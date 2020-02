Hier stellen sich Silicon-Valley-Manager ihren Sinnkrisen

Ich schreibe eine Nachricht an meine Familie, dass ich ab sofort für die nächsten zwei Tage nicht erreichbar sein werde. Mein Auto steht in einer Kurve des Highway 1, der San Francisco der Küste entlang mit Los Angeles verbindet und als eine der schönsten Strassen Amerikas gilt. Ich starte einen Podcast und fahre weiter. Die Moderatorin erzählt gerade noch etwas über die digitalen Wahlkampfstrategien in den USA, dann habe ich kein Netz mehr.

Das ist selbst in Kalifornien ungewöhnlich. Zwar habe ich mich an die grotesken Situationen gewöhnt, die sich im Silicon Valley aus dem jahrzehntelangen Mangel an Investitionen in die öffentliche Infrastruktur ergeben. Als Einwohnerin des Zentrums des globalen technologischen Fortschritts habe ich mich damit abgefunden, dass ich mein Essen gelegentlich auf dem Gasgrill kochen muss, weil der Strom ausgefallen ist. Dem Verkehrschaos, das sich dann aus der Kombination funktionsunfähiger Ampeln und streikender Teslas ergibt, weiss ich auszuweichen. Und ich rege mich nicht mehr darüber auf, dass das Internet an dem Ort, an dem es erfunden wurde, viermal langsamer ist als in der Schweiz. Aber dass ich zwei ganze Tage von der Aussenwelt abgeschnitten sein werde – das ist neu.

Für eine Stunde höre ich nur das Rauschen des Motors. Die Strasse führt furchterregend nahe an den steilen Klippen entlang, bahnt sich durch dichten Wald, gibt wieder den Blick auf die zerklüftete Küste frei. Dann ein Schild am Strassenrand: «Esalen Institute, by reservation only».

Von den Hippies zu den Techies

Monate habe ich darauf gewartet, einen Platz am Seminarzentrum zu erhalten, das seit seiner Gründung Anfang der 1960er-Jahre ein Hotspot der «Human-Potential»-Bewegung ist. Deren Anhänger glauben, dass in vielen Menschen ein unausgeschöpftes Entwicklungspotenzial schlummert, und sie sind überzeugt, dass man das Leben auf Sinnerfüllung ausrichten sollte, um emotionale Ausgeglichenheit zu finden. Das Esalen-Institut will die «Entwicklung der ganzen Person» fördern und kombiniert dazu Ansätze aus Psychologie, fernöstlicher Meditation und Esoterik. Früher leiteten bekannte Persönlichkeiten wie die Protestsängerin Joan Baez, der Psychologe Abraham Maslow oder der britische Autor Aldous Huxley Kurse am Institut. Anhänger der Hippie-Bewegung strömten nach Esalen, um mit bewusstseinserweiternden Drogen zu experimentieren. Später pilgerten neben Yoga- und Esoterikfans auch Kriegsveteranen, Suchtkranke oder problemgeplagte Ehepaare an die Pazifikküste.

Heute hat das Institut eine neue Klientel. Sie rollt im Elektroauto an, hat Funktionskleidung im Gepäck und kann sich ein Wochenende in einer 2000-Dollar-Suite problemlos leisten. Die Techies, wie man die Arbeitskräfte der Technologiebranche am Esalen-Institut liebevoll nennt, reisen aus dem drei Fahrstunden entfernten Silicon Valley an. Sie tragen dazu bei, dass Workshops zu Themen wie «Das inspirierte Leben» oder «Training für Akzeptanz und Hingabe» stets ausgebucht sind.

Dabei klingt das Leben im Silicon Valley wie ein Traum. Angestellte der Techbranche können Arbeit und Freizeit verbinden; sie müssen die Büroanlage nicht verlassen, wenn sie Lust auf Gourmet-Essen, Kinovorführungen oder Sport haben. In wöchentlichen Betreuungsgesprächen können sie ihrem Chef jede kleine teaminterne Disharmonie melden. Alle vierzehn Tage erhalten sie einen Lohn ausbezahlt, von dem andere nur träumen können. Und wohl das Beste an der Sache: Mit ihrem Job prägen die Techarbeiter das Leben von Millionen, sie sind die neuen Weltgestalter. Kein Wirtschaftszweig hat gegenwärtig eine grössere gesellschaftliche Gestaltungskraft als die Technologiebranche.

