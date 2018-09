Das zweite Leben eines Monsters

Josef Mengele hat mich schon in meiner Kindheit verfolgt. Von der Existenz des Todesengels von Auschwitz erfuhr ich in den Achtzigerjahren, als im Sonntagabendprogramm des französischen Fernsehens «Der Marathon-Mann» und «Die Boys aus Brasilien» liefen. In beiden Filmen ging es um einen nicht zu fassenden Naziverbrecher, der über den Krieg hinaus das Böse sät. Lange habe ich mich mit diesen Legenden zufrieden gegeben, den grausigen Taten von Laurence Olivier («Der Marathon-Mann») und Gregory Peck («Die Boys aus Brasilien»). Und wie alle Welt wusste ich, dass der KZ-Arzt Mengele nach Südamerika geflohen war und 1979, mit achtundsechzig Jahren, auf rätselhafte Weise in Brasilien den Tod fand.

Anfang 2014 klopfte Dr. Mengele erneut an meine Tür. Ich war in Berlin und arbeitete mit dem Regisseur Lars Kraume am Drehbuch zu «Der Staat gegen Fritz Bauer», der Geschichte dieses Frankfurter Generalstaatsanwalts, der heute in Deutschland ein Held ist. Unser Film erzählt von seiner Arbeit im Hintergrund, um Adolf Eichmann aufzuspüren, der schliesslich von einem Kommando des Mossad entführt wird. Für das Drehbuch habe ich viel über das peronistische Argentinien der 1950er-Jahre gelesen, und immer wieder stiess ich auf Josef Mengele, eine der Hauptfiguren der «Nazi-Society» von Buenos Aires. Eichmann, Mengele – die beiden SS-Kriegsverbrecher besuchten einander in dieser Stadt (und konnten sich nicht ausstehen, für mich eine elektrisierende Vorstellung).

Schliesslich erzählte Saskia Sassen vom sinistren Herrn mit Hut und schiefer Brille, dem sie an diesen Sonntagen die Tür aufmachte.

Ein paar Wochen später, auf einem Kongress zur Kultur Europas im spanischen Bilbao, lernte ich Saskia Sassen kennen. Sie ist Soziologin, Professorin an der Columbia University in New York und eine angesehene Expertin für Stadtentwicklung und Globalisierung. Für mich war sie vor allem die Tochter Willem Sassens, des holländischen Nazi-Kriegsverbrechers, der ebenfalls nach Argentinien geflohen war, ein Intimus des Präsidenten Juan Perón. Sassen war auch mit Adolf Eichmann und Josef Mengele befreundet gewesen (er stellte sie einander vor). Seine Tochter Saskia hatte das elterliche Zuhause bereits in jungen Jahren verlassen, und verständlicherweise konnte sie dem Gedanken wenig abgewinnen, mit mir über die ideologischen Verirrungen ihres Vaters zu sprechen oder zu erzählen, mit wem er Umgang pflegte; um uns herum hatte ohnehin niemand eine Vorstellung von seiner Vergangenheit.

Aber ich gab nicht auf, und schliesslich erzählte Saskia Sassen mir an diesem baskischen Wochenende ein paar Episoden aus ihrer Kindheit und Jugend in Argentinien, vor allem von diesen Sonntagen 1957, an denen sie einem sinistren Herrn mit Hut und schiefer Brille die Tür aufmachte. Es war Adolf Eichmann, der zu den Sassens kam, um von seinen Verbrechen zu erzählen (Willem Sassen ist der Mann, der ihn interviewte und die Tonbandaufnahmen machte, auf denen sich Eichmann, stolz und unverbesserlich, über die Vernichtung der europäischen Juden auslässt).

