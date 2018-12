Die Verblendung

E-Autos und E-Bikes erfreuen sich grosser Popularität, auch wenn sich noch nicht jeder einen Tesla leisten kann. Doch der Umweltbericht des Bundes, der Ende November vom Bundesrat gutgeheissen wurde, zeigt: die Ökobilanz von E-Fahrzeugen ist weniger gut, als wir denken. Das Problem: Die Herstellung der Batterien. Sie ist energieintensiv. Zudem enthält sie Materialien, die bei einigen Herstellern nachweislich unter bedenklichen Bedingungen gewonnen werden. Kinder seilen sich in der Demokratischen Republik Kongo in pechschwarze Erdschlünde ab, graben nach Kobalt. «Der wahre Preis der Elektroautos», titelte das ZDF diesen Herbst in einer Dokumentation.

Der Witz an der Sache: Dass die Herstellung dieser Batterien problematische Seiten hat, wissen wir nicht erst seit der Veröffentlichung dieser Dokumentation oder des Umweltberichts des Bundes. Wir wollten es nicht wissen. Wir wogen uns in der Bequemlichkeit des Buchstabens «E». Wir tun das auch gerne bei anderen Buchstaben oder Labels. Fairer Handel, bio, öko, vegan, umweltfreundliches Material, keine Schadstoffe enthalten. Tönt gut und gesund – muss gut und gesund sein. Falsch. Oder zumindest teilweise. Denn bohrt man nach, stellt man schnell fest: Nachhaltigkeitslabels geraten immer wieder in die Kritik. Der Aufpreis gelangt nicht zum Bauern, sondern macht den Zwischenhändler reicher, zertifizierter Fisch muss trotzdem leiden, weil Prüfer zu viele Augen zudrücken, das Produkt aus biologischer Baumwolle wird menschenunwürdig hergestellt.

Es liegt an uns Konsumenten, uns damit auseinanderzusetzen. Wie weit zurück sind die Herstellung und die Herkunft eines Produkts wirklich nachvollziehbar? Wo genau kommen die Zutaten her? Wie werden die Rohstoffe, die in einem Produkt stecken, gewonnen? Welchen Richtlinien folgt ein Label, und wer kontrolliert das?

Eigenverantwortung ist kein Zuckerschlecken

Selbstverständlich stellt einen das vor Herausforderungen. Denn das alles nachzulesen, bedeutet Aufwand. Gleichzeitig sind unsere persönlichen Ressourcen beschränkt (oder wir haben das Gefühl, dass sie es sind): Zeit, Aufmerksamkeit, gegebenenfalls die Fähigkeiten, um die tatsächlich komplexen Zusammenhänge einer globalisierten Welt zu verstehen.

Und mit grosser Wahrscheinlichkeit werden wir auch schnell feststellen, dass wir uns bei der Recherche zu einem Produkt an einem nicht enden wollenden Rattenschwanz entlanghangeln. «Life Cycle Analysis» lautet eines der Stichworte. Wie wirkt sich die Herstellung eines Produkts auf die Umwelt aus, bis ins Detail?

Hat die E-Bike-Firma auf ihren Produktionshallen Solarpanels installiert, um die Umweltbilanz etwas zu verbessern? War es ein Benzin- oder ein Dieselfahrzeug, das die Rohstoffe abholt? Wie wurde das Seil hergestellt, an dem der Korb (woher kommt der?) baumelt, mit dem die kobalthaltige Erde aus dem Loch gezogen wird?

Lieber ehrlich als fair

Es gibt auch Unternehmen, die beschlossen haben, das Wort «fair» nicht mehr zu verwenden. Sie sind ehrlich genug, dem Konsumenten mitzuteilen, dass 100-prozentige Fairness zu erwarten in vielen Fällen ein Traum bleibt.

Kein Traum aber ist die Anstrengung, Produkte so weit als möglich schonend für Mensch und Umwelt herzustellen und zu transportieren. Und auch wir als Konsumenten sollten uns trotz aller Widrigkeiten und Bequemlichkeiten der heutigen Marktwirtschaft immerfort in unseren Entscheidungen hinterfragen. Öffnen Sie doch ab und zu eine Suchmaschine im Internet und tippen ein Label ein, durchforsten Sie Online-Mediatheken von TV- und Radiosendern nach entsprechenden Beiträgen, sprechen Sie mit dem Verkaufspersonal, konsultieren Sie Konsum- oder Nachhaltigkeitsblogs, googeln sie Inhaltsstoffe oder das E-Bike-Modell, das unter den Weihnachtsbaum soll. (Redaktion Tamedia)