Was also suchen ihre Zugpferde an einem Ort, der normalerweise versehrte Seelen und Esoterikschwärmer versorgt? Ich will es herausfinden und verbringe ein Wochenende mit ihnen am Esalen-Institut.

Ein Ort an himmlischer Lage

Ein Pförtner gewährt mir Einfahrt und verkündet, ich sei nun im Paradies angekommen. Als ich später über das Gelände schlendere, weiss ich, was er damit meinte. Das Esalen-Institut sitzt auf einem himmlisch erscheinenden Plateau am Fusse des Santa-Lucia-Gebirges, einer Kette von Hügeln, die jäh zum Pazifik abfallen. Hoch oberhalb der Brandung des Meeres tummeln sich Monarchfalter und Kolibris in Blumengärten, in Gemüsebeeten wachsen Paprika und Tomaten. Gäste spazieren zwischen Speisesaal, Badehaus und Gästehäusern umher, liegen auf dem Rasen oder sonnen sich am Pool. Das Institut beherbergt bis zu 120 Personen in verschiedenen Zimmerklassen, vom Schlafsacklager für 420 Dollar pro Wochenende bis zum Apartment mit Meerblick für 3000 Dollar.

Blick ins Badehaus. Foto: PD

Wie man sich im Paradies zurechtfindet, erklärt eine Frau, die sich als «old Hippie» vorstellt, am ersten Abend an einer Informationsveranstaltung. Ich erfahre, dass ich mich bei einem medizinischen Notfall beim Pförtner melden muss, denn am Esalen-Institut gibt es keine Mobilfunkverbindung. Für alle anderen Kontaktaufnahmen zur Aussenwelt stehen den Gästen zwei kostenpflichtige Festnetztelefone zur Verfügung. Im Speisesaal wird zu gewissen Zeiten zwar das WLAN eingeschaltet, statt dieses zu nutzen, soll man sich aber lieber miteinander unterhalten. Dafür gibt es Regeln: Urteile über Aussagen, Handlungen und Aussehen anderer Gäste sind am Esalen-Institut untersagt. Die Hippiefrau sagt: «An diesem Ort sollen sich alle sicher und geborgen fühlen. Wir sind hier, um an uns zu arbeiten.»

Die Gäste, die meisten zwischen 25 und 40 Jahre alt, sitzen auf grossen Kissen auf dem Boden. Es ist still wie in einer Kirche, alle hören gebannt zu. Ich frage mich, ob sich in den anderen gerade derselbe Gefühlsmix zusammenbraut wie in mir. Eigentlich gekommen, um andere Teilnehmer zu beobachten, weckt schon der erste Abend am Esalen-Institut die Hoffnung in mir, dass ich das Feuerwerk, das ich mir täglich mit dem Smartphone, To-do-Listen und familiären Verpflichtungen in den Kopf befördere, nach diesem Wochenende endlich besser kontrollieren kann. Sofort möchte ich etwas mehr so sein wie die Hippiefrau, deren Gesicht vor innerer Ruhe und Zufriedenheit strahlt. Aber ich merke auch, dass nicht nur Angenehmes auf mich zukommt. In den nächsten zwei Tagen werde ich mich in mein Inneres vorarbeiten und es leider auch noch mit fremden Menschen teilen müssen.

Verharren in der «Anti-Tastatur-Pose»

Die Arbeit beginnt am nächsten Morgen mit einem Muskelkrampf. Die Yogastunde, die allen Gästen zum Start in den Tag offensteht, findet im holzverkleideten Seminarraum mit Meerblick statt. Draussen steigt die Sonne über dem Wasser hoch, drinnen sitzt der Yogalehrer mit hellwachem Blick auf seiner Matte. Mit einem Gong holt er die Teilnehmer aus dem Halbschlaf, er sagt: «Sagt hallo zum besten Tag eures Lebens.» Dann macht er eine Folge von Posen vor, Schweiss perlt auf seinem kahlen Schädel.

