Die Frau, die Profit aus ihrer Mutterschaft schlägt

Alle paar Wochen also läuft die Frau mit dem Doktortitel nun im Bikini durch den Garten. Ob da noch Schnee liegt, ob der Atem vor dem Gesicht Wölkchen wirft – schnuppe. Ihre Söhne halten das Handy, los Mama, und dann läuft sie auf Zitronengrasbeinen am wintergeleerten Pool entlang.

«So, ihr Lieben, da bin ich wieder», sagt sie in die Linse, üppiges Lächeln, sie schüttelt das blonde Haar, manchmal schüttelt sie auch einen Beautydrink und sagt, dass sie genau wegen diesem Drink so aussieht, wie sie aussieht. «38 Jahre, meine Lieben», sagt sie dann mit Zuckerwattestimme, «fünf Kinder, null Fett, null Cellulite». Und das, obwohl sie vor ein paar Monaten erst Mutter von Drillingen geworden ist.

210'000 Follower kennen die täglichen Schnipsel aus dem Leben der Frau, die sich selbst nun Octomom nennt, Mutter von acht Kindern. Fünf eigene, drei Patchwork. Willkommen in der Welt von Dr. Annette Pawlu, willkommen in der Welt der Instamoms.

Rund um den Globus drapieren Mütter Babybäuche, Säug­linge und ihre After-Baby-Bodys vor Kameras und veröffent­lichen die Bilder auf Instagram. Damit verdienen manche eine Menge Geld. Mütter, die ihren Kindern Mittagessen kochen, das aussieht, als hätte es ein Foodstylist erträumt (@bevcooks aus den USA, knapp 73'000 Abonnenten). Mütter mit Traumwohnungen (@mamawatters, USA, 263'000 Abonnenten). Mütter, die Traumreisen aneinanderreihen (@kristitheone, Russland, mehr als eine Million Abonnenten). Mütter, die an Traumreisezielen leben (@courtneyadamo, Byron Bay, Australien, 232'000 Abonnenten).

Oder eben Mütter, die ihre Traumkörper präsentieren (zu den bekanntesten zählt @sarahstage, USA, mehr als zwei Millionen Abonnenten, sie wurde als Sixpack-Mom berühmt, weil sie selbst schwanger bizarre Bauchmuskeln behielt). Annette Pawlu sagt: «Ich erzähle auf Instagram eine Geschichte, die da draussen sehr viele interessiert. Sie lässt sich in zwei Bildern zusammenfassen: ultrakrasser Drillingsbabybauch, superdünner Bauch.»

Mütter, die Träume leben. Bilder: Instagram / little.fashion.cuties

Besuch in Annette Pawlus Kulisse, einer Villa in Starnberg. Es ist noch Winter, Jahresende, und so früh, dass Nebel über den Vorgärten hängt und radfahrende Postboten am Strassenrand aufleuchten. Die Frau, die zu Deutschlands erfolgreichsten Instamoms zählt, öffnet die Haustür, als wäre eine Kamera auf sie gerichtet: Skinny-Jeans, Klimperschmuck, Scheinwerfer­lächeln und Geplapper von umarmender Fröhlichkeit.

Ein Anwesen mit Schwimmhalle

Sie läuft an Kunst mit viel Neon im Flur vorbei in die Küche und erzählt. Sehr schnell, sehr viel. Viel zu klein sei die Villa für sie und ihren Mann, auch wenn der unter der Woche als Unternehmer ständig unterwegs sei, für seine drei Kinder aus der vorangegangenen Ehe, auch wenn die meist in einem Internat in England seien, für die vier Monate alten Drillinge und die Jungs aus ihrer früheren Beziehung und für den Hund, Norbert, ach ja, und für die Haushälterin.

Ein Anwesen muss her, mit richtig Platz, mit Schwimmhalle und vor allem mit einem In­stagram-Studio. «Mit einem Raum, der gut ausgeleuchtet ist, könnte ich ganz anders arbeiten.» Vor der Küchenzeile aufgereiht wackeln die Drillinge in Babyliegestühlen mit den Beinchen. Anastasia Pixie Trinity, Arielle June Trinity und Anouk Olivia Trinity tragen teure rosa Kleidchen und teure rosa Winterstiefelchen. «Alles gesponsert», sagt Pawlu und zieht ihr Smartphone aus der Gesässtasche, «dann starten wir doch gleich mal mit einem kleinen Video in den Tag!»

Kühlschrank auf, Plastikfläschchen raus, Selfiemodus. Sie legt ihre Haare zurecht und die Lippen, drückt Aufnahme, klimpert mit den Wimpern und sagt: «Guten Morgen, meine Lieben, ich bin heute schon ganz, ganz früh auf den Beinen und möchte hier heute mal was mit euch ausprobieren, das ganz toll die Immunabwehr ankurbelt. Guckt mal!» Schwenk übers Fläschchen, Klimper, «Cheers!», Schluck, «Hmmm!» Dann, ganz wichtig, schwenkt sie über die Babys. Mindestens 500 Euro bringt ihr das pro Post und Kunde.

