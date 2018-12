In der Asperger AG wird Kritik fadengerade geäussert

Es ist ruhig in den Geschäftsräumen der Asperger AG. Nahezu gespenstisch still. Keine Stimmen aus dem Sitzungszimmer, kein Geplauder am Kopierer, keine lauten Telefongespräche. Die Mitarbeitenden sitzen konzentriert vor ihren Computern, die meisten tragen Kopfhörer. Auf den Bildschirmen reihen sich auf schwarzem Grund Zeilen in Programmiersprache. Hier werden Webseiten, Apps, Onlineshops und Werbebanner entwickelt – nichts Ungewöhnliches. Doch wie es der Firmenname nahelegt, tickt dieses Unternehmen anders: Die meisten Angestellten sind vom Asperger-Syndrom betroffen, einer milden Form von Autismus.

«Asperger-Betroffene arbeiten am besten, wenn sie sich ganz in ihre Materie vertiefen können und von nichts abgelenkt werden», erklärt Susan Conza, Geschäftsführerin der Asperger AG in Zürich. «Am Bildschirm geht das gut, deshalb landen viele in der Informatik.» Die 45-Jährige weiss, wovon sie spricht: Sie war 29 und bereits zehn Jahre als Wirtschaftsinformatikerin tätig, als bei ihr Asperger festgestellt wurde.

Asper-Betroffene sind sehr leistungsfähig

Menschen mit Asperger gelten als überdurchschnittlich intelligent, ausdauernd und leistungsfähig – Eigenschaften, die sie für Arbeitgeber im Grunde sehr interessant machen würden. Doch bereitet es vielen Betroffenen Mühe, das grosse Ganze im Auge zu behalten. Da ihnen gewisse Filterfunktionen fehlen, überfordern sie äussere Reize schnell. Auch beim sozialen Kontakt kommt es oft zu Schwierigkeiten, da sie ihre Gefühle nicht automatisch über Mimik und Gestik ausdrücken und sich nur schwer in andere hineinversetzen können.

Späte Diagnosen wie bei Conza sind nicht ungewöhnlich: Dank ihrer Ausdauer können sich Asperger-Betroffene in der Arbeitswelt meist irgendwie durchschlagen – allerdings nur unter hohem Stress und in der einsamen Rolle der Sonderlinge. Vielen fehlt schlicht ein Ort, an dem ihre ausserordentlichen Fähigkeiten gefördert und ihre vermeintlichen Schwächen nicht belächelt werden.

Conzas Idee funktioniert



Dies wollte Susan Conza ändern. 2008 gründete sie deshalb ihre eigene Informatikfirma. Aus dieser verbannte sie alle aus Asperger-Sicht störenden Ablenkungen: Telefone, Radios, Bilder, blendende Lichtquellen, Teamsitzungen. Gespräche fanden nur zwischen zwölf und ein Uhr statt, das meiste wurde per Mail geregelt. Mit diesen Rahmenbedingungen sollten sie und ihre vier Mitarbeiter, alle mit Asperger-Syndrom, endlich in Ruhe arbeiten und ihr Leistungspotenzial ausspielen können.

Conzas Idee funktionierte. Heute ist ihr Unternehmen erfolgreich in der Web- Entwicklung und beschäftigt fast fünfzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Angestellte ohne Asperger, «Neurotypen», wie sie intern genannt werden, machen etwa einen Drittel aus. Alle anderen sind Asperger-Betroffene, darunter ein Dutzend Informatik-, Grafik- und Mediamatik-Lehrlinge. Man arbeitet in gemischten Projektteams zusammen, «denn gerade der Mix von verschiedenen Sichtweisen ist unsere Stärke und macht einen dynamischen Betrieb aus», sagt Susan Conza.

«Es kann vorkommen, dass sich zwei Mitarbeiter ein paar Monate gegenübersitzen und den Namen des anderen nicht kennen.»Susan Conza, Firmeninhaberin

Die Regeln, die sie einst einführte, sind heute längst nicht mehr so streng. «Wenn man gut zusammenarbeiten will, braucht es ein Minimum an Sitzungen, und letztlich bringt es die Leute auch weiter, wenn sie regelmässig üben, mit anderen zu kommunizieren.» Gespräche sind jederzeit und überall erlaubt, werden aber nicht erwartet. «Bei uns ist es okay, wenn man sich im Gang nicht grüsst und alleine Zmittag isst. Es kann sogar vorkommen, dass sich zwei Mitarbeiter ein paar Monate gegenübersitzen und den Namen des anderen nicht kennen», erzählt Susan Conza. «Die meisten Kolleginnen und Kollegen öffnen sich aber mit der Zeit.»

Der Geschäftsleiterin selbst merkt man im Gespräch nicht an, dass sie von Asperger betroffen ist. Sie wirkt offen, selbstbewusst und lacht viel. «Das ist die Übung», verrät sie. «Für mich wäre ein unbewegtes Gesicht natürlicher, doch das wirkt auf andere unsympathisch.» Deshalb habe sie sich die passende Mimik zu Gefühlen über Jahre antrainiert. «Dieses Schauspielern ist manchmal schon anstrengend, doch inzwischen ist bei mir vieles automatisiert», sagt sie und lächelt.