Als wir die Arme minutenlang horizontal ausstrecken, erklärt der Lehrer, man befinde sich jetzt in der «Anti-Tastatur-Pose». Er wedelt heftig mit den Fingern und sagt: «Im Leben geht es um mehr als den Job. Schüttelt alles raus, lasst es los.» Einige Teilnehmer stöhnen, aber als wir die Arme endlich senken, lässt der Krampf in den Armen sofort nach. Der Lehrer sagt: «Lernt von eurem Körper, er vergisst Schmerzen sehr schnell. Unser Geist dagegen leidet viel zu lange unter Dingen, die bereits geschehen sind.»

Lange sah man im Silicon Valley keinen Grund, sich Gedanken über Vorgänge am Arbeitsplatz zu machen oder sogar darunter zu leiden. Anfang des Jahrzehnts waren die klugen Köpfe des Tech-Mekkas überzeugt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, Programmzeile für Programmzeile. Sie knüpften den technologischen Fortschritt an das Versprechen, für jedes Problem eine Lösung zu finden, das Leben einfacher und die Welt demokratischer zu machen. Ihr Optimismus war ansteckend. 2010 kürte das «Time»-Magazin Facebook-Gründer Mark Zuckerberg zur Person des Jahres. Er und seine Kollegen aus dem Silicon Valley waren moderne Helden, gefeiert für Intelligenz, Wille und Mut.

«Früher war es aufregend, heute fehlt der Sinn»

Doch seither macht sich Ernüchterung breit. Datenkapitalismus, digitale Überwachung, süchtig machendes Design, Echokammern, die Manipulation öffentlicher Meinung durch Trolle und Algorithmen – die Liste der Probleme, die die Digitalisierung mit sich gebracht hat, ist lang. Spätestens seit den Datenskandalen um die Wahl von Donald Trump haftet Techfirmen wie Facebook das Image von Chaosfabriken an.

Am Esalen-Institut stürmen die hungrigen Teilnehmer der Yogastunde das Frühstücksbuffet. Ich setze mich auf die Terrasse, zu einer blonden Frau in fliederfarbenem Shirt und Leggins. Ihren sehnigen Oberarmen ist anzusehen, dass sie zu den routinierteren Yogaschülern gehört. Vivian ist 34, sie lebt in San Francisco und verbringt zum zweiten Mal ein Wochenende in Esalen. Als ich sie frage, was sie beruflich macht, sagt sie: «Techindustrie.» Und dann, als wäre sie mir diesen Satz schuldig: «Ich bin nicht stolz darauf.»Vivian arbeitet bei Google. Sie sagt, in den sieben Jahren, seit sie an die amerikanische Westküste gezogen sei, habe sich die Wetterlage in der Industrie verändert. «Früher war es aufregend, für eine grosse Techfirma zu arbeiten. Heute fehlt mir in meinem Job der Sinngehalt. Die Unternehmen sind so schnell gewachsen, und alles ist so komplex geworden, dass es schwierig ist, die Auswirkungen der eigenen Arbeit abzuschätzen.» Dann will sie nicht mehr über die Arbeit reden, stattdessen fragt sie mich, ob ich sie auf eine Wanderung begleiten möchte.

Auf einem Waldpfad ziehen wir los in Richtung des Hügels, der oberhalb des Instituts thront. Schon nach wenigen Schritten warnt ein Schild vor Steinschlag, und als wir an einem grossen Findling vorbeikommen, läuft Vivian plötzlich schneller. Bei ihrem letzten Besuch in Esalen hat sie erfahren, dass der Gründer des Instituts an dieser Stelle vor Jahren von fallendem Geröll erschlagen wurde. Sie sagt: «Er wollte bloss im Wald meditieren, ist das nicht verrückt?» Wir sprechen darüber, wie schnell alles vorbei sein kann. Wie wichtig es deshalb ist, unsere Zeit sinnvoll zu nutzen. Vivian sagt, sie wisse nicht, weshalb sie morgens aufstehe, um einer Arbeit nachzugehen, mit der sie sich nicht mehr identifizieren kann.

