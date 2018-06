Der Boxer von Auschwitz

Noah sitzt in einem kleinen Café in Tel Baruch, einem modernen Viertel im Nordwesten Tel Avivs. Fast jeden Tag kommt er hierher, um zu frühstücken, denn das Frühstück ist ihm heilig seit damals. Als er auf seiner Pritsche jeden Morgen aufwachte aus dem immer wiederkehrenden Traum von zwölf Brötchen und frisch gebrühtem Kaffee zum Frühstück. Und doch immer wieder nur in der Realität landete: bei einem angeschimmelten Stück Brot und stinkender Suppe aus gefrorenen Schweinsrüben.

Seit zwölf Jahren wohnt er in diesem Viertel, zusammen mit seiner dritten Frau, Jacqueline. Eigentlich, sagt er, gehöre ich nicht hierher. Denn hier wohnen nur Junge und Wohlhabende. Und ich bin weder das eine noch das andere, sagt Noah Klieger, lächelt, 1,65 Meter gross, scharf geschnittene Konturen, die Nase leicht gekrümmt seit seinen Jahren als Boxer in Auschwitz, die grünen Augen wässrig, aber noch immer wach. Um sein hageres Gesicht ein Kranz aus weissen Haaren. Zweihundert Meter sind es hierher von der Wohnung in der Mordechai-Meir-Strasse 5a, benannt nach einem ehemaligen Schulkameraden, Überlebender von Auschwitz auch er, der später in Tel Aviv erst Immobilientycoon wurde und dann Philanthrop.

Für die zweihundert Meter benötigt Noah eine Viertelstunde, weil er seit einiger Zeit dieses Teil hier braucht. Er klopft auf den Rollator, der neben ihm steht. Ich hab mittlerweile eine ganze Sammlung von den verdammten Dingern. Seit einigen Jahren leidet er an schwerer Hüftarthrose, Knochen reibt an Knochen. Man ist doch kein richtiger Mensch mehr, sagt Noah, wenn man sich nicht mehr bewegen kann.

Von Auschwitz befreien wird mich erst der Tod.

Gebrechlichkeit gesteht er sich nicht zu. Auch nicht mit 91 Jahren. Ein Leben lang hat er gekämpft, für das Überleben, gegen das Vergessen, für den Aufbau des Staates Israel als Heimstatt und Sehnsuchtsort nach der Schoah, hebräisch für «Das grosse Unglück», gegen Kritik an diesem Staat, den er für den besten und schönsten der Welt hält. Er kann nicht anders als kämpfen. Also tut er es nun auch gegen das Alter und den Tod. Was, unter uns gesagt, natürlich recht dumm ist, sagt er. Denn den einen Kampf habe ich schon verloren, und den anderen werde ich bald verlieren.

Angst davor habe er nicht. Nie gehabt, vor nichts und niemandem. Trotzdem, sagt er, will ich noch so lange hier bleiben, wie es geht. Auch weil er es als seine Pflicht empfindet gegenüber jenen, die es nicht geschafft haben, Auschwitz zu überleben. Denen nicht so viele Wunder widerfahren seien, die es dafür brauchte. Schliesslich, sagt Noah, kam nur einer von zehn wieder lebend raus. Einen Preis dafür musste er dennoch zahlen: Nur selten verging ein Tag in seinem Leben danach, an dem er nicht an Auschwitz gedacht hätte. Das hört sich vielleicht verrückt an, sagt er, aber so war es, und so ist es. Von Auschwitz befreien wird mich erst der Tod.

«Ich will noch so lange hierbleiben, wie es geht»: Noah Klieger. Foto: Jonas Opperskalski

Noah vergisst die Zeit, erzählt, mit dünner Stimme, noch immer ausgestattet mit einem fast fotografischen Gedächtnis (was Fluch und Segen ist), in präzisem Deutsch, eine von sechs Sprachen, die er spricht, Stunde um Stunde, acht am Ende des ersten Tages, von seinem Leben. Seinen Leben, den vielen, die er hatte. Noah als Kind in Strassburg, als jugendliches Mitglied einer jüdischen Untergrundgruppe in Belgien, Noah in Auschwitz, fast zwei Jahre lang, obwohl vier Fünftel der Ankömmlinge keine zwei Wochen dort überlebten, Noah, der für die israelische Armee im Sechstagekrieg kämpfte, Noah, der als Journalist dabei war bei den grossen Frankfurter Auschwitzprozessen in den Sechzigern, Noah, der grosse Sportreporter, der von neun Olympischen Spielen berichtete, Noah, der noch immer fast jeden Tag für «Yediot Ahronot» (Neueste Nachrichten) schreibt, bei der er seit 1948 angestellt ist, «als ältester aktiver Zeitungsredaktor der Welt».

