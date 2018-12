Gibt er mir eine zweite Chance?

An einem Abend vor einigen Monaten hatte ich eine Idee, die ich besonders gut fand – was nicht heisst, dass sie gut ist. Ich wollte wandern gehen mit meinem Ex-Freund. Mehrere Tage lang. Das emotionale Auf und Ab nacherleben, das unsere Beziehung in die vergangenen Jahre gezeichnet hat. Um herauszufinden: Gibt es eine zweite Chance für uns?

Andi und ich waren drei Jahre ein Paar, seit Januar sind wir getrennt. Und doch kamen wir nicht voneinander los. Darum frage ich ihn an einem Tag im September, ob wir telefonieren können. Wochenlang haben wir nichts voneinander gehört. Ich weiss nicht, wie es ihm geht, was er grade macht, ob er noch mit seiner neuen Freundin zusammen ist, die er nicht liebt.

Ich will ihn nicht danach fragen. Das Leben, das er jetzt führt, damit habe ich nichts zu tun. Wir sind nicht nur emotional, sondern auch räumlich getrennt. Und doch dränge ich immer weiter hinein.

Ich überlege, was ich ihm sagen werde, spiele das Gespräch in meinem Kopf ab: «Ich würde gern wandern gehen. Mehrere Tage. Irgendwo in der Schweiz. Hast du Zeit? Nur du und ich. Fels. Enge Pfade. Natur. Keine Freunde, die davon überzeugt sind, dass es ohnehin nicht funktionieren wird. Keine gut gemeinten Ratschläge, wir sollten es doch besser bleiben lassen.»

«Ich will es noch einmal versuchen. Weil ich nie daran gezweifelt habe, dass wir zusammenpassen. Nur war ich nicht bereit.»

«Ich habe eine Frage an dich: Willst du es auch?»

Ich habe auch eine Frage an uns beide: Wird es funktionieren? Ganz egal, wie die Geschichte ausgehen wird: Wir werden es versucht haben. Und wir werden eine Antwort haben.

In meinem Freundeskreis haben sich in den vergangenen Jahren die meisten Paare getrennt. Sie haben aufgegeben, weil der Partner nicht aufmerksam genug war, weil sie andere Interessen hatten, andere Pläne. Sie sagten dann: Er war nicht der Richtige. Sie war nicht die Richtige. Innerhalb weniger Monate haben sie sich neu verliebt. Vielleicht aber waren sie mit Ende zwanzig einfach an einem Punkt, an dem sie das Gefühl hatten, entscheiden zu müssen, wie sie leben, mit wem sie ihre Zukunft verbringen wollen. Und vielleicht passte der Partner nicht in dieses Bild. Meine Schwester sagt: «Das ist das Jahr der Trennungen.» Das sagt sie jedes Jahr.

Es ist heute ziemlich einfach, neue Partner kennen zu lernen. Allein die Dating-App Tinder nutzen weltweit 3,77 Millionen Menschen. Es braucht nur einen Wisch nach rechts, um sich näherzukommen, zu treffen, zu verlieben. Oder zu entscheiden: Es bleibt doch nur ein Flirt.

Ich winde mich aus seinen Berührungen, geniesse Zeit ohne ihn, was er mir erzählt, interessiert mich nicht.

Es ist einfacher, ein Haus abzureissen und irgendwo ein neues aufzustellen, als ein eingestürztes Gebäude wieder aufzubauen. Mehr als einmal werde ich mich im Laufe des Herbstes fragen: Ist es das wert?

Die Ausgangssituation ist nicht erfolgversprechend: Ich habe Andi verlassen, weil ich mich erschlagen fühlte von einem «Wir», in dem sich mein «Ich» aufgelöst hatte. Das ist der vage, beschönigte Teil der Erklärung. Der andere: Ich habe einen anderen Mann geküsst.

Andi hat mir verziehen.

Ich wähle seine Nummer, ich habe sie noch immer eingespeichert.

Wir haben mehr als ein Jahr lang weitergemacht, so getan, als ob sich nicht das Misstrauen wie ein Bakterium in unsere Beziehung eingenistet hätte. Bis ich nicht mehr so tun konnte, als habe der Kuss, der andere Mann, mir nichts bedeutet.

Im Januar trenne ich mich von Andi. Damals bin ich mir sicher, es ist vorbei zwischen uns. Ich winde mich aus seinen Berührungen, geniesse Zeit ohne ihn, was er mir erzählt, interessiert mich nicht. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr.