Jeden Tag auf dem Weg zum Büro ärgert sie sich, Teil einer Branche zu sein, die gesellschaftliche Probleme schafft. Mit dem Fahrrad kommt sie an Verkehrsinseln mit Zeltlagern vorbei, an Frauen und Männern, die sich zwischen stinkenden Autos aus dem Schlafsack schälen und danach zur Arbeit gehen, an Familien, die sich ihren Kaffee auf dem Gaskocher zubereiten. Ein Prozent der Bevölkerung von San Francisco ist obdachlos. Menschen, die nicht auf der Lohnliste eines Techunternehmens stehen, können sich in dieser Stadt kaum eine Wohnung leisten.

Vivian will ihr Gehalt nicht mehr von der Techbranche beziehen, lieber möchte sie eine Pension am Meer eröffnen. Aber so einfach ist das nicht. Wie andere Techfirmen bindet auch ihr Arbeitgeber seine Angestellten an sich, indem er ihnen einen Teil des Gehalts in Form von Aktienoptionen auszahlt, die erst nach längerer Frist einlösbar sind.

Wie ein Symbol für die Kletterpartie, die Vivian bis zum Ausstieg aus der Techbranche noch vor sich hat, wird auch der Wanderweg plötzlich sehr steil, wir müssen uns an Wurzeln und Farn festhalten, um nicht in den Abgrund zu rutschen. Mir wäre es recht, umzukehren, aber Vivian sagt: «Es tut so gut, für einmal an nichts anderes denken zu müssen als an den nächsten Schritt.» Und als wir oben angekommen sind: «Schade, dass es so schwierig ist, dieses Gefühl über das Wochenende hinaus aufrechtzuerhalten.»

Im Wald

Eine Technik, die man am Esalen-Institut anwendet, um das Seelenheil der Gäste zu fördern, ist die Gestalttherapie. Diese erfahrungsorientierte Form der Psychotherapie soll helfen, innere Konflikte zu überwinden. Der Workshop, an dem ich teilnehme, findet im selben Wald statt, durch den ich mit Vivian gewandert bin. Fünfzehn Personen sitzen im Kreis auf dem Boden, neben uns umspült ein Bach uralte Küstenmammutbäume. Dianne, die Therapeutin, gibt mit gedämpfter Stimme Anweisungen. Sobald sie ihre Trommel schlägt, sollen wir uns im Wald verteilen und in der Natur baden. Nackt. Ich meine, nicht recht zu hören, aber Dianne sagt: «In der Natur hängt alles mit allem zusammen. Lasst sämtliche Hüllen fallen und spürt, wie die äusseren Zusammenhänge zu inneren Zusammenhängen werden.»

Als die anderen Teilnehmer beginnen, sich die Kleider vom Körper zu streifen, ziehe auch ich mich zögerlich aus. Hastig klettere ich auf einen Felsen. Ich bin überrascht, wie animalisch sich der Körper anfühlt, wenn er sich ohne Kleider in der Wildnis bewegt. Als ich auf dem kalten Stein sitze und mir ein eisiger Wind um die Lenden weht, wünsche ich mir ein dickes Fell auf den Leib.Von meinem Platz aus sehe ich, wie ein Mann in Unterhose einen Felsen berührt. Eine nackte Frau steigt in den Bach, bleibt kurz in der Strömung stehen und setzt sich dann mit feuerroten Schenkeln auf einen Baumstamm.

