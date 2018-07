Die Rückkehr der Zaubertinte

Lächerlich gemacht hätte man sich bis vor kurzem mit der Prognose, dass das Papier als Informationsträger zurückkommt – als Medium der Diskretion, als Kommunikationsmittel der Rebellen. Da hätte man genauso gut behaupten können, die Pferdekutsche werde das Auto wieder aus dem Stadtverkehr drängen.

Das Internet, so prophezeite der Tech-Optimismus, werde die Menschen befreien. Den Engagierten ermögliche es, sich auszutauschen und sich zu organisieren, so wie es die ägyptische Jugend tat, als sie im Januar 2011 auf den Tahrir-Platz in Kairo strömte, um das Regime von Hosni Mubarak zu stürzen. Die Revolutionen der Zukunft, hiess es damals, würden digital sein.

Heute klingt das fast naiv. In den letzten sechs Jahren hat das weltweite Netz seine Unschuld verloren. Die Anonymität, die es zu Beginn versprach, kann es kaum mehr garantieren. Unsere Programme und Geräte wissen, wer sie bedient; sie kennen unsere Vorlieben und Schwächen. Alles, was wir an den Bildschirmen anklicken, lesen und schreiben, kann aufgezeichnet werden.

Keine absolute Sicherheit

Klar, es gibt verschlüsselte Nachrichtendienste. Aber Staaten haben die Mittel, solche Dienste zu blockieren. Sie müssen es nur wollen. Und irgendwo bleibt jede Unterhaltung gespeichert. Auch das Darknet bietet keine absolute Sicherheit. In Ländern wie China oder Russland fällt schon auf, wer die dafür nötige Software herunterlädt. Der Umgang mit Verschlüsselungen überfordert zudem viele.

Daher weckt das Internet derzeit eher Überwachungsängste als Freiheitsfantasien. Das «Modell Tahrir» funktioniere nicht mehr, schrieb der Autor Viktor Martinowitsch kürzlich in der «Zeit». Heute würden Staaten, die Revolutionen fürchten, sofort jeden identifizieren und festnehmen, der über Twitter zum Umsturz aufruft. Einen Tahrir-Aufstand in dieser Form könne es nicht wieder geben.

Als Alternative bleibt laut Martinowitsch etwas Altbekanntes: Papier. Es ist der ideale Geheimnisträger, es hat weder Gedächtnis noch Mund, es nimmt nichts wahr und bleibt für sich. Niemand sieht einem Flugblatt an, woher es kommt. Keiner kann wissen, wer es schon alles angesehen hat. «Wenn du eine Zeitung auf Papier liest, liest sie nicht gleichzeitig dich», schreibt Martinowitsch.

Papier als Hüterin des Geheimen

Papier hat einen weiteren Vorteil: Die Botschaften lassen sich nicht mit einem Klick weiterleiten an unzählige Menschen, die sie nichts angehen. Diese Trägheit nutzt auch der Schweizer Bundesrat. Vor der letzten Sitzung über das Rahmenabkommen mit der EU wurden die heikelsten Unterlagen nicht per Mail verschickt, sondern nur auf Papier verteilt. Die Methode wirkte. Niemand fand heraus, was die Regierung beriet. Eine Seltenheit.

Aus den gleichen Gründen wehren sich viele gegen die Abschaffung des Bargelds, wie sie zum Beispiel Schweden voran treibt. Banknoten und Münzen wissen nicht, wer sie benutzt, sie zeichnen nichts auf – im Gegensatz zu digitalen Bezahldiensten.

So aufersteht das tot gesagte Papier als Hüterin des Geheimen. Wer wirklich unter sich bleiben will, tauscht künftig Zettelchen aus – von Hand geschrieben, am besten mit Zaubertinte, die rasch verblasst.

(Tages-Anzeiger)