Er war einer der Boxer von Auschwitz. Er ist ein Held Israels.

Und vor allem von Noah, dem Getriebenen, der nie aufhörte, aufhören konnte, zu erzählen von Auschwitz, der sich schwor, vor über siebzig Jahren, wenn ich hier lebend rauskomme, dann soll die Welt davon erfahren. Dann soll es nicht umsonst gewesen sein. Der sich bis heute immer und immer wieder der Erinnerung aussetzt, wo viele den anderen Weg wählten, nie mehr darüber zu sprechen, keinem das Grauen zu erzählen. Manche nicht mal ihren Kindern.

Fremde kommen an den Tisch während der acht Stunden, beseelt, Noah Klieger zu sehen. Sie verneigen sich vor ihm, streichen über seinen Rücken, küssen seine Hand. Kliegers Augen leuchten jedes Mal. Ein Mann erklärt seinem kleinen Sohn mit glühendem Stolz: Das ist Noah Klieger. Er überlebte die Schoah. Er war einer der Boxer von Auschwitz. Er ist ein Held Israels.

Am frühen Morgen des 15. Januar 1943 setzen sich zwanzig Güterwaggons des Reichssicherheitshauptamts (RSHA), zentrale Behörde innerhalb der SS für die Organisation der «Endlösung», von einem Bahnsteig im belgischen Mechelen in Bewegung. Es ist der 19. Deportationszug aus Belgien, wohin Kliegers Eltern mit ihm Ende der Dreissiger übergesiedelt waren. Weil man glaubte, Hitler werde Belgien nicht angreifen. In jedem der Waggons achtzig Insassen. Die von der SS aus logistischen Gründen vorgeschriebene «Mindestzahl für einen Judentransport liegt bei 1600». In einem der Waggons befindet sich Noah Klieger, knapp siebzehn Jahre alt. Zwei Tage und zwei Nächte wird der Zug unterwegs sein, 1300 Kilometer in Richtung Osten.

In den Waggons nur Sichtluken weit oben, Maschendraht davor. Ein Eimer mit Wasser an Bord und einer für die Notdurft von achtzig Männern, Frauen, Mädchen und Jungen. Zu Beginn redet man noch miteinander. Wohin mögen wir kommen? Was erwartet uns? Noah schaltet sich ein, jung, aber mit natürlicher Autorität. Was werden sie tun? Uns alle umbringen? Das geht ja wohl schlecht. Bleierne Kälte zieht ins Innere. Nach und nach verstummen die Gespräche. Der Eimer für die Notdurft bleibt viele Stunden lang unbenutzt. Irgendwann verliert sich die Scham. Ehemänner stellen sich, so gut es geht, vor ihre Frauen oder halten ihre Mäntel vor sie. Die Mäntel, die sie später ihren Kindern umlegen, weil diese vor Kälte weinen. Immer wieder fragen die Kinder ihre Mütter: Mamele, wo kommen wir hin? Immer wieder antworten die Mütter: Alles wird gut.

Das Todesurteil trifft fast vier Fünftel aller neu Ankommenden in Auschwitz II und wird ihnen nie verkündet.

Nach fünfzig Stunden Fahrt wird der Zug langsamer. Sie nähern sich nun einem Ort, gelegen in der weiten Ebene Oberschlesiens, zweistellige Minusgrade, sieben Kilometer westlich der Stadt Auschwitz. An der Bahnrampe, der sogenannten Entladestation des KZ Auschwitz II, Birkenau, des Vernichtungstrakts, werden die Waggontüren aufgerissen, Schäferhunde bellen, SS-Männer mit Gewehren über der Schulter brüllen. Raus, raus, aber schnell. Da lang, los, los. Lasst eure Sachen zurück, die bekommt ihr später. Wir waren erst ein paar Minuten im Lager, sagt Noah Klieger jetzt, und merkten schon, dass es uns an diesem Ort nicht gut ergehen würde.

Nachdem alle Insassen aus den Waggons ausgestiegen sind, werden sie mit Tritten und Schlägen auf einen nahen Platz getrieben. Dort müssen sie zwei Reihen bilden. In der einen Männer und Jungen ab sechzehn Jahren. In der anderen Frauen und Kinder. Ärzte, die bei jedem neu eintreffenden Transport zum Rampendienst eingeteilt werden – darunter oft auch ein lächelnder Mann mit Zahnlücke, den Noah Klieger später nochmals treffen wird, Dr. Josef Mengele –, entscheiden per Augenschein, ob jemand «arbeitsverwendungsfähig» ist oder nicht. Kinder und die meisten der Frauen sind es nicht. Männer über vierzig Jahre selten. Das Todesurteil wird schriftlich in die Listen mit den Namen der Ankömmlinge eingetragen, die vor den Ärzten liegen. Es trifft fast vier Fünftel aller neu Ankommenden in Auschwitz II und wird ihnen nie verkündet.

