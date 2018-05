Handy benützen während Sitzungen?

Mir fällt auf, dass an Sitzungen immer häufiger das Handy benützt wird. Die Arbeits-kollegen tippen darauf herum und geben sich manchmal nicht einmal Mühe, das zu verstecken. Ich erlebte vor kurzem einen Fall, da hielt einer das Handy in aller Seelenruhe quer vor sich hin, während vorne jemand sprach. Es war mir unangenehm, auch wenn ich nicht selbst betroffen war. Wie reagiert man in einer solchen Situation?

U. E.

Lieber Herr E.,

Auch wenn es einem gar nicht behagt: In einer solchen Situation bleibt einem nichts anderes übrig, als zu jener Methode zu greifen, die damals die Lehrer in der Schule angewandt haben (auch wenn einem Lehrermethoden naturgemäss zuwider sind, wenn man keinen pädagogischen Beruf hat): Man hält mit seinem Vortrag inne, bis der Handytipper merkt, dass es plötzlich irgendwie so still ist, und irritiert aufsieht von seinem Apparat, worauf man sich freundlich ­lächelnd bei ihm oder ihr erkundigt, ob es nicht allzu sehr störe, wenn man nun fortzufahren gedenke.

In der Schule funktionierte dieser Beschämungseffekt sagenhaft gut, das muss ich der Lehrerschaft attestieren. Ob das mit Erwachsenen und in der Berufswelt auch so hinhaut, müssten Sie jetzt in einem Feldversuch energisch ausprobieren.

Wir hier in dieser unserer kleinen Rubrik können es natürlich nicht gutheissen, wenn da so unhöflich und mitunter gar demonstrativ rumgetippt wird, während jemand anders spricht. Es gibt aber eine Ausnahme. Und zwar dann, wenn man sich sozusagen aus Notwehr mit dem Handy beschäftigt. Nämlich um zu verhindern, dass man vor lauter Langeweile bewusstlos vom Stuhl fällt. Sitzungen sind die überflüssigste und ärgerlichste Erfindung der Arbeitswelt, grundsätzlich und vor allem deshalb, weil sich sehr viele Menschen wahn­sinnig gerne reden hören, dabei aber wahnsinnig uninteressante Sachen erzählen, und das erst noch vollkommen erbarmungslos.

Andere zu langweilen, ist mindestens so unhöflich, wie auf dem Handy rumzutippen. Deshalb ist es in solchen Momenten der absoluten Verzweiflung als Retorsionsmassnahme erlaubt, sich mit Gefreuterem zu beschäftigen.

Senden Sie uns Ihre Fragen an gesellschaft@tagesanzeiger.ch (Tages-Anzeiger)