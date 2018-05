«Einer tötete den Chef, weil er nervte»

Ein Verbrechen wurde begangen. Sie als Profiler sollen Hinweise zum Täter liefern. Wie gehen Sie vor?

Nehmen wir ein einfaches Tötungsdelikt. Der Täter trifft dabei eine Reihe von Entscheidungen: Wer ist mein Opfer? Wie bringe ich es um? Was mache ich danach? Die Art der Entscheidungen spiegeln die Fähigkeiten und Bedürfnisse des Täters und geben Anhaltspunkte für sein Motiv. Durch die Analyse dieser Entscheidungen können wir Ermittlungs­ansätze liefern, um ihn zu identifizieren. Damit wir Vergleichsgrössen haben, interviewen wir unter anderem Täter in Hochsicherheitsgefängnissen. Anhand ihrer Aussagen können wir herausfinden, was hinter einem bestimmten Verhalten steckt.

Was fasziniert Sie daran?

Gar nichts. Wenn Sie die Obduktionsbilder von zu Tode gequälten Kleinkindern sehen, dann löst sich die Faszination des Bösen rasch auf. Was mich an meinem Job als Kriminalpsychologe reizt, ist die aussergewöhnliche Komplexität. Es gibt keine Tat, die genau gleich ist wie die andere. Dennoch muss man möglichst viele Vergleichsfälle für die einzelnen Handlungsschritte finden, um daraus Informationen zu ziehen.

Was macht einen guten Profiler aus?

Er nimmt sich selber aus der Bedeutung. Er muss Verhalten wissenschaftlich beurteilen und nicht Menschen. Zudem sollte er erkennen, dass er niemals ein Verbrechen klären kann. Er ist immer nur ein zusätzliches Hilfsmittel in der Strafrechtspflege.

Wie soll man sich selbst herausnehmen angesichts von verstörenden Verbrechen?

Man sollte es versuchen. Es geht nicht um die Befindlichkeiten desjenigen, der die Analysen durchführt, sondern ausschliesslich um das Verhalten des un­bekannten Täters. Wenn jemand in der Kriminalpsychologie arbeitet, um seinen eigenen Narzissmus zu befriedigen, dann ist er fehl am Platz.

Haben Sie manchmal Angst um Ihre Familie, weil Sie wissen, was alles passieren könnte?

Angenommen, wir spielen Schach. Sie haben die weissen Figuren und sind einen Zug voraus, haben also einen Vorteil. Wenn Sie sich jetzt aber etwa schon die ganze Zeit über meinen Anzug ärgern, der schlecht sitzt, dann werden Sie innerhalb von drei Zügen den Vorteil verloren haben. Sie haben sich auf das Falsche konzentriert. Genauso kann es sich ein Kriminalpsychologe nicht leisten, von seinen Gefühlen abgelenkt zu werden. Er würde sonst Fehler machen.

Ist Ihnen das schon einmal passiert?

Es gab Fälle, die wir nicht beurteilen konnten, weil wir zu wenig Vergleichsbeispiele hatten. Aber dass mir eine Tat emotional zu nahe ging, sodass mir die nötige Distanz fehlte, das gab es nie.

Wie hat Ihre Arbeit Sie verändert?

Sie hat mich bescheiden gemacht. Wenn Sie mit jemandem Zeit verbringen, der vom eigenen Vater 27 Jahre lang in den eigenen Keller eingesperrt wurde, oder mit einem 17-Jährigen, der noch nie in seinem Leben die Sonne gesehen hat, da werden Sie ganz klein. Sie wundern sich auch, worüber sich manche Menschen aufregen können.

Glauben Sie, dass jeder zum Mörder werden kann?

Ja. Unter den widrigsten Umständen könnte jeder ein Tötungsdelikt begehen. Ich gehe sogar einen Schritt weiter: Wer noch nie darüber nachgedacht hat, jemanden umzubringen, der ist mir suspekt. Aber vom aufblitzenden Gedanken des Hasses über die Überlegung, es zu tun, bis schliesslich zur Tatbegehung ist ein ewig langer Weg. Es hängt von zig Faktoren ab, ob und wie jemand am Ende ein Verbrechen begeht.

Töten Frauen anders als Männer?

Frauen töten in der Regel Menschen, die sie kennen. Männer begehen auch Tötungsdelikte an Opfern, die ihnen unbekannt sind.

Warum?

Es handelt sich wahrscheinlich um eine Frage der Machtausübung. Aber ganz genau wissen wir es nicht.

Wieso geben Mörder ihre Taten nicht zu, obschon es offensichtlich ist, dass sie dahinterstecken?

Das hängt mit dem Motiv zusammen. Wenn der Mörder sich den Grund für seine Tat selbst nicht eingestehen kann, verleugnet er das Delikt. Ich habe bei meiner Arbeit mit sogenannten Serienmördern geredet, die zehn oder mehr Personen umgebracht haben. Ich habe noch keinen getroffen, der sich selber als schuldig betrachtete. Es waren aus ihrer Sicht immer bestimmte Umstände, die zur Tat geführt hatten: die Mutter, die Lebensgeschichte, die Prostituierte, die ihn auslachte, der Chef, der nervte. Für diese Menschen ist die eigentliche Tat – abgesehen von sexuellen Tötungsdelikten, bei denen es um die Befriedigung aussergewöhnlicher Fantasien geht – ein Rückzugsgebiet. Nur sie wissen, wie alles genau abgelaufen ist. Das ist ihr heimlicher Schatz.

Hauptsache, sie konnten ihr Bedürfnis befriedigen?

Menschen denken in der Regel nicht an die Konsequenzen. Würden sie das tun, gäbe es keine Raucher, keine Steuerhinterzieher, und niemand würde sich eine Zweitbeziehung zulegen. Ich habe Serienvergewaltiger gefragt: «Wenn auf eine einzige Vergewaltigung die Todesstrafe stünde, hätten Sie es dann trotzdem getan?» Sie haben alle geantwortet: «Ja, natürlich.» Denn bei der Tat denken sie nur an die erfolgreiche Durchführung. Der Gedanke, dass Täter ein schlechtes Gewissen haben oder sogar erwischt werden wollen, der kommt vielleicht in Krimis vor. Mit der Realität hat das aber wenig zu tun. Viele bedauern einfach, dass sie einen Fehler gemacht haben, der sie überführt hat.

Lassen sich Verbrechen künftig voraussehen?

Es ist dem Menschen nicht gegeben, in die Zukunft zu schauen.

Man kann menschliches Verhalten analysieren, so wie Sie dies tun.

Dann könnten wir höchstens feststellen, dass ein Mensch unruhig und volatil wird. Aber man kann doch nicht sagen: Diese Person wird in exakt 14 Tagen ein Tötungsdelikt begehen! Wir kennen die Zukunft nicht. Sie wissen nicht, wie ich auf die nächste Frage antworten werde.

Je nachdem, über wie viele Informationen ich verfüge, kann ich die Antwort erahnen.

Mag sein. Aber ich gebe Ihnen ein Beispiel: Vielleicht belasten Sie heute in Ihrem Leben bestimmte Dinge. Ich verspreche Ihnen, dass diese in sechs Monaten kein Thema mehr sein werden. Dafür werden neue Fragen auftauchen, von denen Sie jetzt noch gar nichts ahnen. Menschliches Verhalten ist zu komplex, um es vorauszusehen. Also erwarten Sie nicht, dass irgendwann jemand einen Algorithmus findet, der Verbrechen im Vorfeld erkennen kann. Diese Fiktion bietet Stoff für gute Hollywoodfilme, aber die Realität sieht ganz anders aus.

