Der Nikotinkick aus dem USB-Stick

Noch einmal den Stick aus dem Hosensack hervorklauben. Noch einmal dran ziehen, bis das Lichtlein hell leuchtet und es angenehm knackt. Den Dampf inhalieren. Ausatmen. Bevor dieses Gadget, das einer überraschend formschönen Kreuzung aus USB-Stick und Schwangerschaftstest gleicht, wieder an den elektrischen Tropf gehängt wird. Genügend Akku bedeutet in der Smartphone-Gegenwart alles. Damit man sich den Nikotinkick mikrodosiert wieder und wieder geben kann, und sei es nur auf dem Weg zwischen Küche und Morgentoilette. Und unterwegs weiterdampfen kann. Genauer: weiterjuulen kann.

Seit zwei Wochen kann man diese gadgethafte Verführung auch in der Schweiz erstehen. Juul heisst sie und wird hierzulande als «Alternative für erwachsene Raucher» angepriesen. Es ist jene E-Zigarette, vor der die Lehrer und Eltern gleichermassen zittern.

Bevor Juul 2015 in den USA lanciert wurde, galt die Nikotinsucht unter Jugendlichen so gut wie ausgerottet. Wer wollte sich denn noch tabakrauchend zeigen im ehemaligen Land des Marlboro-Manns, wo Zigarettenrauchen heute beinahe einer Ursünde gleicht, zumal in Grossstädten wie New York? Doch dann kam das «iPhone unter den ­E-Zigaretten» aus San Francisco auf den Markt, und man kann schon fast sagen, dass seither eine neue Jugendbewegung herangewachsen ist.

Juulen heisst die Tätigkeit, die den Nikotinkonsum in den USA wieder cool machte. Das Verb hat im Wortschatz von vielen eine Selbstverständlichkeit wie googeln angenommen. Weil man überall juulen kann: im Klassenzimmer, wenn der Lehrer rasch wegschaut. In der Bibliothek zwischen den Büchern. Allein im Bett. Selbst beim Sex. Durchziehen statt durchscrollen. Oder am besten gleich beides zusammen. Man braucht nur den Hashtag #Juuling bei Instagram einzugeben, um nachzuschauen, wo und wann und wie man überall juulen kann. Denn weil ein Juul-­Stick im Mund so halbschlau aussieht, dass es schon wieder lustig ist, passt die E-Zigarette halt auch bestens in das Social-Media-Zeitalter. Juulen gibt genügend Stoff für Memes und komische Bilder her, die dann auf Diensten wie Snapchat mit ironischen Sprüchen versehen weitergeschickt werden.

Das Kinder-Problem

Das ist genau der Punkt, der viele Suchtfachleute in der Schweiz alarmiert. Die USB-Zigarette als Erweiterung des konventionellen Markts. Als Strategie, junge Menschen für die Droge zu gewinnen. Nikotin bleibt Nikotin – auch wenn beim Juulen die restlichen Gifte fehlen, die sonst in Zigaretten mitverbrannt werden.

«Das Zielpublikum der Branche sind Kinder und Jugendliche, so war es schon immer», sagt Thomas Beutler, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Tabakprävention Schweiz. «60 Prozent der heutigen Raucher haben mit 18 Jahren oder früher begonnen. Weil sie als Jugendliche beeinflussbarer waren als später, weil ihnen das Rauchen ein gewisses Image gab, für Ablösung stand, für Identität. Darum muss man bei Produkten wie Juul sehr genau hinschauen.»

Jonathan Green, Juul-Chef Schweiz und selber Nichtraucher, sagte in diversen Interviews zum Verkaufsstart, dass man «sehr viel» unternehme, damit das Produkt nicht in die Hände von Minderjährigen gelange, und verwies dabei auf seine Werbung, in der vor allem Models ab 30 Jahren auftreten. Auch Kevin Suter, Sprecher des Zigarettenmultis Japan Tobacco International (berühmteste Marken: Camel und Winston), wehrt sich gegen den Vorwurf, man habe es mit den neuen E-­Zigaretten auf Kinder und Jugendliche abgesehen. Es sei die Branche selber gewesen, die im Sommer an einem runden Tisch mit Vertretern des Bundes ein Verbot des Verkaufs von E-Zigaretten an Minderjährige beschlossen habe – und damit eine Gesetzes­lücke vorerst fülle. Das neue Tabak­produkte­gesetz, das der Bundesrat eben verabschiedet hat, wird frühestens 2022 in Kraft treten. In diesem Gesetz werden E-Produkte den normalen Zigaretten gleichgesetzt, heute ist die Regelung von Kanton zu Kanton unterschiedlich.

