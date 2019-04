«Die Gefahr sind Roboter, die deinen Job übernehmen»

Yuval Noah Harari, geboren 1976 in Haifa, hat bisher drei Bücher geschrieben: In «Eine kurze Geschichte der Menschheit» vertrat er die These, der Mensch verdanke seine Stellung auf der Erde vor allem seinen kulturellen Fähigkeiten wie der Fantasie, die eine kollektive Erzählung und kollektives Handeln ermöglicht habe. In «Homo Deus» prophezeite er, die technischen Möglichkeiten würden den Menschen in naher Zukunft zu Gott machen. In «21 Lektionen für das 21. Jahrhundert» erfährt man alles über alles.

Viele Leute denken bei künstlicher Intelligenz, KI, an Maschinen, die Menschen töten, weil sie sie nicht mehr brauchen oder wollen.

Viele bringen künstliche Intelligenz und künstliches Bewusstsein durcheinander. Sie denken: Roboter werden uns umbringen. Aber ich glaube, Karl Marx ist ein grösserer Visionär als Steven Spielberg. Denn die Gefahr sind nicht Roboter, die dich umbringen, sondern Roboter, die deinen Job übernehmen. Und um deinen Job zu übernehmen, müssen sie kein Bewusstsein haben, sie müssen nicht mal superintelligent sein.

Hätten Roboter mit Bewusstsein dieselben Rechte wie Menschen? Bekämen sie Hilfe, wenn sie arbeitslos werden?

Das sind, philosophisch betrachtet, interessante Fragen, aber wir werden sie nicht in den nächsten Jahrzehnten beantworten müssen. Wahrscheinlich. Aber andere Fragen wie: Was passiert, wenn als Folge künstlicher Intelligenz Millionen Menschen aus dem Arbeitsmarkt fliegen? Das ist ein realistisches Szenario. Darüber sollten wir uns sorgen, weil es unmittelbare Auswirkungen hat, zum Beispiel im Hinblick auf Bildung und auf die Frage, was man Kindern in der Schule beibringt.

Es gibt eine Reihe Menschen in der KI-Community, die sagen, diese Vorhersagen über die KI sind viel zu verfrüht.

Genau. Sie sagen: Der Computer ist vielleicht Weltmeister im Spiel Go, kann sich aber nicht mal eine Tasse Tee kochen. Doch viele Jobs brauchen nur sehr eingeschränkte Fertigkeiten. Um Leute in diesen Jobs zu ersetzen, brauchst du keine besondere Intelligenz. Nur bestimmte Kompetenzen. Selbst wenn wir nicht über achtzig Prozent Arbeitslosigkeit sprechen, sondern nur über dreissig Prozent, ist das genug für eine Revolution.

Autoingenieure denken, sie seien unersetzlich, weil das Auto bisher von Autoingenieuren gebaut wurde. Im Silicon Valley dagegen sieht man das Auto als Verpackung einer App.

Autos sind fahrende Computer, der Motor ist Nebensache, das einzig Relevante ist der Computer. Ein selbstfahrendes Auto muss Menschen verstehen: Es muss den Unterschied kennen und einschätzen: zwischen dem Verhalten eines Achtjährigen, eines Achtzehnjährigen und eines Achtzigjährigen, der sich der Strasse nähert.

Einer Ihrer zentralen Punkte lautet, dass die KI autoritäre Systeme stärkt.

Stärken könnte, ja. Das grosse Problem der autoritären Systeme im 20. Jahrhundert war die Konzentration der Information an einem Ort. In der Sowjetunion versuchte man, alle Informationen über die ökonomische Sphäre in Moskau an einem Ort zusammenzubringen und dann Entscheidungen zu treffen. Das Ergebnis war die sowjetische Wirtschaft, die weit hinter jener des Westens zurückblieb. Sie hatten schlicht nicht die Technologie, um die Informationen schnell genug auszuwerten. Die liberalen Demokratien des Westens hatten im 20. Jahrhundert den Vorteil, Macht und Informationen auf viele Institutionen zu verteilen.

Sie sprechen in der Vergangenheitsform.

