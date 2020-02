«Ich esse vegan», sagt die 12-jährige Magersüchtige

Bis vor sieben Monaten führte Elin Steiger* das Leben eines normalen Teenagers: Die Zwölfeinhalbjährige wohnt mit ihrer Familie und drei jüngeren Geschwistern in der Stadt Bern, besucht die siebte Klasse, geht mit Freundinnen ins Kino. Sie macht regelmässig Sport und fühlt sich wohl in ihrer Haut.

Als ein Mitschüler sie in einer Pause als dick bezeichnet, ist sie geschockt. Es bleibt nicht beim einen Mal: Er sagt dies immer wieder. «Das hat mich getroffen und ist mir richtig eingefahren», erzählt Elin. Sie sitzt auf dem Bett in ihrem Kinderzimmer, senkt den Kopf. Auf einmal sei in ihrem Gehirn ein Schalter umgekippt. Wenn sie von nun an in den Spiegel blickt, sieht sie sich in einem dicken Körper: «Alles stört mich plötzlich, die Beine, der Bauch, die Arme.»

Sie sucht Anschluss bei einer Vierergruppe in ihrer Klasse. Sie weiss von den Mädchen, dass sie schon etwa seit einem Jahr stark auf ihre Linie achten und sich nach gängigen Trends ernähren. Alle sind extrem schlank. Elin fragt ein Mädchen um Hilfe und wird dann in den geschlossenen Kreis dieser Gruppe bei Whats­app aufgenommen.

Essen dominiert ihr Leben

Von da an ändert sich das Leben von Elin schlagartig. Auf einmal dreht sich bei ihr alles um Kalorien, Kohlenhydrate und Fette. In einem ersten Schritt fängt sie an, sich täglich zu wiegen. In einem zweiten Schritt beginnt sie, vegan zu essen. Sie wägt ihr Essen ab und beschreibt im Chat, was sie zu sich genommen hat. Eine Kollegin in der Gruppe rechnet ihr die täglich konsumierten Kalorien aus und sagt, wo es Einsparungspotenzial gibt.

Die fünf Mädchen treffen sich auch in der Freizeit. Auf ihren Smartphones entdecken sie bei Instagram Hunderttausende Bilder – Posts, die ihnen als Vorbild dienen. Es ist eine Subkultur, in der der weibliche Körper vor allem eins sein soll – schmal. Es sind beispielsweise spindeldürre Mädchen zu sehen, bei denen die Schlüsselbeine so stark vorstehen, dass sie in der Delle Geldmünzen versenken können. Auch die Berner Mädchen fangen an, solche Bilder zu posten. Je mehr Likes es gibt, desto besser.

Elin Steiger wird zum Teil einer Welt, in der es nur noch ums Gewicht geht: von der ersten bis zur letzten Minute des Tages. Ununterbrochen beschäftigt sie sich damit, was sie isst und wie sie durch Sport zusätzlich Kalorien abbauen kann. Tückisch daran ist: Magersüchtige nehmen selbst gar nicht wahr, wie sich das Thema des Gehirns bemächtigt. Elin Steiger wird immer müder und distanziert sich zunehmend von anderen Freundinnen der Klasse.

Eltern sind hilflos

Am Familientisch daheim gibt es öfters Streit, weil sich Elin weigert, von allem zu essen. Innerhalb von fünf Monaten verliert sie 30 Prozent des Körpergewichts, hungert sich von 60 auf 42 Kilo herunter. Dies bei einer Grösse von 1,72 Metern. Die Krankheit dominiert allmählich das Leben der ganzen Familie. Die Essenszeiten sind spannungsgeladen. «Jetzt iss doch einfach!», fordert die Mutter Elin immer wieder auf.

«Für Eltern ist es schwer, zu verstehen, warum das Kind das Essen nicht runterkriegt, wo es doch so wichtig wäre. Angehörige leiden furchtbar und wissen sich nicht zu helfen», sagt Elins Mutter. Nur eine Frucht. Einen Bissen. Stattdessen bekommt das Kind einen Wutanfall, schreit die Eltern an. Rennt weg, schliesst sich ein.

«Wir stellen vermehrt Essstörungen fest bei Mädchen, und zwar eine neue Form. Sie essen zwar, aber sehr einseitig.»Anja Wüest, Kinder- und Jugendgynäkologin

Die Eltern von Elin sind hilflos, suchen Rat beim Kinderarzt. Dieser spricht eine Stunde lang mit dem Mädchen, nimmt dann Blut ab. Der Test bestätigt: Das Mädchen hat krasse Mangelerscheinungen. «Es wird ein halbes Jahr dauern, bis die Blutwerte wieder normal sind, für den Fall, dass Elin ab jetzt wieder normal isst», sagt er.

