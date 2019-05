Hier reden junge Frauen über #vaginafacts

«Ich habe nie den Unterschied zwischen Vulva und Vagina gelernt.» Oder: «Ich habe früher lange gedacht, dass das Jungfernhäutchen die Vagina verschliesst.» Diese Sätze stammen nicht aus der «Bravo», sondern stehen auf Instagram, wo Ehrlichkeit nicht gerade die grösste Rolle spielt. Die Welt auf dem Handy soll ja hübsch aussehen. Das Bedürfnis vieler Jugend­licher, über Themen wie Ver­hütung, Menstruation oder Sex zu reden, zeigt sich aber längst auch auf dieser Social-Media-Plattform. Und das kommt ­Clare Devlin gerade recht. Auf ihrem Instagram-Kanal «Mädelsabende» versucht die Journalistin zusammen mit drei Kolleginnen, Jugendliche zu informieren.

«Ich glaube nicht, dass wir so aufgeklärt sind, wie viele meinen», sagt die 26-Jährige. «Beim Thema Verhütung zum Beispiel bin ich echt erschrocken, wie wenig die Leute wirklich wissen.» Die Aufklärerrolle von Eltern, Lehrern und Zeitschriften nimmt weiter ab, viele Jugendliche suchen Hilfe im Internet, aber offene Fragen bleiben. Genau diese Lücke haben Devlin und ihre Mitstreiterinnen für sich entdeckt. Die Fotos, die die «Mädels­abende»-Frauen von sich posten, unterscheiden sich zwar kaum von der klassischen Insta-Optik. Doch anstatt um #cute, #food und #instagood geht es bei diesem Social-Media-Format um #periodproblems, #chlamydien und #vaginafacts: «Viele glauben, dass man Instagram nicht ernst nehmen muss, aber dort erreichen wir genau diejenigen, die wir auch erreichen wollen», sagt Devlin.

«Mädelsabende» funktioniert über sogenannte Insta-Storys, die sich aus mehreren Fotos und Videoclips, je maximal 15 Sekunden lang, zusammensetzen. Im Schnitt werden 30 Snaps, also ­Videos, pro Tag gepostet, das macht siebeneinhalb Minuten Sendezeit. Das Konzept geht auf: Seit dem Start im Oktober 2017 hat das Format der deutschen Sendeanstalt WDR nicht nur über 92 000 Abonnenten zwischen 18 und 24 Jahren gewonnen, sondern auch Preise wie den renommierten Grimme-Online-Award.

Heimlichtuerei mit Tampons

Was bei der Kernzielgruppe, die zu 96 Prozent weiblich ist, besonders gut ankommt: dass hier keine so tut, als wüsste sie bereits alles. Clare Devlin und ihre «Mädelsabende»-Kolleginnen werden für die Follower zu guten Freundinnen, die man auch mal was Peinliches fragen kann. Deswegen sind ihnen Themen wichtig, die als Tabu gelten. ­«Allein die Tatsache, dass man seiner Freundin im Café einen Tampon so heimlich überreicht wie ein Päckchen Koks, ist doch komisch», sagt Devlin. «Es menstruiert die Hälfte der Welt!»

Wie wichtig mehr Offenheit rund um den weiblichen Körper ist, beweisen gerade einige prominente Frauen, die Instagram für die Mitteilung sehr privater Ereignisse nutzen. Hilaria Baldwin, Ehefrau von Schauspieler Alec Baldwin, informierte zum Beispiel Mitte April ihre Follower darüber, dass sie gerade eine Fehlgeburt hatte, und liess über 576 000 Menschen live an ihrer Trauer teilhaben. Lena Dunham, Filmemacherin, Autorin und Schauspielerin, dokumentiert dort ihren Kampf gegen ihre Endometriose, eine Frauenkrankheit, die starke Menstruationsbeschwerden und Unterbauchschmerzen verursacht.

