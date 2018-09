«Im Grunde ist das ein perverses System»

Ein anarchistischer Anthropologe, der Bestseller über die Wirtschaft schreibt – und nebenbei den Slogan der bankenkritischen Occupy-Bewegung erfand: David Graeber zieht Interesse auf sich. So auch für sein neues Buch «Bullshit-Jobs», das viele der heutigen Arbeitsplätze als erschütternd sinnlos beschreibt.

Wie er da in einem Hotel über Buch und Leben plaudert, wirkt er entspannt und gar nicht eingenommen. Als die Journalisten nachher seinen Kaffee bezahlen, gibt es einen echten Bullshit-Moment: Der Concierge sagt, für die Rechnung müsse er unsere Daten aufnehmen und uns als Hotelgäste registrieren.

In Ihrem neuen Buch beschreiben Sie, wie Firmen Heerscharen frustrierter Mitarbeiter in sinnlosen Tätigkeiten beschäftigen. Warum sollten sie derart Geld verschwenden?

Weil Unternehmen im heutigen Kapitalismus nicht so vernünftig handeln, wie sie uns glauben machen.

Das müssen Sie erläutern.

Wir stellen uns da ja immer eine kleinere Firma vor, die wirklich Dinge herstellt und auf freien Märkten konkurriert. Das stimmt bei einem Restaurant, dort haben Mitarbeiter alle Hände voll zu tun. Das grosse Geld wird anderswo verdient, bei Banken, Versicherern und Immobilienfirmen. Die verdanken ihre Gewinne oft nicht dem freien Markt, sondern staatlichen Entscheidungen. Sie schaffen Jobs, und seien es sinnlose Verwaltungsjobs, weil sie dafür Applaus von den Politikern kriegen.

Aber würde nicht die Wallstreet klatschen und die Aktie steigen, wenn die Firmen die überflüssigen Mitarbeiter rauswerfen?

Die Aktienkurse einer Firma steigen, wenn einer dieser heroischen Vorstandschefs einfache Arbeiter rausschmeisst, Putzkräfte und alle, die etwas Sinnvolles leisten. Die Bullshit-Jobs im mittleren Management werden von solchen Kürzungen meist verschont, weil das Prestige und das Gehalt der Führungskräfte von der Grösse des Personals abhängen, das sie selbst ernennen. So schaffen sie sich ihr eigenes Reich.

Sie schildern traurige Berufsleben wie das von Gerte, Rezeptionistin eines Verlags, der keine Rezeptionistin braucht, weil das Telefon höchstens einmal täglich klingelt. Oder von Assistenten, die nur dazu da sind, für ihre Chefs einzukaufen und Geschenke für die Ehefrau zu besorgen.

Die Beispiele aus meinem Buch stammen alle von Mitarbeitern, die von ihren eigenen leidvollen Erfahrungen berichten.

Nach einem Essay von Ihnen zum Thema meldeten sich Hunderte Leute und berichteten aus ihrer absurden Arbeitswelt.

Ich hatte fast das Gefühl, dass ich meinen Beruf verfehlt hatte, weil mir so viele Menschen ihr Herz ausschütteten. Vielleicht hätte ich besser eine Art Lebensberater werden sollen, ein Guru für die Bullshit-Branchen! Damit wäre ich bestimmt reich geworden (lacht). Bei der Occupy-Bewegung gab es ganz ähnliche Begegnungen. Da kamen Banker zu den Demonstranten und sagten: Eigentlich habt ihr recht, was wir tun, ist destruktiv für die Gesellschaft.

Konzernanwälte, Banker, Lobbyisten, PR-Spezialisten – Ihre Bullshit-Liste ist lang. Diese Jobs mögen der Gesellschaft nichts nutzen, den Firmen aber umso mehr.

Klar. Wenn eine Firma Mitarbeiter mit Knarren auf die Strasse schickt, um Passanten auszurauben, nützt es ihr auch.

Wie sehen sich diese hoch bezahlten Bullshitter selbst?

