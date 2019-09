Freunde für (n)immer

Kann man mit einer Person befreundet sein, die politisch komplett anders tickt als man selbst?

Diese Frage beschäftigt mich, da ich immer wieder feststelle, dass alle meine Freundinnen und Freunde dezidiert «links» sind und ich mir manchmal unsicher bin, ob das eine gute Sache ist. Auf eine Art ist es natürlich schön, nur gleichgesinnte Menschen um sich zu haben, das gibt einem das Gefühl, man sei nicht allein mit seinen Idealen. Andererseits ist es schade, weil man doch Leute in seinem Leben braucht, die einem widersprechen.

Das Problem ist nur: Sich mit politisch Nicht-Gleichgesinnten anzufreunden, ist gar nicht so leicht. Als ich vor einiger Zeit zum Beispiel versucht habe, mich mit einem Journalisten zu befreunden, der Sympathien für die SVP hat, klappte das nicht. Wir verstanden uns zwar gut, doch je mehr Zeit wir miteinander verbrachten, desto öfter gerieten wir aneinander. Egal über welches Thema wir redeten – Fleischkonsum, das neue Album von Taylor Swift, Steuersätze –, irgendwann endete es immer in einer politischen Diskussion. Und ich fragte mich: Können wir uns eigentlich in keinem Punkt einig werden?

Wenn man politisch schwerwiegende Differenzen hat, sieht man alles anders.



Vor kurzem habe ich dann eine Anekdote über die Philosophin Simone de Beauvoir gelesen, die mir eine Antwort gab – und es war keine ermutigende: 1950 traf sie in einem Pariser Café offenbar zufällig den Schriftsteller Arthur Koestler. Dieser war in den 1940ern ihr Freund gewesen, doch dann hatten sie sich verkracht, weil er sich vom Kommunismus abgewendet hatte, während sie glühende Kommunistin blieb. Erfreut über das Widersehen, lud er sie spontan zu einem Mittagessen ein, worauf sie nur auf den Tisch deutete und sagte: «Es hat keinen Sinn mehr, sich noch weiter zu treffen. Jeder von uns sieht ein völlig anderes Objekt, wenn er ein Stück Zucker betrachtet.»

Was de Beauvoir damit sagen wollte: Wenn man politisch schwerwiegende Differenzen hat, sieht man alles anders – die Weltlage, die Zukunft, sogar ein Zuckerstück auf dem Bistrotisch. Für den einen ist es ein Klötzchen, das den Kaffee süsst, für den andern ist es ein Symbol für den Sklavenhandel und die Zuckerplantagen. Sie meinte also, dass die politische Haltung die Sicht auf die Welt so stark prägt, dass es aussichtslos ist, sich mit «Andersdenkenden» anzufreunden. Denn: Selbst wenn man vom Gleichen spricht, spricht man nicht vom Gleichen.

Diese Argumentation klingt einleuchtend – doch mit Simone de Beauvoirs Geste, Koestler einfach wegzuschicken, bin ich nicht einverstanden. Vielleicht hat sie ja recht, dass eine Freundschaft mit «Andersdenkenden» unmöglich ist (und ihre Zuckermetapher hat mir auch geholfen, mit dem Scheitern der erwähnten Freundschaft umzugehen). Aber wegschicken ist doch keine Lösung. Ich will eine Person sein, die sich mit anderen an den Tisch setzt und verstehen will, wie das Zuckerstück für das Gegenüber aussieht.