Kennenlernen ohne Small Talk

Wann hast du das letzte Mal geweint?



Die Frage, die ich dem jungen Zürcher soeben gestellt habe, ist einfach aufgebaut – es sind sieben Wörter, die sich auf ein Ereignis in der Vergangenheit beziehen. Dennoch wirkt Alex, als würde er jedes einzelne Wort analysieren. Er sieht aus, als wäre er in diesem Moment an einem fremden Ort aufgewacht und würde sich fragen: Wie bin ich denn hierhergekommen?

Ich erwarte, dass er sich wegdreht oder mich fragt: Was ist denn mit dir los? Er sagt: «Vor zwei Jahren. Es war ein Todesfall.» Ich entschuldige mich, plötzlich weiss ich nicht mehr, was ich sagen soll. Wie soll ich nur auf so viel Offenheit reagieren? Ich wechsle das Thema und denke: Vielleicht war es doch keine so gute Idee, an einem Samstagabend in einer Bar wildfremde Menschen anzusprechen und ihnen private Fragen zu stellen.

Die Frage, die ich eigentlich hätte stellen sollen, die Frage, um die es mir eigentlich geht, ist eine andere.

Wann hast du zuletzt ein richtiges Gespräch geführt?



Wir reden die ganze Zeit, sprechen Sprachnachrichten in Handys, führen Small Talk im Büro, erzählen bei ersten Dates aus unserem Leben. Dabei geht es viel zu oft weniger darum, etwas über den anderen zu erfahren, als uns selbst darzustellen. Oft besteht ein Gespräch eher aus Warten, bis man dran ist. Oft ist es nur ein Hin und Her an Wörtern.

Darum die Idee, es anders zu machen. Was passiert, wenn man weglässt, was man vom Wetter hält oder was man am Abend noch macht – und gleich zu den Themen vordringt, die Menschen bewegen?

Die Idee stammt vom britischen Philosophen Theodore Zeldin. Im Leben, sagt er, gehe es darum, andere kennen zu lernen und ihre Sicht auf die Dinge. Das Interessante sei nicht, sich selbst zu finden (was seiner Meinung nach ohnehin nicht funktioniert), sondern zu verstehen, wie andere die Welt sehen. Darum entwickelte er eine neue Art, sich zu unterhalten: Er vermengte die Zutaten für ein gutes Gespräch – einander fremde Personen und persönliche, tiefgehende Fragen über Themen, die die Leute bewegen. Was dabei herauskam, nannte er Conversation Meals. Er wollte wissen: Was, wenn sich zwei fremde Menschen gegenübersitzen in einem Restaurant und statt einer Speisekarte ein Fragenkatalog vor ihnen liegt?

Welche Band sollte den Soundtrack zu deinem Leben spielen?



Wogegen hast du früher rebelliert? Wogegen rebellierst du heute?



Was würde die Welt verbessern, und was könntest du dafür tun?



Wo liegen die Grenzen deines Mitgefühls?



Nach diesem Prinzip funktionieren die Conversation Meals in Oxford und die Coffeehouse Talks in Wien. In verschiedenen Städten gibt es ähnliche Projekte. In Zürich gibt es keine Conversation Meals, keinen Coffeehouse Talk. Also versuche ich es auf eigene Faust. Ich will wissen: Was passiert, wenn ich Zeldins Fragen Leuten stelle, die ich nicht kenne, die ich zufällig treffe – in einer Stadt, die bekannt dafür ist, dass ihre Bewohner nicht die aufgeschlossensten sind. Eine Frage treibt mich an:

Wann hast du dich einsam gefühlt, und was hast du dagegen gemacht?



Ich bin neu in Zürich. Vor wenigen Wochen bin ich hierhergezogen, um zu arbeiten. Weg von meiner Familie und meinen Freunden in Südtirol, in ein Land, in dem ich noch nie war, in dem ich niemanden kenne. Damit ich nicht vereinsame, bin ich in eine WG gezogen und lebe nun zusammen mit einem Vorarlberger Pärchen und einer Wienerin.