1200 Kalorien am Tag

Aber von gewöhnlichem Essverhalten ist die mittlerweile 13-Jährige meilenweit entfernt. Immer mehr werden die Regeln im Chat für sie zur Religion: Wer dazugehören will, darf pro Tag nicht mehr als 1200 Kalorien zu sich nehmen, nach 17 Uhr überhaupt nichts mehr essen. Sonntags wird im Klassenchat ein Foto vom eigenen Körper erwartet, dazu ein zweites Foto von der Waage, die das aktuelle Gewicht anzeigt. Wer sich nicht an die Regeln hält, fliegt aus der Whats­app-Gruppe raus.

Magersucht ist eine gefährliche psychosomatische Erkrankung junger Menschen mit schweren Langzeitschäden für Körper und Seele. Zwar kann die Krankheit je nach Studie in 50 bis 75 Prozent der Fälle geheilt werden. Allerdings zieht sich dieser Prozess oft über viele Jahre hin. Viele Betroffene schaffen keinen Schulabschluss, brechen später das Studium ab, finden sich in der Arbeitswelt nur schwer zurecht, weil sie nicht mehr leistungsfähig sind.

Neue Form der Essstörung

Anja Wüest, Kinder- und Jugendgynäkologin in der Frauenklinik am Inselspital in Bern, sagt: «Wir stellen vermehrt Essstörungen fest bei Mädchen, und zwar eine neue Form. Sie essen zwar, aber sehr einseitig.» Sie meiden zum Beispiel tierische Produkte und nehmen viel zu wenig Kalorien zu sich. Dies kann zu krasser Fehlernährung führen.

Die Folgen sind gravierend: Die Haut, dünn wie Pergamentpapier, schuppt und juckt. Die Periode setzt entweder nicht ein oder wieder aus. Die Gefahr, wegen einer bleibenden hormonellen Taktstörung im Gehirn nie Kinder bekommen zu können, steigt vor allem bei den sehr jungen Mädchen massiv an. Auch die Knochendichte nimmt ab, und es kann zu Osteoporose kommen. Dabei würde eigentlich genau im Zeitabschnitt der Adoleszenz die maximale Knochendichte aufgebaut.

Dünn = erfolgreich?

Die sozialen Medien spielten eine beträchtliche Rolle, wenn es um Essstörungen geht, sagt die Ärztin. Zu ihr kommen immer mehr junge Frauen, die nach einer negativen Bemerkung über ihren Körper auf einer Onlineplattform mit dem Hungern oder mit einer drastischen Ernährungsumstellung anfangen.

Zudem wollen viele Mädchen so aussehen wie die Frauen, deren Bilder sie im Internet sehen. Vor allem bei Instagram, einer Plattform, die der Selbstdarstellung mit Filtern auf die Sprünge hilft, entspricht aber kaum ein Bild der Wirklichkeit. Millionen von Mädchen und Jungen eifern also Idealen in der virtuellen Realität nach, die es so gar nicht gibt. «Der Druck auf die Jugendlichen nimmt zu, denn im Gegensatz zu Erwachsenen haben sie in diesem Alter oft nichts anderes als ihren Körper zur Darstellung ihres sozialen Status und ihrer selbst», sagt Wüest. Besonders schlimm ist: «Heute sind es nicht nur Topmodels auf den Titelseiten von Hochglanzmagazinen, sondern auch die Freunde in den sozialen Medien, die sorgfältig ausgewählte Fotos ins Netz stellen, die sie von ihrer besten Seite zeigen», sagt Anja Wüest.

Es geht aufwärts

Bei Elin Steiger hat der Kinderarzt Alarm geschlagen. Sie muss nun regelmässig zu einer Ernährungsberaterin und den Ernährungsplan einhalten. Nimmt ihr Gewicht weiter ab, kommt sie stationär in ein Spital, wo sie künstlich ernährt wird. Die Massnahmen wirken. Widerwillig, auf Druck der Eltern, beginnt die Jugendliche wieder ausgewogener zu essen, nimmt etwas zu. Mittlerweile besucht sie auch eine andere Schule, hat zu den vier Mädchen der früheren Whats­app-Gruppe der Klasse keinen Kontakt mehr.

Immerhin hat Elin Steiger nun fünf Kilogramm zugenommen, sieht wieder aus wie ein normaler Teenager. Im Innern aber sind sie noch sehr präsent, die Gedanken, die Fragen, die Zweifel. «Ich hasse meinen dicken Körper», sagt Elin. Sie sitzt am Schreibtisch in ihrem Kinderzimmer. Viele Mädchen brauchen Jahre, bis die Essstörung überwunden ist. Und sie kann immer wieder zurückkommen. Einige Betroffene schildern, dass sie die Krankheit nie ganz besiegen konnten.