Im Nachhinein kann ich keinen Zeitpunkt festmachen, wann ich aufgehört habe, etwas für ihn zu empfinden. Ich weiss nur, es muss viel früher gewesen sein.

Ich weiss noch, wie erleichtert ich war, als ich es war, die einen anderen Mann küsste.

Ich weiss noch, wie er am Anfang jeden meiner Artikel gelesen hat, wie er mich mit dem Feuerwehrauto am Bahnhof abholte, wie er mir jeden Tag eine Nachricht schrieb, um sicherzugehen, dass es mir gut geht. Der Alltag zog so unbemerkt ein, dass es sich anfühlte, als wäre er plötzlich da gewesen.

Die israelische Soziologin Eva Illouz prägte einen Begriff dafür: Entlieben – die zermürbende Wiederholung all dieser Augenblicke, in denen der andere unsere Bedürfnisse und Wünsche nicht bemerkt.

Ich weiss noch, dass mir Andis Bemühungen irgendwann nicht mehr genug waren. Dass ich dachte, er gibt anderen Frauen mehr Aufmerksamkeit. Ich weiss noch, wie erleichtert ich war, als ich es war, die einen anderen Mann küsste – und nicht er eine andere Frau.

Ich weiss noch, wie sehr er sich danach um mich bemühte. Und wie sehr ich rauswollte aus diesem Leben, das er für mich vorgesehen hatte. Zusammenziehen, Kinder, Alltag – das waren seine Träume. Reisen, schreiben, einen Platz finden – das waren meine. Eva Illouz schreibt: Jemanden lieben bedeutet, an etwas glauben, das derjenige verkörpert.….Sich entlieben bedeutet, nicht mehr daran glauben, was der Geliebte vorgab zu sein.

Irgendwann habe ich nicht mehr daran geglaubt, was ich vorgab zu sein.

Im Juni liegt ein Brief vor meiner Tür. Am Ende steht: Du fehlst mir.

Trotz unserer Trennung bleiben wir in Kontakt. Im März sehen wir uns – und ich wünschte, wir hätten es nicht getan. Damals sagt Andi: «Ich habe mich verliebt.» Im April kommt er mit einer anderen Frau zusammen. Seine Zurückweisung trifft mich, es fühlt sich an, als würde mein Körper zusammengepresst. Ich vermisse ihn, romantisiere die Erinnerung an unsere Zeit. Es gibt zwei Möglichkeiten zu reagieren: Flucht oder Angriff.

Ich fliehe nach New York. Von der anderen Seite des Atlantischen Ozeans aus wirken meine Probleme weit weg. Ich merke, ich brauche keinen Mann an meiner Seite. Zum ersten Mal seit Langem bin ich unabhängig und gern allein. Als ich zurückkomme, sehe ich glücklich aus.

Ende Mai begegne ich ihm auf einem Fest. Im Juni liegt ein Brief vor meiner Tür. Am Ende steht: Du fehlst mir.

Wir treffen uns. Er sagt, er ist nicht glücklich. Er sagt, er weiss nicht, wo er sich in fünf Jahren sieht. Er weiss nur: Neben ihm stehe ich.

Später wird er sagen, ich hätte mich verändert, sei reifer geworden, ausbalanciert. Wir küssen uns. Er bleibt bei ihr.

Ich will ihn nicht teilhaben lassen an meinem Leben, solange er mich nicht teilhaben lässt an seinem.

Im Juli sagt er, er wird sich von ihr trennen. Im August auch.

Ich verliere den Glauben daran, ziehe nach Zürich, versuche, an anderes zu denken. Ich arbeite viel, mache Sport, treffe neue Leute, andere Männer.

Das Freizeichen erklingt.

Ich bin etwas aufgeregt, sodass ich den Text vergesse, den ich mir vorher zurechtgelegt hatte.

Andi nimmt ab, er klingt weit weg, so als habe der Anruf nichts mit ihm zu tun. Er will wissen, wie es mir geht, was ich mache – ich will nicht darüber reden, ich will ihn nicht teilhaben lassen an meinem Leben, solange er mich nicht teilhaben lässt an seinem. Ich will wissen, warum er sich nicht trennt – darüber will er nicht reden. Er fragt mich: «Bist du dir sicher, dass ich es bin?»

Ich frage mich: Habe ich bloss Angst davor, allein zu bleiben?