Bevor ich hergezogen bin, trat ich der Facebook-Gruppe «Neu in Zürich» bei und scrollte mich durch Dutzende Einträge täglich: Hat jemand Lust, an den See zu fahren? Mag jemand was unternehmen? Ich freute mich und dachte: Die Schweizer sind aufgeschlossen, es wird einfach, neue Leute kennen zu lernen. Auf den ersten Blick habe ich nicht bemerkt, dass die meisten Posts von Deutschen, Österreichern, Engländern stammen, die ankommen wollen in Zürich.

Um mir einen Überblick über die Stadt zu verschaffen, besuche ich eine Free-Walk-Tour. Der Slogan «Discover Switzerland through the eyes of a local» hat mich angezogen. Ich unterhalte mich mit Amerikanerinnen und Mexikanern. Nur die junge Frau, die die Tour leitet, kommt aus der Umgebung, studiert in Zürich und verdient sich mit den Führungen einige Franken dazu. Als sie sich vorstellt, klingt das, als spule sie auswendig gelernte Sätze ab, als bedauere sie, dass diese Vorstellung nun mal zum Programm gehört. Hastig wechselt sie das Thema, geht von einem Gebäude zum nächsten, erzählt, wann der Prime Tower gebaut wurde, was es mit dem Kornhaus auf sich hat, was dieser Tage im Schiffbau stattfindet. Ich frage sie, was sie studiert und seit wann. «Germanistik.» «Ich habe gerade mit dem Master angefangen.» Sie geht schnell weiter, als versuche sie, die Gruppe abzuhängen und damit weiteren Fragen aus dem Weg zu gehen.

«Es ist schwer, Schweizer kennen zu lernen und Freundschaften zu schliessen.»Mitbewohnerinnen

Je länger ich in Zürich bin, desto öfter höre ich: Schweizer sind unnahbar, es ist schwer, ihr Vertrauen zu gewinnen. Meine Mitbewohnerinnen sagen: «Es ist schwer, Schweizer kennen zu lernen und Freundschaften zu schliessen.» Mein Mitbewohner sagt: «Wäre ich Single, würde ich aus Zürich wegziehen.»

Ist es auch so schwer, mit ihnen ins Gespräch zu kommen?

An einem Freitagabend beschliesse ich, mich meinen Nachbarn vorzustellen. Bisher habe ich noch niemanden von ihnen gesehen. Meine Wiener Mitbewohnerin kommt mit, weil sie ebenfalls neu in die Wohnung gezogen ist und weil sie unseren Nachbarn darauf aufmerksam machen will, dass ihr sein Elefantengang den Schlaf raubt. Wir klingeln, sehen uns einige Minuten die Tür an, lauschen den Geräuschen dahinter, klingeln noch mal. Ein blonder Mann mit Brille öffnet die Tür, er sieht aus, als hätten wir ihn beim Schwarzfahren erwischt. Sein «Hi» klingt nicht wie eine Begrüssung, sondern als hätte er die Frage: Wer seid ihr, und was macht ihr hier? auf zwei Buchstaben verkürzt.

Es stellt sich heraus: Der Mann mit den Elefantenfüssen heisst Jim, er ist Amerikaner, studiert an der ETH, ist ebenfalls erst vor kurzem in die Wohnung über uns gezogen. Er sagt: «Gute Idee, eine Runde durchs Haus zu machen. Vielleicht sollte ich mich auch mal allen vorstellen.» Es klingt nicht, als würde er das ernsthaft in Erwägung ziehen. Seine weit aufgerissenen Augen, seine Fluchthaltung – alles an ihm zeigt uns, wie unangenehm ihm die Situation ist. Ich muss ihn nicht erst fragen, wann er zum letzten Mal einer grossen Angst ins Auge gesehen hat.

Ich will niemandem zu nahe treten oder komisch rüberkommen.

An den nächsten Türen haben wir noch weniger Glück. Niemand macht auf. Erst aus der letzten Tür kommt ein Schweizer heraus. «Nett, dass ihr euch vorstellt», sagt er. «Ich bin gerade noch am Arbeiten.» Seine Höflichkeit hindert ihn daran, die Tür gleich wieder zuzumachen. Es ist 22 Uhr. Zu früh, um die Mission abzubrechen. Ich denke nach: Wer in Südtirol ankommen will, der geht entweder zur Feuerwehr oder in eine Bar. Ich fühle mich nicht fit genug, um Feuer zu bekämpfen oder Katzen aus Bäumen zu retten. Also versuche ich Letzteres.