Handy zurück in die Jeans. Der Alltag drängt. Treppe hoch, Jungs aufwecken, die Babys bleiben in den Stühlchen. Kein Kindermädchen? «Scheissgeschichte», sagt Pawlu, während sie ihre zerzausten Söhne Edgar, sieben, und Rafael, acht, in Klamotten steckt. «Das Kindermädchen hatte ich sieben Jahre lang. Am dritten Tag mit den neugeborenen Drillingen zu Hause hat sie gekündigt. War ihr zu viel.» Und jetzt? «Suchen wir verzweifelt Hilfe. In den ersten Wochen hatten wir nachts Unterstützung von Kinderkrankenschwestern, ansonsten hätten wir uns hier alle die Kugel gegeben. Aber momentan haben wir nur die Putzfrau, die ab und zu guckt.»

Zu Besuch in der Villa von Annette Pawlu. Fotos: Instagram / little.fashion.cuties

«Mama, Norbert hat in den Flur gepieselt.» Pawlu putzt Hundepipi vom Boden und Kinderzähne sauber, Treppe runter, Babys beruhigen, Haushälterin instruieren, alles passiert gleichzeitig, ständig läuft irgendetwas schief, irgendein Superheld ist verschwunden, jemand hat seine Hose runtergezogen, aber irgendwann sitzen alle im Auto. Bevor sie den Geländewagen anlässt, sagt sie: «Kurzes Video, okay Jungs?» Und die Söhne knipsen auf der Lederrückbank Grimassen an und grölen «Schoolrunnnn!» in die Kamera.

Müssten Instamoms ehrlicher sein? Müsste mehr Hundepipi in ihre Bilder, mehr Scheissgeschichten? Absolut, sagen Psychologen und warnen vor dem Eindruck, man müsse sofort nach einer Geburt slim, sexy und happy sein. Sagen auch manche Instagramer, die unter #realparenting oder #assholeparent gegen den Perfektionswahn anposten.

Vielleicht aber unterschätzen die Kritiker die Einordnungsfähigkeit des Publikums auch? Auf Instagram geht es um Ästhetik und Inspiration. Die Plattform ist eine Party, zu der die allermeisten top gestylt und in Smalltalk-Laune anrücken, als bestmög­liche Version ihrer selbst. Annette Pawlu unternimmt dafür eine Menge. Direkt im Kreisssaal liess sie sich nach dem Kaiserschnitt den Bauch straffen. «Supercool, ich versteh gar nicht, warum das nicht alle so machen», sagt sie.

Das alte Leben ist vorbei

Sie parkt den Wagen, täglicher Zwischenstopp beim Bäcker, Schokomilch und Croissants für die Jungs. Pawlu hat sich entschieden, ihrem persönlichen Familienwahnsinn, den acht Kinder und keine Kinderfrau eben mit sich bringen, aus Prinzip vor allem mit einem Lächeln zu begegnen. Als die Jungs an der Privatschule abgeladen sind, fährt Pawlu weiter zum Einkauf im Münchner Feinkostladen. Nicht der nächste Weg, aber keiner likt Bilder aus dem normalen Supermarkt. In der Tiefgarage wirft sie einem Angestellten ihren Schlüssel zu. «Würden Sie für mich parken? Ja? Sie sind ein Schatz!» Ihr Einkaufskorb ist halbvoll, das Champagnersortiment gepostet, als er aufhört, ihr hinterherzuschauen.

Pawlu hatte im März 2017 beschlossen, als @little.fashion.cuties professionelle Instamom zu werden. Die Entscheidung, andere Mütter zu inspirieren, wie sie sagt, fällte sie in der grössten Schwangerschaftsverzweiflung. «Die Nachricht, dass ich Drillinge erwarte, hat mich voll aus der Bahn geworfen», sagt sie. Ein Wunschkind sollte es sein, unbedingt sogar, künst­liche Befruchtung. Aber drei? «Mir war klar: Mein altes Leben ist vorbei.»

Annette Pawlus erster Post als Instamom. Quelle: Instagram

Pawlu, Doktortitel in Kunstgeschichte, hat immer gearbeitet. Sie war Journalistin, gründete einen Pelzmantelversand. «Aber als Drillingsmutter arbeiten? Kannste knicken.» Im Urlaub auf den Malediven schmiedete sie mit ihrem Partner den Plan, aus dem Karrierekiller eine neue Karriere zu machen. Schwanger in der 15. Woche postete sie das erste Bild von ihrem noch flachen Drillingsbauch.

Angst, dass es zu Komplikationen kommen könnte während der Risikoschwangerschaft, hatte sie nicht: «Ich denke gern positiv.» Sie legte los. Businessplan, Werbekundenakquise, Reichweitenoptimierung, Fotoshootings und jeden Tag Kommentare beantworten. «Hinter jedem erfolgreichen Account stecken eine Menge Marketing, Know-how und Ehrgeiz, so was betreibt niemand nebenbei», sagt Pawlu. «Die meisten Menschen lächeln, wenn ich sage, dass das ein Vollzeitjob ist. Aber es ist so.» Neben den Kindern. Und klar, gebe es Tage, an denen sie keine Lust auf diese Arbeit habe, nicht einmal auf Haarewaschen. «Dann poste ich auch mal ein älteres Bild.»

