Influencer jagen in Gstaad nach dem perfekten Bild

Es ist ein gut gelauntes Trüppchen, das sich am späten Mittwochmorgen am Bahnhof Gstaad versammelt. Einzeln treffen sie ein, chauffiert vom Taxidienst ihres Fünfsternhotels, wo sie die letzte Nacht verbracht haben.

Aus Australien, Brasilien, Frankreich, Italien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indonesien und Grossbritannien sind sie gekommen. «Hi, so nice to meet you» – Händeschütteln mit der rechten Hand, das Handy in der linken. Der letzte kommt nur 20 Minuten zu spät.

Dreissig Influencer aus zwanzig Ländern lud Schweiz Tourismus diese Woche zu einer internationalen Konferenz ein, dem «Switzerland Tourism Influencer Summit». Gemeinsam sollten sie auf «Entdeckungstour» gehen und für einen «weltweiten Social Media Buzz für den Schweizer Winter sorgen».

In Andermatt, wo sich die Influencer Anfang Woche trafen, bestand der Winter noch aus Regen und Sturmböen. Aber hier in Gstaad, wohin acht von ihnen weitergereist sind, spielt das Wetter mit. 10 Zentimeter Neuschnee, Sonnenschein, 0 Grad – der feuchte Traum eines jeden Tourismusdirektors. Und ideale Arbeitsbedingungen für die Influencer.

Auch wenn es auf den geposteten Bildern später nicht so aussehen wird, aber das hier ist Arbeit. Influencer sind die Werbebotschafter des 21. Jahrhunderts, vermeintliche No-Names, die aber über die sozialen Medien – allen voran Instagram – ein gigantisches Publikum erreichen. Sie alle wurden mit einer klaren Erwartungshaltung in die Schweiz eingeladen: «Content», Inhalte, zu produzieren – und das rund um die Uhr.

Auf Dauer-Livesendung

Sabrina Bull, Influencerin aus Brasilien, ist schon seit dem frühen Morgen auf Sendung. Auf ihrem iPhone zeigt sie allen, die es sehen wollen, das Gefährt, das sie gerade zum Bahnhof gebracht hat: ein weisser Tesla mit Scherentüren. «Meine Kinder lieben Autos», sagt sie und tippt hastig in die Tasten ihres Handys. Das Bild teilt sie nicht nur mit ihren beiden Söhnen im Alter von 12 und 14 Jahren, die zu Hause in São Paulo geblieben sind. Auf Instagram erfahren auch ihre 439'000 Follower, wie exklusiv sie hier in Gstaad unterwegs ist – #inlovewithswitzerland.

Die Reise geht an diesem Morgen zum Mirage Gstaad. Das 2019 erstellte Glashaus, eine Kunstinstallation des amerikanischen Künstlers Doug Aitken, ist innert kürzester Zeit zur Attraktion im Saanenland geworden. Hunderte Touristen pilgern täglich von Schönried zum Mirage, machen Fotos und fluten damit die sozialen Medien.

Die Britin Susan Renner posiert vor dem Mirage. Foto: Christian Pfander

Neben Sabrina Bull wollen auch die Britin Susan Renner-Eggleston, die Französin Lily Rose und der Australier Garry Norris das Glashaus an diesem Morgen in Szene setzen. Während Norris die Spiegelungen der Landschaft mit seiner Olympus-Kamera festhält, geht Bull mithilfe ihres iPhones auf Dauer-Livesendung. In schnellem Portugiesisch erzählt sie ihren Instagram-Followern, was hier gerade so abgeht.

«Authentizität ist wichtig»

Die Brasilianerin macht diesen Job – sie selbst nennt sich Reise- und Lifestyle-Bloggerin – nun seit drei Jahren. Vorher war sie in der Tourismusbranche tätig, wie bereits ihre Eltern. «Da reiste ich noch mehr um die Welt als heute», sagt die 40-Jährige. Alle drei Monate geht sie nun auf eine längere, rund zehntägige Reise. Dazwischen streut sie einige Kurztrips ein. Und jede Bewegung während dieser Reisen wird in Bild und Video festgehalten. Für Instagram – «all day, every day» – und Youtube, wo sie zwei Videos pro Woche schaltet.

Flüge, Transport, Übernachtungen, Essen und weitere Extras werden ihr von den Destinationen und Hotels bezahlt. Dazu gibt es Geld für einzelne «Posts», die Beiträge, die sie über die sozialen Medien verbreitet. Gemäss der Branchenplattform Influencer Marketing Hub dürfte Bull pro Beitrag etwa zwischen 1300 und 2200 Dollar verdienen.