Vertieft in Gespräche sitzen Grüppchen von Einheimischen an einem Freitagabend in einem Café in Wipkingen. Der Versuch mitzureden fühlt sich an, als wäre ich ein kalter Windstoss, der sich in eine Gruppe von dicht beieinanderstehenden Pinguinen drängen will. Auf mein «Hallo» blicken einige Augenpaare kurz vom Tisch auf, ein zögerliches Hallo kommt zurück. Mehr nicht. Ich interpretiere das als eine unausgesprochene, aber unmissverständliche Aufforderung, sie nicht zu unterbrechen.

Nächster Tag, nächster Versuch: Samstagabend, eine Bar in der Langstrasse. Es ist dunkel, eng und spät genug, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Trotzdem brauche ich eine Weile, bis ich die erste Frage ausspreche. Ich will niemandem zu nahe treten, nicht unsympathisch oder komisch rüberkommen.

Welche Phase deines Lebens war Zeitverschwendung?



Der Zürcher mir gegenüber, dunkles, kurzes Haar, sagt: «Wahrscheinlich keine.» Er weicht meinem Blick aus, seine Augen suchen sich einen Punkt irgendwo hinter meinem Gesicht, sein Körper sagt: «Das Gespräch ist beendet. Bitte sprich mich nicht mehr an.»

Vermutlich war das nicht die richtige Frage, um ein Gespräch zu beginnen, denke ich. Ihn jetzt noch zu fragen, ob es etwas gibt, das er seinen Eltern verziehen hat, kommt mir seltsam vor, also lasse ich ihn in Ruhe.

Ein anderer Zürcher spricht mich an, fragt, woher ich komme, was ich hier mache. Ich frage: «Wann hast du das letzte Mal geweint?» Er legt die Stirn in Falten, sagt: «Dafür kennen wir uns nicht gut genug.» Ich will nicht schon wieder aufgeben und frage: «Wie wichtig ist Geld für dich?» Er zupft seinen Pullover zurecht, seine Hand fährt nervös am Kragen hin und her. Es sieht aus, als würde er aus seiner Kleidung, aus seiner Haut ausbrechen wollen. Er sagt Phrasen wie: Geld macht nicht glücklich. Geld kann nicht alles kaufen. Er nippt an seinem Gin Tonic und sagt, jeden Tag beobachte er Menschen in der Bahnhofstrasse, die ihr Geld bei Gucci, Louis Vuitton, Prada lassen. Er selbst führe einen Laden mittendrin, sehe diese Welt dennoch wie von aussen.

Wir schweifen ab, reden über das Lied, das gerade läuft. Er entspannt sich, scheint sich wohler zu fühlen.

Wogegen hast du früher rebelliert?



«Ich habe es gehasst, zur Schule zu gehen. Bis ich gemerkt habe, dass ich ohne Bildung nicht weiterkomme», sagt Tiziano, Bart, lockiges Haar, freundliches Gesicht.

Eine Freundin hatte ihn und seine Freunde vor einer halben Stunde angesprochen. Als ich dazukam, sagte er: «Wir haben euch schon vorher in einer anderen Bar gesehen.» Anstatt einen Schritt auf andere zuzugehen, haben sie darauf gewartet, angesprochen zu werden.

Der erste Schritt aus der Komfortzone ist immer der schwerste.

Auch mir fällt es nicht leicht, auf Fremde zuzugehen. Auch wenn klar ist, dass wir uns vermutlich nicht wiedersehen. Ich frage mich: Warum eigentlich? Was hält einen davon ab? Vielleicht liegt es daran, dass der erste Schritt aus der Komfortzone immer der schwerste ist.

Ich sage: «Ich möchte richtige Gespräche führen.»

Tiziano sagt: «Du kannst mich alles fragen.»