Das erste Wunder

Noah Klieger wird mit zweihundert anderen Männern und Jugendlichen auf den Ladeflächen von Lastwagen ins fünf Kilometer entfernte Lager Auschwitz III, Monowitz, gebracht, dem Arbeitstrakt. Runter, ihr Saujuden. Sofort alles ausziehen. Alles. Nachdem sie nackt sind, treibt man sie in einen Hangar ohne Dach. Warum?, fragt einer. Ein SS-Mann zieht einen Knüppel und versetzt ihm einen Schlag auf den Kopf, sodass er tot zusammenbricht. Will noch jemand von euch etwas fragen? Es ist früher Morgen in Auschwitz, blassblauer Himmel, fast zwanzig Grad unter null. Die SS-Männer schliessen den Hangar mit einer Schiebetür und verriegeln sie. Als es dunkel wird, sitzen und stehen die Häftlinge noch immer. Die Jüngeren und Robusteren sitzen nie, laufen auf der Stelle, machen gymnastische Übungen. Die ganze Nacht hindurch. Die Älteren fallen nach und nach um und bleiben reglos liegen. Bei Sonnenaufgang wird das Tor geöffnet. Weniger als die Hälfte der Häftlinge hat überlebt. Unter ihnen Noah Klieger.

Das war das erste Wunder, sagt Noah.

Es ist schon früher Nachmittag, und er möchte gern noch etwas zu Mittag bestellen jetzt. Als die Bedienung sein erstes Winken nicht bemerkt, wird er ärgerlich. Klieger ist kein geduldiger Mensch. Seit fünf Stunden erzählt er. Seine Frau hat schon dreimal angerufen. Jedes Mal fischte er sein Telefon der neuesten Generation aus der Jackentasche, betrachtete es länger, schwebte mit dem Zeigefinger über dem Display, um schliesslich die Taste zum Entgegennehmen des Telefonats zu berühren. Ja. Ja, ich erzähle noch. Nein, nein, es kann noch dauern. Immer beendete er das Gespräch ohne Verabschiedung. Seit 1970 sind die beiden zusammen. Sie ist siebzehn Jahre jünger als er. Erst 1994 heirateten sie. Es ist ihre zweite und seine dritte Ehe. Die Hochzeitsreise ging für eine Woche ans Tote Meer. Eine längere Zeit ohne Arbeit lässt bei Klieger grosse Unruhe aufkommen.

Schon vor Jahren fragte ihn seine Frau, ob es jetzt nicht genug sei mit all den Reisen in der ganzen Welt, auf denen er von Auschwitz erzählt. Vor Schulklassen, an Universitäten, vor Parlamenten oder, erst letztes Jahr: vor der Uno-Hauptversammlung. Nein, Jacqueline, sagte Noah dann, ich kann damit nicht aufhören, und das weisst du. Dann nimm doch wenigstens Geld dafür. Viele andere Überlebende haben das gemacht. Als Schmerzensgeld, wenn man so will, sagt Noah. Was ich vollkommen verstehen kann. Er aber konnte nie Geld nehmen. Vielleicht, sagt er und lächelt, bin ich ja genau das Gegenteil eines Juden, wie ihn sich Nichtjuden vorstellen: Ich bin ein schlechter Kaufmann. Und vielleicht haben mich viele auch deswegen angefragt, sagt er und lächelt, weil ich so billig bin. Klieger lebte vom Gehalt als Journalist bei seiner Zeitung. Zudem bekommt er bis heute jeden Monat 519 Euro vom deutschen Staat überwiesen, wie alle anderen einst 200'000 Überlebenden von Auschwitz, von denen mehr als 190'000 inzwischen gestorben sind.

Wer von euch Pack kann boxen? Vier heben die Hand. Klieger überlegt: Ist es eine Falle?

Nach der Nacht unter freiem Himmel werden Noah und die anderen, noch immer nackt, mit Desinfektionsspray besprüht und kahl geschoren. Danach werden sie zur Bekleidungskammer geführt und bekommen gestreifte Häftlingskleidung, von der SS Pyjamas genannt: Hemden, Hosen, Unterhosen, Mützen, keine Jacken. Danach wird ihnen eine fortlaufende Nummer in den linken Unterarm tätowiert. Der Lagerchef Höss war ein gewissenhafter Mann, der buchhalterisch gern den Überblick behielt, sagt Noah. Kliegers Nummer lautet 172345. Er wird eingeteilt als Zwangsarbeiter der I.G. Farben im Kommando 93, Auschwitz III.