«Juulen» hat Nikotin in den USA wieder cool gemacht. Geschieht das jetzt auch bei uns?

Was bis dahin mit den neuen Produkten geschieht – es ist schwierig abzusehen. Kioskbetreiberin Valora meldet auf Nachfrage (ohne Zahlen zu nennen), dass die Juul-Verkäufe seit Anfang Dezember «sehr positiv angelaufen» seien. «Wir stellen eine stetige Zunahme der Nachfrage fest. Dies gilt auch für E-Smoke-Produkte insgesamt, dennoch sind sie weiterhin Nischenprodukte.»

Es gebe schon einige Meldungen aus verschiedenen Schulen, wo «gejuult» werde, sagt auch Thomas Beutler von der Tabakpräventation Schweiz, aber das seien erst Einzelfälle. Das Produkt sei dreimal schwächer als in den USA. In Amerika dürfen 59 Milligramm Nikotin pro Milliliter Flüssigkeit verdampft werden, in Europa (und damit der Schweiz) nur 20 Milligramm. Und selbst wenn es jetzt einen Hype wie in den USA geben werde, bleibe das Verhältnis zwischen normalen Zigaretten und E-Zigis sehr eindeutig. In den USA beherrscht Juul den E-Zigaretten-Markt, der im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 5,5 Milliarden Dollar erwirtschaftete. Mit normalen Zigaretten wurden im gleichen Zeitraum 120 Milliarden Dollar umgesetzt. «Die normale Zigarette verdrängen wird Juul nicht – so wie auch die anderen E-Zigaretten das nicht geschafft haben», sagt Beutler.

Plötzlich selbstverständlich

Die Sucht ist stärker als der Zeitgeist. Und das ist wohl das Perfide an diesem Stick: Wer sich dem Juulen hingibt, fühlt sich nicht wie ein Süchtiger. Eher meint man: Süchtig sind die anderen. Und schaden kann das ja sowieso nicht. Weil der Dampf nicht kratzt. Weil alles so virtuell anmutet und somit bestens in unsere cloudbasierte Gesellschaft passt. Weil keine Spuren zurückbleiben (zunächst), kein Tabaksiff in den Hosensäcken, keine gelben und stinkenden Finger, kein Teer in der Lunge.

Nur am Morgen danach merkt der Nikotinabgewöhnte, der aus Interesse das Juulen ausprobieren wollte, dass er einen Stoff konsumiert hat, der einen leicht schweren Kopf hinterlässt – und der dann doch bald wieder mehr haben will. Weil: Unangenehm ist anders.

Es verhält sich bei Juul ja auch ein wenig wie mit den CBD-Hanf-Zigaretten, die es in der Schweiz seit über einem Jahr zu kaufen gibt. Nachwuchs-Bohemiens rauchen jene der Marke «Heimat», weil, das könne man ja gar nicht ernst meinen, sagen sie heiter süffisant, während sie sich einen leichten Rausch anrauchen. Zumal man sich dabei auch distinguiert fühlen und aufführen kann, weil das kein wüster Trash ist.

Es sind vielmehr Produkte, die genügend Reize bieten, jahrelange Nichtraucher in Gelegenheitsraucher zurückzuverwandeln. Mindestens. Denn es ist erstaunlich, wie rasch das eigentlich Lächerliche zur Selbstverständlichkeit wird. Das erinnert dann an die kabellosen iPhone-Kopfhörerchen, über die sich bei der Lancierung so viele lustig gemacht haben und die heute aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken sind. Oder Kaffeekapseln: Wie doof ist das eigentlich? Aber eben, ist halt schon «gäbig». Ein Klick, kein Gesiff, ein Kick.

Bevor der Akku aber leer ist, noch rasch die Aromen durchprobieren. Denn das «Starter-Kit» enthält vier sogenannte Juulpods mit verschiedenen Geschmacksrichtungen: «Golden Tobacco»: erinnert an den pfeifenrauchenden Grossvater, wirkt etwas abgestanden. «Mint»? Ersetzt den Kaugummi nach der Zigarette. «Royal Creme»? Verlockend, leicht süss, das könnte der Geschmack werden, wenn man denn nach den Testtagen doch beim Juuling hängen bleiben würde. Aber «Mango»? Da wird einem übel. Zum Glück.

(Redaktion Tamedia)