«Wann hast du zum letzten Mal geweint.»

«Am 20. Dezember 2017.»

«Warum?»

«Meine Freundin und ich haben uns getrennt.»

Wenn sich jemand einmal öffnet und ernsthaft eine der Fragen beantwortet, dann ist die Hürde, ihm weitere persönliche Fragen zu stellen, weg – und sie kommt nicht wieder.

Wir reden über verflossene Liebschaften, er erzählt, dass er sich erst in anderen Ländern daran gewöhnte, allein zu sein, er sagt, die Welt wäre besser, gäbe es weniger Egoismus. Er redet mit mir, als wären wir uns nicht erst vor zehn Minuten begegnet. Es dauert einen Gin Tonic lang, bis er mir die erste persönliche Frage stellt.

Wer bist du? Was sollte man über dich wissen?



Darauf bin ich nicht vorbereitet. Ich spüre, wie ich es nun bin, die ihre Stirn in Falten legt. Er rudert zurück, will mir nicht zu nahe treten: «Du musst das nicht beantworten.» Ich weiche aus: «Ich habe mich lange Zeit über meine Beziehung definiert und versuche gerade rauszufinden, wer ich eigentlich bin.»

Ich fühle mich überfordert, und es wird mir nun klar: Es ist wirklich der falsche Ort, der falsche Zeitpunkt für persönliche Fragen. An einem Samstagabend über Ängste, Verlust und Ex-Partner zu reden, das verträgt sich nicht wahnsinnig gut mit Feierstimmung. Ich ändere erst einmal den Wochentag.

Wie haben sich deine Prioritäten im Laufe der Jahre verändert?



George streicht sich durch den Bart. Es ist ein Donnerstagabend in einer Bar, in der es jede halbe Stunde eine neue Schüssel mit Popcorn gibt, damit die Leute mehr trinken. «Da müsste ich dir ja mein ganzes Leben erzählen.» Er weicht aus und redet über seine Arbeit.

George trägt ein schickes Hemd, ist bis in die Augenbrauenspitzen gepflegt und macht Witze über den Aargau. Er ist ein Zürcher par excellence. Geboren ist er in den USA, weil seine Eltern mal dort gelebt haben, darum auch der englische Vorname.

Wir sind uns heute zum ersten Mal begegnet, eine gemeinsame Freundin hat das Treffen eingefädelt, weil sie mir beweisen wollte, dass nicht alle Zürcher verschlossen sind.

Ich fühle mich, als würde ich einen namhaften Politiker interviewen.

Ich fühle mich wie bei einem Blind Date, bei dem ich erst mal das Beste an mir zeigen soll und nur die guten Seiten meines Gegenübers zu sehen bekomme. George macht das ziemlich gut. Er schwärmt von den Bauten des Architekten Theo Hotz, sagt, Türme haben immer auch was Trauriges an sich, weil Architekten da nicht viel Handlungsspielraum haben. Er war selbst mal Architekt, nun berät er Bauunternehmen. Er sagt, er wollte einen neuen Schritt wagen, weg von toter Materie.

Ich versuche, was über ihn zu erfahren, frage: «Hast du schon mal gute Freunde verloren?» Er sagt: «Manchmal hat man fünf Freunde, mal zwei, mal einen. Freunde, die in dir einen Nutzen sehen, verlierst du, sobald du dich veränderst.» Er erzählt von den vielen Hochzeiten, auf denen er eingeladen ist, von den lustigen Feiern. Er sagt nicht, dass er selbst gerne mal vor dem Altar stehen würde.

Wenn George persönliche Fragen beantwortet, klingt das, als laufe er durch ein Labyrinth aus Sätzen, die er scheinbar wahllos aneinanderreiht. Es ist schwer, ihm zu folgen. Ich wundere mich, dass er sich nicht längst in seinen Ausführungen verlaufen hat. Seine Hände fuchteln durch die Luft und lenken davon ab, wie weit er vom Thema abgekommen ist. Ich fühle mich, als würde ich einen namhaften Politiker interviewen. Er redet, ich versuche herauszuhören, welche Ansichten er hinter dem Beamtendeutsch versteckt.

