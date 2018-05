Ein ausbleibendes Danke monieren?

Letztes Jahr sind gute Freunde von uns zweifache Grosseltern geworden. Ich (ebenfalls Grossmutter von drei Enkelinnen) habe die Eltern mit Glückwunschkarten und grosszügigen Geldbeträgen beschenkt. Nach mehr als einem Jahr habe ich weder von den Eltern noch von den Freunden eine Rückmeldung erhalten. Darf ich meine Freundin darauf ansprechen? Und wenn ja, wie gehe ich am besten vor, ohne jemanden zu verletzen? R. J.

Liebe Frau J.,

es ist nie schlecht, in Momenten des Betupft-Seins innezuhalten und zu überlegen, ob da beim Gegenüber wirklich böse Absicht vorliegt oder eher Schusseligkeit. Das macht die Angelegenheit nicht besser, aber hilft der inneren Befriedung. Man entwickelt dann so eine Versöhnlichkeit dem Mitmenschen gegenüber, die dem eigenen Gemüt förderlich ist.

Sie haben jetzt allerdings grad zweimal keine Rückmeldung erhalten, und auch wenn es sich in beiden Fällen um Nachlässigkeit handeln sollte, so schmerzt es Sie halt doch, dass Ihre Grosszügigkeit einfach so wortlos quittiert wird. Gerade auch, weil es nie einfacher war, sich zu bedanken als heute; man kann ein SMS schicken, das Handy ist ja immer griffbereit. Man muss sich nicht hinsetzen und zu Tinte und Papier greifen und dann eine Briefmarke posten und das Couvert in einen Kasten werfen, man kann das ganz praktisch und zeitsparend im Tram oder während einer Sitzung erledigen (insbesondere Letztere sind dafür unbedingt zu empfehlen).

Tubel-Liste einführen

Aber es ist gesamtgesellschaftlich gesehen schon festzustellen, dass das Dankeschön-Sagen ausser Mode geraten ist. Dabei ist es ein winziges Wort mit einer grandiosen Wirkung, man sollte es häufig verwenden, ja, man sollte mindestens einmal am Tag jemandem Danke sagen und dazu lächeln.

Sie haben nun viel Geduld bewiesen, was sehr für Sie spricht, aber gleichzeitig der Haken ist: Wenn Sie jetzt Ihrer Freundin gegenüber damit rausrücken, wirkt es so, wie wenn Sie grausam daran kauen würden, wie wenn Sie das ganze vergangene Jahr über einen heimlichen Groll gehegt hätten – damit verleihen Sie dem Ganzen unnötig viel Gewicht.

Haken Sie die Sache stattdessen auf Ihrer Tubel-Liste ab. Ein Freund von mir hat eine solche, ganz grossartig ist das, da verbucht er alle Dinge, die doof oder für die Katz waren, die aber halt einfach zum Leben gehören. Diese undankbaren Bekannten kommen also flugs drauf, auf diese Tubel-Liste. Dann: mit den Schultern zucken und weitermachen.

Und sich das für die Zukunft merken.

Senden Sie uns Ihre Fragen an gesellschaft@tagesanzeiger.ch (Tages-Anzeiger)