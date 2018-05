«Gebe ich jetzt nur die Hand oder schon Küsschen?»

Sie begegnen uns im Job, an den Hochschulen und in der Szenebeiz: Gut gebildete Ausländerinnen und Ausländer, die in der Schweiz leben und arbeiten. Doch nicht immer fällt es ihnen leicht, sich mit den Schweizer Eigenarten zu arrangieren. Heisst es nun grillen und grillieren? Parkieren oder parken? Und wie steht es um die vielbeschworene Schweizer Pünktlichkeit?

Zum Start der neuen Videoserie geht es um ein alltägliches Ritual, das für Zugezogene zuweilen recht kompliziert sein kann: Wie begrüsst man sich in der Schweiz richtig? (Tages-Anzeiger)