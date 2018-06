«Die 68er-Revolution war ein Mythos»

Fotorückblick auf ein wildes Jahr

Vietnam

Aus der Arbeiterdemo wird eine Anti-Kriegsdemo: Proteste gegen den Vietnamkrieg am 1. Mai 1968. Foto: Keystone



Der erste Mai ist traditionell der Feiertag der Gewerkschaften und der Arbeiterbewegung. 1968 gesellen sich in Zürich junge Leute bei, zum Gutteil wohl Akademiker. Sie protestieren gegen den Vietnamkrieg und die Amerikaner, die als Kolonialmacht modernen Stils Napalm vom Himmel regnen lassen. Dem Vietnamkrieg gilt die Grossempörung der 68er.



Der beliebteste Revolutionär der 68er stammt allerdings aus Südamerika – weit vor Ho Chi Minh, Anführer der kommunistischen Nordvietnamesen: Che Guevara. Er ist, was man «Ikone» nennt: ein gut aussehender Mann mit Bart und Beret, der ewig jugendlich bleibt und in der Realpolitik keine Fehler machen wird. Weil er nämlich schon 1967 in Bolivien exekutiert wurde.



Auf dem Boden sitzen

Sitzender Protest: Junge Frauen und Männer besetzen das Globusprovisorium in Zürich. Foto: Keystone



Im Juni 1968 verlangen junge Menschen (erfolglos), dass im leer stehenden Provisorium des Warenhauses Globus ein autonomes Jugendzentrum entsteht. Kurz darauf kommt es zum – heute legendären – Globuskrawall, einem Grossscharmützel zwischen Demonstranten und der Polizei mit vielen Verletzten.



Im Bild fällt auf, dass die Leute am Boden sitzen. Das tun die 68er oft. Im Ritual des Sit-in, des Sitzstreiks, wird die Sache politisch. Das Sit-in soll Jahre zuvor im amerikanischen Süden entstanden sein, als schwarze Studenten gegen ein Restaurant nur für Weisse demonstrierten. Die 68er wenden das Sit-in bei gewaltfreien Aktionen mit Erfolg an. Es signalisiert Wehrlosigkeit und wirkt friedlicher, als wenn die gleiche Menge Leute steht.





Autostopp

Zeichen der Freiheit: Autostopper, die es in Richtung Basel zog. Foto: Keystone



Wo genau im Land die Szene spielt, ist nicht mehr feststellbar. Aber jedenfalls ist das Jahr 1968. Zu ihm gehört eine neue Form der Mobilität. Autostopp und das In-die-Ferne-Trampen sind Teil des Lebensstils der 68er-Generation. Ein berühmter Song erzählt davon: «Bobby hielt einen Lastwagen an, gerade bevor es zu regnen anfing. Er nahm uns den ganzen Weg bis nach New Orleans mit. Ich zog meine Mundharmonika aus meinem schmutzigen roten Kopftuch und spielte leise, während Bobby den Blues sang. Die Scheibenwischer schwappten hin und her, und ich hielt Bobbys Hand. Wir sangen jeden Song, den der Fahrer kannte.» Als «Me and Bobby McGee» 1971 in der Version der amerikanischen Sängerin Janis Joplin erscheint, ist diese – eine der grossen Stimmen ihrer Epoche – bereits tot. Sie war suchtkrank.





Peace-Zeichen

Gegen nukleare Waffen: Ostermarsch im Nordosten der Schweiz. Foto: Keystone



Das Peace-Zeichen, der Kreis mit den drei Strichen, kommt aus der britischen Bewegung gegen den Atomkrieg und ist 1968 schon zehn Jahre alt. Sein Erfinder, der Künstler Gerald Holtom, nennt zwei Erklärungen, was das Zeichen meint. In der Schifffahrt gibt es ein Flaggen-Alphabet, bei dem die Flaggperson mit verschiedenen Armwinkeln Buchstaben signalisiert; in diesem Alphabet stehen die

Striche für «ND», «nuclear disarmament», «nukleare Abrüstung». Holtom sagt aber auch, er habe sich angesichts einer waffenstrotzenden Welt hilflos gefühlt; das Zeichen zeige einen Menschen mit traurig nach unten gesenkten Armen.



Hippies

Langhaarige unerwünscht: Schild von einst an einer Restauranttür in Saint-Blaise NE. Foto: Keystone



Hippies sind haarig, tragen Sandalen und Bandana (Stirnband), schlafen gern draussen und riechen streng. Lehrer und Eltern sprechen von «Gammlern». Aussteigen wollen die Hippies und eine andere Gesellschaft aufbauen: eine ohne Chef, Familienzwänge, Leistungsstress.



Auf die freie Liebe setzen sie, rauchen Marihuana, tanzen zur Musik von Bands wie Jefferson Airplane. Auch indischen Sound lieben sie, er hilft bei der Abgrenzung von der westlichen Konsumkultur. Der Name kommt von «hip», «angesagt». Nicht verwechseln darf man die Hippies mit heutigen Hipstern, jungen bärtigen Männern in der Stadt. Die erkennt man an Holzfällerhemd, Tattoos, Bart.



VW-Bus

Das Lieblingsvehikel aller, die es sich leisten konnten: Der VW-Bus. Foto: Keystone



Les Sauterelles, auf Deutsch übersetzt «die Heuschrecken», das ist die Band um den Zürcher Toni Vescoli. 1968 wird zum Jahr des endgültigen Sauterelles-Durchbruchs. Stilvoll bemalt nach Art der Zeit ist der VW-Bus der Band von damals. Ein solcher Bus ist in jenen Jahren das Lieblingsvehikel aller, die ihn sich leisten können. Er ist praktisch, weil er viel Platz bietet; wechselt man wieder einmal die WG, ist er das perfekte Zügelvehikel. Auch dient er ab und zu als Hotel auf Rädern. Der VW-Bus macht die junge Generation der 68er-Epoche mobil. Die Sauterelles fahren noch einen T1. Bereits ist aber auch der T2 auf dem Markt, das legendäre Erfolgsmodell, von dem in Deutschland bis 1979 2,5 Millionen Stück produziert werden.



Joint

Die Berauschung war als basisdemokratisches Ritual gedacht: Ein Joint. Foto: Keystone



Ein Treffen 1968 in London, die Teilnehmer verlangen die Legalisierung des Cannabiskonsums. Im selben Jahr kreiert die Band The Fraternity of Man ein neues Wort, das in die amerikanische Umgangssprache eingeht: to bogart. «Don’t bogart that joint, my friend», singt die Band. Sie spielt auf den Schauspieler Humphrey Bogart an, der im Film gern eine Zigarette im Mundwinkel hat. «Bogarte deinen Joint nicht, mein Freund» meint: «Behalt deinen Joint nicht für dich!» Genau darum geht es damals. Ums Teilen. Der Joint, Tabak mit Marihuana oder Haschischkrümeln in ein Papierchen gewickelt und allenfalls mit einem Filter zum Beispiel aus einem Busbillett ergänzt, muss kursieren. Die Berauschung ist als basisdemokratisches Ritual gedacht. Eine peinliche Gestalt ist im Kiffergrüppchen der, dessen Joint nicht gut gebaut ist und zerfällt.



Thomas Widmer