Mit künstlicher Intelligenz, Big-Data-Maschinen und Algorithmen bekommt man ein fast entgegengesetztes Szenario. Es wird nicht nur leichter, eine enorme Menge an Information an einem Ort zu verarbeiten, in bestimmten Bereichen ist es ein grosser Vorteil, die Information zu konzentrieren. Je mehr Information man an einem Ort hat, desto effizienter wird das System. Nehmen wir die Genetik. Ein grosser Teil der wissenschaftlichen Arbeit ist statistisch. Für gute Statistik braucht es eine grosse Datenmenge.

Ihre These lautet: Wer die KI beherrscht, hat die wirtschaftliche und in der Folge die politische Macht. China hat fast anderthalb Milliarden Einwohner.

Genau. Die Chinesen haben eine Datenbasis von 1,4 Milliarden Menschen. Die werden also viel bessere Statistiken haben und in der Folge viel bessere Genetik. In Deutschland hat man diese ganzen Restriktionen wie den Schutz der Privatsphäre und der medizinischen Aufzeichnungen. Man kann den Leuten nicht einfach befehlen, ein DNA-Sample abzugeben. In China schon. Damit hat China einen Vorteil in diesem Feld. Auf die Politik übertragen, bedeutet das, dass autoritäre Regime Vorteile gegenüber liberalen Demokratien haben könnten.

Politiker reden hauptsächlich darüber, wer von KI ökonomisch profitieren und wer verlieren wird. Soziale und gesellschaftliche Fragen kommen entweder erst danach oder überhaupt nicht.

Ja, aber die Richtung, in die uns die KI derzeit zu treiben scheint, ist nicht alternativlos. Wir hatten die gleichen Streits im 19. Jahrhundert. Da gab es Kinderarbeit, und viele sagten: Wenn wir Kinderarbeit verbieten, aber die Franzosen nicht, haben die einen Vorteil. Jetzt schauen wir zurück und sagen: Das Verbot von Kinderarbeit war eine gute ökonomische Entscheidung. Statt zu arbeiten, gingen die Kinder in die Schule, waren besser ausgebildet und konnten qualitativ ganz anders zu den Industrien beitragen.

Was heisst das mit Blick auf die KI?

Lassen Sich mich ein Beispiel geben. Derzeit werden die meisten der KI-Anwendungen für die Zwecke von Staaten und Unternehmen entwickelt. Es ist aber keine technische Unmöglichkeit, die Richtung umzudrehen und Systeme zu entwickeln, die die Regierung im Dienst der Bürger überwachen. Etwa um Korruption zu verhindern oder andere Gesetzesübertretungen. Wenn man Überwachung so sehr mag, warum nicht die Polizisten 24 Stunden am Tag überwachen?

Weil es schrecklich endet. Denken Sie an Eggers' «The Circle», wo Politiker rund um die Uhr eine Livekamera tragen.



Weil es schrecklich endet. Denken Sie an Eggers' «The Circle», wo Politiker rund um die Uhr eine Livekamera tragen.

Ich sage ja nicht, dass das etwas ist, was wir auf jeden Fall tun sollten. Meine Botschaft ist: Es gibt sehr viel mehr Möglichkeiten, künstliche Intelligenz zu nutzen, als den Leuten heute klar ist. Man kann auch einen KI-Helfer entwickeln, der dir nicht Zeug verkauft, das du nicht brauchst, sondern dich im Gegenteil davor schützt. Wie einen Antivirus im Computer hast du im Grunde einen Antivirus für dein Gehirn.

Manchmal denke ich, das könnte ich gebrauchen.

Es gibt einen Wettbewerb um Aufmerksamkeit, das ist der ganz grosse Kampf. Und der einfachste Weg, um die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen, ist, ihre Gefühlsknöpfe zu finden und zu drücken. Entweder man macht sie wütend oder gierig, oder man macht ihnen Angst. Das bedeutet, dass viele Menschen jeden Tag Stunden damit verbringen, ihre Angst zu füttern. Etwa, indem sie eine Fake-News-Geschichte nach der anderen über Immigranten lesen. Sie können gar nicht anders, als immer weiterzulesen. Wenn Ihr KI-Helfer weiss, dass Sie anfällig für solche Geschichten oder Fake News von Trump sind, dann kann er die einfach blocken. Sie haben einen unwiderstehlichen Drang, draufzuklicken, aber die KI schützt Sie davor, etwa indem sie sie verbirgt oder eine Warnung schickt: Vorsicht!