Am zweiten Tag in Auschwitz beginnt das zweite Wunder. Klieger steht mit dreihundert anderen Häftlingen zum Morgenappell parat. Drei SS-Offiziere kommen hinzu. Einer von ihnen brüllt in die Menge: Wer von euch Pack kann boxen? Vier heben die Hand. Klieger überlegt: Ist es eine Falle? Sein Instinkt sagt ihm: Heb die Hand. Obwohl er kein Boxer ist. Nur ein Schulhofschläger, der sich mit Fäusten wehrte gegen den Vorwurf, Juden seien feige. Die Namen werden notiert. Vier Tage später fährt man sie in einem Kübelwagen vor eine Halle. Darin sitzt der zum Trainer der Boxstaffel bestimmte Kurt Magatanz, Mitte der Dreissigerjahre Deutscher Meister im Halbschwergewicht, später wegen dreifachen Raubmordes zu lebenslanger Haft verurteilt und aus dem Gefängnis dem KZ Auschwitz als Aufseher überstellt. Dann zeigt mal, was ihr könnt, ruft er. Und wenn ihr gelogen habt, kommt ihr ins Gas. Es ist das erste Mal, seit er im KZ ist, dass Noah Klieger davon hört. Magatanz stellt sich in den Ring. Kämpft mit sechs Häftlingen. Dann käme die Reihe an Klieger, aber da hat Magatanz schon genug gesehen. «Ihr seid in Ordnung. Ihr könnt abhauen.»

Fortan ist Klieger Mitglied einer dreissigköpfigen Boxstaffel. Die war die Idee des Kommandanten von Auschwitz III, SS-Hauptsturmführer Heinrich Schwarz, der das Boxen liebt. Anfang 1943 ist Stalingrad verloren, der Krieg wendet sich endgültig gegen das Reich. Also möchte der Hauptsturmführer etwas für die Stimmung seiner Truppe tun.

Jeden zweiten Sonntag kämpft Klieger nun auf dem Appellplatz vor den Augen von tausend SS-Männern und einigen Tausend Häftlingen gegen richtige Boxer. Er hat das Glück, dass sie ihn immer wieder Treffer landen lassen und nicht zu hart zuschlagen, um den Schein Kliegers zu wahren.

Die schlimmsten Tage waren die, an denen die SS-Männer sich gottgleich fühlten.

Als Mitglied der Boxstaffel hat man keine Freikarte fürs Überleben. Aber verbesserte Chancen. Abends bekommt Noah Klieger einen Liter Suppe extra. Und jede Woche hat er drei Stunden Boxtraining, eine kurze Zeit fast normalen Lebens, in der er von der Zwangsarbeit entbunden ist. Die ansonsten für ihn und die etwa 25'000 Häftlinge in Auschwitz III sechs Tage die Woche zwölf Stunden am Tag dauert.

Das Kommando 93, dem Klieger zugeteilt ist, knapp zweihundert Mann, schleppt Zementsäcke, fünfzig Kilo, mischt Beton, füllt ihn in Eisenformen. Von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr abends. Bewegen nur im Laufschritt. Eine Viertelstunde Pause gegen Mittag, in der es wieder nichts gibt als die stinkende Suppe aus gefrorenen Schweinsrüben und ein Stück Brot, das die Lagerverwaltung zuvor verschimmeln lässt. Die guten Tage, sagt Noah, waren die, an denen keiner tot umfiel oder umgebracht wurde. Die schlechten jene, an denen einem Häftling zum Beispiel ein Zementsack von der Schulter rutschte, was zumeist das Todesurteil war. Noah liess nie einen Sack fallen.

Das nächste Wunder.

Die schlimmsten Tage waren die, an denen die SS-Männer sich gottgleich fühlten. Als Herren über Leben und Tod. Wie in jener Mittagspause, als ein Aufseher seinen Schäferhund so hart schlug, dass der sein Fressen ausspuckte. Der Hund hatte den Befehl nicht befolgt, einen der Häftlinge zu beissen. Dann befahl der Aufseher dem Häftling, niederzuknien und den Auswurf des Hundes zu essen. Die umstehenden SS-Männer brachen in schallendes Gelächter aus. Als der Häftling den Auswurf gegessen und sich übergeben hatte, tötete ihn der Aufseher mit einem Kopfschuss. Hat er je versucht zu ergründen, warum aus normalen Menschen Bestien in SS-Uniform wurden? Nein, sagt Noah. Das wollte ich nicht. Wäre auch völliger Schwachsinn. Jene, die im Holocaust und auch in Auschwitz so handelten, wie sie handelten, taten das mehr oder weniger aus freien Stücken. Und niemand hätte Repressalien zu erwarten gehabt, schon gar keine, die sein Leben bedroht hätten, wenn er sich diesem Horror verweigert hätte.