Am Ende des Abends sind wir angeheitert, können kein Popcorn mehr sehen, einem tiefgründigen Gespräch sind wir ausgewichen. So wird es mir öfter gehen.

Welche Effekte hat Ihre Arbeit auf Sie?



Die Frau mit den lockigen blonden Haaren sieht mich verwundert an. Sie steht auf der Strasse, hält Flyer in der Hand, vor ihr steht ein Plakat mit der Aufschrift: Sind wir Gott wichtig?

Ich wollte immer schon mal einen Zeugen Jehovas ansprechen – nur um zu sehen, wie es ist, wenn die Rollen vertauscht sind. Also ging ich direkt auf sie zu, stellte meine Frage und sah Verwunderung in Form von Stirnfalten.

«Ich stehe hier, weil ich die Botschaft des Schöpfers weitergeben darf – darüber freue ich mich.» Jeannine sagt, in der Bibel stehen die Antworten auf alle ihre Fragen. Wenn ich sie frage, welche Antworten sie gefunden hat, hat sie es plötzlich eilig. Sie fragt: «Sind Sie von einer Organisation?»

Ich gebe zu, ich klang eher, als würde ich eine Polizeikontrolle machen, und nicht, als versuche ich, jemanden kennen zu lernen. Ich erkläre ihr mein Vorhaben. Sie lacht und sagt, wir könnten uns gerne mal auf einen Kaffee treffen. Wir tauschen Nummern aus.

Es fällt mir leichter, mit Männern ins Gespräch zu kommen.

Eine Woche später treffe ich Jeannine und ihre Freundin Noelia in einem Café. Jeannine liest Bibelstellen vor, ich frage sie, wen sie liebt und ob mit ihrem Glauben nicht auch Verzicht verbunden ist. Jeannine sagt: «Unser Glaube ist eine Entscheidung für einen Lebensweg. Und ich weiss, dass es der richtige Weg ist.» Noelia sagt, sie findet es gut, zu warten mit dem Sex. So weiss sie, dass ihr Verlobter Interesse an ihr hat, nicht nur an ihrem Körper.

Je länger wir reden, umso klarer wird mir, dass wir das Gespräch wie ein Tau in verschiedene Richtungen ziehen wollen: Sie wollen mir ihren Glauben nahebringen. Ich will richtige Gespräche führen.

Als wir uns verabschieden, sage ich: «Melde dich gerne, wenn du mal wieder in der Gegend bist.» Sie sagt: «Mach ich.» Es klingt nicht so, als würde sie das tun. Wir sind uns während des Gesprächs nie nahegekommen. Während ich diesen Text schreibe, denke ich: Eigentlich klug von ihr, mir nicht so schnell zu vertrauen.

Es fällt mir leichter, mit Männern ins Gespräch zu kommen. Nicht weil sie offener sind. Aber weil sie sich eher auf die Fragen einlassen. Vielleicht weil sie sich davon etwas erwarten, vielleicht weil sie gefallen wollen oder weil sie es spannender finden als einen Flirt.

Welche Arten von Liebe hast du erfahren?



Tiziano wirkt, als habe er nur darauf gewartet, dass ich ihm die Frage stelle. Er sagt: «Ich habe nur eine Frau wirklich geliebt.»

Wir haben uns wiedergetroffen, weil wir viel gelacht, uns gut verstanden haben. Weil wir von Anfang an offen miteinander geredet haben. Sicher auch weil wir beide Single sind. Er erzählt von der Beziehung zu einer Frau, die für ihn unerreichbar war, von den Frauen, die danach kamen. Er sagt: «Es ist einfach, mit dir zu reden. Du bist vertrauenswürdig.»

Ich will herausfinden, wie vertrauenswürdig ich bin, und fühle mich wie Sigmund Freud, als ich frage: «Was hast du deinen Eltern verziehen?»

«Schwierige Frage. Ich habe ein super Verhältnis zu meinen Eltern. Was ist mit dir?»

«Ich glaube, ich habe meinen Eltern noch nicht verziehen.»

Er sieht mich an, schweigt erwartungsvoll.