Diese Leute glauben, sie hätten nicht das Recht, sich über die sinnlose Arbeit zu beschweren. Dazu sind ihr Gehalt und ihr Status einfach zu hoch. Dennoch fühlen sie sich elend. Dieser Widerspruch treibt sie in den Wahnsinn. In Grossbritannien gab es eine interessante Umfrage: 37 Prozent der Arbeitnehmer sagten, ihr Job leiste keinen nützlichen Beitrag für die Gesellschaft. Depressionen haben stark zugenommen. Bullshit-Jobs sind eine Erklärung dafür.

John Maynard Keynes prophezeite, dass die Menschen irgendwann nur noch 15 Stunden die Woche tätig sein müssen, weil Maschinen die Arbeit übernehmen. Warum ist es dazu nicht gekommen?

15 Stunden wären möglich. Aber es herrscht noch immer diese seltsame Moralvorstellung, wonach Menschen mindestens acht Stunden am Tag arbeiten sollen – deshalb werden sie ins Büro gesteckt und dürfen nicht die Früchte des technologischen Fortschritts geniessen.

Die als Bullshit-Jobs definierten Tätigkeiten sind meist viel besser bezahlt als Pfleger oder Automechaniker.

Das ist zutiefst unmoralisch und ein gewaltiges Problem für unsere Gesellschaft. Im Grunde ist das ein perverses System, dass Menschen, die ganz offensichtlich etwas Nützliches für andere Menschen tun, am schlechtesten bezahlt werden.

Sollte ein Pfleger genauso viel verdienen wie ein Banker?

Mehr. Der Verdienst sollte davon abhängen, welchen Beitrag der Banker oder der Pfleger für das Gemeinwesen leistet. Leider bleiben heutzutage aber auch Pfleger nicht von Bullshit verschont. Ein Grossteil ihrer Arbeit besteht darin, immer neue Formulare auszufüllen. Diese permanente Evaluierung und Kontrollsucht gibt es in vielen Branchen. Managementjobs werden dadurch legitimiert, dass man unendlich viel Papier hin- und herschiebt oder Exceltabellen ausfüllt. Im Gesundheitssektor hat das dramatische Folgen. Bei der Geburt der Tochter eines Freundes füllte die Hebamme ewig Formulare aus, während das Baby schon blau anlief. Das Mädchen hat permanente Schäden in der Lunge.

Waren Sie immer schon ein politischer Mensch?

Eigentlich nicht sehr.

Dabei kämpfte Ihr Vater im Spanischen Bürgerkrieg für die Linken, Sie wuchsen in einer New Yorker Polit-WG auf.

Na ja, ich war schon politisch, aber nicht aktiv. Wenn Sie mich fragen, sage ich wahrscheinlich, ich bin Anarchist. Mein Vater sah bei den Linken im Spanischen Bürgerkrieg, dass das funktioniert. Ironischerweise kam ich dann als Anthropologe nach Madagaskar, wo so etwas wie ein Staat schlicht nicht existierte. Als die Polizisten verschwanden, lief alles gut weiter. Das festigte meine Überzeugung. Aber aktiv war ich nicht. Bis ich 1999 vom Ausnahmezustand in Seattle las.

Mit Protesten gegen den Welthandelsgipfel begann da die Globalisierungskritik.

Ohne dass ich es merkte, war über Nacht die Bewegung entstanden, die ich mir immer vorgestellt hatte.

Sie haben 350'000 Dollar Vorschuss für Ihr neues Buch kassiert. Angemessenes Schmerzensgeld für einen Anarchisten, der gerade den Kapitalismus demaskiert?

Ich lebe in London. Mein grosses Ziel im Leben ist es, dort ein Haus zu besitzen.

Das klingt sehr kapitalistisch.

Ach was. Ich möchte einfach ein sicheres Zuhause. In New York habe ich lange in einer Wohngenossenschaft gewohnt. Drei Jahre nach Beginn der Occupy-Bewegung von 2011 ...

... als deren Vordenker Sie gelten ...

... wurden die Mitglieder plötzlich von ihren Jobs gefeuert, oder die Polizei warf sie aus ihren Wohnungen. Mich auch. Das gehörte zu den Repressionen.

Aber wenn es eine Wohngenossenschaft war, besassen Sie doch die Wohnung mit. Amerika enteignet einen Eigentümer?