Ohne Instakids keine Instamom



Zurück in der Villa, Annette Pawlu schiebt Breigläschen in die Mikrowelle. «Die Drillinge sind mein USP (Unique Selling Proposition).» Sie lacht. Ob die Drei das später auch mal witzig finden werden? Zum ersten Mal an diesem Tag ein kleines Schweigen. «Das ist die Frage, die am meisten an mir nagt», sagt Annette Pawlu. Sie hört sie oft, und manchmal postet einer einen Kommentar über die Persönlichkeitsrechte von Kindern unter ihre Bilder. Gleich neben die Beschimpfung darüber, dass sie das Drillingsstillen nach ein paar Wochen aufgegeben hat. Sie sagt: «Mit meinem Job muss ich die Kritiker ausblenden.» Ohne Instakids keine Instamom.

«Die Leute wollen das hier sehen, allein weil alles in dreifacher Ausfertigung so irre aussieht.» Tut es. Im Haus herrscht die gleiche Ordnung wie auf den Bildern, auf der Veranda stehen drei Kinderwagen plus drei Buggys, im Wohnzimmer vor dem Kamin drei Spielbögen, daneben drei Spezialwippen, die strombetrieben rotieren und in die sie die Mädchen zum Schlafen legt. Die ganze Nacht? «Klar, sonst mache ich ja kein Auge zu. Manchmal binde ich auch Spucktücher über die Schnuller, damit die nicht dauernd rausfallen beim Schlafen.» Pragmatismus einer Drillingsmutter, die schon zwei Söhne ins Schulalter gebracht hat.

Wenn man genau hinschaut, lässt sich das an ihrem Instagram-Profil ablesen. Da schneidet sie Löcher in den Babyflaschen auf, damit das Füttern schneller geht. Manchmal füllt sie Apfelstrudelbrei rein, #lecker. Oder sie schnallt die Drillinge in merkwürdige Gestelle, in denen sie an Gummiseilen baumeln wie Fassadenkletterer und auf der Stelle hopsen. «So toben sie sich aus und schlafen mehr.»

All das ist nicht gerade der Konsens, der derzeit unter Babymassagekursleitern oder vielen Hebammen herrscht. Jener Konsens, der Tragetücher, langes Stillen und Biopastinaken als wichtige Säulen einer gelungener Mutterschaft definiert. Man kann das eine oder das andere für richtig halten oder nichts davon, aber es ist ein Verdienst, auch das andere sichtbar zu machen, und wenn es nur gut versteckt zwischen Bikinibildern und Babygrinsen ist.

Der Alltag von Annette Pawlu, wie sie ihn ihren Followern zeigt. Bilder: Instagram / little.fashion.cuties

Denn um nichts anderes geht es beim Phänomen Instamom. Frauen, die durch Schwangerschaft oder Geburt aus alten Selbstverständlichkeiten katapultiert wurden, schauen anderen Müttern zu, weil sie selbst irgendeine Art von Rolle für sich ausloten. Und kriegen viele Antworten auf Fragen, die sich nie eindeutig beantworten lassen.

Anouk brüllt

Irgendwann später an diesem Tag in Starnberg, als die Jungs aus der Schule abgeholt sind, nach dem täglichen Fast-Food-Zwischenstopp, als die Dunkelheit an den Fenstern hochkriecht, als zwei von drei Babys in rotierenden Wippen schlafen und das dritte brüllt, dass das Porzellan vibriert, wird Annette Pawlu zum zweiten Mal still.

Fläschchen? Anouk brüllt. Brei? Anouk brüllt. Schnuller? Anouk brüllt. Pawlu betrachtet das kleine, zorngefärbte Gesicht und rollt auf den Fusssohlen vor und zurück. Vielleicht blitzt in ihrem Gesicht einen winzigen Moment lang jene Hilflosigkeit auf, die Eltern fürchten. Vielleicht aber war der Eindruck so trügerisch, wie es einzelne Bilder oft sind.

Im nächsten Moment plappert Pawlu einfach über das Gebrüll hinweg, davon, dass ihre Abende um neun enden, dass sie so was von todmüde sei, und als sie sagt, dass sie sowieso nur noch erste Fussballhalbzeiten mitbekomme, ist das Gebrüll verklungen.

Annette Pawlu hat sich zu Beginn der Schwangerschaft dafür entschieden, eine glückliche Mutter zu sein, online wie offline, auch wenn ihr immer Schlaf, ein dritter Arm und Zeit für sich selbst fehlen würden. So toll, so gewöhnlich.

Denn die Entscheidung, sich auf die schönen Momente zu konzentrieren, prägt Instagram genauso wie jedes Familienfotoalbum und die meisten Erinnerungen; auch im Gedächtnis ist Eltern-sein oft eine Aneinanderreihung weichgezeichneter Glücksmomente. Der beste Beweis: jedes Geschwisterkind.

(Tages-Anzeiger)