzubieten hatte, macht ihnen die Wirtschaft plötzlich ein Angebot: Rette die Welt, indem du das Richtige kaufst!

Das Bestechende an der Idee, sich durch nachhaltigen Konsum von den Folgen freizukaufen, die Konsum eigentlich hat, ist die Vorstellung, man könne etwas ändern, ohne dass man etwas ändern muss. Man fliegt weiter für ein paar Franken zu einem Kurztrip in Europa herum, aber man nutzt die CO2-Kompensation, welche die Fluglinie anbietet und mit der sie dann ein Solarpanel für afrikanische Hütten bezahlt. Man geht weiter in den Discounter, aber dort gibt es inzwischen längst auch Bio und ausserdem Papier- statt Plastiktaschen. Man nimmt weiter jeden Tag das Auto ins Büro, aber weil es jetzt ein neues Elektroauto ist, stösst man keine Abgase mehr aus, es hat ja nicht einmal einen Auspuff. Ist das möglich – den Kapitalismus mit den eigenen Waffen schlagen?

Guter Tesla

Der österreichische Dokumentarfilmer Werner Boote und die Journalistin Kathrin Hartmann sind dieser Frage nachgegangen, und der Titel ihres Films fasst ihre Antwort zusammen: «Die grüne Lüge». Werner Boote spielt darin den Mann, der wir alle sein könnten, der weder auf Schokolade, Chips noch ein Auto verzichten möchte und gern glauben will, dass er das alles auf nachhaltige Weise haben kann. Kathrin Hartmann ist die, die es besser weiss. Angefangen von Lebensmitteln, die als umweltfreundlich zertifiziert sind, obwohl sie Palmöl enthalten, das billigste Fett der Welt, gewonnen in riesigen Plantagen, für die in Indonesien der Regenwald abgeholzt wird. Bis hin zum Elektroauto, dessen Batterien seltene Erden enthalten, deren Abbau für die Umwelt derart katastrophal ist, dass sie sogar in den USA nicht mehr gefördert werden. Dafür aber in China. Was uns im Westen als nachhaltig verkauft wird, hinterlässt woanders auf der Welt Armut und Zerstörung, und dabei hatten wir doch gerade so ein gutes Gefühl.

Nachhaltig ist immer relativ: Trailer zum Film «Die grüne Lüge». Video: Youtube

«Du bist eine richtige Spielverderberin», sagt Boote irgendwann frustriert zu Hartmann, als er in einem Tesla sitzt, dem angeblich umweltfreundlichsten Auto der Welt. «Immer sagt du, alles ist schlecht.» Und sie antwortet: «Es ist nicht alles schlecht. Es ist nur immer dasselbe schlecht.»

Als Anfang der Sechzigerjahre die ersten Plastiktaschen ausgegeben wurden, legten sich die Leute bis zu einem Fünftel mehr Waren in ihren Korb, weil sie jetzt nicht mehr darüber nachdenken mussten, wie sie ihren Einkauf nach Hause oder ins Auto bekamen. Ausserdem sanken die Wartezeiten an den Kassen, weil die Leute ihre Sachen nun selbst einpackten. Die Einführung der Plastiktasche beseitigte das Konsumhindernis «Transport», so wie die Einführung der Papiertasche das Konsumhindernis «Umweltschaden» beseitigt. Aber dadurch verändert sich der Kapitalismus nicht. Er hat nur gelernt, jetzt auch noch den Widerstand gegen den Raubbau zu verkaufen, den er fortgesetzt betreibt. Man darf das grüne Lüge nennen. Aber wie bei jeder Lüge braucht es auch hier jemanden, der sie glauben will.

Vor kurzem war ich in einer Buchhandlung, in der es eine Trinkflasche zu kaufen gab. Ich wusste, dass Buchläden inzwischen auch andere Sachen als Bücher anbieten, aber mit einer Trinkflasche hatte ich nicht gerechnet. Ich hielt sie erst für eine Vase, so gut sah sie aus. Aus Glas, mit einer feinen Illustration und einem Keramikverschluss wie früher die Bierflaschen, nur dass sie sich jetzt «die wohl sauberste Trinkflasche der Welt» nannte. Die Flasche war die Idee zweier Freunde, die während des Studiums eine Dokumentation über die Vergiftung der Welt durch Plastik gesehen hatten – «Plastic Planet», auch das übrigens ein Film von Werner Boote – und ihr Wasser nur noch in selbst bemalten Wodka-statt in Plastikflaschen mit zur Vorlesung nahmen.

