Feierabendverkehr am Bahnhof Bern. Alle 50 Meter eine Ampel, die immer just in dem Moment auf Rot wechselt, wenn ich durchbrausen möchte. Alles steht. Plötzlich schreit einer hinter mir: «Fahr doch endlich, oder kannst du nicht fahren?»

Ich fahre. Und halte an der nächsten Ampel an. Der Schreier: «Du mit deinem Scheiss-Elektrovelo bist so was von faul.» Die Ampel wird grün. Doch die nächste schon rot. «Und überhaupt, das ist Umweltverschmutzung, verschwinde von meiner Strasse.»

Er überholt mich. Sitzt auf seinem mit mühsamer Muskelkraft angetriebenen Göppel. Er tritt wie von Sinnen in die Pedale und macht wüste Handzeichen in meine Richtung. Ich stutze. Habe ich ihm etwas getan? Hatte er einen schlechten Tag?

Nein, er hasst Elektrovelos. Und ist damit nicht der Einzige. Elektrovelos scheinen das Einzige zu sein, worauf sich Auto- und Velofahrer in seltener Harmonie einigen können: Sie nerven, ihre Fahrer sind überdies gefährlich, frech und faul.

Irgendwie kann ich ihn ja verstehen. Sie sind überall. Und sie verzeichnen in den letzten Jahren rasant steigende Verkaufszahlen. 2018 war jedes dritte verkaufte Velo ein Elektrovelo.

Und lässt man Sporträder wie Mountainbikes und Renner ausser Acht, sieht die Bilanz der muskelbetriebenen Zweiräder sogar noch schlechter aus: Letztes Jahr wurden knapp 77'000 normale Alltagsräder verkauft – und fast 68'500 ebensolche Elektrovelos. Im Jahr zuvor war das Verhältnis noch 88'000 zu 59'000 gewesen. Geht der Trend so weiter, wird bald jedes zweite verkaufte Alltagsrad ein Elektrovelo sein.

Mein Widersacher fühlt sich langsam in der Unterzahl. Und er hat recht: Vor allem die schnellen E-Bikes mit den gelben Nummernschildern sind dominant im Strassenverkehr. Sie rasen oft, fahren gerne 40 Kilometer pro Stunde, sogar in den städtischen 30er-Zonen, sogar wenn die Ampel rot ist.

Illustration: Max Spring

Ja, klar, auch mir sind sie aufgefallen: die Fahrer mit den verbissenen Gesichtern, die halsbrecherisch andere Velofahrer überholen. Nicht selten müssen daraufhin die Autofahrer ausweichen – und die beiden Ausgebooteten werfen sich verständige Blicke zu, derweil der E-Bike-Raser davonzischt. So ein frecher Kerl!

Und sie lachen sicher schadenfroh, wenn er beim nahen Kreisel im letzten Moment abbremst, stürzt. Selbstunfälle sind ein grosses Thema bei den E-Bikes. Laut einer Umfrage der Beratungsstelle für Unfallverhütung von 2018 hatte jeder sechste E-Bike-Fahrer schon einen Selbstunfall.

Besonders gefährdet sind laut der Umfrage Männer sowie jene, die das E-Bike auch im Winter nutzen und die damit pendeln. Erstaunlicherweise spielt das Alter keine grosse Rolle, das Klischee der alten Leute, die nicht Velo fahren können, auf ein E-Bike umsteigen und überfordert sind, scheint nicht zuzu­treffen.

Ich bin zwar kein Mann, aber auch ich fahre ein schnelles E-Bike mit gelbem Nummernschild. Ich bin Berufspendlerin und bin schon zweimal selbstverschuldet gestürzt. Nie schlimm, so wie drei Viertel der anderen Gestürzten laut Umfrage auch nicht.

Beide Male fuhr ich schnell, beide Male war die Strasse nass, beide Male bremste ich zu brüsk und rutschte aus. Ob die Stürze auch auf einem normalen Velo passiert wären? Über 80 Prozent der Befragten waren dieser Meinung.

Ich hingegen bin mir dessen nicht so sicher, denn die Elektrovelos sind schwerer, sie reagieren träger. Es kann also durchaus sein, dass ich etwas gefährlicher lebe als ein normaler Velofahrer. Doch das nehme ich in Kauf.

Kommt es nicht immer auf die Perspektive an? Wer einige Kilometer vom Arbeitsplatz entfernt lebt, für den ist das normale Velo meist gar keine Option. Und das betrifft fast alle. Laut Bundesamt für Statistik pendeln 9 von 10 Erwerbstätigen, durchschnittlich legen sie pro Weg 15 Kilometer zurück.

Über die Hälfte nimmt das Auto, gut 30 Prozent den öffentlichen Verkehr – und nur gerade 7 Prozent das Velo. Immerhin hat der Velogebrauch in den letzten paar Jahren auf tiefem Niveau zugenommen – von 6 auf 7 Prozent, während er in den beiden Jahrzehnten zuvor stetig abnahm.

Das ist zu einem Teil auch den Elektrovelos zu verdanken, auf die nicht die Faulen umsteigen, sondern vor allem die, deren Weg zu lang wäre, um mit dem normalen Velo gefahren zu werden. So wie ich.

Darüber könnten sich eigentlich alle freuen. Dadurch gibt es eine weniger, die beim Grauholz im Stau steht – oder eine weniger, die sich in den chronisch überlasteten Pendlerzug zwischen Zollikofen und Bern quetscht.

Jedes Mal, wenn ich am Berner Bahnhof vorbeifahre, denke ich nun an meinen Hasser. Vielleicht, wenn ich etwas angriffiger hätte sein wollen, frech gewesen wäre und nicht faul, hätte ich anders gehandelt, damals, bei Rot an der Ampel. Ich hätte dem Mann nachgerufen: «Dafür stinkst du im Gegensatz zu mir nach Schweiss, wenn du nach Hause kommst.»

(Berner Zeitung)