Angeblich waren nach dem Tod meiner Mutter die Statuten geändert worden. Auf jeden Fall verlor ich mein Zuhause. In der Wohnung hatte ich seit 1962 gelebt, seit ich ein Jahr alt war.

Deshalb ein Haus in London zur Sicherheit. Aber Sie haben es noch nicht, trotz der 350'000 Dollar?

Also, nach Steuern, Agent und so weiter bleiben davon nur 40 Prozent. Und die Londoner Preise ...

Ihr Buch «Schulden – die ersten 3000 Jahre» war doch ein Bestseller, mit zahlreichen Übersetzungen. Was haben Sie damit verdient?

Gar nicht so viel.

Na. Wie oft hat es sich verkauft?

Mehrere Hunderttausend.

Und das Bullshit-Buch?

Bisher vielleicht 50'000, international. Sie machen sich keine Vorstellung, wie schwer man von Verlagen Zahlen bekommt.

Weil Verlage Bürokratien der Art sind, die Sie in Ihrem Bürokratie-Buch von 2015 beschreiben?

Jedenfalls gibt es heute überall in der Kulturindustrie Schichten von Bürokraten. In Verlagen, in Zeitungen, ganz schlimm in Hollywood. Mein akademisches Buch über Madagaskar las mein Lektor gar nicht durch, weil er ständig in Sitzungen sass.

Ein Bullshit-Job?

(lacht).

Apropos Geld für Ihren Hauskauf: Sie deuteten mal an, die britische Labour-Partei habe bei Ihnen einen Slogan bestellt, nachdem ja Occupy Ihnen den populären Slogan "Wir sind die 99 Prozent" verdankt.

Das hab' ich Labour längst übermittelt. Aber sie haben es nicht benutzt. Na ja, sie haben manche benutzt.

Was war es denn?

Es waren so verschiedene Ideen. Weil Labour von den Jüngeren gewählt wird und die Konservativen von den Älteren, schlug ich "Tut es für die Enkel" vor. Es ging auch um Anständigkeit und so.

Und was hat die Partei Ihnen gezahlt?

Nichts. Keiner bezahlt mich für irgendwas. Deutschland ist zum Beispiel das einzige Land, das für Veranstaltungen zahlt.

Wir halten fest: Deutschland ist das einzig anständige Land in der Welt?

Was das angeht, ja. Und der Sender Al-Jazeera zahlte mal.

Deutschland und Katar, hm.

Veranstalter bieten meist kein Honorar an. Und ich traue mich nicht, danach zu fragen. Ich möchte reich sein. Wie jeder. Ein schönes Haus haben. Viel Geld für radikale Aktionen ausgeben (lacht). Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Meine Freunde aus der Mittelklasse hatten von Anfang an viel mehr Geld. Ich sage ihnen, ich arbeite sehr hart, um am Ende meines Lebens da anzukommen, wo ihr von Anfang an wart.

Arbeiter erlebten in den vergangenen Jahrzehnten stagnierende Löhne, die Mittelschicht schrumpft überall im Westen. Als Sie und die anderen von Occupy 2011 protestierten, dass alles an die Reichen geht, schöpften viele Menschen Hoffnung. Warum ist die Bewegung implodiert?

Eine Bewegung, die auf direkter Demokratie basiert, funktioniert nur, wenn alle teilnehmen können. Die Occupy-Leute trafen sich auf öffentlichen Plätzen. Dann marschierte die Polizei auf. Familien und ältere Leute kommen nicht mehr, wenn sie riskieren, dass Polizisten ihren Kopf auf das Pflaster schlagen.

Gerade jetzt jähren sich der Lehman Crash und die Finanzkrise. Haben Sie gehofft, dieser Schock würde den Kapitalismus stärker verändern?

Tja, der Schock hat gewirkt, aber auf andere Weise: Wir haben jetzt Trump.

Wir fragten nach Verbesserungen.

Trump ist ein Faschist, und es ist kein Zufall, dass er über zehn Jahre Hitlers Reden neben seinem Bett liegen hatte. Die Antwort der Linken besteht daraus, ihn als Idioten abzustempeln. Aber dumm ist er nicht, sonst wäre er nicht Präsident geworden.