Das klingt auch nicht gut, weil es in alle Richtungen manipulierbar ist. Wer entscheidet, was nicht gut für mich ist?

Das ist die grosse Frage. Im Moment dienen alle Überwachungssysteme eben nicht Ihnen, sondern Regierungen und Unternehmen. Wenn Sie dieselbe Kraft nutzen, aber selbst ihr Meister sind, ist es etwas anderes. Das Silicon Valley entwickelt keine solche Art von KI-Helfern, klar, aber wenn Sie wissen, was Sie wollen, können Sie die Technologie für Ihre Zwecke nutzen. Wenn Sie es nicht wissen und keine Vision für Ihr Leben und die Menschheit haben, werden diese Technologien Ihre Aufmerksamkeit kapern. Und dann verlieren Sie die Kontrolle über Ihr eigenes Leben.

Herr Harari, die Geschichte der liberalen Demokratie hat an Kraft verloren. Was ist heute unsere Geschichte?

Wo wird die Menschheit in zwanzig oder dreissig Jahren sein – wenn man Klimawandel, künstliche Intelligenz, Biotech und alles zusammen sieht? Darauf hat fast kein Politiker eine Antwort. Weder auf der linken noch auf der rechten Seite. Wir haben also ein Vakuum an Geschichten, und das erklärt zu einem gewissen Teil den Aufstieg von Populismus und Nationalismus. Diese bieten zwar keine neue Geschichte an, aber eine alte. Es sind nostalgische Fantasien, dass man in eine goldene Vergangenheit zurückgehen kann, die nie existiert hat. Das Rückwärts zieht Menschen an, weil niemand eine Vision fürs Vorwärts hat.

Wie könnte eine solche Vision aussehen?



Wie könnte eine solche Vision aussehen?

Die Geschichte, die ich den Leuten zu erzählen versuche, geht so: Wir wissen nicht, wie die Zukunft aussehen wird, aber wir wissen, dass wir auf diese drei grossen Probleme zusteuern: Nuklearkrieg, Klimawandel, technologische Revolution. Das müsste also auf der politischen Agenda stehen.

Das ist nicht der Fall.

Nein, überhaupt nicht. Wie werden wir das bewältigen? Und dieses «Wir» meint die Menschheit – denn Klimawandel kann nicht die Schweiz oder Europa allein bewältigen. Selbst wenn man mächtig und reich ist: Ohne die USA und China wird es unmöglich sein. Genauso funktioniert die Regulierung von künstlicher Intelligenz und Biotechnologie nur auf globaler Ebene. Die Geschichte der Menschheit ist es also, diese drei Probleme gemeinsam anzugehen. Ob das die Menschen überzeugen wird, ist schwer zu sagen.

Die liberale Demokratie ist in Gefahr?

In der Krise, ja. Populismus und Nationalismus werden befeuert durch ökonomische Not und das Gefühl, zurückgelassen zu werden. Wenn man aber das heutige Polen mit dem Polen von 1989 vergleicht, dann geht es den meisten Polen viel besser und eben nicht nur, was politische Freiheit angeht, sondern auch ökonomisch. Das verhindert aber nicht, dass viele Populismus, Nationalismus und Fremdenhass zum Opfer fallen. Auch wer Trump unterstützt, muss nicht die letzten dreissig Jahre gelitten haben.

Trumps Story: Man muss sich einfach aus der Welt von heute zurückziehen, dann wird alles wieder gut.

Es ist eine starke Story, aber sie führt in die Irre. Sie hätte im 19. Jahrhundert funktionieren können, aber nicht in der globalen Ökonomie des 21. Jahrhunderts. Will man wirklich zurück zu einer autarken Existenz, dann werden viele Ökonomien komplett zusammenbrechen, und die genannten globalen Probleme kann man schlicht nicht auf nationaler Basis lösen. Vielleicht ist das Schlimmste daran, dass die Populistenführer ein Scheitern niemals zugeben werden. Wenn der Traum von der Rückkehr in eine goldene Zeit nicht Wirklichkeit wird, dann sehe ich nicht, wie Erdogan oder Putin oder Trump sagen: Okay, unser Konzept funktioniert nicht, wir brauchen doch Zusammenarbeit.