Einer Studie des Bundesamts für Statistik zufolge haben 42 Prozent der 18- bis 24-jährigen Schweizerinnen keinen Partner. Bei den 25- bis 34-Jährigen sind es nur 16,5 Prozent. Selbst im «Jahr der Trennungen» fühle ich mich umzingelt von mehr oder weniger glücklichen Paaren, die Gespräche drehen sich um Kinder, Zusammenziehen, Hausbau.

Ich habe mal gelesen, einsame Menschen duschen lange warm. Ich gehe schwimmen im Wärmebad.

Seit ich mich von ihm getrennt habe, werde ich das Gefühl nicht los, ich hätte ein Stück Zuhause verloren.

Dabei wollte ich doch allein sein. Ich wollte mein eigenes Leben führen, Entscheidungen treffen, ohne an den Mann an meiner Seite zu denken, herausfinden, wer ich ohne ihn bin.

Ich vermisse es, neben Andi aufzuwachen. Ich kann mir nicht vorstellen, ihn zu ersetzen. Seit ich mich von ihm getrennt habe, werde ich das Gefühl nicht los, ich hätte ein Stück Zuhause verloren.

Am Ende unseres Telefonats sagt er, er wird versuchen, ein paar Tage Urlaub zu bekommen.

Ich glaube ihm nicht.

Und warte trotzdem.

Ich bin wütend auf ihn, weil er mich hinhält. Noch wütender bin ich auf mich, weil ich ständig auf mein Handy starre. Bin kurz davor, die ganze Sache sein zu lassen, ihm zu schreiben: Ich will nicht mit jemandem zusammen sein, der nicht den Mut aufbringt, seiner Freundin zu sagen, dass er sie nicht liebt.

Warten fühlt sich an, als schabe eine Stahlreibe jeden Tag eine Schicht Haut ab. Ich stelle mir vor, wie er neben der anderen aufwacht. Wie er so tut, als wäre alles gut. Manchmal kann ich die Fragen nicht verdrängen: Was, wenn wir es nicht hinkriegen? Wenn die Gefühle nachlassen, sobald wir uns wieder aneinander gewöhnt haben. Wenn wir uns noch mal verlieren in den Wiederholungen des Alltags. Wenn aus dem Mann, den ich geliebt habe, ein anderer geworden ist. Wenn ich ihn in meiner Erinnerung idealisiert habe. Wenn wir das, was war, nicht hinter uns lassen können.

Ein Teil von mir hofft immer noch, dass wir es schaffen werden, doch ich kann nicht mehr warten.

Irgendwann rufe ich ihn wieder an. Ich fühle mich wie eine Stalkerin. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will eine klare Antwort, ich weiss, dass ich die nicht bekommen werde.

Wir reden. Auch wenn ich weiss, dass er es nicht hören will, sage ich am Ende: «Wenn wir das mit der Wanderung nicht hinkriegen, wars das für mich.» Ich bin mir nicht sicher, ob ich meine, was ich sage. Ob ich wirklich abschliessen kann.

Zweifel graben sich in meine Gedanken: Wird mein Plan aufgehen? Werden wir wandern? Ich suche eine Route aus: Der Weg geht über vier Tage, 5450 Meter bergauf, 5890 Meter bergab. Ich sehe mir Bilder der einzelnen Etappen an. Weil ich neugierig bin, was uns erwartet. Weil ich befürchte, wir werden die Via Alpina nie in Wirklichkeit sehen.

Ich fange an zu laufen, gehe klettern und schwimmen. Ich sage, ich bereite mich auf den Weg vor. In Wahrheit lenke ich mich ab.

Er meldet sich nicht.

Ich lerne einen anderen Mann kennen, wir treffen uns immer öfter. Ich sage, ich will keine Beziehung. Er sagt, okay.

Er sitzt neben mir, als ich Andi eine Whatsapp-Nachricht schreibe, die zweimal so lang ist wie der Bildschirm. Ich schreibe: Ich kann so nicht weitermachen. Ich habe das Gefühl, du willst in deiner Beziehung bleiben – ich will mich nicht noch weiter hineindrängen. Hast du ihr von mir erzählt? Ich denke, sie hat das Recht, die Wahrheit zu erfahren. Ein Teil von mir hofft immer noch, dass wir es schaffen werden, doch ich kann nicht mehr warten. Es tut mir leid.

Ich schicke die Nachricht ab und fühle mich erleichtert. Er schreibt, er vermisst mich, meinen Fragen weicht er aus – ich überfliege die Antwort, es ist nicht mehr wichtig. Und dennoch ertappe ich mich immer wieder dabei, wie ich hoffe, er steht vor meiner Tür.