Ich ziehe es vor, die Augen zu schliessen. Ich höre Motorengebrüll und denke an die Touristen, die nur ein paar Baumgruppen entfernt im Mietwagen über den Highway 1 brausen, smarte Souvenirs aus den Flagship-Stores im Silicon Valley im Kofferraum. Ich denke an die Termine der kommenden Woche, frage mich, wie man über eine Nacktmeditation schreibt, überlege, was ich bei der Geburtstagsfeier einer Freundin anziehen könnte. Ich sollte jetzt mal in mich kehren, einkehren bei mir selbst. Aber wie macht man das? Dianne hatte uns angewiesen, den Fokus auf die Sinne zu richten. Ich konzentriere mich auf den Geruch frischer Erde, fühle die Oberfläche des Steins, auf dem ich sitze, dann erörtere ich den Geschmack in meinem Mund. Ich bin erstaunt, wie gut ich mein Denken kontrollieren kann, wenn ich mich auf meinen Körper konzentriere. Irgendwann ist es nur noch ein Gefühl. Eine wohlige Wärme breitet sich in meinem Körper aus.

Dianne trommelt wieder. Wir kehren – angezogen – zum Treffpunkt zurück und malen unsere Gefühle auf ein Blatt Papier, dazu schreiben wir Glaubenssätze. Die Frau neben mir zeichnet graue Steine und einen kunstvollen Schmetterling, sie schreibt: Ich liebe mich selbst. Als ich mein Blatt in der Runde präsentieren muss, werde ich nervös. Es sieht aus wie das Werk eines Erstklässlers, darunter steht: Ich glaube an mich.

Nach dem Kurs setze ich mich mit Dianne auf eine Bank im Park. Die Therapeutin lehrt seit 47 Jahren am Institut, ihr Gesicht ist von feinen Falten durchzogen. Die langen grauen Haare sind hochgesteckt, sie trägt ein Logo-Shirt von Esalen. Dianne sagt: «Das Gute an den Techies ist, dass sie offen sind. Sie lassen sich auf unser Programm und unsere Gemeinschaft ein. Das freut uns, denn wir wollen, dass sie von uns lernen.»

Am Esalen-Institut will man nicht nur die persönliche Entwicklung des Einzelnen fördern, sondern auch den gesamtgesellschaftlichen Prozess positiv beeinflussen. 1979 initiierte die Institutsleitung ein sowjetisch-amerikanisches Freundschaftsprogramm und lud russische Persönlichkeiten an die amerikanische Westküste ein. Heute organisiert Esalen manchmal Konferenzen und Seminare zu Digitalthemen. Workshops wie «Jenseits des Valleys: Wie Innovatoren Ungleichheit überwinden und die Technologien von morgen gestalten» oder «Menschliche Verbindung im digitalen Zeitalter» sollen einen Beitrag zur Debatte über einen menschengerechten technologischen Fortschritt leisten.



«Das Institut ist hier, um die Welt zu verbessern»: Werbefilm für Esalen (Englisch). Video: Youtube

Dianne integriert diese auch in ihre Kurse. Bei der zweiten Gestalttherapie, an der ich teilnehme, sagt sie: «Unsere Gesichter sind wie Masken. Aber dahinter verbergen sich Gefühle, Geschichten, ein Mensch. Vergesst das nie, solltet ihr jemals an der Technologie der Gesichtserkennung arbeiten.» Sie sei sicher, sagt Dianne an dem Nachmittag im Park, dass die Techies eigentlich gute Absichten hegten. In der schnellen Welt, die sie selbst erfunden haben, hätten sie bloss die Orientierung verloren.

In der Gemeinschaftswanne

Aber gute Absichten reichen leider nicht. In ihrem Buch «Digitale Ethik» schreibt die deutsche Wirtschaftsinformatikerin Sarah Spiekermann: «Es braucht einen nüchternen Verstand in der Abschätzung dessen, was das Digitale kann und was nicht – wo es guttut und wo es schädlich ist.» Inzwischen sehen das auch einige im Silicon Valley so. In den vergangenen Jahren hat sich eine Gruppe von Branchenaussteigern geformt, die sich für ethische Standards in der Industrie einsetzt. Und auch den Unternehmen treu gebliebene Mitarbeitende wehren sich zunehmend gegen den Kurs ihrer Arbeitgeber – aber mit mässigem Erfolg.