Sie werden sagen: «Die anderen sind schuld.»

Es ist eben nicht so, dass man sagt: «Lass es uns mit Marine Le Pen probieren, und wenn es nicht klappt, probieren wir es mit jemand anderem.» Da hätte ich nichts dagegen. Aber sobald solche Leute die Staatsmaschine und die Medien kontrollieren, können sie ihre Geschichten so weiterdrehen, dass immer Feinde und Verräter schuld sind, und mit immer mehr Macht immer extremer gegen diese Feinde und Verräter vorgehen. Das ist meine grösste Angst. Dann landet man in Venezuela. Der Chavismus ist komplett gescheitert, aber fragt man Nicolás Maduro, dann waren es die Amerikaner, die CIA, die Verräter.

Was ist der entscheidende Punkt, den es über das 21. Jahrhundert zu verstehen gilt?

Wir sind es gewöhnt zu glauben, dass das grosse soziale Thema die Frage der Ausbeutung sei: Du hast eine Elite, du hast eine Masse. Die Elite beutet die Masse aus. Aber im 21. Jahrhundert könnte es so sein, dass nicht Ausbeutung das dominierende Problem ist, sondern Irrelevanz: Es gibt eine Elite, und es gibt einen grossen Teil der Bevölkerung, der nicht ausgebeutet wird, sondern schlicht und einfach irrelevant ist. Die Leute im Silicon Valley beuten die Leute in Kentucky nicht aus, die brauchen sie schlicht und einfach nicht. Das ist viel schlimmer. Zu spüren, dass man zurückgelassen wird, dass man seinen Wert verliert, das ist schrecklich.

Das ist es, was viele Ostdeutsche nach dem Fall der Mauer erfahren haben.

Ja, und auch viele Leute, die hinter Trump herrennen. Sie sorgen sich mehr um ihre Irrelevanz als um ihre Ausbeutung, und das zu Recht. Sie werden zurückgelassen, weil sie nicht gebraucht werden.

Kann man diese Entwicklung stoppen?

Ich habe keine Lösung, aber es geht darum zu erkennen, dass das passiert. Und die künstliche Intelligenz beschleunigt diese Entwicklung: Viele werden ökonomisch irrelevant und damit politisch machtlos.

«Es muss uns gelingen, das politische Gespräch hin zu den grossen Themen wie KI zu verlagern.»



Sie haben die Probleme beschrieben und dann die Frage gestellt, ob Politik diese Probleme lösen kann. Sie sagen: Ist im Moment unwahrscheinlich.

Es ist nicht unmöglich, aber dazu müssen wir die politischen Gespräche verändern. Solange wir auf Einwanderung fixiert sind oder ob man sechs oder acht Prozent Arbeitslosigkeit hat, sehe ich da keinen Weg. Aber wenn es gelingt, das politische Gespräch hin zu den grossen Themen wie Klimawandel und künstliche Intelligenz zu verlagern, dann haben wir eine Chance, einen relevanteren Plan zu entwerfen.

Was halten Sie von der These, dass die liberale Demokratie nicht langfristig handeln kann?

Manche Leute sagen, nur autoritäre Staaten wie China können langfristige Politik machen, weil deren Staatslenker auch noch in zwanzig Jahren an der Macht sein werden. Sie sind also noch da, wenn der Klimawandel die Küsten angreift, und daher erkennen sie: Wir müssen da jetzt was tun. Sie sagen: Im Westen beschäftigt sich eine Regierung ausschliesslich mit der Legislaturperiode und ihrer Wiederwahl.

Ist das so oder nicht?

Es muss nicht so sein. Viele der Schlüsseldiskussionen in liberalen Demokratien sind nicht kurzfristig, da geht es um langfristige Werte. Ein einfaches Beispiel: Der Streit um die Abtreibung ist in den USA eine der grossen Fragen zwischen Demokraten und Republikanern. Waffenkontrolle, Homoehe genauso, das hat nichts mit einer Legislaturperiode zu tun. Wenn wir also Klimawandel und menschliche Würde im Angesicht der Künstliche-Intelligenz-Revolution zu Schlüsselthemen der Politik machen können wie Homoehe oder Abtreibung, dann können wir politische Diskussionen und Politik auch auf diese Fragen lenken.