Zwei Monate später, im Frühjahr 2014, begegnete ich bei einer Vernissage im Pariser Lateinamerika-Haus einem Fotografen aus Paraguay, Fredi Casco, der eine Serie über den «Phantom-Verbrecher» gemacht hatte. Dabei setzte er eine von Mengeles legendären Fluchten ins Bild, als der in einer dunklen und heissen Nacht im letzten Moment einem Kommando von Auschwitz-Überlebenden entkam, dem «Komitee der Zwölf», die ihn im Hotel Tirol in der paraguayischen Stadt Encarnación entführen wollten (später fand ich heraus, dass die Geschichte ein Mythos war, kolportiert von Simon Wiesenthal, dem berühmten «Nazijäger»).

Drei überraschende Begegnungen innerhalb weniger Wochen, das konnte kein Zufall sein. Also beschloss ich, mehr zu erfahren über Mengeles Leben nach dem Krieg, sein wahres Leben, nicht das von Romanautoren, Nazijägern oder Hollywoods Drehbuchschreibern herbeifantasierte. Ich wollte zu seiner Flucht recherchieren, in Argentinien, in Paraguay, in Brasilien. Zu Mengele nach Mengele, in Südamerika, wo er verschwand, lange bevor er starb.Am Anfang meiner Nachforschungen habe ich nachts im Schlaf «Mengele» geschrien – die ersten Monate waren wahrlich beklemmend. Ich bin kein Historiker und auch kein Experte in Sachen Schoah; immer habe ich mich bemüht, die tödliche Aura des Holocaust von mir fernzuhalten. Doch für mein neues Buch musste ich (auch wenn es um Mengeles Leben nach Auschwitz ging) die Zeugnisse seiner Opfer und Sklaven lesen, die wie durch ein Wunder Auswitz überlebt hatten, den Bericht des ungarisch-jüdischen Arztes Miklós Nyiszli etwa, Mengeles «Skalpell» im Krematorium. Mengele strahlend und in makelloser Uniform an der Selektionsrampe; Mengele furchterregend beim Anblick der Zwillinge im «Kinderzoo» einer Lagerbaracke.

Überlebten den Holocaust und Mengeles Experimente: Die Zwillingsschwestern Lia Huber, links, und Iudit Barnea in Tel Aviv, 2007. Foto: Keystone

Auf den Fotos, die ich mir angeschaut habe, widerte sein Gesicht mich an, und sein Name, seltsam ausdruckslos, erinnerte mich an ein haariges Spinnentier. In dieser ersten Zeit war ich seine Marionette, mein Vorhaben kam mir immer unsinniger vor. Doch dann kehrten sich die Dinge um, denn immer klarer stellte sich heraus, wie sehr sich Mengeles Leben in Südamerika, nachdem er einige angenehme Jahre im Argentinien Peróns verbracht hatte, von der Legende des übermächtigen Verbrechers unterschied. Mengele wurde zwar nie vor Gericht gestellt, aber sein Ende war erbärmlich. Beim Schreiben kam mir der blutrünstige Konquistador Aguirre, der Zorn Gottes, aus Werner Herzogs Film in den Sinn, und er prägte das Bild, das ich mir von dem Verbrecher machte: verkrochen irgendwo im Dschungel, immer verrückter, abgeschnitten von der Welt, von der Zivilisation. So wurde ich meinerseits zum Marionettenspieler und bewegte die Fäden von Mengeles Leben als Flüchtiger bis zu jenem Tag im Jahr 1979, als er an einem Strand in Bertioga ertrank.

Ich habe viel gelesen. Seit 2005 interessiere ich mich für die Nachkriegszeiten in Deutschland, in Europa, in Südamerika. Ich will verstehen, wie sich Europa, das sich im 20. Jahrhundert wie kein anderer Kontinent in der Geschichte der Menschheit selbst Gewalt angetan hat, wieder erholen konnte von den gigantischen Verbrechen, die zwischen 1914 und 1945 auf seinem Boden begangen wurden. Wie die Gesellschaften und die einzelnen Menschen nach einer solchen Katastrophe wieder auf die Beine kamen. Vor zehn Jahren schrieb ich ein Buch über die Geschichte der Juden in Deutschland seit dem Krieg, die Geschichte der Opfer im Land der Mörder. Jetzt wandte ich mich der anderen Seite dieser Nachkriegsgeschichte zu, ihrer finsteren Seite, dem Schicksal eines Mörders, der für den selbstmörderischen Wahn Europas steht.