Aus dieser Flasche trinkt man ökologisch korrekt: Das Glas ist aus Italien, der Kautschuk fair. Schlucken muss man nur noch beim Preis. Foto: Philotheus Nisch

Aus den Freunden ist ein Start-up geworden, das aus einer Berliner Lagerhalle zweihunderttausend «Soulbottles» pro Jahr verkauft. Das Glas aus Italien, der Keramikpfropfen aus Deutschland, der Kautschuk für den Dichtring aus Sri Lanka, umweltgerecht und zu fairen Preisen gewonnen. Der Aufwand, der dabei getrieben wird, erinnert an die Forschungslabors von «Dr. Best» und «Oral-B», wo man die Zahnbürsten scheinverbesserte, um sie verkaufen zu können. Jetzt werden eben die Trinkflaschen nachhaltiger gemacht, damit sie verkauft werden können. Dabei wäre es ressourcenschonender, man würde einfach seine alte Trinkflasche behalten. Denn nicht Kaufen verändert das System, sondern Nichtkaufen.

Wir sind gewöhnt, für jeden Umstand, den wir auf uns nehmen, eine Gegenleistung zu erwarten.

Aber wie die Bambuszahnbürste oder der haltbare Kaffeebecher, der gerade überall den To-go-Becher ersetzt, ist die Trinkflasche zum Ausweis eines Lebensstils geworden, der vorgibt, das Angenehme mit dem Nachhaltigen zu verbinden. Lifestyle of Health and Sustainability, kurz «Lohas» genannt. Junge Firmen, die in Manufakturarbeit schlechte Produkte durch gute ersetzen und sie in braunen, ungebleichten Karton verpacken, haben sicher eine höhere Glaubwürdigkeit als alte Konzerne, die sich nur grünwaschen wollen. Aber wenn dabei dann eine mehr als vierzig Franken teure Trinkflasche herauskommt, wirkt das nur wie die Simulation einer Einfachheit, zu der man nicht mehr zurückfindet.

Bloss nicht Verzicht!

Ich bin in der DDR aufgewachsen. Wir hatten keine Plastiktaschen, wir nahmen zum Einkaufen Beutel, die meine Mutter genäht hatte. Sie nähte für meinen Bruder und mich auch Kleider. In unserem Garten zogen wir Gurken, Tomaten und Erdbeeren, weil es im Supermarkt, der bei uns Kaufhalle hiess, nur selten welche gab. In unserer Schokolade war kein Palmöl, sondern Schweinefett, und unser Marzipan bestand aus geriebenen Pfirsichkernen.

Ich kannte niemanden, der schon einmal geflogen war. Auf der einzigen Auslandsreise, die meine Familie in meiner Kindheit gemacht hat, fuhren wir mit dem Auto nach Bulgarien. Unser Auto war zwölf Jahre alt und zweimal neu lackiert. Ging das Auto kaputt, konnte man nur ein gebrauchtes kaufen. Auf ein neues musste man bis zu fünfzehn Jahre warten. Darum waren Gebrauchtwagen auch teurer als Neuwagen. Aber es wurde sowieso alles repariert. Es war wichtig, jemanden zu kennen, der reparieren konnte. Es war wichtig, etwas Seltenes zu haben, das man tauschen konnte. Das klingt nach grauer Vorzeit, aber es ist keine dreissig Jahre her.

Das soll nicht heissen, dass die DDR nachhaltig wirtschaftete. Jeder weiss, dass es nicht so war. Es soll nur zeigen, dass Mangel einen sorgsamen Umgang mit Ressourcen erzwingt. In einer Welt des Überflusses ist dieser Umgang nur durch freiwilligen Verzicht zu erreichen, und der wirkt noch immer unzeitgemäss. Wir sind gewöhnt, für jeden Umstand, den wir auf uns nehmen, eine Gegenleistung zu erwarten. Und was sollte die sofortige Gegenleistung für freiwilligen Verzicht sein? Dabei könnte man es auch so sehen: Wir haben jetzt noch die Freiheit, unsere Lebensweise zu ändern, bevor wir in Zukunft einfach dazu gezwungen sein werden. Aber das ist ein Gedanke, dem wir verständlicherweise lieber aus dem Weg gehen, weil wir dazu heute schon viel mehr ändern müssten als nur die Art und Weise unseres Konsums.

(Das Magazin)