Bis zu 600 Kommentare werden täglich geschrieben. Screenshot: Instagram

Auch bei «Mädelsabende» öffnen sich die Userinnen. In den Kommentaren schreiben sie davon, wie sie lange meinten, dass «untenrum» etwas nicht mit ­ihnen stimme. Oder wie es war, eine Menstruationstasse auszuprobieren. «Wir wollen einen geschützten Raum bieten, jede Userin darf uns von ihren Sorgen und Problemen erzählen», sagt Devlin. Das kommt gut an: Die vier Frauen beantworten täglich bis zu 600 Kommentare zu den Fotos, um die bis zu 700 Direktnachrichten pro Tag kümmern sich Rechercheure.

Offenheit wird geschätzt

Damit sie mit «Mädelsabende» so viele Leute wie möglich ansprechen können, sind die vier Moderatorinnen klug gecastet. Sie teilen sich die Themenbereiche untereinander auf: Die fröhliche Clare Devlin ist für Weiblichkeit und Sexualität zuständig, die coole Naina Kümmel für Gesundheitsthemen wie Magersucht und Depressionen. Während sich die quirlige Farah Schäfer eher sperrigeren Komplexen wie Rassismus oder Armut widmet, kümmert sich Angelina Boerger, eher der klassische Typ, um Geschichten, die in keine der Kategorien passen, etwa Trauer oder Altwerden.

Die Frauen wechseln sich ­wochenweise ab. Das sieht dann zum Beispiel in der Themen­woche Geschlechtskrankheiten so aus: Am ersten Tag klärt Clare Devlin über unterschiedliche Erkrankungen auf, von HIV bis Chlamydien. Am nächsten Tag besucht sie ein Labor, um zu erfahren, wie HIV-Tests funktionieren. Und einen Tag später interviewt sie eine Frau, bei der eine Infektion mit weit verbreiteten DNA-Viren zu Krebs geführt hat. Bei solchen Geschichten fällt auch mal die journalistische Distanz, wenn Devlin dann etwa davon erzählt, dass auch bei ihr vor einigen Jahren eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert wurde. Diese Offenheit wissen die Userinnen zu schätzen, die Autorin wird in den Kommentaren anschliessend für ihren Mut gelobt.

Bei der Suche nach Protagonisten und Experten helfen die Rechercheure; den Rest machen die vier Frauen selbst: Neben der journalistischen Arbeit sind sie deshalb auch zuständig für Regie, Licht, Ton, Kameraführung, Schnitt, Betreuung der Gäste. Perfekt muss es nicht sein, ein verwackeltes Bild verzeihen die Zuschauer diesem Medium gern. Vor allem bei emotionalen Themen bleiben sie dran. «Dann schauen die Leute auch mal zehn Minuten zu», sagt Devlin. Das wären dann also ­mindestens 40Snaps à maximal 15 Sekunden.

Mit übergeordneten Themen stehen sich die vier Frauen manchmal allerdings selbst im Weg; da lässt sich nur an der Oberfläche kratzen. Bei konkreteren wie «Das erste Mal» funktioniert das deutlich besser. Auf der anderen Seite bietet die Häppchen-Erzählart eine Chance. Beispiel ­Endometriose: Von dieser häu­figen, aber immer noch relativ unbekannten Krankheit, die oft der Grund für Unfruchtbarkeit ist, haben die Zuschauerinnen so immerhin schon mal gehört.

Die Scheinwelt defloriert

Man kann die Texte und Kommentare auf «Mädelsabende» mit all ihren Herzchen und Kussmündern doof finden, aber den vier Frauen gelingt es, auf der ­Alles-so-schön-hier-Plattform einen Ort zu schaffen, an dem sich fremde Frauen gegenseitig bestärken und gut zureden.

Wie sie selbst aufgeklärt wurde, weiss Clare Devlin nicht mehr, aber die ersten Nacktbilder hat sie in der «Bravo» gesehen. Wenn sie daran denkt, bekommt sie Gänsehaut. Dass es auch anders geht, hat sie nun bewiesen: «Ich bin froh, dass unsere Arbeit so gut funktioniert. Ich hatte Angst, dass die Leute in ihrer Scheinwelt nicht mit echten Themen konfrontiert werden möchten.»