Er sagt: «Ich will dich, aber ich schaffe es nicht, mich von ihr zu trennen.»

Meine Gefühle wechseln zwischen Empörung über seine Feigheit und Wut über meine Naivität. Was hatte ich erwartet? Dass er seine bequeme Beziehung beendet, ohne zu wissen, wie es mit mir weitergeht?

An einem Tag im Oktober sitze ich im Park und weine. Am Tag danach telefonieren wir. Er sagt: «Ich will dich, aber ich schaffe es nicht, mich von ihr zu trennen.»

An einem Mittwoch, es ist kein besonderer Tag, beschliesse ich, nicht mehr zu warten. Am Donnerstag schreibt er mir. Die Nachrichten sind oberflächlich. Ich verliere die Lust zu antworten.

Ich gewöhne mich daran, gute Neuigkeiten guten Freunden zuerst zu erzählen und nicht ihm. Ich gewöhne mich daran, neben einem anderen Mann einzuschlafen. Ich gewöhne mich an den Gedanken, nicht zurückzugehen nach Südtirol. Nicht zurückzugehen zu ihm.

Manchmal fällt mir auf, wie die Tage vergehen, an denen ich nicht an ihn denke. Im November fahre ich nach Hause zu meiner Familie, nach Südtirol. Ich weiss, ich müsste nur ins Nachbardorf, um ihn zu treffen. Zum letzten Mal haben wir uns vor zweieinhalb Monaten gesehen. Ich frage mich, wie es sein wird, wenn wir uns gegenüberstehen. Ich frage mich, ob wir uns überhaupt noch einmal über den Weg laufen.

Ultimaten sind immer der falsche Weg, sagen Beziehungsratgeber. Sie setzen den anderen unter Druck.

Ich stelle mir vor, wie ich vor seiner Tür stehe. Wie ich ihm sage, dass ich weggehe und sich unsere Wege trennen werden. Wie ich mich in wenigen Stunden verabschiede nach den vergangenen Jahren, deren Hin und Her mich zermürbt hat.

An einem Abend im November, als ich dann wirklich vor ihm stehe, zittere ich. Es hört auch nicht auf, als ich mich hinsetze.

Als ich die Wohnung betrete, die ich mit eingerichtet habe, die bestimmt war für meinen Einzug, fühlt es sich an, als wäre ich nie weggewesen. Wir reden über das, was falsch gelaufen ist in unserer Beziehung. Wir reden darüber, wie es hätte sein können. Wie es wieder werden könnte. Wir küssen uns. Ich sage: «Das ist das letzte Mal. Du musst dich von ihr trennen. Du musst es diese Woche tun.»

Ultimaten sind immer der falsche Weg, sagen Beziehungsratgeber. Sie setzen den anderen unter Druck. Er wird versuchen, sich dem zu entziehen. Ich weiss, er wird sich nicht von ihr trennen.

Eine Woche später kommt er zu mir, zieht mich so selbstverständlich zu sich hin, dass ich nicht auf die Idee komme zu fragen, ob er es ihr gesagt hat. Ich frage, ob er hier schlafen will. Er sagt: «Ja.» Sein Handy blinkt auf. Er sieht auf den Bildschirm und sagt: «Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich hier übernachte.»

Es wird Zeit, loszulassen und irgendwo ein neues Zuhause aufzubauen.

Seine Freundin hat ihm geschrieben, gefragt, was er heute Abend macht. Er hat es ihr nicht gesagt.

Ich sage: «Du liebst sie doch.» Er sagt: «Nein.»

In diesem Augenblick merke ich: Wir müssen keine Wanderung machen und unsere Vergangenheit noch mal aufwühlen. Die Steine, die uns im Weg liegen, sind hohe Felsen.

Es wird Zeit, loszulassen und irgendwo ein neues Zuhause aufzubauen. Ich schreibe den Satz, und er fühlt sich immer noch falsch an.

Ich verlasse Südtirol, lösche seine Nummer und schreibe ihm einen Brief mit allem, was ich ihm noch sagen wollte. Dabei fällt mir auf, dass ich mich in der gleichen Situation befinde wie vor der Trennung: Ich habe schon wieder vergessen, wer ich ohne Andi bin.

An einem Tag im Dezember habe ich eine Idee, die ich besonders gut finde. Im Frühjahr werde ich einen Teil der Via Alpina entlangwandern. Allein.

(Das Magazin)