Für keinen von denen, sagt Noah, durfte und darf es jemals Vergebung noch Verständnis geben.

Sie haben sechs Millionen von uns umgebracht. Sechs Millionen. Sie haben Mütter vor ihren Kindern erschossen. Nie mehr sprach Klieger mit Deutschen seiner Generation. Und dass er niemals mehr in seinem Leben einem SS-Mann von damals begegnet ist, darüber ist er fast froh. Denn ich hätte ihn umgebracht, sagt Noah, egal wie. Da bin ich mir sicher. Was nicht fair gewesen wäre gegenüber meinen Kindern. Denn aus persönlicher Rache hätte ich ihnen dann lange Zeit kein Vater mehr sein können.

Ein Zeichen an Gott

Aber Noah Klieger hatte nie Kinder. Unter den Überlebenden, sagt Noah, gab es zwei Arten, mit dem Thema umzugehen. Die einen wollten so viele Kinder wie nur möglich. Um Gott ein Zeichen zu geben, dass sie trotz allem glaubten, dass es ihn gibt und er so etwas nicht noch einmal zuliesse. Aber auch, um den Peinigern von einst zu zeigen, dass sie es trotz aller Bemühungen nicht geschafft haben, sie gänzlich auszurotten. Und dann gab es diejenigen, sagt Noah, wie eben auch mich, die keine Kinder wollten. Weil man ihnen nicht zumuten wollte, dass sie die Geschichte ihrer Eltern oder auch nur des Vaters oder der Mutter ein Leben lang mittragen mussten.

Ich bin sehr müde jetzt, sagt Noah. Vielleicht machen wir lieber morgen weiter. Ausserdem, sagt er und lächelt, wäre es nicht gut, wenn meine Frau ein viertes Mal anruft. Am liebsten würde sie mich ständig um sich haben. Vielleicht weil ich mein halbes Leben im Flugzeug verbracht habe für diese Sache. Ich konnte nie einen Vortrag ablehnen, für den man mich anfragte. Aber das war mein Auftrag. Die andere Hälfte meines Lebens war ich als Journalist unterwegs. Und wer viel unterwegs ist, der lernt viele Menschen kennen. Auch Frauen. Ich habe Jacqueline schöne Dinge gekauft, sie auch oft auf Reisen mitgenommen, habe ihre Tochter adoptiert, da war sie schon im Erwachsenenalter. Weil beide das so sehr wollten. Aber es hat sicher bessere Ehemänner gegeben als mich.

Im Mai 1961 plant sein Chefredaktor eine Sonderausgabe über die Schoah und fragt ihn: Noah, glaubst du, dass du für uns nach Auschwitz reisen kannst? Nein, sagt Klieger. Das kann ich nicht. Eine Woche später sagt er: Ich mach es. Er weiss nicht, warum er zusagte. Aber es hatte mit dem Schwur zu tun, den er damals vor sich abgelegt hatte und an den er sich nun wieder erinnerte.

Ein paar Wochen danach aber scheint schliesslich auch seine Zeit gekommen. Er erkrankt an Ruhr.

Er landet auf dem Flughafen von Krakau und steigt in den Bus. Zwei Stunden Fahrt Richtung Westen bis nach Auschwitz. Achtzehn Jahre nachdem er mit dem Zug an diesen Ort gekommen war. Mit jedem Kilometer werden die Stimmen der SS-Männer lauter, erscheinen die Toten, die sein Überleben begleiteten, deutlicher, rücken die täglichen Erniedrigungen näher. Hat er das Bild von sich als Mensch, der keinem Menschen mehr ähnelt, wieder vor sich. Als er aussteigt, muss er sich übergeben.

Eine junge Frau führt ihn und eine Besucherdelegation unter dem Eingangstor hindurch in das KZ. Nach hundert Metern setzt sich Klieger ab von der Gruppe. Die Fremdenführerin kommt zu ihm und fragt, ob ihn der Rundgang nicht interessiere. Er krempelt den Ärmel über seinem linken Unterarm nach oben. Sie beginnt zu weinen. Sie hat noch nie einen Überlebenden gesehen.

Am nächsten Tag geht Noah Klieger wieder ins KZ. Es wäre eine Schwäche gewesen, die ich mir nie verziehen hätte, sagt er. So wurde es der Anfang meiner Mission. Denn von da an geht er in über 55 Jahren 164-mal nach Auschwitz, die Zahl seiner Besuche hat er genau im Kopf. Von da an auch reist Klieger um die Welt, ihr von Auschwitz zu erzählen.