Bei Google erwirkten interne Proteste im vergangenen Jahr, dass eine umstrittene Zusammenarbeit mit dem US-Militär beendet wurde. Später holte sich der Konzern aber gewerkschaftliche Berater ins Haus, die helfen sollten, aufkeimende Kritik abzuschwächen. Und bei Facebook trug interne Opposition am fahrlässigen Umgang mit politischen Anzeigen dazu bei, dass das soziale Netzwerk ein Programm herausgab, das seine Angestellten mit Standardantworten dabei unterstützt, angemessen auf kritische Fragen zu ihrem Arbeitgeber zu reagieren.

Dass sich die Lohnempfänger der Technologiebranche in einem schwierigen Arbeitsumfeld bewegen, ist auch am Esalen-Institut nachzulesen. Als ich im Speisesaal für das Abendessen anstehe, fällt mein Blick auf ein Anschlagbrett. Dort hängt, zwischen Kursprogrammen und Stellenausschreibungen des Instituts, ein kleiner Zettel. Jemand, der offensichtlich nur selten von Hand schreibt, fragt: «Bist du ein Techarbeiter? Leidest du unter Burn-out oder extremem Stress? Ich auch! Ich würde mich über einen Austausch freuen.»

Ich logge mich ins WLAN ein und schreibe eine Mail an die Adresse auf dem Zettel. Der Verfasser antwortet, er sei vor kurzem abgereist, aber als ich wieder zu Hause bin, telefonieren wir. Er sagt: «Das Problem liegt nicht nur bei den Arbeitgebern. Das Zusammenspiel zwischen gewinnorientierten Firmen und Angestellten, die vorwiegend am Technischen interessiert sind, hat die Branche vergiftet. Viele von uns Programmierern akzeptieren unmenschliche Arbeitszeiten und umstrittene Unternehmenspraktiken, um an spannenden technischen Problemen arbeiten zu können.» In Esalen sei ihm bewusst geworden, dass er an seinen emotionalen Fähigkeiten arbeiten müsse.

Am Abendbuffet

Beim Essen schaufeln sich die Gäste Federkohl und anderes Grünfutter aus dem Gemüsegarten auf die Teller. Sie setzen sich an langen Holztischen zueinander, es wird laut. Hier kommt man rasch miteinander ins Gespräch, und die Diskussionen greifen tiefer, als ich es von flüchtigen Begegnungen an Silicon-Valley-Apéros gewohnt bin. An meinem Tisch wird über die hohen Mieten in San Francisco, über Donald Trump, die daheim gebliebenen Kinder geredet und immer wieder darüber, wie kraftspendend die Zeit am Esalen-Institut ist. Man bestärkt sich gegenseitig in dem Gefühl, in Esalen eine höhere Lebensform gefunden zu haben, eine, die uns besser liegt als das Chaos, das uns sonst umgibt.

Esalen ist so beliebt bei den Techies, weil sie hier schnell abschalten können.

Je später es wird, desto mehr fühlt es sich an, als würde ich hier zu einer Gemeinschaft gehören. Aus dem Silicon Valley kommend, wo alle so beschäftigt sind, dass wenig Zeit für Freunde bleibt und wo die kulturelle Durchmischung so gross ist, dass die Arbeit häufig der einzige Berührungspunkt ist, fühlt sich das beinahe unwirklich an. Mein Tischnachbar sagt, er erlebe gerade das beste Wochenende seit Monaten. Ian trägt einen Dreitagebart und eine Hipster-Brille. Als ich frage, ob er in der Techbranche arbeite, ruft er: «Um Himmels willen, nein!» Der Zahnarzt ist nach Esalen gekommen, um an einem Workshop für Suchtkranke teilzunehmen. Sein Problem: Handysucht.

