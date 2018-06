«Ist ein Zug zwei Minuten verspätet, löst das eine Staatskrise aus»

Der öffentliche Verkehr, das sind Lebensadern von Städten und Ländern. Das Fahrerlebnis ist aber überall wieder anders. Wo der Schweizer schon ächzt, bleibt der Deutsche noch gelassen, und was der Schweizer als selbstverständlich ansieht, ist für einen Schweden schon Luxus.

Und was soll eigentlich dieses «Isch dä Platz no frei?» – Warum die Expats den Schweizer ÖV schätzen und über was sie schmunzeln mussten, erzählen sie im Video (oben).

In der neuen Videoserie geht es um Ausländerinnen und Ausländer, die in der Schweiz leben und arbeiten. Doch nicht immer fällt es ihnen leicht, sich mit den Schweizer Eigenarten zu arrangieren.

(Tages-Anzeiger)