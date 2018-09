Den Garten teilen sie mit Touristen

Seine adelige Herkunft hat Felix von Sury Büssy unerwähnt gelassen, als er 1987 in Kerala, Indien, um die Hand der Susan Thomas anhielt. Es hätte nichts geholfen. «Meine Eltern waren gegen diese Ehe», sagt Susan, heutige von Sury. Befreundete Familien in Kerala hatten schlechte Erfahrungen mit arabischen Schwiegersöhnen vom Golf gemacht; musste es wirklich ein Ausländer sein? Was die christlichen Eltern dann überzeugte: Der Schweizer war Katholik und Sohn eines Amtsrichters. «Konservativ und katholisch. Das passte, das sind wir auch.» Vom Adel war nie die Rede. Susans Eltern führten einen Bauernbetrieb, waren nicht Teil der indischen Aristokratie. «Ich bin nicht adelig. Ich bin normal», sagt Susan von Sury.

Sie steht im rekonstruierten Barockgarten von Schloss Waldegg bei Solothurn, dem langjährigen Sitz der Familie von Sury. Mit der Hochzeit ist sie Schweizerin geworden, dafür hat sie den indischen Pass verloren. Ohne ein Wort Deutsch kam sie 1987 an, heute spricht sie Dialekt, ist seit elf Jahren CVP-Kantonsrätin, präsidiert die Sozial- und Gesundheitskommission, dazu sitzt sie im Gemeinderat. Susan von Sury (56) nennt sich einen «Prototyp gelungener Integration». Ohne Zweifel ist sie eine offene, energische Frau.

Offen sei wichtig, sagt ihr Mann, Agronom im Ruhestand, denn auf Schloss Waldegg ist viel Betrieb. Die Eheleute von Sury bewohnen eine Wohnung im Ostflügel des um 1686 erbauten Schlosses, doch der Rest des Hauses ist Museum, öffentlich. Die Cousins des Vaters von Sury hatten 1963 die kluge Idee, das kostenintensive Schloss dem Kanton zu vermachen, im Gegenzug erhielt die Familie Wohnrecht. Susan und Felix von Sury teilen sich den Schlossgrund deshalb heute mit geführten Gruppen und Hochzeitsgesellschaften. Ein bisschen steht die Familie selbst zur Besichtigung wie ein Exponat aus vergangener Zeit. «Wer nicht gern Menschen hat, ist hier am falschen Ort», sagt Susan von Sury. Am schönsten, ein Märchenschloss, sagt ihr Mann, sei die Waldegg von November bis April.

Freie Bauern seit 1291? Falsch!

Die Familie von Sury ist ein Solothurner Patriziergeschlecht, belegt seit dem 13. Jahrhundert, politisch lange dominant, 1695 in den Ritterstand erhoben. Im Ausland stellte sie hohe Militärs, daheim Schultheissen und Priester. Und seit 1848 ist sie kein Adel mehr. «Adel gibt es nicht mehr», sagt Felix von Sury fröhlich und serviert eigenhändig Kaffee auf der Schlossgalerie. Der moderne Bundesstaat brach radikal mit den vererbten Privilegien des Ancien Ré­gime: «Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich. Es gibt in der Schweiz keine Unterthanenverhältnisse, keine Vorrechte des Orts, der Geburt, der Familien oder Personen», verfügte Artikel 4 der ersten Verfassung. Adel ist Geschichte.

Kein Grund, ihn zu vergessen, findet Andreas Z’Graggen (74). «Unser Geschichtsbild, wie es auch die SVP so erfolgreich verbreitet, ist: Wir sind ein Land der Bauern und Handwerker, seit 1291. Aber das ist falsch!» Oberschichtsfamilien wie von Sury, von Salis, de Chambrier oder von Meiss haben die Schweiz bis 1848 geprägt. Z’Graggen, früher Chefredaktor des Wirtschaftsmagazins «Bilanz» und damit ein Fachmann für einflussreiche, vermögende Clans, hat die Nachfahren von Schweizer Adelsfamilien aufgespürt und aus den Gesprächen ein Buch erstellt, das dieser Tage im Verlag NZZ Libro erschienen ist. Der Autor begegnet dem Ex-Adel wohlwollend, nennt sich selber einen «Burgenfan». Die Gespräche seien «sehr angenehm» verlaufen, da er fast nur auf Menschen «mit Manieren, Humor und einer gewissen Gelassenheit und Distanz zu sich selber» gestossen sei.

Felix von Sury (66) tat sich erst schwer mit seiner Herkunft. «Als junger Mann fand ich die viele Tradition und Geschichte der Familie beengend.» Auch deshalb habe es ihn ins Ausland gezogen, nach Südamerika, dann Asien. Er war in der Entwicklungszusammenarbeit tätig und für den Bund in Indien, als er seine künftige Frau bei einer Silvestergesellschaft kennen lernte.

Manche adeligen Familien betreiben bis heute ihr eigenes kleines Sozialsystem.