«Ich habe ihnen noch nicht verziehen, dass sie zusammengeblieben sind.»

Ich frage mich, ob ich nicht zu viel verraten habe. Ob es nicht gut ist, Geheimnisse zu haben.

Meine Offenheit scheint ihm die Sprache zu verschlagen. Auch ich bin überrascht – nicht über meine Offenheit, sondern über die Tatsache, dass ich diesen Gedanken noch nie so klar gefasst und ausgesprochen habe. Es fühlt sich an, als wäre es mir erst in diesem Moment klar geworden. Meine engsten Freunde wissen das nicht.

Im Nachhinein kann ich nicht genau sagen, warum ich ihm das erzählt habe. Vielleicht, weil Reden befreit. Vielleicht, weil er weder mich noch meine Eltern kennt. Vielleicht, weil er sich die Zeit genommen hat, mir zuzuhören. Vielleicht aber auch einfach deshalb, weil er gefragt hat.

Erst am nächsten Tag frage ich mich, ob ich nicht zu viel verraten habe. Ob es nicht gut ist, Geheimnisse zu haben. Erinnerungen, die nur ich kenne. In offenbarten Geheimnissen schwingt immer Gefahr mit, die Gefahr, missverstanden, verraten, verurteilt, ausgeschlossen zu werden – und Macht. Der andere hat etwas gegen mich in der Hand. Darum funktionieren viele Gespräche nur symmetrisch: Der andere gibt mir nur so viel preis, wie ich auch bereit bin zu erzählen. Wahrheit pellt die eigene Schutzschicht ab.

«Wann ich das letzte Mal mit einer Frau geschlafen habe – das hätte ich dir leichter beantworten können.»Tiziano

Zwei Tage später treffen wir uns noch mal. Ich hatte Tiziano gesagt, ich würde gern mehr von der Schweiz sehen und den Rigi-Panoramaweg entlanglaufen. Als wir uns sehen, treffen zwei Kleiderwelten aufeinander. Ich trage kurze Jogginghosen, Laufschuhe, einen grossen Rucksack. Er Jeans, Poloshirt, Alltagsschuhe. Anscheinend haben wir ein Kommunikationsproblem.

Wir gehen drei Stunden bergauf, weil ich nicht Seilbahn fahren, sondern wandern will. Er lässt sich nicht anmerken, dass ihm langsam Zweifel an der Tauglichkeit seiner Kleidung kommen. Auch nicht, dass er lieber auf halbem Weg umdrehen würde, weil er erkältet und nicht wirklich fit ist. Je steiler der Weg wird, umso schneller schweifen wir ab in Small Talk.

Erst als der Weg sich nur noch eben durch Wiesen und Wälder schlängelt, erzähle ich, dass ich traurige Musik höre, wenn ich Texte schreibe, dass ich laufen gehe, wenn es mir schlecht geht, dass ich keinen Kontakt mehr habe zu einigen Freundinnen in Südtirol und ich deshalb nicht traurig, sondern erleichtert bin.

Wir wissen schnell viel voneinander, vielleicht zu schnell zu viel. Wir haben uns erst dreimal gesehen, dennoch weiss ich manchmal, was er sagen wird. Ich habe das Gefühl, wir sind weiter, als wir sein dürften. So als hätten wir einen Teil des Kennenlernrituals einfach übersprungen und wären später eingestiegen. Mir fällt auf, dass ich über sein Liebesleben Bescheid weiss, seinen Nachnamen aber nicht kenne. Erst später wird er erzählen, dass seine Familie aus dem Tessin kommt und nun im Aargau lebt, dass er fünf Sprachen spricht (seine Muttersprache ist Rätoromanisch), dass er noch nicht lange in einer Firma arbeitet, die irgendwas aus Metall fertigt – ich hab vergessen, was genau er dort macht.

Am Ende des Tages sagt er: «Die erste Frage, die du mir gestellt hast, war die beste. Dir zu sagen, wann ich das letzte Mal geweint habe, das war für mich sehr intim. Du hättest mich fragen können, wann ich das letzte Mal mit einer Frau geschlafen habe – das hätte ich dir leichter beantworten können.»