* Name der Redaktion bekannt

«Wer hungert, wird oft bewundert»



Interview Magersucht sei ein gesellschaftliches Problem, sagt Christian Wüthrich, Kinder- und Jugendpsychiater am Berner Inselspital.

Herr Wüthrich, beginnt Magersucht heute tendenziell früher, oder täuscht der Eindruck?

Tatsächlich ist der Beginn von Anorexie in ein jüngeres Alter gerutscht. Vor zehn Jahren entwickelte sich eine Anorexie in der Regel bei Jugendlichen zwischen 15 und 16 Jahren. Heute ist eher ein Alter um 13 Jahre typisch. Unsere jüngste Patientin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Inselspital Bern war sogar erst 9.

Was sind die Gründe dafür?

Essen ist heute fast zu einer Religion geworden in unserer Gesellschaft. Viele – auch Jugendliche – machen Diäten. Gemäss Studien haben bereits über 60 Prozent der 13-jährigen Mädchen Diäterfahrung. Die Absicht dahinter ist meistens nicht die Gesundheit, sondern es geht darum abzunehmen.



«In der Regel halten nur die wenigsten Mädchen ein rigides Essregime durch»: Kinder- und Jugendpsychiater Christian Wüthrich. Foto: PD

Das ist doch nicht neu. Das war früher ähnlich, auch vor zehn Jahren wollten alle schlank sein.

Ja, aber das Schlankheitsideal war nicht so ausgeprägt. Bilder von Supermodels oder Sendungen wie «Germany’s Next Topmodel» führen dazu, dass Mädchen diesen Models nacheifern und unzufrieden werden mit ihrem Körper. Doch die meisten Mädchen haben gar nicht die biologischen Voraussetzungen, jemals so dünn zu sein. Wenn sie mit einer rigiden Diät beginnen, kann dies der Startpunkt sein, später in eine Essstörung abzurutschen.

Vor allem wenn die Peergroup über Whatsapp dazu anstachelt, weniger zu essen.

Ja, aber in der Regel halten nur die wenigsten Mädchen ein rigides Essregime durch. Diejenige, die es tut, erntet allerdings oft grosse Bewunderung für ihren Durchhaltewillen. Das ist gefährlich.

Wovon hängt es denn ab, ob ein Mädchen von der Diät in die Anorexie rutscht?

Es sind mehrere Faktoren verantwortlich. Man darf nicht einzig die Familie als Schuldige sehen. Es gibt auch Anteile der Persönlichkeit, die dazu beitragen. Selbstunsicherheit etwa hat einen grossen Einfluss, oder dass ein Mädchen neue Lebensanforderungen nicht bewältigen kann oder dass es die Erfahrung macht, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen durch das Nicht-Essen. Für manche Mädchen ergibt Anorexie also durchaus Sinn.

Wie meinen Sie das genau?

Die Erkrankung gibt Halt und Orientierung, die Mädchen erhalten mehr Zuwendung von ihrem Umfeld. Mit dem Nicht-Essen wird die Jugendliche zudem oft für ihre Leistung bewundert. Eine Patientin hat mal zu mir gesagt: «Was bin ich denn noch, wenn ich wieder anfange zu essen? Dann bin ich wieder ein Nichts!»

«Man muss das aktuelle Schönheitsideal kritisch reflektieren.»

Wie sollen Eltern reagieren, wenn ihr Kind zu wenig isst?

Sie sollen ihr Kind darauf ansprechen und ihm sagen, dass sie das veränderte Essverhalten bemerken und dass sie das nicht gut finden. Sie sollten sich möglichst bald von einer Fachperson beraten lassen. Wichtig ist auch, dass möglichst früh eine Therapie beginnt. Je früher diese startet, desto besser sind die Erfolgsaussichten. Auch mehr Prävention in den Schulen wäre nötig.

Wie könnte diese Prävention aussehen?

Es geht darum, darüber zu sprechen, was Menschen attraktiv macht. Man muss das aktuelle Schönheitsideal kritisch reflektieren, über gesunde Ernährung und Essstörungen informieren und Problemlösungsstrategien sowie soziale Kompetenzen trainieren.

Wieso werden eigentlich deutlich weniger Buben magersüchtig?

Bei ihnen ist das erstrebenswerte Körperbild einfach anders. Sie rennen ins Fitnesszentrum, und nicht wenige nehmen Anabolika, damit sie möglichst schnell viele Muskeln bekommen. Das ist genauso ungesund.

Interview: Mirjam Comtesse