Mit einem adeligen Namen kann man in der Schweiz republikanisches Misstrauen auslösen. Als Susan vor 13 Jahren in die Solothurner Politik ging, habe es erst geheissen: «Von Sury? Söttig bruuche mer keni mee!» Der Name, lacht sie, sei für sie «immer nur ein Nachteil» gewesen.

Alec von Graffenried (56) kann verstehen, wenn Leute seinem Namen skeptisch begegnen. «Das Ancien Ré­gime war doch eine schreckliche Zeit.» Die Jugend sei auf den Schlachtfeldern Europas verbrannt, Untertanen seien brutal gehalten worden – gut, sei das vorbei. «Die französische Besatzung war eine Befreiung, brachte uns Grund- und Menschenrechte.» In jüngeren Jahren habe er Distanz zu seinem Stamm ­gesucht, das «von» im Namen zeit­-weilig weggelassen. Aber Graffenried ist ­Graffenried. So trägt er den vollen Namen weiter. Und ist damit letztes Jahr zum Berner Stadtpräsidenten gewählt worden.

In Österreich war es Habsburgern lange explizit verboten, in die Politik zu gehen.

Dass Träger adeliger Namen heute in die Politik gelangen, mag zeigen, wie sehr die Verbürgerlichung der Aristokratie gelungen ist. In früheren Jahrzehnten war ihr Engagement unerwünscht, allenfalls wirkten Adelsvertreter als ­Diplomaten, ein de Wattenwyl, ein von Salis. In Österreich war es Habsburgern lange explizit verboten, in die Politik zu gehen. Heute ist das nicht mehr relevant. Geschichte von vorgestern.

Der Name, sagt Alec von Graffenried, sei sicher kein Auftrag für politische Betätigung. Wenn, dann verpflichte er denkmalschützerisch: «Schön, wenn die alten Familien sich um ihre Schlösser kümmern.» Auch die von Graffenrieds haben ein Schloss, Schloss Burgistein. Die alten Gedanken und Ideen aber sollen sie ruhen lassen, sagt Alec von Graffenried: «Für mich ist klar, ich möchte nie zurück.» Der Liebste seiner Ahnen sei Emanuel von Graffenried (1726–1787), Mitbegründer der Helvetischen Gesellschaft. Ein Aufklärer.

Die eigene Kiste

Adel fasziniert, weil er älter ist als jeder Staat. Adelige Familien haben so lange selber Steuern eingezogen, Recht gesprochen, Krieg erklärt und Männer ­bewaffnet, dass sie moderne Staatlichkeit gut als Mode sehen könnten, die es auszusitzen gilt. Der deutsche Publizist Alexander von Schönburg hat Adels­familien «Nichtregierungsorganisationen» genannt.

Manche Familien betreiben bis ­heute ihr eigenes, kleines Sozialsystem, finanzieren jungen Sippenmitgliedern das Studium oder helfen anderen bei Engpässen aus. Im Bernischen sind das die Kisten, in der Westschweiz die Caisses de famille – und in der Familie von Salis der Familienverein. Der setzt sich für historische Bauten, aber eben auch für Familienangehörige ein, die in Not geraten sind. In den letzten 30 Jahren sei dies allerdings nur einmal vorgekommen, sagt Ulysses von Salis.

In der Schweiz stellt der Adel, anders als in Grossbritannien, heute kaum mehr Grossgrundbesitzer.

Ulysses von Salis (52) ist Partner einer Anwaltskanzlei an der Zürcher Bahnhofstrasse, die Vorzimmer glitzern wie die Lobby eines Luxushotels. Er ist ausserdem Präsident des Familienvereins von Salis, der etwa 300 Träger des alten Namens überall auf der Welt verbindet. Ein Onlinenetzwerk oder Familien-Facebook gibt es nicht, doch man trifft sich regelmässig alle vier Jahre zum Familientag. Zuletzt in Malans GR, im historischen Haus des früheren Schweizer Botschafters Gaudenz von Salis. «Oft mieten wir auch einfach ein Lokal», sagt Ulysses von Salis. Schlösser habe die Familie nicht mehr viele. «Schlösser sind auch nicht einfach nur ein Glück, sondern bringen viel Arbeit und Verantwortung.» Der Familientag soll ein Anlass sein, an dem die Jungen ihre Cousins kennen lernen. Da gebe es Schnitzeljagden und River-Rafting. «Ziel ist, dass die Jungen sagen: Was, erst in vier Jahren wieder?» Familie ist ein Projekt, man muss daran arbeiten.

In der Schweiz stellt der Adel, anders als in Grossbritannien, heute kaum mehr Grossgrundbesitzer. Und mögen manche Schlösser noch alten Familien gehören: Die Vermögen des Landes halten heute andere Clans in den Händen, in den Reichstenlisten glänzen Unternehmer und Industrielle. Blochers und Oeris, Jacobs und Hayeks, Hiltis und Schindlers, Schmidheinys und Von­tobels. Manche dieser Familien, die ­Blochers natürlich, greifen auch nach politischer Macht und beginnen, selbst politische Ämter als etwas zu sehen, was man dynastisch weitergeben kann. In bester adeliger Tradition. (Redaktion Tamedia)