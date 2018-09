Der Playboy, der Karl Lagerfeld den Kopf verdrehte

Paris, ein Nachmittag im April 1974. Das «Café de Flore» in Saint-Germain-des-Prés vereint die übliche Mischung von Schreiberlingen, Schönheiten und Sternchen, von Kunstsinn, Koketterie und Karrierismus. Ein junger Mann stösst die Glastür auf und registriert mit kalkulierter Kühle den beschleunigten Pulsschlag, den sein Erscheinen im Saal auslöst.

Er trägt für sein Alter und für das geschniegelte Viertel eher unpassende Kleider: ein Matrosenhemd, um dessen offenen Kragen eine blauweiss gestreifte Krawatte schwebt, und crèmefarbene Shorts, unter denen bübisch seine baren Beine hervorlugen. Preziöse Kontrapunkte zu dieser Pfadfinder-Aufmachung, die eine Spur zu jungenhaft ist, um unschuldig zu sein, setzen die wie mit dem Tuschpinsel gezeichnete Andeutung eines Proustschen Schnurrbarts und der Band von Gedichten des Fin-de-siècle-Poeten Robert de Montesquiou, den der Jüngling wie ein teures Accessoire in der Hand hält. Sein klingender Name lautet Jacques de Bascher de Beaumarchais, er ist 22 Jahre alt und dabei, seinen Traum zu verwirklichen, am Pariser Mode- und Kunsthimmel zu glitzern. Hat nicht der Starkünstler David Hockney den ganzen Vormittag lang an seinem Porträt gearbeitet?

Das aufsehenerregende Entrée ins «Café de Flore» bildet den Prolog von Alicia Drakes stupend dokumentierter und süffig formulierter Chronik «The Beautiful Fall». Dieses 2006 erschienene Buch, eines der fesselndsten Modebücher überhaupt, wirft faszinierende Streiflichter auf den Mikrokosmos der Pariser Haute Couture zwischen 1954 und 1989. Jacques de Bascher ist eine der vier Hauptfiguren des über 440-seitigen Bands – die drei anderen heissen, in alphabetischer Reihenfolge, Pierre Bergé, Karl Lagerfeld und Yves Saint Laurent!

Bascher war mehr als bloss ein Gefährte, Geliebter oder Buhler im Schatten dreier Giganten.

Wie kommt der Niemand Bascher zu diesem prominenten Platz an der Seite dreier Halbgötter der Modewelt? Nun, er teilte siebzehn Jahre lang Lagerfelds Leben und er hatte mit Saint Laurent – zum wutschäumenden Verdruss von dessen Partner Bergé – eine Affäre, die zwar nur wenige Monate dauerte, den Stardesigner aber, wie wir sehen werden, dauerhaft aus der Bahn warf.

Doch war Bascher mehr als bloss ein Gefährte, Geliebter oder Buhler im Schatten dreier Giganten. Er hatte Gaben, die ihn selbst im talentsaturierten Pariser Modemilieu als etwas Besonderes heraushoben: Urbanität und Belesenheit, ein allseits anerkanntes piekfeines Händchen bei der Zusammenstellung origineller Outfits, eine Verführungskraft, der nur wenige zu widerstehen vermochten, ein provokatives Temperament, das explosive Szenen zeitigte. Dazu die Fähigkeit, zwanglos von aristokratischen Boudoirs in proletarische Backrooms überzuwechseln – und die Kondition, um noch nach den wüstesten nächtlichen Exzessen am nächsten Tag mit dem taufrischen Teint eines Chorknaben zum Déjeuner mit einem Grossherzog oder einer Millionenerbin aufzubrechen.

Seine Berufung fand er unter den Gigolos

Kurz: Bascher war ein Vollblut-Partyhengst, ein Lipizzaner von einem Playboy. In Frankreich weckten 2014 die Saint-Laurent-Filmbiografien von Bertrand Bonello und Jalil Lespert das Interesse an seiner schillernden Person. Doch hätten diese Kinofiktionen ein sehr karikaturhaftes Bild von ihm gezeichnet, moniert Marie Ottavi, Autorin der Ende letzten Jahrs erschienenen Biografie «Jacques de Bascher, dandy de l’ombre».

Das Buch der Journalistin baut auf jenem von Alicia Drake auf, trumpft aber mit zwei zusätzlichen, unschätzbaren Zeugnissen auf: jenem von Lagerfeld höchstselbst, der nie mit Drake hatte sprechen wollen, und jenem von Philippe Heurtault. Dieser war dem «Dandy des Schattens» während dessen rund zehnjähriger Glanzzeit als Vertrauter und Fotograf nicht von der Seite gewichen; letztes Jahr stellte er sämtliche zwischen 1972 und 1983 entstandenen Schnappschüsse auf seine Website und veröffentlichte eine kommentierte Auswahl davon in Buchform. Dank Heurtaults Bildband und Ottavis Biografie ist es nunmehr möglich, sich ein vollständiges, nuanciertes Bild von Bascher zu machen.