Im April 1944 wird die Boxstaffel aufgelöst. Von den ehemals dreissig Mitgliedern lebt nur noch die Hälfte. Trotz des Extraliters Suppe starben sie, an Überarbeitung, Krankheiten, durch spontane Hinrichtungen oder bei Fluchtversuchen. Noah Klieger lebt. Er hat 32 Kämpfe bestritten. Die er ausnahmslos alle verlor. In denen er dennoch seine Treffer setzen durfte, die ihn am Leben gehalten haben.

Herr Oberstabsarzt, sagt Klieger, ich bin noch stark genug, um Ihnen von Nutzen zu sein. Mengele schüttelt ungläubig den Kopf.

Ein paar Wochen danach aber scheint schliesslich auch seine Zeit gekommen. Sein Körper, fast übermenschlich robust, rebelliert zum ersten Mal. Er erkrankt an Ruhr und wird in den Krankenblock verlegt. Einige Tage später wird das Gebäude von SS-Leuten umstellt. Sie brüllen: Selektion. Die Kranken werden aus den Betten geholt und müssen sich vor dem Gebäude in eine Reihe stellen. Dort sind Tische aufgebaut, an denen sechs Ärzte sitzen. Einer davon ist Josef Mengele, der jeden durch seine Nickelbrille kurz betrachtet. Sich dann wieder über seine Papiere beugt und ohne weiteren Augenkontakt ein schnell und tonlos gesprochenes «rechts» oder «links» fallen lässt. Begleitet von einem kurzen Heben des jeweiligen Zeigefingers in die entsprechende Richtung. Rechts steht für Weiterleben, links für die Gaskammer. Noah Klieger muss nach links. Nach einigen Schritten bleibt er stehen. Ein Impuls sagt ihm, dass er so oder so sterben muss. Er geht zurück und stellt sich noch einmal vor den Tisch Mengeles. Der schaut Klieger entgeistert an. SS-Männer entsichern die Gewehre. Mengele beschwichtigt sie. Und fragt: Ist noch was? Herr Oberstabsarzt, sagt Klieger, ich bin noch sehr jung und stark genug, um Ihnen und dem ganzen Lager von Nutzen zu sein. Bitte glauben Sie mir. Mengele lächelt und schüttelt ungläubig den Kopf. Glaubst du wirklich, noch arbeiten zu können? Ja, Herr Oberstabsarzt, sagt Klieger. Und erzählt dann noch, dass er in Strassburg geboren und dass sein Vater ein berühmter Schriftsteller gewesen sei. Was im Grunde ja vollkommen unwichtig war, sagt Klieger. Mengele hebt die Hand und sagt: Es reicht. Den Arzt neben ihm fragt er: Kann man den noch verwenden? Der sagt, ja, ich denke schon. Mengele sagt zu Klieger: rechts.

Das, sagt Noah, war wahrscheinlich das grösste Wunder.

Der zweite Interviewtag beginnt am späten Vormittag in Noah Kliegers Wohnung. Vier Zimmer, die Einrichtung in der schlichten Kargheit älterer Menschen. Seit Tagen ist es unerträglich laut hier, sagt Noah. Es wird gehämmert und gebohrt, man lässt gerade ein Zimmer umbauen, eine Pflegekraft von den Philippinen soll einziehen. Für Jacqueline, sagt Noah. Weil sie nicht mehr so kann mit ihren furchtbaren Rückenschmerzen. Seine Frau lächelt. Als Noah in einem Nebenraum einen Rollator holt, sagt sie: eine Pflegerin für Noah. Weil ich nicht mehr genug Kraft habe, mich auch noch ganz um ihn zu kümmern. Aber ich möchte ihn ein wenig in dem Glauben lassen, dass sie auch für mich da ist. Weil Noah sein Leben lang ein so starker Mensch war. Bevor man zusammen aufbricht, zieht ihm seine Frau die Jacke an, stellt seinen Kragen hoch und packt ihm seine Medikamente ein. Gegen die Schmerzen in der Hüfte, gegen den Schwindel und gegen die Wassereinlagerungen im Gewebe.

Eine halbe Stunde später sitzt Klieger an einem Tisch im Restaurant «Benny, der Fischer» an Tel Avivs Promenade. Der beste Fisch der Stadt, sagt Noah. Er sieht hinaus und sagt: Dieser Blick von hier über das Meer! Das ist doch nicht zu glauben. Für mich ist Tel Aviv der schönste Ort der Welt. Und Israel das schönste Land. Er ist überzeugter Zionist. Das ist unser Land, sagt er. Zweitausend Jahre haben wir davon geträumt, heimzukommen nach Jerusalem. Und nachdem fast die Hälfte unseres Volkes zuvor ausradiert wurde, haben wir es vor siebzig Jahren von der UNO bekommen.