Die Influencer Susan Renner-Eggleston, Garry Norris, Lisa Hassani und Sabrina Bull (von links) in den Schweizer Bergen. Foto: Christian Pfander

Und auch Hersteller von Konsumgüter werben um sie. Gestern gerade habe sie eine Anfrage von Coca-Cola erhalten, sagt Bull. Der Getränkehersteller will sie mit einer ihrer neuen Reisetaschen um die Welt schicken. Sie sei sich aber noch nicht sicher, ob das zu ihrem «Brand», zu ihrer Marke, passe. «Authentizität ist für die Zielgruppe sehr wichtig», sagt die quirlige Brasilianerin.

Gage? «Verhandlungssache»

Über ihre Zielgruppe, die Follower, reden die Influencer viel und oft. Sie sind das Publikum, das sie ihren Kunden verkaufen. Und diese Kunden wollen heutzutage ganz genau wissen, wofür sie ihr Geld geben.

Die Destination Gstaad arbeitet schon seit sechs Jahren mit Influencern zusammen. «Bisher haben wir fast ausschliesslich positive Erfahrungen gesammelt», sagt Antje Buchs, Projektleiterin bei Destination Gstaad. Sie begleitet die Influencer nach ihrem Ausflug zum Mirage aufs Eggli, den Gstaader Hausberg, zum Mittagessen. Die Sonnenterrasse des Bergrestaurants ist perfekt hergerichtet – Instagram-Gold für die Influencer.

Das Prozedere sei ähnlich wie bei bezahlten Pressereisen, sagt Buchs. Den Influencern wird ein Reiseprogramm zusammengestellt, das ihre Zielgruppe ansprechen könnte. Statt eines Berichts in einer Zeitung entstehen dann Bilder und Videos, die über die sozialen Medien gestreut werden. Bei den Hotels sind die Influencer gern gesehene Gäste – die Marketingabteilungen der renommierten Gstaader Hotels engagieren sie oft sogar direkt. Für manche Influencer werden auch Gagen gezahlt. Wie viel? «Das ist jeweils Verhandlungssache», sagt Buchs, die sich bei diesem Punkt nicht in die Karten schauen lassen will.

Wie sonst in der Werbeindustrie spielt die Reichweite bei der Bezahlung eine entscheidende Rolle. Eine Faustregel lautet, dass ein Influencer-Beitrag bei derselben Reichweite in der Regel doppelt so wertvoll ist wie eine bezahlte Anzeige bei Facebook oder Google – entsprechend die Vergütung. Wie viele Leute sie mit einem Beitrag erreicht haben, darüber müssen Influencer bei ihren Kunden oft Rechenschaft ablegen.

«Ein Influencer mit 10'000 Followern kann für uns interessanter sein als einer mit einer Million Followern.»Antje Buchs, Projektleiterin bei Destination Gstaad

Allein auf die Reichweite, die Anzahl Follower, kommt es aber nicht an. «Ein Influencer mit 10'000 Followern kann für uns interessanter sein als einer mit einer Million Followern», sagt Buchs. Entscheidend sei die Zielgruppe, die er anspricht. Mittlerweile gibt es Ratingagenturen und Ranglisten, die Influencer bewerten. So werden auch immer wieder Leute entlarvt, deren Follower gekauft sind oder aus sogenannten Bots – Robotern – bestehen. Es sind die Wachstumsschmerzen einer noch junger Branche.

Egal, ob mit Smartphone oder Spiegelreflexkamera: Es wird pausenlos fotografiert. Foto: Christian Pfander

Die Arbeit ruft

Die Teller auf dem Eggli sind leer. Die Influencer erweisen sich als relativ unkompliziert. Extrawünsche gibt es kaum, hin und wieder fragt jemand nach einem Wi-Fi. Sabrina Bull geht derweil noch einmal auf Livesendung. Auf Portugiesisch erzählt sie, was sie gegessen hat.

Dann geht es mit der Gondel ins Tal. Die Arbeit ruft. Vor dem gemeinsamen Nachtessen im Restaurant Megu im Hotel Alpina – 16 «Gault Millau»-Punkte – stehen noch Wellness und Spa auf dem Programm. Die Kameras werden natürlich überall dabei sein.