Fixpunkt in Baschers Leben auf der Überholspur: Modezar Karl Lagerfeld (vorne, 1979). Foto: Philippe Morillon

Väterlicherseits entstammte dieser einer erst 1818 geadelten Dynastie, mütterlicherseits einer Familie von Grossbauern. Nach der Schulzeit und dem Wehrdienst in der Marine, wo er einzig durch seinen Mangel an Respekt für jegliche Autorität auffiel, studierte er pro forma Jura und spielte ein paar Monate lang den Stewart bei Air France. Doch seine wahre Berufung fand der junge Beau unter den Gigolos, Mannequins, Künstlern ohne Werk und Aristokraten ohne Titel des «Café de Flore». Dieses fungierte Anfang der 1970er-Jahre als eine Art Antichambre der mondänen Pariser Dîners, Soireen und Parties.

Es ist denn auch in einem Klub, dass die schicksalhafte Begegnung mit Karl Lagerfeld stattfindet. Bascher stellt sich diesem in Tiroler Tracht vor, das Gespräch dauert bis um fünf Uhr morgens. Der Couturier ist bezaubert von der Kultiviertheit des jungen Mannes, aber auch von seinem Humor und seiner Liebe zur damals brandneuen Discomusik. Vor allem jedoch verfällt er Baschers urfranzösischem Aristokratenflair. Flugs lädt er ihn ein, den Sommer zusammen mit Freunden in Saint-Tropez zu verbringen. Der Couturier, der damals den Look eines sonnengebräunten, muskelbepackten Latinos pflegt, umgibt sich mit einer Bande junger, wilder Amerikaner. Bald wird er mit ihnen brechen, wie er zeitlebens Freundschaften, Wohnungen und Kunstschätze abgestossen hat, um sich neu zu erfinden. Jacques de Bascher indes sollte er siebzehn Jahre lang die Treue halten, bis zum bitteren Ende.

Sein Leben ist bis 1984 ein wahnwitziger Wirbel von Sexorgien, Kostümfesten, Luxusreisen, Drogenexzessen.

Anfangs ist dessen Position freilich alles andere als gesichert. Beginnt er aus diesem Grund 1973 eine Affäre mit Yves Saint Laurent, dessen Ruhm damals jenen Lagerfelds bei weitem übertrifft? Der Gott der Haute Couture verfällt ihm mit Haut und Haar. Die mit kruden Zeichnungen angereicherten Briefe, die er dem 23-Jährigen schreibt, sollen von Obszönität strotzen – nur eine Handvoll Nahestehende hat sie je gesehen. Der fünfzehn Jahre jüngere Bascher erschliesst dem Couturier ein neues nächtliches Paris: jenes der trashigen Schwulenbars und Treffpunkte für schnellen Sex. Gelegentlich sperrt er ihn auch in einen Spiegelschrank ein, in dem Saint Laurent kaum atmen kann – ein sadomasochistisches Spielchen ganz nach dem Geschmack des Couturiers. Strenge Geheimhaltung verleiht der Liaison zusätzliche Würze.

Als Saint Laurents Lebens- und Geschäftspartner Pierre Bergé davon erfährt, verbringt er Nächte damit, sein Adressbuch von A bis Z durchzutelefonieren, um herauszufinden, ob jemand die beiden Liebhaber in einer Spelunke erspäht hat. Endlich ruft er Bascher direkt an und befiehlt ihm unter Todesdrohung, den Kontakt zu Saint Laurent abzubrechen. Das wirkt. Den Couturier stürzt das Ende der Affäre in eine tiefe Krise, aus der er nie wirklich herauskommen wird. Bascher hingegen, der das Techtelmechtel von Anfang an eher auf die leichte Schulter genommen hat, tröstet sich schnell. Sein Leben ist bis 1984 ein wahnwitziger Wirbel von Sexorgien, Kostümfesten, Luxusreisen, Drogenexzessen und Kaufräuschen zum tickenden Rhythmus des Songs «Time Is Tight» der Soul-Band Booker T. and the M.G.’s.