Erschiesst mich und fertig

Anfang Januar 1945 ist die russische Armee schon in der Nähe von Auschwitz, viele noch einsatzfähige Häftlinge werden von der SS in die weiter westlich gelegenen Konzentrationslager verlegt. Über wochenlange Märsche, Todesmärsche genannt, die fast die Hälfte nicht überlebt, kommt Klieger zuerst ins KZ Mittelbau-Dora in Thüringen, dann nach Ravensbrück nördlich von Berlin.

Am 26. April heisst es, die Geschützfeuer schon hörbar: Ihr geht wieder auf Transport. Hundert Häftlinge sind schon in Kolonnen zum Abmarsch bereit. Aber Noah, nur noch knapp vierzig Kilo und seit mehr als zwei Jahren im KZ, sagt sich: Ich gehe auf keinen Transport mehr. Die sollen mich hier erschiessen und fertig. Er schert aus der Kolonne aus. Ein Dutzend anderer Häftlinge tun es ihm nach. Den SS-Männern, die mit Erschiessung drohen, sagen sie: Wir sind zu schwach zum Marschieren. Gut, sagen die SS-Leute, dann verreckt ihr eben hier in Ravensbrück.

Am 28. April Kettengerassel der russischen Panzer. Am Morgen des 29. April marschieren die Russen ins KZ Ravensbrück. Ein kurzes Feuergefecht. Dann sagt ein russischer Offizier zu ihm und den anderen Häftlingen: «Kameraden, ihr frei, wir sind Rote Armee.» Das war meine Befreiung sagt Noah Klieger, und sein Kinn zittert. Später erfuhr Klieger, dass einige Kilometer ausserhalb des Lagers und nur Momente bevor die Russen sie einholten, die SS-Männer sämtliche Häftlinge in einem Waldstück erschossen. Die letzten Opfer des Holocaust.

Noah macht sich auf den Weg nach Brüssel. Dorthin, wo er am 13. Januar 1943 von der SS verhaftet wurde, als er gerade auf dem Heimweg in die elterliche Wohnung war. Unterwegs sieht er deutsche Kriegsgefangene mit gesenkten Köpfen vor russischen Soldaten laufen. Er denkt: So sieht also das Herrenvolk aus.

Zwei ausgemergelte Menschen

An einem warmen Tag im Juni 1945 fährt er mit dem Tram, natürlich erinnert sich Klieger an die Linie, Nummer 5. Er ist unterwegs zu einem Auffanglager für heimgekehrte KZ-Überlebende am Stadtrand von Brüssel. Er sucht seine Eltern, auch wenn er vermutet, dass sie es nicht geschafft haben. In den ersten beiden Waggons ist kein Platz, also geht er in den letzten. Steht neben einem Ehepaar mittleren Alters, zwei ausgemergelten Menschen. Er spürt, wie die Frau ihn unablässig aus dem Augenwinkel betrachtet. Nach ein paar Minuten spricht sie ihn dann mit leiser Stimme an: Noah. Wir waren, sagt Noah Klieger, wohl einige der sehr wenigen, die als ganze Familie Auschwitz überlebten. Seine Eltern zogen 1961 zu ihm nach Tel Aviv. Sie starben Anfang der Siebziger, kurz nacheinander. Sein Vater, Doktor der Philosophie und der Rechte, der sich, auch körperlich, nie mehr erholte von Auschwitz, schrieb noch zwei Bücher, «Der Weg, den wir gingen» und «Der Himmel rührt sich nicht».

Noah möchte fort aus Europa wie viele der 200'000 Überlebenden, die nach der Befreiung, quer über Deutschland und Europa verteilt, in Sammellagern leben. Man hört, die Briten wollten bald ihr Mandatsgebiet in Palästina aufgeben zugunsten der Gründung eines Staates nur für die Juden, der Israel heissen soll. Seit Längerem sind Schiffe von Südfrankreich aus über das Mittelmeer dorthin unterwegs, obwohl die Einwanderung noch illegal ist.



Es ist der 20. Juli 1947. Der glücklichste Tag in meinem Leben, sagt Noah.

In der Nacht auf den 10. Juli 1947 betreten 4554 Flüchtlinge aus den Sammellagern rund um Marseille die «President Warfield», einen ehemaligen Vergnügungsdampfer, ausgelegt für sechshundert Passagiere. Die Bedingungen sind katastrophal. Aber wer das KZ mitgemacht hat, sagt Noah, dem war egal, welche Bedingungen dort herrschten. Am frühen Morgen legt das Schiff ab. Bald wird es von britischen Kreuzern und Zerstörern eskortiert. Während der Überfahrt tauft man das Schiff in einer feierlichen Zeremonie um in «Exodus» (Auszug) und hisst eine weissblaue Flagge mit einem Davidstern, die spätere Flagge Israels. Eine Woche nach dem Auslaufen in Südfrankreich erreicht man die Küste vor Haifa im Norden Palästinas.

