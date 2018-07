Die kosmische Kraft der Tomate

Jetzt gärtnern sie wieder: Sie rupfen und zupfen, pikieren und jäten. Gerade dem Städter weist der Garten den Weg «zurück zur Natur»: Beim Wühlen in der warmen Erde, beim kurzen Gruss des Regenwurms entspannen sich die Programmiererin, der Creativ-Director, die Human-Relations-Managerin vom Brummen des beschleunigten Alltags. Ganz ähnlich wie bei Voltaires Candide, der am Ende seiner langen Reise einsieht: Die Welt ist mitnichten die beste von allen möglichen. Statt ihr mehr Optimismus abzuringen, als sie hergibt, gilt es, schlicht und einfach seinen Garten zu pflegen.

In den Lobliedern auf den Garten spielen die Pflanzen aber nur eine instrumentelle Rolle: Sie sind die Möblierung privater Wohlfühloasen und dienen der Seelenberuhigung in einer scheinbar sinnentleerten Welt. Die grüne Philosophie, die zurzeit mit Neuerscheinungen die Buchhandlungen überwuchert und wissenschaftliche Debatten aufwühlt, denkt weit radikaler darüber nach, was es im Garten zu entdecken gäbe. Der italienische Philosoph Emanuele Coccia will zum Beispiel nicht nur zurück zur Natur, sondern gleich an «Die Wurzeln der Welt». Der Buchtitel ist Programm, und wer würde dem nicht zustimmen: Die Pflanzen sind die Wurzeln der Welt. Sie waren es, die der Welt die heutige Form gegeben haben. Dass sie in populären Evolutionstheorien oft nur ein Schattendasein fristen, ist erstaunlich: Erst Pflanzen gaben uns den Atem zu leben.

Pflanzen kommunizieren miteinander, sie passen sich ihrer Umgebung an.

Dafür musste die Pflanze übrigens nichts weiter tun, als in der Welt zu sein; sie musste nichts erfinden, erschaffen, ersinnen. Pflanzen stoffwechseln zwar mit ihrer Umgebung, sie keimen, blühen, fruchten. Und doch scheint ihr Treiben ihr mehr zu zustossen, als dass sie es planerisch angehen würde. Was Heerscharen strategisch denkender Menschen im Yogakurs mantramässig wiederholen – einfach da sein, einfach atmen – macht die Pflanze uns täglich vor, selbstgenügsam und unaufgeregt.

Aber verfügen Pflanzen deswegen auch über ein Bewusstsein? Die meisten von uns halten schon diese Frage für abstrus – aber das, massregelt Philosoph Coccia, zeuge nur von unserem «tierischen Chauvinismus». Zwar, sagt er, seien wir vom hohen Ross des Anthropozentrismus gestiegen und würden mittlerweile einigen Tieren bestimmte Formen von Bewusstsein zugestehen. Aber die Pflanzen würden dabei stets aussen vorgelassen, weil sie keine Sinnesorgane und keine komplexen neuronalen Strukturen aufweisen. Das ist für Coccia aber kein Hindernis, ihnen Bewusstsein zuzugestehen. Pflanzen kommunizieren miteinander, sie passen sich ihrer Umgebung an. Sie haben ihr «geheimes Leben», von dem der Förster Peter Wohlleben in seinen Beststellern erzählt. Michael Marder, ein baskischer Philosoph, behauptet deshalb in seinem Buch «Plant Thinking», Pflanzen seien eben «anders bewusst». Bei Coccia heisst das dann «Rationalität als kosmische Kraft». Ein wahrhaft blumiger Begriff, der mit den Bewusstseinskonzepten, mit denen die meisten Philosophen hantieren, nicht viel zu tun hat.

Allerdings erfreut sich der sogenannte Panpsychismus wieder wachsender Beliebtheit. Ihm zufolge haben alle Dinge auch geistige Eigenschaften. Man könnte auch sagen: Die Metaphysik ist zurück in der Welt. Ihre Renaissance verdankt sie dem Unvermögen, all unsere Fragen rein naturwissenschaftlich klären zu können. Physikalisten beissen sich seit Jahrtausenden erfolglos die Zähne an der Frage aus, wie denn der Geist oder das Bewusstsein in die Materie kommen soll. Ist es da nicht plausibler anzunehmen, dass das Bewusstsein immer schon da war als eine Art kosmische Kraft, die auch den Menschen durchströmt? Dieses Reden vom kosmischen Bewusstsein legt aber vor allem etwas Weiteres offen, das sich auch in der Liebe zum Gärtnern zeigt: Vielleicht sind wir letztlich getrieben von der Sehnsucht, dass eben doch ein «Lied in allen Dingen» schlafe, wie Eichendorff einst dichtete. Und wenn uns der Gottesglaube in unserer säkularen Welt abhanden kommt, kanns diese Naturmystik vielleicht richten? (Tages-Anzeiger)