«Gespräche über Alltägliches und Persönliches interessieren uns einfach weniger.»Florian Fricker, Projektleiter und Asperger-Betroffener

Mit ihrer Erfahrung und ihrem Drive kann Susan Conza bestens mit verschiedenen Menschen umgehen. Doch wie erleben ihre Angestellten, die kein Asperger haben, die Zusammenarbeit? Bernadette Schenker, Grafikerin und Art Director, sagt: «Die grösste Hürde ist die Kommunikation. Wir Neurotypen verpacken unsere Botschaften gern in eine höfliche Hülle. Asperger verwirrt das bloss. So lernte ich, meine Anliegen direkt zu formulieren und auf Floskeln zu verzichten.»

Schenker übernimmt in den Projektteams oft Aufgaben, bei denen Übersicht und Empathie gefragt sind: das Team leiten, Kundengespräche führen, Gesamtkonzepte entwickeln. Die grösste Herausforderung seien jeweils die Briefings an die Asperger-Kollegen. «Sie brauchen äusserst präzise Anweisungen, damit sie arbeiten können. Es ist aber oft schwierig, jedes Detail schon im Voraus zu formulieren», sagt sie. Zudem habe sie sich daran gewöhnen müssen, «dass Asperger Kritik fadengerade äussern».

Bei allen Unterschieden – gegenseitiges Verständnis prägt die Zusammenarbeit in der Asperger AG. Für Florian Fricker, Projektleiter Web und Asperger-Betroffener, werden Sitzungen zwar immer ein Graus bleiben. Trotzdem schätzt der 32-Jährige die Arbeit im Team. «Ich bin gerne mit Menschen zusammen, ich brauche einfach meine Pausen», erklärt er. Fricker, der lieber nicht fotografiert werden möchte, ist der einzige Festangestellte mit Asperger-Syndrom, der sich für ein Gespräch mit der Presse bereit erklärt hat – seine Kollegen bleiben lieber in ihre Arbeit vertieft. «Asperger-Leute reden nicht grundsätzlich ungern, aber Gespräche über Alltägliches und Persönliches interessieren uns einfach weniger», sagt er. «Über unsere speziellen Wissensgebiete referieren wir hingegen gern stundenlang.»

Hohe Arbeitsmotivation



Wie vielfältig und ausgeprägt diese sein können, erläutert zwei Büros weiter der Praktikant Luca Camacho. Der 18-Jährige beschäftigt sich in seiner Freizeit mit Naturwissenschaften, hat sich mehrere Instrumente selbst beigebracht und betreibt seit seiner Kindheit Kampfsport auf Spitzenniveau. «Wenn mich eine Sache packt, will ich alles darüber wissen und kenne keine Grenzen», sagt er. «Wenn nicht, kann ich mich keine zehn Sekunden darauf konzentrieren.»

«Nicht selten müssen wir die Lehrlinge abends nach Hause schicken, sonst würden sie einfach weiterarbeiten.»Sarah Umiker, Lehrlingsbetreuerin

Momentan versucht Luca herauszufinden, welche Lehre zu ihm passt. In der Asperger AG fühlt er sich schon mal gut aufgehoben, denn «hier ist es normal, dass die Leute selbständig arbeiten und eigene Lernmethoden haben – das kommt mir entgegen». Die Lehrlingsbetreuerin Sarah Umiker, die neben ihm sitzt, bestätigt: «Wir lassen unseren Lernenden mehr Spielraum als andernorts, dafür müssen wir beim Zeitmanagement oft etwas nachhelfen.» Umiker ist beeindruckt von der hohen Arbeitsmotivation ihrer Asperger-Kollegen, die manchmal allerdings in einer etwas verkehrten Welt mündet. «Nicht selten müssen wir die Lehrlinge abends nach Hause schicken, sonst würden sie einfach weiterarbeiten. Es kommt sogar vor, dass Mitarbeiter ihre Ferien vergessen, weil sie so in ein Projekt vertieft sind.»

Ganz in ihrer Arbeit auf geht auch Geschäftsleiterin Susan Conza. In ihrem Büro herrscht gedämpftes Licht, hinter ihrem Schreibtisch liegt ausgestreckt ihr Hund Balu, den sie fast immer dabei hat. Sie ist stolz auf ihre Asperger AG, die 2018 ihr zehnjähriges Bestehen feiert. Allerdings ohne Mitarbeiterfest – mit Geburtstagen können hier die wenigsten etwas anfangen. Das Weihnachtsessen, der einzige Betriebsanlass im Jahr, findet jedoch wie gewohnt statt. «Bloss werden die meisten Mitarbeiter auf eine Teilnahme verzichten», sagt Susan Conza. «Und das ist völlig okay.»