Doch die Briten hindern sie am Einlaufen in den Hafen. Rammen das Schiff. Wollen es entern. Die Besatzung wehrt sich mit allem, was sie hat. Sie werfen Fässer auf die Soldaten, bewaffnen sich mit Eisenstangen und Holzlatten. Nach mehreren Stunden eröffnen die Briten schliesslich das Feuer. Drei Menschen werden erschossen, viele verletzt. Der Kapitän ergibt sich, das Schiff wird von den Briten in den Hafen geleitet. Den ganzen Kampf hatte der Bordfunker an das örtliche Radio in Haifa übertragen. Sodass nun Tausende am Hafen stehen. Sie beginnen, das zionistische Freiheitslied «haTikwa» zu singen. Solange im Herzen eine jüdische Seele wohnt, so lange ist unsere uralte Hoffnung nicht verloren, ins Land unserer Väter zurückzukehren.

Es ist der 20. Juli 1947. Der glücklichste Tag in meinem Leben, sagt Noah. Die Ankunft im Gelobten Land.

Einige Wochen später, Noah ist 21, heiratet er zum ersten Mal. Geht nach Tel Aviv mit ihr. Wohnt bei ihren Eltern, die vor ihrer Deportation noch nach Palästina flüchten konnten.

Das schönste Land der Welt

Kurz darauf beginnt er seine Arbeit bei «Yediot Ahronot», für die er im Eiltempo Hebräisch lernt. Bei der Zeitung, der grössten Israels, ist er nun seit fast siebzig Jahren angestellt, der jetzige Chefredaktor könnte sein Enkel sein. Er schrieb für sie, weil Schreiben seine Leidenschaft war schon als Kind, als er mit zehn Jahren, noch in Strassburg, eine Schülerzeitung herausgab. Er berichtet von Basketballturnieren in aller Welt, Israels Nationalsport. Er berichtet als Korrespondent von den Frankfurter Auschwitzprozessen Anfang der Sechziger, die so etwas gewesen seien wie ein Faustschlag gegen die Opfer, weil die Täter vor Gericht keinerlei Reue zeigten. Bis heute ist er fast täglich in der Redaktion und schreibt Leitartikel.

Lange hatte er eine stählerne Gesundheit, sodass er bis Ende siebzig Fussball im Verein spielen konnte. Maccabi Tel Aviv machte er als nebenberuflicher Manager zum grössten Verein der Stadt. Barack Obama durfte er durch Yad Vashem führen, Angela Merkel ermöglichte er es, auf Deutsch vor der Knesset zu sprechen. Er wurde zum Ehrendoktor von Tel Aviv ernannt und zum Ritter der französischen Ehrenlegion.

Seit Kurzem, sagt er, gibt es wieder 17 Millionen Juden auf der Welt. So viele wie vor der Schoah.

Ich hatte ein aufregendes Leben, sagt Noah. Aber selten ein glückliches. Viele von uns konnten nicht mehr richtig glücklich sein. Weil man so etwas niemals mehr aus seinem Kopf und seiner Seele bekommt.

Sein Handy klingelt. Rabbiner Lau ist dran, ein Freund seit Jahrzehnten. Er will Noah überreden, noch einmal am Marsch der Lebenden teilzunehmen. Du musst mitgehen, Noah. 1988 begründeten er und Noah Klieger den Marsch. Jedes Jahr am 27. Januar, dem Yom Hashoah, dem Gedenktag zur Befreiung von Auschwitz, gehen sie durch das KZ, vier Kilometer, vom Eingang unter dem berüchtigten Schild, über die Rampe, über den Vernichtungstrakt und enden auf dem Appellplatz der Ankömmlinge.

Hunderte kamen zu Beginn, dann Tausende. Die Überlebenden gehen immer an der Spitze der Prozession. Anfangs waren sie die Mehrheit. Im letzten Jahr waren nur noch sieben dabei. Fünf starben in diesem Jahr. Sodass beim nächsten Mal nur noch er und Rabbiner Lau vorn wären. Klieger beendet das Gespräch, Tränen in den Augen. Ich will ihn dort nicht allein lassen. Aber es geht einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr reisen.

Seit Kurzem, sagt er, gibt es wieder 17 Millionen Juden auf der Welt. So viele wie vor der Schoah. Sechs Millionen davon in Israel, so viele, wie in der Schoah ermordet wurden. Das ist doch was, sagt Noah Klieger. Das lässt mich ein wenig versöhnt sterben.