Für die Erzählung der unheimlichen Irrfahrt des Naziverbrechers drängte sich die Romanform auf.

Um die Spur aufzunehmen, fuhr ich nach Günzburg in Bayern, Mengeles Geburtsstadt, wo seine Familie, erfolgreiche Fabrikanten, den Ton angaben. Sein Geburtshaus, ein stattliches Herrenhaus, gibt es noch heute. Die Donau aufwärts stiess ich auf ein Schwimmbad, an dessen Eingangstor noch eine Dankestafel für Mengeles Bruder und Vater hing, die 1957 für den Bau gespendet hatten. Erst gar nicht versucht habe ich, mit seinem Sohn in Kontakt zu treten, Rolf Mengele, der heute unter anderem Namen in München lebt. Dann reiste ich nach Argentinien, nach Buenos Aires und nach Patagonien und besuchte die Orte, wo Josef Mengele zehn Jahre lang das Leben eines Paschas geführt hatte. Danach ging es gleich weiter nach Brasilien, wo er sich fast zwanzig Jahre lang, bis zu seinem Tod, verkrochen hatte wie eine Ratte, vor allem im Bundesstaat São Paulo. Zwischen 1961 und 1975 teilte Mengele dort den Alltag mit einer ungarischen Familie, den Stammers. Zum Glück traf ich auf einer Caféterrasse im Städtchen Serra Negra den besten Freund eines der beiden Söhne der Stammers. Dank diesem Mann, heute in den Sechzigern, fand ich die Farm in Santa Luiza, wo Mengele sich lange versteckt gehalten hatte (der beeindruckende Wachturm, den er sich baute, steht dort noch immer).

Für die Erzählung der unheimlichen Irrfahrt des Naziverbrechers drängte sich die Romanform auf. Aber es ist ein Tatsachenroman, inspiriert von Truman Capote, dem Meister des Genres, und von «Kaltblütig», seinem gelungensten Buch. Nur so konnte ich Mengeles Wegen durch Südamerika aus nächster Nähe folgen, denn manche Dunkelzonen werden, daran besteht kein Zweifel, niemals ausgeleuchtet. Im Grunde habe ich wie ein Filmregisseur gearbeitet: Nachdem ich eine Unmenge an Informationen zusammengetragen hatte, setzte ich sie, wo manche Details sich mir entzogen, in Szene.

Wurden publik gemacht: Die Überreste des KZ-Arztes Josef Mengele, fotografiert am 6. Juni 1985 in Sao Paulo, Brasilien. Foto: Keystone

versucht, auf ein paar zentrale Fragen eine Antwort zu finden: Wie hat der SS-Arzt seinen Verfolgern dreissig Jahre lang entkommen können? Wer waren die Komplizen, die ihm in Deutschland und in Südamerika zur Seite standen? Und, metaphysisch betrachtet: Hat er auf die eine oder andere Weise für seine schrecklichen Taten gebüsst? Eine unglaubliche, eine verstörende Geschichte. Die Nazibarbarei trifft auf die Welt, der wir entstammen, die moderne Welt der Sechziger- und Siebzigerjahre.

«Das Verschwinden des Josef Mengele» ist ein Abstieg ins Herz der Finsternis. Unter jedem Stein, den man umdreht, findet sich ein weiterer Skorpion, eine weitere Schlange. Die Wege ehemaliger Nazis, Mossad-Agenten, raffgieriger Frauen und Operettendiktatoren kreuzen sich. Und alle bewegen sich in einer von Fanatismus, Realpolitik, Geld und Ehrgeiz verdorbenen Welt.

Es ist die danteske Odyssee des Josef Mengele durch Südamerika. Der wahre Roman seiner Flucht nach dem Krieg.

Aus dem Französischen von Thomas Brovot. «Das Verschwinden des Josef Mengele» von Olivier Guez ist im Aufbau-Verlag erschienen, übersetzt von Nicola Denis.

(Das Magazin)