Wann hast du das letzte Mal geweint?



Es ist die Frage, die mich am weitesten bringt. Bei der sich meine Gesprächspartner am meisten öffnen – oder am meisten verschliessen. Auch wenn ich ganz oft nicht weiss, wie ich auf die Antwort reagieren soll. Ich stelle sie Conradin, er ist Zürcher, ich treffe ihn zum ersten Mal in einem Café. Er sagt: «Gestern habe ich geweint, weil ich mich in eine Frau verliebt habe – und einsehen musste, dass aus uns nichts wird.» Er fragt: «Und du?» Er ist der Erste, der sich traut, mir diese Frage zu stellen. Ich sage: «Vor ein paar Wochen» und erzähle ihm eine Geschichte, die vor zwei Jahren begann. Ich rede gefühlt eine halbe Stunde über den Mann, von dem ich mich getrennt habe, von dem ich trotzdem nicht loskomme. Er hört einfach nur zu. Ich habe das Gefühl, ich kann ihm alles erzählen. Obwohl ich ihn noch nie zuvor gesehen, noch nie was von ihm gehört habe, obwohl er mir völlig fremd ist. Oder: gerade weil er mir fremd ist.

Nach zwei Monaten in Zürich fühle ich mich so angekommen wie an keinem anderen Ort, einsam war ich hier nie. Ich habe mit so vielen Fremden geredet und gemerkt: Bei fast jedem Gespräch bin ich ein Risiko eingegangen, indem ich erzählt habe, was selbst gute Freunde nicht wissen. Bei fast jedem Gespräch sind meine Gesprächspartner dasselbe Risiko eingegangen. Warum sie das gemacht haben? Weil es ihnen ein Anliegen ist, darüber zu reden, was sie bewegt. Weil sie viel zu oft eben nicht darüber reden. Es kostet Überwindung. Doch am Ende bleibt ein gutes Gefühl, das man nicht so schnell vergisst – auf beiden Seiten.

Nach zwei Monaten in Zürich habe ich so viel von fremden Menschen erfahren wie noch nie zuvor.

Nach zwei Monaten in Zürich habe ich so viel von fremden Menschen erfahren wie noch nie zuvor. Ich weiss, dass Eduard eine verlobte Frau so sehr geliebt hat, dass er den Job wechseln musste, weil es ihm wehtat, sie jeden Tag zu sehen. Ich weiss, dass die Frau im Zug sich von ihrem indischen Mann getrennt hat, obwohl sie noch immer ein Strahlen in den Augen hat, wenn sie von der Hochzeit erzählt. Ich weiss, dass Valerie manchmal heimlich weint, wenn ihr alles zu viel wird – ihre Kinder sollen das nicht mitbekommen. Ich weiss, dass Jim, mein Nachbar mit dem Elefantengang, Angst um seine Mutter hat, obwohl die Ärzte sagen, es geht ihr besser. Ich weiss, es ist ihm unangenehm, mit fremden Menschen zu reden – nur zu mir fühlt er sich hingezogen, weil ich es ihm so einfach mache, über Privates zu sprechen.

Als ich Jim sage, ich empfinde nicht das Gleiche wie er, sieht er mich mit traurigen Augen durch seine Rahmenbrille an. Seither beschränken sich unsere Gespräche im Hausflur auf ein unangenehmes «Hi, wie gehts?». Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich sein so schnell gefasstes Vertrauen in mich in der gleichen Geschwindigkeit wieder enttäuschen musste.

Am Anfang hatte ich Angst vor Zurückweisung und hatte nicht bedacht, dass ich diejenige sein könnte, die falsche Erwartungen weckt und andere zurückweist.

Bald ziehe ich wieder in eine neue Stadt, in der ich niemanden kenne. Ich sehe den Fragenkatalog durch, da steht eine Frage, die ich noch nie gestellt habe: «Was war die härteste Lektion, die du je gelernt hast?» Ich beschliesse, das wird die erste Frage sein, die ich den Leuten dort stellen werde.Vielleicht, denke ich, sollte ich mit manchen nur über das Wetter reden. Es ist aber auch schön heute. (Das Magazin)