Im legendären Pariser Nachtclub Les Bains Douches: Jacques de Bascher, 1978. Foto: Philippe Morillon

Zunehmend lebt Bascher dabei in einer psychedelischen Parallelwelt. Einer Schlaraffenwelt, in der es rosafarbenes Kokain vom Himmel schneit und Chivas-Whisky aus sprechenden Quellen sprudelt. Einer Glamourwelt, in der Berühmtheiten wie Francis Bacon, Mick Jagger, Paloma Picasso und Andy Warhol sporadisch auftauchen, um alsbald wieder in der Masse anonymer Partygänger mit Minnie-Maus-Kostüm oder Catcher-Outfit unterzugehen. Und einer Welt des Scheins, in der Jacques de Baschers menschliches Antlitz zunehmend unter der Maske seiner selbst verschwindet. Einziger Fixpunkt in dieser Welt des permanenten, kaleidoskopartigen Wandels ist Karl Lagerfeld. Karl, der alles finanziert; Karl, der alles aus zweiter Hand goutiert; Karl, der sich nie kompromittiert – er und Bascher führen in getrennten Wohnungen weitgehend unabhängige Leben.

Peu à peu schluckt den «Dandy des Schattens» die Finsternis. Er entwickelt einen skurrilen Kult für das Königtum, frequentiert Reaktionäre und Rechtsextreme, frönt versifften, degoutanten Sexpraktiken, schwärmt für den mittelalterlichen Serienmörder Gilles de Rais. Paranoia kriecht ihm wie ein böser Wurm durchs Hirn: In der letzten Wohnung an der Rue de Rivoli darf der Freund und Leibfotograf Heurtault gewisse imaginäre Linien am Boden nicht überqueren oder muss von Raum zu Raum robben, weil laut Bascher Scharfschützen im Tuilerien-Park lauern. Auf den letzten Partyfotos ist sein Lächeln müde und der maliziöse Glanz der Augen einem stumpfen Hundeblick gewichen. Dessen desillusionierte Trauer wirkt unendlich ergreifend.

Seine Beziehung zu Lagerfeld war hochgradig unkonventionell.

1984 wird Bascher als HIV-positiv diagnostiziert; da hat Lagerfeld gerade die künstlerische Leitung von Chanel übernommen. Für beide gilt nunmehr wörtlich: Time is tight. Dank bester Behandlungen – das Wort hat angesichts der weitgehenden Ohnmacht der damaligen Ärzte einen bitteren Beiklang – sind dem Todgeweihten noch fünf Jahre eines zunehmend qualvollen Überlebens beschieden. Er zieht sich von der Welt zurück; der Couturier begleitet ihn bis zum Ende und verbringt die allerletzten Tage an seiner Seite im Spital. Am 3. September 1989 stirbt Jacques de Bascher mit 38 Jahren; er wird mit seinem Teddybären Mischka eingeäschert. Saint Laurent kondoliert nicht.

Ein weiterer Nachtfalter, der sich an der verlockenden, verlogenen Flamme der Modewelt die Flügel verbrannt hat? Bascher war narzisstisch, snobistisch, oft unausstehlich: ein hübscher, verdorbener Bub. Aber er war auch das Liebesobjekt, welches das Herz der beiden einflussreichsten Modeschöpfer der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts schneller schlagen liess, und das nicht nur für einen Abend. Seine Beziehung zu Lagerfeld war hochgradig unkonventionell, wie vieles, was die Lebensführung des deutschen Wahlparisers betrifft. Aber sie gründete auf echter Liebe.

Nur vermochte Bascher, der mit Charme, Belesenheit und einer genuin künstlerischen Ader gesegnet war, in dieser Paarbeziehung nicht aufzublühen. Er schwärmte zwar ständig von Buch- und Filmprojekten, aber die einzige Konkretisierung dieser stets auf den nächsten Tag verschobenen kreativen Vorhaben war «Histoire d’Eau», ein alles andere als unvergesslicher Werbefilm für Fendi. Lag es an Baschers Indolenz – seiner Trägheit, Lethargie, seiner Unempfindlichkeit gegen Schmerz – oder an Lagerfelds Dominanz? Schöpferische Anlagen, die nur darauf warteten, sich zu entfalten, blieben im Keim stecken. Was auch immer der Grund dafür gewesen sein mag: Unter dem Strich zeichnen Ottavis Biografie und Heurtaults Fotoband das Bild einer Existenz, die weniger glamourös oder skandalös war denn traurig, ja tragisch. Es ist das Bild eines unendlich verheissungsvollen Lebens, das im ganz grossen Stil verpfuscht wurde.

Marie Ottavi: Jacques de Bascher. Dandy de l’ombre. In Französisch, Editions Séguier 2017, 296 Seiten, ca. 25 Fr.

Alicia Drake: The Beautiful Fall. Fashion, Genius and Glorious Excess in 1970s Paris. In Englisch, Bloomsbury Publishing 2006, 448 Seiten, ca. 20 Fr.

Fotos und Schnappschüsse des Fotografen Philippe Heurtault: philippeheurtault.fr. Der langjährige Freund von Jacques de Bascher verzichtet in seinem Online-Fotoalbum auf Bilder, die Bascher in späteren Jahren bei Drogen- oder anderen Exzessen zeigen

(Annabelle)