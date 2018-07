Gemetzel unter Freunden

Der Moment, in dem man an diesem Tisch sitzt und sich innerlich zurücklehnt, weil ein entspannter Abend mit Freunden endlich beginnen soll – und in dem mit einem Schlag alle kapieren: Das wird nichts. Denn an einer Flanke des Tischs herrscht Krieg.

Sie schiesst eine Ladung Giftpfeile in seine ungefähre Richtung, er ballert platziert zurück, sie ist getroffen, er genervt, sie sagt den Rest des Abends kein Wort mehr. Paare halt. Alle anderen Paare sitzen peinlich berührt da und denken: Ihr ruiniert uns den Abend. Und dann sitzen sie erst recht peinlich berührt da und denken, dass sie so etwas Selbstsüchtiges nicht denken dürfen. Weil es doch Freunde sind.

Solche Abende. Keiner hat Spass, jeder findet es unangenehm, sagt aber nichts, alle schielen insgeheim aufs Handy und überschlagen die Mindestzahl der Minuten, die sie höflichkeitshalber bleiben müssen, bevor sie sich von diesem Unglücks­tisch verabschieden, nach Hause fahren, nebeneinander aufs Sofa sinken und schweigend Chips ­essen dürfen.

Paare, die sich in der Halb­öffentlichkeit der sie Mögenden streiten, sind die Pest. Wie sollen die Anwesenden denn auf ihren Zoff reagieren? Ignorieren wäre ignorant, zu acht das Beziehungsproblem diskutieren indiskutabel. Das Paar breitet also sein Elend vor einer Runde aus, die nichts tun kann, die Situation aber stundenlang ertragen muss. Das ist rücksichtslos. Andererseits: Was wäre, wenn sie sich nicht streiten würden?

Das ewige «Du hast aber...» – «Nein, du sagst ständig...»

Ich kannte mal ein strahlendes Paar, tolle Gastgeber auch. Zu ­sagen, wir waren ab und zu zum Essen eingeladen, träfe die Sache nicht. Wir waren zu Inszenierungen von Essen eingeladen, in denen die Einladenden als Hauptdarsteller auftraten. Das sehe ich aber nur heute so, damals hielt ich es für echt. Niemals hätte er die Augen gerollt über etwas, das sie sagte. Kein einziges Mal schlug sie einen scharfen Ton an, weil sie genervt war von ihm. Dabei erzählten sie durchaus kompromittierende Geschichten übereinander, doch sie taten es offensichtlich als Komplizen: Am Ende lachten immer beide. Sie stritten nicht, sie neckten sich. Das ist ein feiner, aber riesiger Unterschied. Ein Paar, das sich nach zehn Jahren Beziehung noch neckt, miteinander lacht und sich hemmungslos anflirtet, sendet eine Botschaft der Hoffnung an alle: Seht her, es geht eben doch, man muss nicht desillusioniert und bitter werden!

Andererseits sassen in diesen Runden viele Menschen, die an das kleinliche Gezänk zu Hause dachten, das ewige «Du hast aber...» – «Nein, du sagst ständig ...», und ein wenig deprimiert waren. Deshalb hatten diese schönen, lustigen Abende immer einen kleinen Beigeschmack.

Dass sie sich trennen würden, habe ich zufällig von Dritten erfahren. Es war offenbar so, dass er immer wieder Affären gehabt hatte; nach einer Paartherapie beschlossen sie einvernehmlich, die Beziehung zu beenden. Ich gebe zu: Nach dem ersten Schock kam bei mir relativ schnell das Gefühl hoch, verarscht worden zu sein. Da hatte man so viel Zeit zusammen verbracht, und es war alles geheuchelt?

Aber vielleicht stimmt das gar nicht. Heute denke ich, dass die Abende mit uns die einzigen Momente waren, in denen sie wieder das frisch verliebte Paar sein durften, das sie mal waren – hingerissene Betrachter der eigenen Inszenierung. Ich bin mir fast ­sicher: In diesen paar Stunden glaubten sie sich ihr Glück.

Das Geheimnis einer ­glücklichen Beziehung

Ob man so eine Beziehung führen kann, steht auf einem anderen Blatt. Genauer: Hätten sie sich doch bloss mal gezankt, und wenn es uns anderen den Abend gekostet hätte! Meiner Erfahrung nach ist das Geheimnis einer guten Beziehung nicht, sich nicht zu streiten. Das Geheimnis besteht darin, sich zu streiten, notfalls heftig, und sich dann wieder zu versöhnen. Den Zeitpunkt kann man sich nicht aussuchen, und wenn andere mit dran glauben müssen, dann ist es halt so.

Es mag Paare geben, die einen ganzen Abend lächelnd überstehen und sich dann erst zähnebleckend an die Gurgel gehen. Meine Vermutung wäre jedoch: Wenn zwei Menschen ihre tiefsten, heftigsten Gefühle in Gesellschaft so perfekt überspielen können, dann machen sie damit auch weiter, wenn sie wieder unter sich sind. Und schwuppdiwupp steckst du in deiner eigenen Charade fest, im dümmsten Fall auf Lebenszeit. Wer will das schon?

Kein schöner Zug,aber ein gutes Gefühl

Also Streit vor anderen: Will man diese wirklich mit seinem privaten Mist belästigen? Ach was. Erstens muss man ja nicht das komplette Schlachtengemälde ausbreiten, zweitens sind es Freunde, die werden das schon aushalten, und drittens gibt es für Paare nichts Wohltuenderes, als anderen Paaren beim Streiten zuzuschauen.

Man denkt an das kleinliche Gezänk daheim und sagt sich aufatmend, dass andere Beziehungen am Ende auch nicht grosszügiger, glamouröser, glücklicher sind als die eigene. Das ist kein schöner Zug. Aber ein gutes Gefühl nichtsdestotrotz.