Nach dem Abendessen spaziere ich zum Badehaus. Die heissen Schwefelbäder sind das Wahrzeichen von Esalen. Die Esselen-Ureinwohner, auf die der Name des Instituts zurückgeht, nutzten die Quelle als Heilstätte. Heute sitzen die Gäste in runden, direkt in die Felsen der Steinküste gehauenen Wannen gleich über der Brandung des Meeres. Die Pools sind vierundzwanzig Stunden am Tag geöffnet, auch hier badet man nackt. In einem Youtube-Film von Esalen erklärt eine sanfte Stimme: «Wenn du dich ausziehst, lässt du alle gesellschaftlichen Konventionen los, du legst alle deine Identitäten und Irrglauben ab. Du bist in deiner Haut.» Wenn im Badehaus zwischendurch ein Gast in Badehose aus der Garderobe tritt, macht er rasch kehrt und kommt mit unsicherem Blick und ohne Kleider wieder.

Auszeit an der Pazifikküste: Das Esalen Institut ist von der Aussenwelt abgeschnitten. Bild: PD

Ich setze mich in eine Wanne und blicke auf das Meer. Das letzte Sonnenlicht spiegelt sich im schwarzen Wasser, Pelikane fliegen über die Wellenkämme, dann tauchen auch noch Delfine auf. Als es dunkel ist, werfe ich einen Blick in den klaren Sternenhimmel über mir. Die Probleme des Alltags werden jetzt immer kleiner, bis sie ganz in dem benebelten Gefühl verpuffen, das einsetzt, wenn der Körper zu lange im heissen Wasser kocht.

Während ich im Pool liege, bin ich überzeugt, schon etwas mehr so auszusehen wie die alte Hippie-Frau vom ersten Abend. Auch mir muss man jetzt innere Ruhe und Zufriedenheit ansehen. Es ist erstaunlich, wie schnell ich dieses Gefühl in Esalen finde, um das ich im Alltag so sehr kämpfe. Und mir kommt folgender Gedanke: Dass es mir beim Anblick einiger Tiere und eines Sternenhimmels ohne Lichtverschmutzung so rasch gelingt, das Feuerwerk in meinem Kopf abzustellen, zeigt, wie sehr ich mich von der Natur abgekoppelt habe. Esalen ist wohl deshalb so beliebt bei den Techies. Während sie das Digitale in ihrem Beruf vorantreiben, merken sie, dass es ihre Gefühlswelt nicht erfüllt. Weil sie die Gefühle vermissen, die man nur in der naturnahen Welt findet, reisen sie nach Esalen – und gehen für ein Wochenende fremd.

Auf dem Heimweg

Als ich auf dem Highway 1 zurück ins Silicon Valley fahre, überkommt mich ein widersprüchliches Gefühl: Ich will nach Hause zu meinem Mann und meinem Kind, und ich kann es kaum erwarten, die ungelesenen Nachrichten auf meinem Smartphone zu sehen. Gleichzeitig würde ich auch gerne in Esalen bleiben. Ich will nicht mehr ohne das harmonische Gefühl sein, das mich an dem Wochenende immer wieder überkam. Aber ich befürchte, dass es schon bald aus mir entweichen wird. Denn sobald ich zu Hause ankommen werde, wird alles beim Alten sein. Es ist so viel einfacher, alte Gewohnheiten wiederaufzunehmen, als neue zu etablieren!

Was ich an dem Wochenende in Esalen zusammen mit den Techies gemacht habe, kennt man auch aus der Schweiz. Nennen wir es das Spa-Phänomen: Man wendet erstaunliche Summen für Kurzurlaube oder Wellness-Wochenenden auf, um endlich mal auszuspannen, man läuft oder meditiert, um den Kopf frei zu kriegen, man ist ein paar Tage offline, um dann im Alltag doch wieder alles wie vorher zu machen. Wir leisten uns die Auszeit, um den Alltag durchzustehen. Und gerade dadurch binden wir uns immer wieder neu an unsere aktuelle Situation.

Zu Hause angekommen, packe ich meinen Computer aus. Unten in der Tasche glänzt etwas grün. Es ist ein kleiner Jadestein, ich habe ihn noch nie gesehen. Ein Mitarbeiter des Esalen-Instituts muss ihn mir ins Gepäck gelegt haben. Er wollte mich bestimmt daran erinnern, dass in mir ein unausgeschöpftes Entwicklungspotenzial schlummert.